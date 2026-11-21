नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह की भारत यात्रा क्षेत्रीय अनिश्चितता के बीच रणनीतिक बदलाव की कर सकती है शुरुआत
बालेंद्र शाह की यह यात्रा भारत-नेपाल संबंधों के लिए एक अहम मोड़ पर हो रही है. दोनों पक्ष पारंपरिक रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं.
Published : November 21, 2026 at 5:08 PM IST
नई दिल्ली: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की भारत की आगामी राजकीय यात्रा, जो रविवार से शुरू हो रही है, काफी महत्वपूर्ण है. यह नई दिल्ली और काठमांडू के बीच एक नई राजनीतिक समझ बनाने का अवसर देती है, और साथ ही उन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का मौका देती है, जिनकी जड़ें इतिहास, भूगोल, संस्कृति और आर्थिक परस्पर निर्भरता में गहराई से जुड़ी हुई हैं.
विदेश मंत्रालय के शुक्रवार के एक बयान के अनुसार, शाह सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे. इस दौरान वे भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.
यह दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल से भारत का पिछला प्रधानमंत्री स्तरीय दौरा 2023 में हुआ था, जब पुष्प कुमार दहल 'प्रचंड' इस पद पर थे.
हालांकि नेपाल के किसी भी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत जाना एक चलन रहा है, लेकिन शाह ने इसके बजाय संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया. इसलिए, यह यात्रा नई दिल्ली और काठमांडू के बीच एक नई राजनीतिक समझ कायम करने का अवसर प्रदान करती है, और इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा आर्थिक परस्पर निर्भरता पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का मौका देती है.
मार्च 2026 में पदभार संभालने के बाद भारत की अपनी पहली यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात पर करीबी नजर रहेगी, जिससे नेपाल की नई सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताओं और भारत के प्रति उसके दृष्टिकोण के संकेत मिल सकते हैं.
यह दौरा नेपाल में हो रहे राजनीतिक और पीढ़ीगत बदलाव के समय हो रहा है, जिससे नई दिल्ली के लिए वहां के नए नेतृत्व के साथ एक रचनात्मक संबंध बनाना महत्वपूर्ण हो गया है.
नेपाल के नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ संबंधों को फिर से व्यवस्थित करना
प्रधानमंत्री के रूप में शाह का आना नेपाल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जहां सरकारों के बार-बार बदलने से नीतियों की निरंतरता और द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा है. काठमांडू के पूर्व मेयर शाह, व्यवस्था-विरोधी रुख और बेहतर प्रशासन, प्रशासनिक जवाबदेही तथा आर्थिक सुधारों के वादों के कारण चर्चा में आए. उनकी सरकार सितंबर 2025 की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद सत्ता में आई, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रशासन को गिरा दिया था.
भारत के लिए, इस नए नेतृत्व का उभरना एक अवसर और एक राजनयिक चुनौती, दोनों है. नई दिल्ली को एक ऐसे नेता के साथ कामकाजी संबंध स्थापित करने होंगे, जिसकी राजनीतिक अपील स्थापित राजनीतिक तौर-तरीकों को चुनौती देने पर टिकी है.
शाह का भारत को अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के गंतव्य के रूप में चुनना एक उत्साहजनक संकेत है. हालांकि वे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क जा चुके हैं, लेकिन नवंबर की यह यात्रा इस साल मार्च में पदभार संभालने के बाद से उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी.
नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्रियों द्वारा अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनने की एक स्थापित परंपरा रही है, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है.
उदाहरण के लिए, ओली ने 2024 में चीन को चुना. शाह का फैसला यह दिखाता है कि उनकी सरकार भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि नेपाल अपने दोनों पड़ोसियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की अपनी नीति को छोड़ रहा है. मोदी के लिए, यह बैठक शाह के साथ व्यक्तिगत तालमेल बिठाने और उनकी सरकार की प्राथमिकताओं को समझने का एक अवसर है.
शाह के लिए, यह नेपाल की अपेक्षाओं और चिंताओं को सीधे भारत के नेतृत्व तक पहुंचाने का एक मंच प्रदान करता है दोनों पक्षों को इस रिश्ते को व्यावहारिक दृष्टिकोण, आपसी सम्मान और एक-दूसरे की राजनीतिक चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है." विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा "द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा आपसी लाभ वाले सहयोग को आगे बढ़ाने" का अवसर प्रदान करेगी.
व्यापार और आर्थिक सहयोग: द्विपक्षीय संबंधों की नींव
आर्थिक सहयोग भारत-नेपाल संबंधों का सबसे मजबूत व्यावहारिक आधार है. भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, आयात का मुख्य स्रोत है और उसके निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य है. वित्त वर्ष 2025–26 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार लगभग 9.38 अरब डॉलर तक पहुंच गया. भारत विदेशी निवेश, विकास सहायता, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है.
नेपाल की चारों ओर से जमीन से घिरी भौगोलिक स्थिति के कारण, उसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय क्षेत्र, बंदरगाहों और परिवहन बुनियादी ढांचे तक पहुंच बहुत जरूरी है. इसलिए, कुशल पारगमन सुविधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, और सड़क व रेल संपर्क उसके आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. हालांकि, इस रिश्ते में व्यापार का काफी असंतुलन है, क्योंकि भारत से नेपाल का आयात उसके निर्यात की तुलना में काफी अधिक है.
