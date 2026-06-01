भारत-नेपाल सीमा विवाद पर नेपाली पीएम के बयान के क्या हैं मायने, क्या ये बदलाव के संकेत हैं ?
नेपाली पीएम ने खुद माना कि नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है. क्या हैं राजनीतिक मायने, समझें.
Published : June 1, 2026 at 4:58 PM IST
नई दिल्ली : नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत-नेपाल सीमा विवाद में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय खोलते हुए स्वीकार किया है कि अतिक्रमण एकतरफा मुद्दा नहीं हो सकता.उन्होंने बताया कि काठमांडू और नई दिल्ली इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और भूगर्भ विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक संयुक्त प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं. इससे संकेत मिलता है कि द्विपक्षीय संबंधों के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय संवाद के माध्यम से सुलझाने का नया प्रयास किया जा रहा है.
नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शाह ने रविवार को नेपाल की संसद में सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, “आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि न केवल भारत ने नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारत की भूमि पर अतिक्रमण किया है.”उन्होंने आगे कहा, “हमने भी कुछ स्थानों पर अतिक्रमण किया है, और उन्होंने भी. हम इन मुद्दों को मित्रवत रूप से एक साथ बैठकर हल करना चाहते हैं.”
शाह ने कहा कि नेपाल ने भारत को आधिकारिक राजनयिक नोट भेजा था और उसे जवाब भी मिल गया है. उन्होंने बताया, “जवाब में कहा गया है कि दोनों सरकारें इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और क्षेत्र से परिचित विशेषज्ञों की टीमें गठित करेंगी और बातचीत के जरिए समाधान तलाशेंगी.”
शाह की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब नेपाल ने हाल ही में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा लिपुलेख दर्रे के उपयोग पर आपत्ति जताई है.30 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने चीन के समन्वय से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की घोषणा की, जो जून से अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी.
इस तीर्थयात्रा का संचालन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए खुली है. इसके संचालन में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, कुमाऊं मंडल विकास निगम और सिक्किम पर्यटन विकास निगम सहित कई एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय शामिल है.
हालांकि, भारत द्वारा मई की शुरुआत में 2026 की यात्रा की घोषणा के बाद, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि घोषणा से पहले उससे न तो परामर्श किया गया और न ही उसे सूचित किया गया. मंत्रालय ने दोहराया कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अभिन्न अंग हैं. काठमांडू ने भारत और चीन दोनों को अपना रुख स्पष्ट किया और नई दिल्ली से पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए जोर दिया कि नेपाल की सहमति के बिना ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए.
शाह का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रबी लामिछाने की भारत यात्रा से ठीक एक दिन पहले आया है. लामिछाने ऐसे समय में भारत यात्रा कर रहे हैं जब ऐसी खबरें हैं कि शाह अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे.रविवार को सांसदों को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी कहा कि नेपाल ने इस मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम से चर्चा की है और तर्क दिया कि ब्रिटिश भारत काल से चले आ रहे अनसुलझे सीमा विवादों के लिए ब्रिटेन को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
भारत-नेपाल सीमा विवाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक सबसे संवेदनशील और दीर्घकालिक पहलू है. सभ्यतागत, सांस्कृतिक, आर्थिक और जन-संबंधों के मामले में बेहद घनिष्ठ होने के बावजूद, 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा के कुछ हिस्से विवादित बने हुए हैं. यह मुद्दा समय-समय पर दोनों देशों में राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लेता है, विशेष रूप से राष्ट्रवाद की लहर या घरेलू राजनीतिक परिवर्तन के दौर में.
आधुनिक भारत-नेपाल सीमा का मूल आधार एंग्लो-नेपाल युद्ध के बाद 1816 में हस्ताक्षरित सुगौली संधि है.इस संधि के तहत, नेपाल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े भूभाग सौंप दिए और काली (महाकाली) नदी को नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच पश्चिमी सीमा के रूप में निर्धारित किया गया. हालांकि, संधि में नदी के सटीक उद्गम स्थल की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की गई थी, जो आज भी प्रमुख क्षेत्रीय विवादों में से एक का केंद्र बिंदु बना हुआ है.
1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत-नेपाल सीमा ब्रिटिश काल की व्यवस्थाओं से विरासत में मिली. समय बीतने के साथ, सीमा के अधिकांश हिस्से का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण और सीमांकन किया गया, लेकिन कुछ खंड अनसुलझे ही रहे.
सबसे महत्वपूर्ण विवाद भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित कालापानी-लिम्पियाधुरा-लिपुलेख क्षेत्र से संबंधित है.नेपाल का तर्क है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है और नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का है. इसलिए, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाली क्षेत्र हैं.नेपाल अपने दावे का आधार 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक मानचित्र और सुगौली संधि की अपनी व्याख्या को बताता है.
