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नेपाल और तिब्बत में बाढ़ : अचानक आई इस आपदा के पीछे क्या कारण हैं ?

26 अगस्त, 2026 की सुबह, ल्हेन्डे खोला-त्रिशुली-नारायणी नदी गलियारे में एक विनाशकारी बाढ़ आई. माना जाता है कि यह आपदा किसी ग्लेशियर या बर्फ-चट्टान के ढहने और संभवतः ग्लेशियर झील के फटने से आई बाढ़ (GLOF) के कारण उत्पन्न हुई, जो रसुवागढ़ी सीमा चौकी से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में, तिब्बती (चीनी) सीमा के किनारे स्थित है. बाढ़ की लहर—कुछ स्थानों पर 8 से 10 मीटर तक ऊंची बताई गई, जिसमें त्रिशुली नदी पर स्थित गलछी में 30 मिनट के भीतर 9 मीटर और मालेखु में 7 मीटर की लहरें शामिल हैं. इसने तिमुरे, रसुवागढ़ी सीमा शुल्क क्षेत्र, स्याफ्रुबेसी (स्याब्रुबेसी), मैलुंग, शांतिबाजार और बेत्रावती सहित पूरे बाजार क्षेत्रों को बहा दिया. 12 जलविद्युत संयंत्र (431.1 मेगावाट बिजली ग्रिड से अलग हो गई), कम से कम 19 मोटर पुल और लगभग 40 किलोमीटर सड़क नष्ट हो गई.

नेपाल में आई बाढ़ का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है. क्षेत्र से प्राप्त उपग्रह चित्रों और हालिया वर्षा के आंकड़ों की विस्तृत जांच से यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या किसी ग्लेशियर में अचानक बर्फ पिघल गई थी. प्रारंभिक आकलन में क्षेत्र में आए 4.4 तीव्रता के भूकंप को इसका कारण बताया गया था, जिससे संभवतः ग्लेशियर का आधार टूट गया था.

हालांकि, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के नए अध्ययनों ने इस परिकल्पना को खारिज कर दिया है और घटना का कारण पहाड़ों में हिमस्खलन और चट्टान गिरने को बताया है. यह आपदा संभवतः बारिश या पिघलती बर्फ के पानी से मिट्टी और बर्फ के जमाव के अस्थिर होने के कारण शुरू हुई होगी. नेपाल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने बताया कि यह भूस्खलन रसुवागढ़ी में नेपाल-चीन सीमा से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित लेंडे नदी में मलबा गिरने के कारण हुआ था. हिमालय का ऊबड़-खाबड़ भूभाग स्वाभाविक रूप से ऐसी घटनाओं के जोखिम को बढ़ा देता है.

नेशनल रिमोट सेंसिंग केंद्र (एनआरएससी) के अनुसार, इस आपदा का उद्गम तिब्बत के पहाड़ों में हुआ. भारतीय भूकंप नेटवर्क केंद्र ने सुबह 8:22 बजे (आईएसटी) रसुवा क्षेत्र (अक्षांश 28.076° उत्तर, देशांतर 86.494° पूर्व) के पास 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया. संभवतः इसी भूकंप के कारण जिरक ग्लेशियर ढह गया. बर्फ और चट्टानों का एक विशाल हिमस्खलन एक खड़ी पहाड़ी घाटी से नीचे आ गिरा, जिससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो गया.इसके बाद, पानी, कीचड़, चट्टानों और मलबे से भरी एक विनाशकारी बाढ़ त्रिशुली नदी घाटी में बह गई, जिससे व्यापक तबाही हुई. वैज्ञानिकों द्वारा उपग्रह छवियों के विश्लेषण से पुष्टि हुई है कि यह बाढ़ ग्लेशियर के ढहने और उसके बाद हुए बर्फ-चट्टान हिमस्खलन के कारण आई थी. हालांकि इस तरह की घटनाओं को अक्सर हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है - जहां भूस्खलन के मलबे से अवरुद्ध झीलें फट जाती हैं - इसी तरह की एक घटना 2024 में नेपाल में पहले ही हो चुकी है.

जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा: जलवायु परिवर्तन के कारण हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों का पिघलना तेज हो रहा है. हिमालय, जहां आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाहर बर्फ का सबसे बड़ा भंडार है, इसे दुनिया का "तीसरा ध्रुव" कहा जाता है. तापमान बढ़ने के साथ, खड़ी ढलानों पर सदियों पुरानी पर्माफ्रॉस्ट (जमी हुई चट्टान, मिट्टी और बर्फ की परतें) पिघलने लगती है, जिससे अचानक मलबा बहने लगता है.यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है. भारत के उत्तराखंड में 2021 की चमोली आपदा. स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर के ढहने से ब्लैटन गांव का विनाश. जॉर्जिया के एक पर्वतीय रिसॉर्ट में 2023 में हुए भूस्खलन में 33 लोगों की मौत—ये सभी घटनाएं ग्लेशियरों के तेजी से पिघलते वैश्विक परिदृश्य की गवाह हैं.