UN महासचिव की रेस हुई दिलचस्प: जानें- भारत किसे दे सकता है अपना समर्थन?
संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव पद की रेस में 7 दावेदार आमने-सामने हैं. ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका भारत चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा.
Published : July 28, 2026 at 6:59 PM IST
नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र (UN) के अगले महासचिव पद की दौड़ भारत के राजनयिक दृष्टिकोण से एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर आगे बढ़ रही है. वैश्विक व्यवस्था में चल रहे युद्धों, भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बहुपक्षीय संस्थाओं पर गहराते अविश्वास के बीच, नई दिल्ली एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की तलाश में है जो प्रमुख महाशक्तियों और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सके.
रविवार को युगांडा के 75 वर्षीय ओलारा ओतुन्नु इस प्रतिष्ठित पद की दौड़ में शामिल होने वाले नवीनतम उम्मीदवार बन गए हैं. इस पद की दौड़ में शामिल होने वाले वह दूसरे अफ्रीकी और कुल सातवें उम्मीदवार हैं.
ओतुन्नु की उम्मीदवारी को जो बात दिलचस्प बनाती है, वह यह है कि उन्होंने खुद को संयुक्त राष्ट्र के एक अनुभवी सुधारक के रूप में पेश किया है. वह इस संस्था को मजबूत करने के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन जैसी उभरती चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहते हैं.
लेकिन 2026 की इस चुनावी दौड़ को एक महत्वपूर्ण सवाल दिशा दे रहा है- अगला महासचिव किस क्षेत्र से होना चाहिए?
क्षेत्रीय रोटेशन (बारी-बारी से अलग-अलग क्षेत्रों को मौका देना) की अनौपचारिक व्यवस्था का काफी राजनीतिक महत्व है, भले ही यह कोई औपचारिक नियम नहीं है. वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से हैं और इसलिए वह पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के समूह से आते हैं. उनके पूर्ववर्ती बान की-मून एशिया से थे, जबकि कोफी अन्नान अफ्रीका से थे.
इस वजह से इन तर्कों को बल मिला है कि अगला महासचिव चुनने के लिए लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र सबसे मजबूत स्थिति में है. इसके साथ ही पहली बार किसी महिला को महासचिव चुनने की संभावना भी इस चुनाव की एक बड़ी खासियत है. कुल सात उम्मीदवारों में से चार महिलाएं हैं. इससे एक अनोखी स्थिति पैदा हो गई है जहां लैंगिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय रोटेशन दोनों एक साथ मेल खा रहे हैं, क्योंकि कई सबसे मजबूत महिला दावेदार उसी क्षेत्र (लैटिन अमेरिका) से हैं जिसे कई राजनयिक अगले कार्यकाल के लिए सबसे उपयुक्त मान रहे हैं.
वर्तमान दावेदारों में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के उम्मीदवारों का दबदबा है. इनमें चिली की मिशेल बाचेलेट, कोस्टा रिका की रेबेका ग्रिनस्पैन, इक्वाडोर की मारिया फर्नांडा एस्पिरोसा और गुयाना की कैरोलिन रोड्रिग्स-बिर्केट शामिल हैं. इनके अलावा अर्जेंटीना के राफेल मारियानो ग्रॉसी भी दौड़ में हैं. वहीं, अफ्रीका से दूसरे उम्मीदवार सेनेगल के मैकी सॉल हैं.
ओतुन्नु के अलावा, अन्य छह उम्मीदवारों ने भी अपनी अनूठी खूबियां पेश की हैं.
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत ग्रॉसी इस दौड़ में सबसे प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ हैं. अर्जेंटीना ने उन्हें नवंबर 2025 में नामांकित किया था, जिससे वे इस रेस के पहले औपचारिक उम्मीदवार बने. उनका दावा है कि वे महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संकटों को सुलझाने में सक्षम एक अनुभवी राजनयिक हैं.
चिली की पूर्व राष्ट्रपति बाचेलेट ने दो बार देश का नेतृत्व किया है और वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं. उनकी वैश्विक पहचान, राजनीतिक अनुभव और यूएन में काम का ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें सरकार और बहुपक्षीय मंचों दोनों का मजबूत अनुभव देता है. उनका दावा है कि वे यूएन की नैतिक साख और राजनीतिक स्वतंत्रता को बहाल कर सकती हैं.
