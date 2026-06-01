ETV Bharat / opinion

भारत-नेपाल सीमा विवाद पर नेपाली पीएम के बयान के क्या हैं मायने, क्या ये बदलाव के संकेत हैं ?

भारत और नेपाल (सांकेतिक तस्वीर) ( ANI )

By Aroonim Bhuyan 8 Min Read

नई दिल्ली : नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत-नेपाल सीमा विवाद में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय खोलते हुए स्वीकार किया है कि अतिक्रमण एकतरफा मुद्दा नहीं हो सकता.उन्होंने बताया कि काठमांडू और नई दिल्ली इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और भूगर्भ विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक संयुक्त प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं. इससे संकेत मिलता है कि द्विपक्षीय संबंधों के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय संवाद के माध्यम से सुलझाने का नया प्रयास किया जा रहा है. नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शाह ने रविवार को नेपाल की संसद में सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, “आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि न केवल भारत ने नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारत की भूमि पर अतिक्रमण किया है.”उन्होंने आगे कहा, “हमने भी कुछ स्थानों पर अतिक्रमण किया है, और उन्होंने भी. हम इन मुद्दों को मित्रवत रूप से एक साथ बैठकर हल करना चाहते हैं.” शाह ने कहा कि नेपाल ने भारत को आधिकारिक राजनयिक नोट भेजा था और उसे जवाब भी मिल गया है. उन्होंने बताया, “जवाब में कहा गया है कि दोनों सरकारें इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और क्षेत्र से परिचित विशेषज्ञों की टीमें गठित करेंगी और बातचीत के जरिए समाधान तलाशेंगी.” शाह की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब नेपाल ने हाल ही में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा लिपुलेख दर्रे के उपयोग पर आपत्ति जताई है.30 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने चीन के समन्वय से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की घोषणा की, जो जून से अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी. इस तीर्थयात्रा का संचालन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए खुली है. इसके संचालन में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, कुमाऊं मंडल विकास निगम और सिक्किम पर्यटन विकास निगम सहित कई एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय शामिल है. हालांकि, भारत द्वारा मई की शुरुआत में 2026 की यात्रा की घोषणा के बाद, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि घोषणा से पहले उससे न तो परामर्श किया गया और न ही उसे सूचित किया गया. मंत्रालय ने दोहराया कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अभिन्न अंग हैं. काठमांडू ने भारत और चीन दोनों को अपना रुख स्पष्ट किया और नई दिल्ली से पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए जोर दिया कि नेपाल की सहमति के बिना ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए. शाह का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रबी लामिछाने की भारत यात्रा से ठीक एक दिन पहले आया है. लामिछाने ऐसे समय में भारत यात्रा कर रहे हैं जब ऐसी खबरें हैं कि शाह अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे.रविवार को सांसदों को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी कहा कि नेपाल ने इस मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम से चर्चा की है और तर्क दिया कि ब्रिटिश भारत काल से चले आ रहे अनसुलझे सीमा विवादों के लिए ब्रिटेन को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. भारत-नेपाल सीमा विवाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक सबसे संवेदनशील और दीर्घकालिक पहलू है. सभ्यतागत, सांस्कृतिक, आर्थिक और जन-संबंधों के मामले में बेहद घनिष्ठ होने के बावजूद, 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा के कुछ हिस्से विवादित बने हुए हैं. यह मुद्दा समय-समय पर दोनों देशों में राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लेता है, विशेष रूप से राष्ट्रवाद की लहर या घरेलू राजनीतिक परिवर्तन के दौर में. आधुनिक भारत-नेपाल सीमा का मूल आधार एंग्लो-नेपाल युद्ध के बाद 1816 में हस्ताक्षरित सुगौली संधि है.इस संधि के तहत, नेपाल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े भूभाग सौंप दिए और काली (महाकाली) नदी को नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच पश्चिमी सीमा के रूप में निर्धारित किया गया. हालांकि, संधि में नदी के सटीक उद्गम स्थल की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की गई थी, जो आज भी प्रमुख क्षेत्रीय विवादों में से एक का केंद्र बिंदु बना हुआ है. 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत-नेपाल सीमा ब्रिटिश काल की व्यवस्थाओं से विरासत में मिली. समय बीतने के साथ, सीमा के अधिकांश हिस्से का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण और सीमांकन किया गया, लेकिन कुछ खंड अनसुलझे ही रहे.