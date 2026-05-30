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ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी: फिर चर्चा में आया भारत-चीन नदी तंत्र, भारत ने जताई रणनीतिक चिंता

गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे गुवाहाटी-नॉर्थ गुवाहाटी पुल का एक दृश्य. यह तस्वीर 1 जुलाई, 2025 की है. ( IANS )

नई दिल्लीः बीजिंग में भारत-चीन सीमा मामलों की हालिया बातचीत के दौरान, भारत ने सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ स्तर तंत्र (ELM) की जल्द बैठक बुलाने की मांग की है. भारत की यह मांग नई दिल्ली की एक बड़ी रणनीतिक चिंता की ओर ध्यान खींचती है. चीन तिब्बत में यारलुंग ज़ंगबो नदी पर एक बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहा है, जो ब्रह्मपुत्र के रूप में भारत में बहती है.

विदेश मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, बुधवार को बीजिंग में आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र (WMCC) की 35वीं बैठक के दौरान, नई दिल्ली ने ELM की जल्द बैठक बुलाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

बयान में कहा गया है, "दोनों पक्षों ने सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र के निर्माण और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों पर अगले विशेषज्ञ स्तर तंत्र (ELM) की जल्द बैठक आयोजित करने पर विशेष बल दिया."

भारत-चीन सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ स्तर तंत्र साल 2006 में बनाया गया एक द्विपक्षीय (दोनों देशों के बीच का) ढांचा है. इसका मकसद बाढ़ के समय में पानी के बहाव से जुड़ा डेटा साझा करना, आपातकालीन स्थितियों को संभालना और ब्रह्मपुत्र व सतलज जैसी साझा नदियों से जुड़ी दोनों देशों की चिंताओं को दूर करना है.

शुरुआत में ELM को केवल पानी का डेटा शेयर करने और बाढ़ प्रबंधन जैसे तकनीकी काम के लिए बनाया गया था. लेकिन चीन द्वारा प्रस्तावित विशाल बांध (Mega Dam) के कारण अब यह मंच बेहद महत्वपूर्ण हो गया है. हिमालय के इस रणनीतिक क्षेत्र में पानी की सुरक्षा, पर्यावरण को होने वाले नुकसान और ऊपरी इलाके पर चीन के दबदबे से पैदा हुई चिंताओं पर चर्चा करने के लिए अब यह एक जरूरी माध्यम बन चुका है.

यारलुंग जांगबो नदी (जो भारत में आकर ब्रह्मपुत्र बनती है) पर एक बहुत बड़ा बांध बनाने का चीन का फैसला, ऊपरी इलाके पर कब्जा मजबूत करने की उसकी रणनीति का हिस्सा है. इसने निचले इलाकों में बसे देशों (जैसे भारत) की चिंताएं बढ़ा दी हैं. भारत के लिए इस प्रोजेक्ट का मतलब है कि भविष्य में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बहाव को लेकर पारदर्शिता कम होगी और अनिश्चितता बढ़ेगी.

इसी वजह से दोनों देशों के बीच सीमा पार नदी प्रबंधन को लेकर एक मजबूत और स्थायी समझौते की जरूरत महसूस हो रही है, जो पिछले कई दशकों से दोनों एशियाई ताकतों के बीच अनसुलझा है.

चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने जुलाई 2025 में यारलुंग ज़ांगबो नदी के निचले इलाके में इस जलविद्युत परियोजना (हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट) के निर्माण कार्य की शुरुआत की घोषणा की थी. ली ने यह घोषणा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के न्यिंगची शहर में आयोजित भूमि पूजन (ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी) समारोह में शामिल होने के दौरान की थी.

इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एक के बाद एक कुल पांच जलविद्युत स्टेशन शामिल होंगे और इसमें लगभग 1.2 लाख करोड़ युआन (करीब 167.8 अरब डॉलर) के निवेश का अनुमान है.

बीजिंग ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2024 में इस विशाल बांध के निर्माण को मंजूरी दी थी. पूरा होने के बाद, इसके दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली प्रोजेक्ट बनने की उम्मीद है, जिसकी सालाना बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 300 अरब किलोवाट-घंटा (kWh) होगी. यह अनुमानित उत्पादन यांगत्से नदी पर बने 'थ्री गॉर्जेस डैम' से लगभग तीन गुना अधिक है, जो वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी पनबिजली सुविधा है.

हालांकि यह परियोजना चीन की 2021-2025 की 14वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल थी, लेकिन इसके निर्माण को आधिकारिक मंजूरी 25 दिसंबर 2024 को ही मिली. इसने भारत और बांग्लादेश के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इन्हीं दोनों निचले देशों से होकर बहती है.

चीन ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों के हिस्से के रूप में इस परियोजना का बचाव किया है. चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि यारलुंग ज़ांगबो के निचले इलाकों में जलविद्युत का विकास स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाने और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ गंभीर जल संकट व आपदाओं से निपटने के लिए किया जा रहा है. बीजिंग ने इस परियोजना को 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के अपने लक्ष्य से भी जोड़ा है.

यारलुंग ज़ांगबो नदी पश्चिमी तिब्बत में माउंट कैलाश और मानसरोवर झील के दक्षिण-पूर्व में स्थित आंग्सी ग्लेशियर से निकलती है. यह दक्षिण तिब्बत घाटी और यारलुंग ज़ांगबो ग्रैंड कैन्यन से होते हुए पूर्व की ओर बहती है और फिर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग नदी के नाम से जाना जाता है. जैसे ही यह मैदानी इलाकों में उतरती है और दिबांग व लोहित जैसी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं, यह नदी काफी चौड़ी हो जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है.