कोस्टा रिका ने मार्च 2026 में ग्रिनस्पैन को नामांकित किया था. वे अंकटाड (UNCTAD) की महासचिव हैं और यूएन व अंतर-अमेरिकी विकास ढांचे में वरिष्ठ पदों पर रही हैं. उन्होंने खुद को विकास-केंद्रित बहुपक्षवादी के रूप में पेश किया है, जो वैश्विक सुरक्षा और 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) की आर्थिक चिंताओं के बीच की खाई को पाट सकती हैं.
एस्पिरोसा इक्वाडोर की विदेश मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ सरकारी पदों पर रही हैं और 2018-19 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की अध्यक्ष थीं. यूएन के शीर्ष स्तर पर काम करने का अनुभव उन्हें इस संगठन की संस्थागत ताकतों और कमजोरियों की गहरी समझ देता है. महासचिव पद की रेस में उनका दावा है कि वे सुधारवादी सोच वाली यूएन की ही सदस्य हैं, जो मानती हैं कि संयुक्त राष्ट्र को एक बड़े संस्थागत व राजनीतिक बदलाव की जरूरत है और एक महिला को इस बदलाव का नेतृत्व करना चाहिए.
रोड्रिग्स-बिर्केट इस रेस में कैरेबियन और 'ग्लोबल साउथ' का एक अलग दृष्टिकोण लेकर आई हैं. गुयाना ने जून 2026 में उन्हें नामांकित किया था. वे एक अनुभवी राजनयिक और पूर्व विदेश मंत्री हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सरकार और बहुपक्षीय कूटनीति दोनों का बड़ा अनुभव है. उनका मानना है कि एक छोटे देश की राजनयिक होने के नाते, वे विकासशील देशों, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों और कैरेबियन क्षेत्र की आवाज को वैश्विक मंच पर और मजबूत कर सकती हैं.
सॉल 2012 से 2024 तक सेनेगल के राष्ट्रपति रहे थे. उन्हें बुरुंडी द्वारा नामांकित किया गया था, जो उस समय अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष था. इसके बाद से उनकी उम्मीदवारी को सेनेगल के वर्तमान राष्ट्रपति बासिरू दियोमाये फाये का भी समर्थन मिल चुका है.
यह समर्थन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाये ने सॉल के बाद सत्ता संभाली थी और पहले वे सॉल के कुछ फैसलों के आलोचक रहे थे. फाये सरकार ने इस दावेदारी को अफ्रीका की सेवा में सेनेगल की उम्मीदवारी बताया है. सॉल ने खुद को एक अनुभवी अफ्रीकी राजनेता के रूप में पेश किया है, जो अफ्रीका और विकासशील दुनिया की चिंताओं को यूएन के एजेंडे के केंद्र में ला सकते हैं.
सार्वजनिक अभियानों और महासभा की टाउन हॉल बैठकों के बावजूद, असली और निर्णायक मुकाबला मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में बंद दरवाजों के पीछे होगा.
संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) के अनुसार, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है. इसका सीधा मतलब यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों का व्यापक समर्थन प्राप्त हो, तब भी सुरक्षा परिषद का कोई एक स्थायी सदस्य उसे रोक सकता है.
सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य- अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस अपने वीटो (Veto) पावर का उपयोग करके किसी भी उम्मीदवार को आगे बढ़ने से प्रभावी रूप से रोक सकते हैं. इसलिए, इस पद के लिए एक ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता होती है जो गंभीर भू-राजनीतिक मतभेदों और खेमों में बंटी दुनिया के सभी पक्षों को स्वीकार्य हो.
अगले संयुक्त राष्ट्र महासचिव के 2026 के इस चुनाव में भारत का दृष्टिकोण रणनीतिक हितों, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार और एक ऐसे उम्मीदवार की आवश्यकता पर आधारित होने की संभावना है जो प्रमुख भू-राजनीतिक विभाजनों के बीच अपनी विश्वसनीयता साबित कर सके. हालांकि, नई दिल्ली ने अभी तक इस रेस में शामिल किसी भी वर्तमान उम्मीदवार का सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं किया है.
