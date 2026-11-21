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नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह की भारत यात्रा क्षेत्रीय अनिश्चितता के बीच रणनीतिक बदलाव की कर सकती है शुरुआत

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ( file photo-AP )

By Aroonim Bhuyan 11 Min Read

नई दिल्ली: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की भारत की आगामी राजकीय यात्रा, जो रविवार से शुरू हो रही है, काफी महत्वपूर्ण है. यह नई दिल्ली और काठमांडू के बीच एक नई राजनीतिक समझ बनाने का अवसर देती है, और साथ ही उन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का मौका देती है, जिनकी जड़ें इतिहास, भूगोल, संस्कृति और आर्थिक परस्पर निर्भरता में गहराई से जुड़ी हुई हैं.

विदेश मंत्रालय के शुक्रवार के एक बयान के अनुसार, शाह सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे. इस दौरान वे भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.

यह दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल से भारत का पिछला प्रधानमंत्री स्तरीय दौरा 2023 में हुआ था, जब पुष्प कुमार दहल 'प्रचंड' इस पद पर थे. हालांकि नेपाल के किसी भी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत जाना एक चलन रहा है, लेकिन शाह ने इसके बजाय संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया. इसलिए, यह यात्रा नई दिल्ली और काठमांडू के बीच एक नई राजनीतिक समझ कायम करने का अवसर प्रदान करती है, और इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा आर्थिक परस्पर निर्भरता पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का मौका देती है. मार्च 2026 में पदभार संभालने के बाद भारत की अपनी पहली यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात पर करीबी नजर रहेगी, जिससे नेपाल की नई सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताओं और भारत के प्रति उसके दृष्टिकोण के संकेत मिल सकते हैं. यह दौरा नेपाल में हो रहे राजनीतिक और पीढ़ीगत बदलाव के समय हो रहा है, जिससे नई दिल्ली के लिए वहां के नए नेतृत्व के साथ एक रचनात्मक संबंध बनाना महत्वपूर्ण हो गया है. नेपाल के नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ संबंधों को फिर से व्यवस्थित करना

प्रधानमंत्री के रूप में शाह का आना नेपाल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जहां सरकारों के बार-बार बदलने से नीतियों की निरंतरता और द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा है. काठमांडू के पूर्व मेयर शाह, व्यवस्था-विरोधी रुख और बेहतर प्रशासन, प्रशासनिक जवाबदेही तथा आर्थिक सुधारों के वादों के कारण चर्चा में आए. उनकी सरकार सितंबर 2025 की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद सत्ता में आई, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रशासन को गिरा दिया था. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (Getty Images) भारत के लिए, इस नए नेतृत्व का उभरना एक अवसर और एक राजनयिक चुनौती, दोनों है. नई दिल्ली को एक ऐसे नेता के साथ कामकाजी संबंध स्थापित करने होंगे, जिसकी राजनीतिक अपील स्थापित राजनीतिक तौर-तरीकों को चुनौती देने पर टिकी है. शाह का भारत को अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के गंतव्य के रूप में चुनना एक उत्साहजनक संकेत है. हालांकि वे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क जा चुके हैं, लेकिन नवंबर की यह यात्रा इस साल मार्च में पदभार संभालने के बाद से उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी. नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्रियों द्वारा अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनने की एक स्थापित परंपरा रही है, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है. उदाहरण के लिए, ओली ने 2024 में चीन को चुना. शाह का फैसला यह दिखाता है कि उनकी सरकार भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि नेपाल अपने दोनों पड़ोसियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की अपनी नीति को छोड़ रहा है. मोदी के लिए, यह बैठक शाह के साथ व्यक्तिगत तालमेल बिठाने और उनकी सरकार की प्राथमिकताओं को समझने का एक अवसर है. शाह के लिए, यह नेपाल की अपेक्षाओं और चिंताओं को सीधे भारत के नेतृत्व तक पहुंचाने का एक मंच प्रदान करता है दोनों पक्षों को इस रिश्ते को व्यावहारिक दृष्टिकोण, आपसी सम्मान और एक-दूसरे की राजनीतिक चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है." विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा "द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा आपसी लाभ वाले सहयोग को आगे बढ़ाने" का अवसर प्रदान करेगी. व्यापार और आर्थिक सहयोग: द्विपक्षीय संबंधों की नींव

आर्थिक सहयोग भारत-नेपाल संबंधों का सबसे मजबूत व्यावहारिक आधार है. भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, आयात का मुख्य स्रोत है और उसके निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य है. वित्त वर्ष 2025–26 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार लगभग 9.38 अरब डॉलर तक पहुंच गया. भारत विदेशी निवेश, विकास सहायता, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है. नेपाल की चारों ओर से जमीन से घिरी भौगोलिक स्थिति के कारण, उसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय क्षेत्र, बंदरगाहों और परिवहन बुनियादी ढांचे तक पहुंच बहुत जरूरी है. इसलिए, कुशल पारगमन सुविधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, और सड़क व रेल संपर्क उसके आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. हालांकि, इस रिश्ते में व्यापार का काफी असंतुलन है, क्योंकि भारत से नेपाल का आयात उसके निर्यात की तुलना में काफी अधिक है. 18 नवंबर 2026 को काठमांडू के सिंह दरबार में, नेपाल में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से मुलाकात की, जिसमें उनके भारत दौरे पर चर्चा हुई. (ANI) शाह की यात्रा इन चिंताओं को दूर करने और नेपाल के निर्यात आधार में विविधता लाने के तरीके तलाशने का एक अवसर प्रदान करती है. कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं. भारतीय निवेश को आकर्षित करने से नेपाल को रोजगार पैदा करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी. भारत के लिए, आर्थिक एकीकरण को और मजबूत करने से नेपाल के मुख्य आर्थिक साझेदार के रूप में उसकी स्थिति और सुदृढ़ होगी, तथा भारतीय व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा होंगे. निवेश संबंधी प्रतिबद्धताओं और विकास परियोजनाओं को समय पर लागू करना, जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होगा. कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा: नेपाल की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करना

मोदी और शाह के बीच होने वाली बातचीत में कनेक्टिविटी एक अहम मुद्दा हो सकती है. भारत और नेपाल ने सीमा-पार रेल संपर्क, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, सड़कों, पुलों और पेट्रोलियम पाइपलाइनों के विकास में प्रगति की है.