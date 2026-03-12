ETV Bharat / opinion

क्यों वापस लिया गया भारत का नया 'अर्थक्वेक डिजाइन कोड'? विशेषज्ञ से समझिये, इसके पीछे का गणित

भारत ने ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बनाए नए अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड के तहत नवंबर 2025 में नया बदला हुआ सिस्मिक ज़ोनेशन मैप जारी किया.

new Earthquake Design Code
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By C P Rajendran

Published : March 12, 2026 at 3:43 PM IST

9 Min Read
केंद्र सरकार अब नए सिस्मिक कोड (भूकंपीय नियमों) को वापस लेने की तैयारी में है. यह कोड भूकंपों और भारत पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा जुटाए गए ज्ञान पर आधारित था- जो भारतीय मानकों को आधुनिक वैश्विक स्तर के अनुरूप लाने का एक ईमानदार प्रयास था.

भूकंपीय जोनिंग मैप भारत के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी भूकंपीय खतरे की संभावना के आधार पर वर्गीकृत करता है. इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है: यह तय करना कि इमारतों और बुनियादी ढांचे को भूकंप झेलने के लिए कितना मजबूत होना चाहिए, जिससे बिल्डिंग कोड और निर्माण योजना बनाने में मदद मिलती है.

2025 का संशोधन

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा विकसित नए 'भूकंप डिजाइन कोड' (IS 1893:2025) के तहत भारत ने नवंबर 2025 में एक नया संशोधित भूकंपीय ज़ोनिंग मैप जारी किया. यह अपडेट पूरी तरह से वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित था- जिसमें फॉल्ट सिस्टम, भूकंप की अधिकतम संभावना, टेक्टोनिक बनावट और मिट्टी की संरचना जैसे गंभीर पहलुओं को शामिल किया गया था.

पिछली व्यवस्था में भारत को चार ज़ोन (II, III, IV और V) में बांटा गया था, जिसमें ज़ोन V को सबसे खतरनाक माना जाता था. लेकिन नए वर्गीकरण में एक और नया और सबसे जोखिम भरा 'ज़ोन VI' (6) जोड़ा गया है. सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब पूरे हिमालयी क्षेत्र और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को इस नए जोन VI में रखा गया है. यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि इन क्षेत्रों में भूकंप का खतरा पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा और विनाशकारी है.

यह नया वर्गीकरण एक बड़ी वैज्ञानिक प्रगति है, जो भारत के खतरों के आकलन को वैश्विक मानकों के बराबर लाता है. इसका सीधा असर निर्माण की लागत, बुनियादी ढांचे की योजना और सबसे महत्वपूर्ण- देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर पड़ेगा.

साइंटिफिक तरक्की को पलटा जा रहा है

मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय की सलाह के बाद, उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत आने वाले भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने नवंबर 2025 की उस अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिसने देश के भूकंप-रोधी डिजाइन मानकों में संशोधन किया था. यह फैसला विशेष रूप से 'IS 1893 (Part 1): 2025' के सातवें संशोधन को रोकने के लिए लिया गया है, जिसमें भारत का नया भूकंपीय ज़ोनिंग मैप शामिल था.

यह कदम फरवरी 2026 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा नए कोड की "तकनीकी और वित्तीय चिंताओं" को लेकर दी गई चेतावनी के बाद उठाया गया है. कैबिनेट के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि यह संशोधन "मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित चल रही और भविष्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डिजाइन और क्रियान्वयन को गहराई से प्रभावित करता है."

अपडेट किया गया यह कोड आधुनिक और प्रदर्शन-आधारित भूकंपीय डिजाइन की दिशा में एक बड़ी छलांग था. इसमें भूकंपीय जोनिंग, डिजाइन स्पेक्ट्रा, मजबूती की आवश्यकताओं और भू-तकनीकी मूल्यांकन में मौलिक बदलाव किए गए थे.

यह संशोधन उन्नत वैज्ञानिक पद्धतियों (PSHA) पर आधारित था, जिसमें ऐतिहासिक भूकंपों और सक्रिय फॉल्ट्स जैसे आंकड़ों को जोड़कर अधिक सटीक अनुमान लगाया गया था. वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि भारत का 61% हिस्सा, जहां लगभग 75% आबादी रहती है, मध्यम से तीव्र झटकों के प्रति संवेदनशील है. नए नक्शे ने आखिरकार वैज्ञानिक डेटा और जमीनी हकीकत को एक साथ ला दिया था.

आर्थिक तर्क जिसकी जीत हुई

निर्माण लॉबी ने नए भूकंपीय ज़ोनिंग मैप को वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है. डेवलपर्स का तर्क था कि जो प्रोजेक्ट्स योजना के एडवांस स्टेज में हैं, उनके बीच में मानकों को बदलना "तकनीकी रूप से असंभव" था और इससे निर्माण लागत में 20% तक का उछाल आता. अकेले अहमदाबाद में ही नई आवश्यकताओं के कारण लगभग 15 बड़े हाई-राइज (बहुमंजिला) प्रोजेक्ट्स अटक गए थे.

लागत पर इसका प्रभाव काफी गहरा था. अपडेट किए गए कोड की वजह से बेस शेयर डिमांड 10-30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है, अनियमितता के नियम कड़े हो जाते हैं और अधिक जटिल विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है. मेट्रो और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, मेट्रो शहरों में लागत 30% से 50% तक बढ़ सकती थी. कैबिनेट ने यह भी नोट किया कि यह कोड "मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ व्यवस्थित परामर्श के बिना लागू किया गया था."

