Explained: खाड़ी का नया व्यापारिक रास्ता भारत को होर्मुज के झटके से कैसे बचा सकता है?
होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख रास्ता है, जिसे ईरान अक्सर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है.
Published : March 26, 2026 at 4:21 PM IST
ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के जरिए जहाजों की आवाजाही रुकने के बाद, पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है. ऐसी स्थिति में, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का एक नया व्यापारिक गलियारा वैश्विक व्यापार को स्थिर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है.
भारत के लिए, जो खाड़ी देशों से आने वाले तेल और व्यापारिक मार्गों पर बहुत अधिक निर्भर है, यह वैकल्पिक मार्ग क्षेत्रीय संकट के आर्थिक झटकों को कम करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है.
'अल अरबिया' न्यूज़ वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खाड़ी का यह नया व्यापार मार्ग 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को छोड़कर दूसरे रास्ते से गुजरेगा. बता दें कि होर्मुज वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख रास्ता है, जिसे ईरान अक्सर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है और तेहरान पर हुए अमेरिका-इजरायली हमलों के विरोध में उसने इस रास्ते को काफी हद तक बंद कर दिया है.
क्या है यह नया व्यापारिक गलियारा?
इस नए व्यापारिक गलियारे की पहल 'सऊदी बंदरगाह प्राधिकरण' (Mawani) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की लॉजिस्टिक कंपनी 'गल्फटेनर' (Gulftainer) के बीच सहयोग से की जा रही है. इस योजना के केंद्र में एक 'मल्टीमॉडल कॉरिडोर' (विभिन्न परिवहन माध्यमों वाला मार्ग) है, जो समुद्र और सड़क मार्ग के एक नेटवर्क के जरिए संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह को सीधे पूर्वी सऊदी अरब के दम्माम से जोड़ेगा. इसे माल ढुलाई को आसान बनाने और यात्रा के समय में काफी कटौती करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
यह गलियारा दोनों देशों के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को आपस में जोड़ेगा. इसमें यूएई के 'खोरफक्कन कमर्शियल टर्मिनल' और 'सजा ड्राई पोर्ट' जैसी अंतर्देशीय सुविधाओं को सऊदी अरब के पूर्वी व्यापारिक केंद्र 'दम्माम' के साथ जोड़ा जाएगा. समुद्री रास्तों और जमीनी मार्गों को एक साथ मिलाकर, इस परियोजना का लक्ष्य दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट चेन बनाना है.
लिंक्डइन (LinkedIn) पर एक पोस्ट में, गल्फटेनर ने कहा कि वे शारजाह और सऊदी अरब के बीच एक सीधा 'व्यापार और लॉजिस्टिक ब्रिज' बनाकर क्षेत्रीय व्यापार को मजबूत कर रहे हैं-ताकि सीमाओं के पार सामान को अधिक तेजी और कुशलता से पहुंचाया जा सके.
पोस्ट के अनुसार, "खोरफक्कन इनलैंड कॉरिडोर, खोरफक्कन कमर्शियल टर्मिनल, सजा ड्राई पोर्ट और एकीकृत समुद्री-जमीनी रास्तों का उपयोग करके, हम यूएई को सऊदी अरब के प्रमुख बाजार 'दम्माम' से जोड़ने वाला एक सीधा और भरोसेमंद परिवहन मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं."
इस पोस्ट में बताया गया है कि यह कॉरिडोर कई सुविधाएं देता है. जैसे- खोरफक्कन टर्मिनल से कुशल समुद्री-जमीनी कनेक्टिविटी, सजा ड्राई पोर्ट के जरिए शारजाह से दम्माम तक सुव्यवस्थित माल ढुलाई, यूएई और सऊदी अरब के बीच तेज और सीधा संपर्क, यात्रा के समय में कमी और माल की आवाजाही में सुधार. साथ ही, यह बढ़ती व्यापारिक मांग को पूरा करने के लिए एक मजबूत क्षेत्रीय जमीनी मार्ग (लैंड ब्रिज) के रूप में काम करता है.