हालांकि, भारत का कहना है कि नदी का उद्गम इससे आगे की ओर स्थित एक बिंदु से होता है. विवादित क्षेत्र सीमा के भारतीय भाग में स्थित है.इस क्षेत्र पर दशकों से भारतीय प्रशासनिक नियंत्रण रहा है.भारत दीर्घकालिक प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी हवाला देता है, विशेष रूप से इस क्षेत्र की चीन से निकटता को देखते हुए.
2020 में भारत द्वारा कैलाश मानसरोवर तक पहुंच के लिए लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड से जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन करने के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया. नेपाल ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह सड़क उसके दावे वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है.
इसके बाद, नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपनी राष्ट्रीय सीमाओं में शामिल किया गया. नेपाल की संसद ने बाद में संशोधित मानचित्र को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया.भारत ने इस मानचित्र को खारिज करते हुए इसे एकतरफा कार्रवाई बताया.
दूसरा प्रमुख विवाद सुस्ता से संबंधित है, जो मैदानी क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र है। कालापानी के विपरीत, जहां विवाद संधि की व्याख्या और नदी के उद्गम पर केंद्रित है, सुस्ता मुख्य रूप से गंडक नदी के मार्ग में परिवर्तन से जुड़ा है.गंडक नदी (जिसे नारायणी नदी भी कहा जाता है) क्षेत्र में स्थित सुस्ता गांव के आसपास केंद्रित इस विवाद में नेपाल का 14,860 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर दावा शामिल है, जिस पर उसका आरोप है कि भारत ने धीरे-धीरे अतिक्रमण किया है.सुगौली संधि के तहत, गंडक नदी के मध्य भाग को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में स्थापित किया गया था. उस समय, सुस्ता नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था, जो इसे नेपाल के भीतर रखता था.
पिछले दो शताब्दियों में, गंडक नदी ने कई बार अपना मार्ग बदला है. समय के साथ नदी के पूर्व से पश्चिम की ओर खिसकने के कारण, सुस्ता का भौगोलिक स्थान बाईं ओर (भारतीय पक्ष) स्थानांतरित हो गया.नेपाल का तर्क है कि नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण नेपाली क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है. भारत आमतौर पर इस मुद्दे को नदी की प्राकृतिक गति और जमीनी प्रशासनिक परिस्थितियों से उत्पन्न मानता है.
यह विवाद मुख्य रूप से इसलिए अनसुलझा है क्योंकि नदियों के समय के साथ मार्ग बदलने पर नदी सीमाओं का प्रबंधन करना स्वाभाविक रूप से कठिन होता है.कालापानी और सुस्ता के अलावा, कई छोटे क्षेत्र हैं जहां सीमा स्तंभ स्थानांतरित हो गए हैं या गायब हो गए हैं, नदी के मार्ग में परिवर्तन ने सीमांकन को जटिल बना दिया है, स्थानीय समुदाय भूमि स्वामित्व को लेकर विवाद करते हैं, और कृषि एवं बस्ती के पैटर्न के कारण दावे आपस में टकराते हैं.
नेपाल में पूर्व भारतीय राजदूत रंजीत राय ने कहा कि कालापानी और सुस्ता दक्षिण एशिया के इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद के दो मुख्य क्षेत्र हैं.राय ने ईटीवी भारत को बताया, "नदियों का मार्ग बदलना एक जटिल मुद्दा है. जब भी कोई नदी अपना मार्ग बदलती है, तो सीमा भी बदल जाती है. इस मुद्दे का समाधान केवल संवाद के माध्यम से ही हो सकता है.”
दुनिया के अन्य हिस्सों में कई क्षेत्रीय विवादों के विपरीत, भारत-नेपाल सीमा विवाद सैन्य टकराव में तब्दील नहीं हुआ है. दोनों देश बातचीत, ऐतिहासिक शोध, संयुक्त सर्वेक्षण और तकनीकी परामर्श को प्राथमिकता देते हैं.यदि प्रधानमंत्री बालेन शाह की टिप्पणियां चल रहे राजनयिक आदान-प्रदान को सही ढंग से दर्शाती हैं, तो इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों की प्रस्तावित भागीदारी दोनों सरकारों द्वारा अपनाए गए दीर्घकालिक दृष्टिकोण की निरंतरता होगी - इतिहास, भूगोल और मानचित्रकला की प्रतिस्पर्धी व्याख्याओं को एकतरफा कार्रवाई के बजाय संस्थागत संवाद के माध्यम से संबोधित करना.
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