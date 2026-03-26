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Explained: खाड़ी का नया व्यापारिक रास्ता भारत को होर्मुज के झटके से कैसे बचा सकता है?

होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते जहाज. (File) ( AFP )

By Aroonim Bhuyan 9 Min Read