गल्फटेनर की वेबसाइट के अनुसार, सजा ड्राई पोर्ट शारजाह और खोरफक्कन बंदरगाह के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है. इनके बीच की दूरी मात्र 90 किमी है. यह बंदरगाह अपनी नजदीकी, विभिन्न परिवहन माध्यमों (मल्टीमॉडल) की सुविधा और बड़े भंडारण क्षेत्र के कारण ग्राहकों को अधिक कुशलता और कम समय में माल पहुंचाने में मदद करता है.
पोस्ट में आगे कहा गया है, "सजा बॉन्डेड ड्राई पोर्ट को उत्तरी अमीरात, विनिर्माण क्षेत्रों (Manufacturing zones) और वितरण केंद्रों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में डिज़ाइन किया गया है. यह अंतिम मील तक निर्बाध कनेक्टिविटी, कोल्ड स्टोरेज समाधान, विनिर्माण हब तक पहुंच, भविष्य में रेल संपर्क, बंदरगाह अनुकूलता और प्रमुख व्यापारिक गलियारों तक सीधे माल पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है."
वहीं, अपने X (ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट में 'मवानी' ने कहा कि सऊदी बंदरगाह प्राधिकरण और गल्फटेनर के बीच यह साझेदारी यूएई और सऊदी अरब के बीच लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी. इसमें बताया गया कि यह कॉरिडोर शारजाह और दम्माम के बीच सीधा संपर्क, एकीकृत भूमि और समुद्री परिवहन सुविधाएं, सीमाओं के पार माल की तेज़ और अधिक कुशल आवाजाही, और बंदरगाहों व अंतर्देशीय लॉजिस्टिक केंद्रों के बीच बेहतर तालमेल प्रदान करेगा.
मूल रूप से, यूएई के खोरफक्कन बंदरगाह और सजा ड्राई पोर्ट को सऊदी अरब के दम्माम से जोड़ने वाला यह नया गलियारा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक (होर्मुज जलडमरूमध्य) का एक ठोस विकल्प प्रदान करता है. आमतौर पर, दुनिया के तेल शिपमेंट का लगभग पांचवा हिस्सा और कंटेनर यातायात का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. वर्तमान में वहां पैदा हुई रुकावटों का दुनिया भर में माल ढुलाई की लागत, बीमा प्रीमियम और डिलीवरी के समय पर बुरा असर पड़ा है.
खोरफक्कन बंदरगाह के स्थान का क्या फायदा है?
खोरफक्कन कमर्शियल टर्मिनल संयुक्त अरब अमीरात का एकमात्र पूरी तरह चालू टर्मिनल है जो होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बाहर स्थित है. अपनी इस रणनीतिक स्थिति के कारण, यह टर्मिनल अरब खाड़ी, भारतीय उपमहाद्वीप, ओमान की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों की सेवा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारों में से एक है.
खोरफक्कन विशिष्ट रूप से संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसका मुख ओमान की खाड़ी की ओर है, न कि फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के अंदर. होर्मुज जलडमरूमध्य इसके उत्तर-पश्चिम में स्थित है, जो फारस की खाड़ी और खुले समुद्र के बीच एक संकरे रास्ते का काम करता है. दुबई, अबू धाबी या दम्माम जैसे बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र तक पहुंचने के लिए इस रास्ते (Strait) का उपयोग करना पड़ता है- लेकिन खोरफक्कन को इसकी जरूरत नहीं है.
खोरफक्कन से जहाज सीधे ओमान की खाड़ी में प्रवेश करते हैं. वहां से, वे अरब सागर में जाते हैं और फिर सीधे भारत के पश्चिमी बंदरगाहों जैसे मुंबई, मुंद्रा और कोच्चि के लिए रवाना हो जाते हैं. यह टर्मिनल शिपिंग कंपनियों को अत्याधुनिक और विशाल जहाजों (Ultra large vessels) के लिए एक किफायती और समय बचाने वाला विकल्प देता है, जिससे वे कम समय में अपना माल उतारकर या लादकर रवाना हो सकते हैं.