वापस लेने से पहले लागू करने का तरीका ठीक से नहीं हुआ

नियम वापस लिए जाने से पहले ही, इसके लागू होने के तरीके ने काफी अफरा-तफरी मचा दी थी. गुजरात के नगर निगमों ने इसके प्रति बिल्कुल अलग-अलग रुख अपनाया था. अहमदाबाद नगर निगम ने नए नियमों का तुरंत पालन करने पर जोर दिया, जिससे कई प्रोजेक्ट्स अटक गए.

वहीं दूसरी ओर, सूरत, वडोदरा और राजकोट ने छह महीने की मोहलत का हवाला देते हुए पुराने 2016 के कोड के तहत ही प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना जारी रखा. अहमदाबाद के डेवलपर्स ने विरोध जताते हुए कहा कि शहर का यह कड़ा रुख केंद्र सरकार के "बदलाव के लिए दिए गए समय" के प्रावधानों के खिलाफ है.

new Earthquake Design Code
भारत के भूकंप ज़ोन. (ETV Bharat)

नियमों की वापसी का मतलब और इसके परिणाम

इन नियमों को वापस लेने का मतलब है फिर से 2016 के पुराने मानकों पर लौट जाना. इसका अर्थ उन महत्वपूर्ण सुधारों को छोड़ देना है, जो भारत के बुनियादी ढांचे को वास्तव में सुरक्षित बना सकते थे. नए कोड में ये खास बातें शामिल थीं:

  • वैज्ञानिक खतरों के आकलन पर आधारित पूरी तरह से संशोधित भूकंपीय ज़ोनिंग मैप.
  • ज़मीनी हलचल को 10 सेकंड तक मापने वाले अपडेटेड 'डिज़ाइन स्पेक्ट्रा'.
  • मिट्टी और इमारत की मजबूती के आपसी संबंध के व्यापक प्रावधान.
  • भूकंप के दौरान मिट्टी के धंसने या तरल होने के मूल्यांकन की बेहतर प्रक्रियाएं.
  • भूकंपीय क्षेत्रों के आधार पर निर्माण प्रणालियों के लिए स्पष्ट नियम.

हिमालयी बेल्ट और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जैसे भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील क्षेत्रों के लिए, जहां बड़े सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस फैसले का मतलब है- उन मानकों के तहत निर्माण जारी रखना जो इस क्षेत्र की वास्तविक भूकंपीय चुनौतियों के लिए अपर्याप्त साबित हो सकते हैं.

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और सुरक्षा पर मंडराता खतरा

भारत की सबसे महत्वाकांक्षी और विवादास्पद परियोजनाओं में से एक, ग्रेट निकोबार द्वीप के गलाथिया बे में बनने वाले विशाल 'ट्रांसशिपमेंट पोर्ट' (मालवहन बंदरगाह) पर इसके असर पर विचार करें. अब वापस ले लिए गए 2025 के भूकंपीय कोड के तहत, इस पूरे प्रोजेक्ट क्षेत्र को नवनिर्मित 'ज़ोन VI' (6) में रखा गया था- जो सबसे उच्च-जोखिम वाली श्रेणी है और इस क्षेत्र के अत्यधिक भूकंपीय खतरे को स्वीकार करती है.

लेकिन अब कोड वापस होने से, निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए उन सख्त मानकों का पालन करना ज़रूरी नहीं रह गया है जो ज़ोन VI के लिए अनिवार्य थे. वे वापस ली गई अधिसूचना का हवाला देकर भूकंप के जोखिम को कम बता सकते हैं और 2016 के कम सख्त मानकों के तहत निर्माण जारी रख सकते हैं-एक ऐसे क्षेत्र में जिसे वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से इस तरह के बुनियादी ढांचे के लिए अनुपयुक्त बताते हैं.

निर्माण उद्योग के एक प्रवक्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नए नियम "हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से परामर्श किए बिना" तैयार किए गए थे. लेकिन यह दलील एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है: जब मामला जीवन सुरक्षा मानकों का हो-जहां दांव पर रुपया नहीं बल्कि इंसानी जान हो तो क्या लागत की चिंता करने वाले बिल्डरों की सलाह को, भूकंप के जोखिम पर वैज्ञानिकों की आम सहमति से ऊपर रखा जाना चाहिए?

सरकार ने निर्देश दिया है कि आगे कोई भी कदम उठाने से पहले "हितधारकों" के साथ विचार-विमर्श पूरा किया जाए. फिर भी, उस वैज्ञानिक समुदाय के साथ चर्चा का कोई आह्वान नहीं किया गया है जिसके दशकों के शोध ने इस अब-परित्यक्त कोड को आधार दिया था. सीस्मोलॉजिस्ट, भूकंप इंजीनियर और जोखिम मूल्यांकन विशेषज्ञ- वे लोग जिनका ज्ञान इस प्रगतिशील सुरक्षा मानक की बुनियाद था- नियमों को वापस लेने वाली चर्चाओं से पूरी तरह गायब रहे हैं.

भारत को अब 2016 के पुराने मानकों के आधार पर निर्माण जारी रखना होगा, जबकि दुनिया में भूकंपीय जोखिम की वैज्ञानिक समझ काफी आगे बढ़ चुकी है. वह साहसिक नीति तो वापस ले ली गई, लेकिन विज्ञान अपनी जगह कायम है. और हम अभी भी नहीं जानते कि यह फैसला उन वैज्ञानिकों से चर्चा किए बिना क्यों लिया गया जो इस जोखिम को सबसे बेहतर समझते हैं. एक ऐसे देश में जहां 75% आबादी भूकंप संभावित क्षेत्रों में रहती है, वहां किसका पलड़ा भारी होना चाहिए-लागत गिनने वाले बिल्डर का, या जानें बचाने वाले वैज्ञानिक का?

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)

