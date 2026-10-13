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'अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे नेतन्याहू', चुनाव पर सात अक्टूबर की घटनाओं की पड़ रही गहरी छाया

इजराइल में चुनाव प्रचार का एक दृश्य ( AP )

नई दिल्ली : जैसे-जैसे इजराइल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा चर्चा के केंद्र में बना हुआ है. इजराइली लोग 7 अक्टूबर, 2023 की घटना को याद कर रहे हैं—वह दिन जब हमास ने हमला किया था जिसमें 1,200 इजराइली मारे गए थे.दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी और अति-दक्षिणपंथी यहूदी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में इजराइल की सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं.

इजराइली नागरिक इजराइल की संसद, 'नेसेट' के सभी 120 सदस्यों को चुनेंगे.नेतन्याहू खुद को ऐसे एकमात्र नेता के तौर पर पेश करते हैं जो इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और जिन्होंने हमास और ईरान के खिलाफ सफल युद्ध लड़ा है.बेशक, इस दावे में एक विरोधाभास भी है क्योंकि कई इजराइली विशेषज्ञ, जिनमें सेना के रिटायर्ड जनरल और अधिकारी शामिल हैं, इसी मुद्दे पर नेतन्याहू की आलोचना करते हैं. उनका मानना ​​है कि सात अक्टूबर को हमास का हमला सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी विफलता थी. उनके अनुसार गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल ने जो युद्ध लड़ा, उससे हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो पाया. पर नेतन्याहू ने कुछ ऐसा ही वादा किया था.

असल में, यह चुनाव नेतन्याहू की सैन्यवादी सोच पर एक तरह का जनमत संग्रह (रेफरेंडम) बनता जा रहा है. उनकी सोच यह है कि इजराइल अपनी सैन्य ताकत से किसी भी दुश्मन को हरा सकता है और इजराइल की नीतियों में कूटनीति (डिप्लोमेसी) की कोई जगह नहीं है. फिर भी, गाजा में सैन्य अभियानों के बाद इजराइल का अलग-थलग पड़ना—जिसे संयुक्त राष्ट्र ने नरसंहार (जेनोसाइड) करार दिया है—नेतन्याहू के तौर-तरीकों पर सवाल खड़े करता है. पिछले साल सितंबर में, संयुक्त राष्ट्र के 'ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनी टेरिटरी' (जिसमें पूर्वी यरूशलेम भी शामिल है) और इजराइल के लिए बनी स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग ने कहा था कि इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया है. इजराइल के अंदर ही आलोचकों का मानना ​​है कि गाजा में इजराइल की लड़ाई के नतीजे से इजराइल की सुरक्षा पक्की नहीं हुई है, और हमास इजराइल के हमले के बावजूद बच निकला है. इससे भी अहम बात यह है कि इजराइली लोग उस सुरक्षा चूक की राष्ट्रीय जांच की मांग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमास का हमला हो पाया—जिसे कई इजराइली एक आक्रमण मानते हैं. इजराइली, खासकर वे जिनके परिवार के सदस्य मारे गए या जिन्हें हमास ने अगवा कर लिया, सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक के लिए जवाबदेही और स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं. नेतन्याहू अब मुश्किल स्थिति में हैं. सात अक्टूबर की घटना की जांच की मांग को टालते हुए, वे खुद को ऐसे नेता के तौर पर पेश करते हैं जिसने गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल को जीत दिलाई—एक ऐसा दावा जिस पर इजराइली, विशेषज्ञ और आम नागरिक सवाल उठाते हैं. इजराइली डिफेंस फोर्सेज के पूर्व प्रमुख गादी आइजेनकोट, जो 2022 में राजनीति में आए थे, 'यशार' पार्टी का नेतृत्व करते हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर नेतन्याहू की जगह लेना चाहते हैं. उन्होंने 'टाइम्स ऑफ इजराइल' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू "इजराइल की यहूदी आबादी के बुनियादी डरों का फायदा उठाते हैं." उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर के बाद ये डर और बढ़ गए. आइजेनकोट, जिन्होंने सात अक्टूबर के बाद गाजा में हुई लड़ाई में अपने 25 साल के बेटे और सैनिक गैल मीर आइजेनकोट को खो दिया था, उनका कहना है कि नेतन्याहू ने इस चुनाव में डर का फायदा उठाया है और इजराइल को गलत दिशा में ले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इजराइल को "उन्हें डर और झूठ का वह कल्चर बनाए नहीं रखने देना चाहिए जो उन्होंने पैदा किया है." आइजेनकोट नेतन्याहू की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और उन्हें इस बात की अंदरूनी जानकारी है कि नेतन्याहू ने संकट को कैसे संभाला, इजराइल की मुख्यधारा की मीडिया और विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा इस बात से नाराज है कि नेतन्याहू ने सात अक्टूबर की सुरक्षा चूक की जांच की मांग को टाल दिया है.