शाह की यात्रा इन चिंताओं को दूर करने और नेपाल के निर्यात आधार में विविधता लाने के तरीके तलाशने का एक अवसर प्रदान करती है. कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं. भारतीय निवेश को आकर्षित करने से नेपाल को रोजगार पैदा करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
भारत के लिए, आर्थिक एकीकरण को और मजबूत करने से नेपाल के मुख्य आर्थिक साझेदार के रूप में उसकी स्थिति और सुदृढ़ होगी, तथा भारतीय व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा होंगे. निवेश संबंधी प्रतिबद्धताओं और विकास परियोजनाओं को समय पर लागू करना, जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होगा.
कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा: नेपाल की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करना
मोदी और शाह के बीच होने वाली बातचीत में कनेक्टिविटी एक अहम मुद्दा हो सकती है. भारत और नेपाल ने सीमा-पार रेल संपर्क, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, सड़कों, पुलों और पेट्रोलियम पाइपलाइनों के विकास में प्रगति की है.
नेपाल की प्रमुख मांगों में से एक भारतीय हवाई क्षेत्र से होकर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अतिरिक्त प्रवेश मार्ग उपलब्ध कराना है. काठमांडू ने लुंबिनी के पास स्थित भैरहवा और पोखरा के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बेहतर पहुंच की मांग की है.
ऊर्जा सहयोग भारत-नेपाल संबंधों के सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है. नेपाल में जलविद्युत की काफी ऐसी क्षमता मौजूद है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, जबकि भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है.
दोनों देशों ने एक दीर्घकालिक ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत नेपाल का लक्ष्य एक दशक के भीतर भारत को 10,000 मेगावाट तक बिजली निर्यात करना है.
भारतीय कंपनियां नेपाल में जलविद्युत परियोजनाओं को विकसित करने में भी शामिल हैं, जबकि सीमा-पार पारेषण बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है. नेपाल ने भारत को, और भारतीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश को, बिजली का निर्यात शुरू कर दिया है. इससे काठमांडू को विदेशी मुद्रा कमाने और निवेश आकर्षित करने के अवसर मिलते हैं.
मौसम के बदलते और अनिश्चित होते मिजाज के बीच, दोनों देशों को हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने, नदी प्रबंधन और पूर्व-चेतावनी प्रणालियों के मामले में और अधिक मजबूत सहयोग की आवश्यकता है.
मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च फेलो और नेपाल विशेषज्ञ निहार आर. नायक ने बताया कि शाह की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब इस साल अगस्त में नेपाल में आई बाढ़ की आपदा के कारण कम से कम 1,455 लोगों की जान चली गई और 5,285 लोग लापता हो गए.
नायक ने ईटीवी भारत को बताया, “नेपाल को पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 5-6 अरब डॉलर की जरूरत है. उम्मीद है कि भारत कम से कम 2 अरब डॉलर दे सकता है. किसी और देश ने आर्थिक मदद की पेशकश नहीं की है.”
भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को मजबूत करना
शाह का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत, दक्षिण एशिया में राजनीतिक बदलावों और बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है.
नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति, भारत के साथ आर्थिक परस्पर निर्भरता और हिमालयी सीमा पर रणनीतिक महत्व के कारण एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है. भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति यह मानती है कि उसकी सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि, पड़ोसी देशों की स्थिरता और विकास से गहराई से जुड़ी हुई हैं.
नेपाल में चीन की बढ़ती आर्थिक और बुनियादी ढांचागत भागीदारी भारत-नेपाल संबंधों में एक भू-राजनीतिक आयाम जोड़ती है. शाह का दौरा इस समझ को मजबूत करने और दोनों सरकारों के बीच एक अधिक पूर्वानुमान योग्य संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है.
शाह की राजकीय यात्रा का महत्व इस बात में निहित है कि यह काठमांडू में नए राजनीतिक नेतृत्व के तहत भारत-नेपाल संबंधों को नई गति प्रदान कर सकती है. दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं, लेकिन उनके रिश्तों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वे इन पारंपरिक संबंधों को व्यावहारिक आर्थिक और विकास सहयोग में कितनी अच्छी तरह बदल पाते हैं.
पारंपरिक संवेदनाओं और लंबित मतभेदों का प्रबंधन करना
अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के बावजूद, भारत और नेपाल के बीच समय-समय पर राजनयिक तनाव देखने को मिले हैं. 1950 की 'शांति और मित्रता संधि' द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है, जिससे आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलता है.
हालांकि, नेपाल के राजनीतिक हलकों में समय-समय पर इसमें संशोधन की मांग उठती रही है, ताकि इसे मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जा सके. काठमांडू ने व्यापार और पारगमन व्यवस्थाओं, खुली सीमा और दोनों देशों के संबंधों में मौजूद असंतुलनों को लेकर भी चिंताएं जताई हैं.
कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा से जुड़ा क्षेत्रीय विवाद एक और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है. नेपाल इन इलाकों को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबकि भारत का अपना अलग पक्ष है. इस विवाद के कारण समय-समय पर राजनीतिक तनाव और राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा होती रही हैं.
अन्य लंबित मुद्दों में भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंटों में नेपाली नागरिकों की भर्ती शामिल है, जो 2022 में भारत की 'अग्निपथ' भर्ती योजना लागू होने के बाद से रुकी हुई है. इसके अलावा, जल-संसाधन से जुड़ी कुछ परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी मतभेद बने हुए हैं. शाह की राजकीय यात्रा का महत्व इस बात में निहित है कि यह काठमांडू में नए राजनीतिक नेतृत्व के तहत भारत-नेपाल संबंधों को नई गति प्रदान कर सकती है.
नायक ने कहा, "भारत को नेपाल से आर्थिक सहयोग मजबूत करने की काफी उम्मीदें हैं. भारत के लिए नेपाल के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से तय करना जरूरी है, क्योंकि वहां एक नई सरकार बनी है."
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