भारत एक ही समय में संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख सदस्य है. 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) की एक अग्रणी आवाज है, और वर्ष 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की दौड़ में भी शामिल है.
इसलिए, भारत का प्रभाव मुख्य रूप से कूटनीति, महासभा में उसके बड़े वोट बैंक, ग्लोबल साउथ के साथ उसके मजबूत संबंधों और सभी महाशक्तियों के साथ बातचीत करने की उसकी क्षमता से आता है.
नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व निदेशक अश्व नारायण रॉय के अनुसार, 'टलाटेलोल्को की संधि' (आधिकारिक तौर पर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में परमाणु हथियारों के निषेध की संधि) के तहत लैटिन अमेरिका को दुनिया का पहला परमाणु-मुक्त क्षेत्र बनाने में इस क्षेत्र ने संयुक्त राष्ट्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है.
लैटिन अमेरिका के विशेषज्ञ रॉय ने ईटीवी भारत से कहा, "टलाटेलोल्को संधि को इस मायने में एक मील का पत्थर माना जाता है कि यह संभवतः दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा परमाणु-मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है. लैटिन अमेरिकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में शांति का क्षेत्र बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ी भूमिका निभाई. इसलिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चुनाव में उन्हें एक बड़ा फायदा है."
उन्होंने विचार व्यक्त किया कि सात उम्मीदवारों में से चिली की बाचेलेट की जीतने की संभावना सबसे मजबूत है. रॉय ने कहा, "वह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था की प्रमुख भी थीं और दो बार चिली की राष्ट्रपति भी रही हैं."
उन्होंने कहा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत का वोट महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, "उम्मीदवार ए या बी के पक्ष में समर्थन जुटाने की भारत की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी. इसलिए, आप संभवतः उम्मीद कर सकते हैं कि उनमें से कुछ उम्मीदवार भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और वे विचार-विमर्श व लॉबिंग के लिए दिल्ली आएंगे."
विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन थिंक टैंक की सीनियर फेलो और अफ्रीका मामलों की विशेषज्ञ रुचिरा बेरी का भी मानना था कि लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन क्षेत्र के उम्मीदवार के पास गुटेरेस का उत्तराधिकारी बनने का सबसे मजबूत मौका है. बेरी ने कहा, "अफ्रीका के पास केवल दो उम्मीदवार हैं जबकि लैटिन अमेरिका-कैरेबियन क्षेत्र के पास चार उम्मीदवार हैं."
हालांकि वह रॉय की इस बात से सहमत थीं कि बाचेलेट के जीतने की बहुत मजबूत संभावना है, लेकिन उन्होंने आईएईए (IAEA) के प्रमुख के रूप में उनके अनुभव को देखते हुए अर्जेंटीना के ग्रॉसी की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया. जहां तक भारत का सवाल है, बेरी ने कहा कि नई दिल्ली 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के किसी उम्मीदवार का समर्थन करेगी.
उन्होंने कहा, "खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में पेश करने के बाद, भारत एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र महासचिव देखना चाहेगा जो विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रमुखता से उठा सके."
2026 का महासचिव चुनाव भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रहा है जब नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में एक बड़ी भूमिका तलाश रही है.
भारत का मुख्य तर्क यह है कि वैश्विक शासन प्रणाली (ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम) को 1945 के शक्ति संतुलन के बजाय 21वीं सदी की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए. महासचिव अकेले अपने दम पर सुरक्षा परिषद में सुधार या संयुक्त राष्ट्र का कायाकल्प नहीं कर सकते. लेकिन इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति चर्चाओं को प्रभावित कर सकता है, आम सहमति बना सकता है और संगठन की प्राथमिकताओं को तय कर सकता है.
इसलिए भारत के लिए आदर्श उम्मीदवार संभवतः वही होगा जो संयुक्त राष्ट्र को भू-राजनीतिक गतिरोध से बाहर निकालकर अधिक प्रभावी और प्रतिनिधित्व वाली संस्था बनाने में मदद कर सके.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं.)
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