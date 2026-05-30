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ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी: फिर चर्चा में आया भारत-चीन नदी तंत्र, भारत ने जताई रणनीतिक चिंता

तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के विशाल बांध और डेटा शेयरिंग रोकने से भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

China Tibet dam project
गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे गुवाहाटी-नॉर्थ गुवाहाटी पुल का एक दृश्य. यह तस्वीर 1 जुलाई, 2025 की है. (IANS)
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By Aroonim Bhuyan

Published : May 30, 2026 at 4:35 PM IST

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नई दिल्लीः बीजिंग में भारत-चीन सीमा मामलों की हालिया बातचीत के दौरान, भारत ने सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ स्तर तंत्र (ELM) की जल्द बैठक बुलाने की मांग की है. भारत की यह मांग नई दिल्ली की एक बड़ी रणनीतिक चिंता की ओर ध्यान खींचती है. चीन तिब्बत में यारलुंग ज़ंगबो नदी पर एक बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहा है, जो ब्रह्मपुत्र के रूप में भारत में बहती है.

विदेश मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, बुधवार को बीजिंग में आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र (WMCC) की 35वीं बैठक के दौरान, नई दिल्ली ने ELM की जल्द बैठक बुलाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

बयान में कहा गया है, "दोनों पक्षों ने सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र के निर्माण और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों पर अगले विशेषज्ञ स्तर तंत्र (ELM) की जल्द बैठक आयोजित करने पर विशेष बल दिया."

भारत-चीन सीमा पार नदियों पर विशेषज्ञ स्तर तंत्र साल 2006 में बनाया गया एक द्विपक्षीय (दोनों देशों के बीच का) ढांचा है. इसका मकसद बाढ़ के समय में पानी के बहाव से जुड़ा डेटा साझा करना, आपातकालीन स्थितियों को संभालना और ब्रह्मपुत्र व सतलज जैसी साझा नदियों से जुड़ी दोनों देशों की चिंताओं को दूर करना है.

शुरुआत में ELM को केवल पानी का डेटा शेयर करने और बाढ़ प्रबंधन जैसे तकनीकी काम के लिए बनाया गया था. लेकिन चीन द्वारा प्रस्तावित विशाल बांध (Mega Dam) के कारण अब यह मंच बेहद महत्वपूर्ण हो गया है. हिमालय के इस रणनीतिक क्षेत्र में पानी की सुरक्षा, पर्यावरण को होने वाले नुकसान और ऊपरी इलाके पर चीन के दबदबे से पैदा हुई चिंताओं पर चर्चा करने के लिए अब यह एक जरूरी माध्यम बन चुका है.

यारलुंग जांगबो नदी (जो भारत में आकर ब्रह्मपुत्र बनती है) पर एक बहुत बड़ा बांध बनाने का चीन का फैसला, ऊपरी इलाके पर कब्जा मजबूत करने की उसकी रणनीति का हिस्सा है. इसने निचले इलाकों में बसे देशों (जैसे भारत) की चिंताएं बढ़ा दी हैं. भारत के लिए इस प्रोजेक्ट का मतलब है कि भविष्य में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बहाव को लेकर पारदर्शिता कम होगी और अनिश्चितता बढ़ेगी.

इसी वजह से दोनों देशों के बीच सीमा पार नदी प्रबंधन को लेकर एक मजबूत और स्थायी समझौते की जरूरत महसूस हो रही है, जो पिछले कई दशकों से दोनों एशियाई ताकतों के बीच अनसुलझा है.

चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने जुलाई 2025 में यारलुंग ज़ांगबो नदी के निचले इलाके में इस जलविद्युत परियोजना (हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट) के निर्माण कार्य की शुरुआत की घोषणा की थी. ली ने यह घोषणा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के न्यिंगची शहर में आयोजित भूमि पूजन (ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी) समारोह में शामिल होने के दौरान की थी.

इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एक के बाद एक कुल पांच जलविद्युत स्टेशन शामिल होंगे और इसमें लगभग 1.2 लाख करोड़ युआन (करीब 167.8 अरब डॉलर) के निवेश का अनुमान है.

बीजिंग ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2024 में इस विशाल बांध के निर्माण को मंजूरी दी थी. पूरा होने के बाद, इसके दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली प्रोजेक्ट बनने की उम्मीद है, जिसकी सालाना बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 300 अरब किलोवाट-घंटा (kWh) होगी. यह अनुमानित उत्पादन यांगत्से नदी पर बने 'थ्री गॉर्जेस डैम' से लगभग तीन गुना अधिक है, जो वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी पनबिजली सुविधा है.

हालांकि यह परियोजना चीन की 2021-2025 की 14वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल थी, लेकिन इसके निर्माण को आधिकारिक मंजूरी 25 दिसंबर 2024 को ही मिली. इसने भारत और बांग्लादेश के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इन्हीं दोनों निचले देशों से होकर बहती है.

चीन ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों के हिस्से के रूप में इस परियोजना का बचाव किया है. चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि यारलुंग ज़ांगबो के निचले इलाकों में जलविद्युत का विकास स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाने और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ गंभीर जल संकट व आपदाओं से निपटने के लिए किया जा रहा है. बीजिंग ने इस परियोजना को 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के अपने लक्ष्य से भी जोड़ा है.

