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UN महासचिव की रेस हुई दिलचस्प: जानें- भारत किसे दे सकता है अपना समर्थन?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की. ( IANS/X/@DrSJaishankar )

By Aroonim Bhuyan 11 Min Read