सऊदी-यूएई मार्ग वैश्विक सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) में एक 'बैकअप' या अतिरिक्त विकल्प के रूप में मजबूती प्रदान करता है. होर्मुज जलडमरूमध्य से बचकर निकलने वाला यह 'मल्टीमॉडल' (समुद्र और जमीन) मार्ग किसी एक संवेदनशील रास्ते पर निर्भरता को कम करता है. भौगोलिक और राजनीतिक संकट के दौरान यह विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पारंपरिक रास्तों के बंद होने या बाधित होने पर भी व्यापार को जारी रखना सुनिश्चित करती है.
इसके अलावा, बंदरगाहों और अंतर्देशीय लॉजिस्टिक केंद्रों के आपस में जुड़ने से माल की हैंडलिंग अधिक कुशल हो जाती है और लगने वाले समय में कमी आती है. सामान की तेज आवाजाही न केवल शिपिंग लागत को कम करती है, बल्कि सप्लाई चेन को भी स्थिर बनाती है, जो वर्तमान संघर्षों और रुकावटों के कारण तनाव में है. यह विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति (Energy supplies), खाद्य उत्पादों और औद्योगिक कच्चे माल जैसे समय-संवेदनशील सामानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
इस नए व्यापारिक गलियारे से भारत को क्या लाभ होगा?
भारत के लिए इसके फायदे प्रत्यक्ष और रणनीतिक दोनों हैं. खाड़ी देशों से कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक होने के नाते, भारत होर्मुज जलडमरूमध्य में होने वाली किसी भी रुकावट के प्रति बेहद संवेदनशील है. यह नया गलियारा आपूर्ति श्रृंखला का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जो देरी या कमी के जोखिम को कम करता है.
पहला, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है. अगर खाड़ी में तनाव और ज्यादा बढ़ता है, तब भी सऊदी अरब के पूर्वी बंदरगाहों और यूएई के माध्यम से आने वाले तेल के शिपमेंट कम रुकावट के साथ जारी रह सकते हैं. इससे ऊर्जा आयात का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.
दूसरा, यह व्यापारिक मजबूती को बढ़ाता है. हाइड्रोकार्बन, पेट्रोकेमिकल्स, खाद्य उत्पादों और निर्मित वस्तुओं के क्षेत्र में भारत के सऊदी अरब और यूएई, दोनों के साथ गहरे व्यापारिक संबंध हैं. इन दो खाड़ी सहयोगियों के बीच बेहतर लॉजिस्टिक सुविधा से भारतीय निर्यातकों और आयातकों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा, क्योंकि इससे माल के स्थानांतरण में आसानी होगी और रास्ते की बाधाएं कम होंगी.
तीसरा, यह पश्चिम एशिया में भारत की व्यापक कनेक्टिविटी रणनीति (जुड़ाव की रणनीति) के अनुकूल है. नई दिल्ली 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (IMEC) जैसे मल्टीमॉडल व्यापारिक मार्गों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है. सऊदी-यूएई की यह पहल खाड़ी देशों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करके इस विजन को पूरा करती है, जो अंततः भारत से जुड़े बड़े क्षेत्रीय नेटवर्कों के साथ एकीकृत हो सकता है.
कुल मिलाकर, सऊदी-यूएई व्यापारिक गलियारा केवल लॉजिस्टिक से जुड़ा बदलाव नहीं है- बल्कि यह भू-राजनीतिक अस्थिरता का एक रणनीतिक जवाब है. होर्मुज जलडमरूमध्य को बाईपास करके (यानी दूसरे रास्ते से जाकर), यह व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करता है, जोखिमों को कम करता है और वैश्विक व्यापार प्रवाह को स्थिर बनाता है. विशेष रूप से भारत के लिए, यह आपूर्ति में आने वाली रुकावटों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है और पश्चिम एशिया में भारत की दीर्घकालिक कनेक्टिविटी आकांक्षाओं का समर्थन करता है.
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