यारलुंग ज़ांगबो नदी पश्चिमी तिब्बत में माउंट कैलाश और मानसरोवर झील के दक्षिण-पूर्व में स्थित आंग्सी ग्लेशियर से निकलती है. यह दक्षिण तिब्बत घाटी और यारलुंग ज़ांगबो ग्रैंड कैन्यन से होते हुए पूर्व की ओर बहती है और फिर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग नदी के नाम से जाना जाता है. जैसे ही यह मैदानी इलाकों में उतरती है और दिबांग व लोहित जैसी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं, यह नदी काफी चौड़ी हो जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है.

असम से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां तीस्ता नदी के मिलने के बाद इसे 'जमुना' के नाम से जाना जाता है. आगे चलकर, जमुना नदी गंगा से मिलकर 'पद्मा' बनती है. यह पद्मा नदी आखिरकार बांग्लादेश के चांदपुर के पास 'मेघना' नदी में मिल जाती है और फिर मेघना के मुहाने व विशाल डेल्टा नेटवर्क के जरिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है.

भारत सीमा पार नदियों, विशेषकर यारलुंग ज़ांगबो पर चीन द्वारा बनाए जा रहे बांधों को लेकर स्थिति साफ करने के लिए इस विशेषज्ञ स्तर तंत्र (ELM) का इस्तेमाल करता है.

बीजिंग हमेशा से यह दावा करता रहा है कि उसकी परियोजनाएं 'रन-ऑफ-द-रिवर' (नदी के बहाव पर आधारित) पनबिजली योजनाएं हैं, जो निचले इलाकों में पानी के बहाव को बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं करती हैं. इसके बावजूद, रणनीतिक और पर्यावरण से जुड़े खतरों के कारण भारत इस मामले में लगातार सतर्क और सावधान है.

भारत की इस चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन इस बांध का निर्माण तिब्बत के "ग्रेट बैंड" (Great Bend) क्षेत्र के पास कर रहा है, जो भारतीय सीमा के बेहद करीब स्थित है.

"ग्रेट बैंड" का इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां नदी अरुणाचल प्रदेश में 'सियांग नदी' के रूप में प्रवेश करने से पहले एक तीखा यू-टर्न (U-turn) लेती है. तेज ढलान होने के कारण इस क्षेत्र में पनबिजली उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं. यह इलाका भारत-चीन सीमा के बहुत करीब है और भूकंप के लिहाज से भी काफी संवेदनशील माना जाता है.

भारत को यह डर है कि अगर भारी बारिश के दिनों में चीन ने अचानक ऊपरी इलाके में बने इन बड़े बांधों से पानी छोड़ दिया, तो निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है. ब्रह्मपुत्र नदी पहले से ही दुनिया की सबसे अधिक बाढ़-प्रभावित नदियों में से एक है.

विशेषज्ञ स्तर तंत्र समझौता होने के बावजूद, चीन ने गलवान घाटी में हुई सीमा झड़प की घटना के बाद, साल 2022 से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बहाव से जुड़ा डेटा भारत के साथ साझा करना बंद कर दिया था. यहां उल्लेख करना जरूरी है कि सीमा पार नदियों पर बना यह विशेषज्ञ स्तर तंत्र कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है.

'मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनेलेसिस' के सीनियर फेलो और सीमा पार नदी मामलों के विशेषज्ञ उत्तम कुमार सिन्हा के अनुसार, चीन ऐसे मुद्दों पर कोई कानूनी संधि नहीं करना चाहता.

सिन्हा ने ईटीवी भारत से कहा, "चीन केवल व्यवस्थाएं, संस्थागत तंत्र, सहमति पत्र और तकनीकी स्तर के समझौते चाहता है. ऐसा होने से उनके लिए इसे निलंबित करना, दोबारा शुरू करना या वापस लेना आसान हो जाता है, जब भी राजनीतिक माहौल उनके अनुकूल नहीं होता." उनके मुताबिक, इन दोनों बड़े एशियाई देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में जमी बर्फ पिघलने (सुधार होने) के साथ, सीमा पार नदी के मुद्दों को सुलझाने के लिए एक आसान तंत्र काम आ रहा है.

सिन्हा ने कहा, "इसे (डेटा साझा करने को) जल्दी से दोबारा शुरू किया जा सकता है, जिससे रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा और इसके बाद हम आगे चलकर सीमा विवादों पर भी बात कर सकते हैं. पहले से बने तंत्र के आधार पर किसी ऊपरी इलाके वाले देश (जैसे चीन) द्वारा निचले इलाके वाले देश (जैसे भारत) के साथ पानी का डेटा साझा करना, द्विपक्षीय संबंधों में फिर से भरोसा जगाने का एक अच्छा तरीका है."

संक्षेप में कहें तो, एशिया में पानी की सुरक्षा जिस तरह से भू-राजनीति से जुड़ती जा रही है, उसे देखते हुए भारत-चीन के बीच का यह ELM तंत्र इस क्षेत्र की सबसे संवेदनशील पर्यावरण और रणनीतिक चुनौतियों को संभालने के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जरिया बना रहेगा.

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