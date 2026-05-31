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'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसीः यूरोप और क्वाड के बाद अब अपने पड़ोस को संभालने में जुटा भारत

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, जिन्हें बलेन शाह के नाम से जाना जाता है, काठमांडू में एक समारोह के दौरान पद की शपथ लेते हुए. यह तस्वीर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 की है. ( IANS )

नई दिल्लीः खाड़ी देशों से लेकर यूरोप और इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) तक चली महीने भर की हाई-प्रोफाइल कूटनीति (डिप्लोमेसी) के बाद, नई दिल्ली अब अपना रणनीतिक ध्यान एक बार फिर अपने पड़ोसी देशों पर केंद्रित करने की तैयारी कर रही है.

जून 2026 में, पड़ोसी देशों में बदलते राजनीतिक समीकरणों, चीन के साथ बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सीमा सुरक्षा व कनेक्टिविटी से जुड़ी चिंताओं के बीच, भारत दो बड़े बदलावों से गुजर रहे पड़ोसियों- नेपाल और म्यांमार- के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक बातचीत कर सकता है.

नेपाल के राजनीतिक नेता रबी लामिछाने और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग के संभावित भारत दौरों को, एशिया के तेजी से बदलते रणनीतिक माहौल में भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले) नीति को फिर से मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है.

'काठमांडू पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल की नई सत्ताधारी पार्टी 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी' के नेता रबी लामिछाने 1 जून को भारत के दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे.

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब खबरों की मानें तो नेपाल की नई सरकार के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने कार्यकाल के पहले एक साल में कोई भी विदेशी दौरा न करने का फैसला किया है. रिपोर्ट में नई दिल्ली के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लामिछाने और पीएम मोदी के बीच 2 जून को एक बैठक का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें आगे कहा गया है कि यह मुलाकात दोनों पक्षों को काठमांडू के बदले हुए राजनीतिक माहौल में एक-दूसरे को समझने और जुड़ने का बेहतरीन मौका देगी.

नई दिल्ली के एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, "आरएसपी (RSP) एक नई पार्टी है, लेकिन हालिया चुनावों में यह भारी बहुमत के साथ उभरकर सामने आई है. इसी वजह से नई दिल्ली ने खुद आगे बढ़कर आरएसपी नेतृत्व और वहां की सरकार से संपर्क साधा है." लामिछाने का यह प्रस्तावित दौरा नेपाल की घरेलू राजनीति और उसकी विदेश नीति के लिहाज से एक बेहद संवेदनशील समय पर हो रहा है.

नेपाल की सत्ता में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का आना वहां के राजनीतिक माहौल में एक बड़ा बदलाव है. सालों से नेपाल की राजनीति पर नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट ब्लॉक जैसे पारंपरिक दलों का दबदबा रहा था. नए नेतृत्व ने खुद को स्थापित व्यवस्था के खिलाफ, सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने वाले और राष्ट्रवादी के रूप में पेश किया है. उनका पूरा जोर भ्रष्टाचार को कम करने और नेपाल के बाहरी रिश्तों में नया संतुलन बनाने पर है.

इस संदर्भ में, नई दिल्ली में लामिछाने की इतनी बड़ी मुलाकातें यह इशारा करती हैं कि भारत, नेपाल के इन नए पावर सेंटर्स (सत्ता के केंद्रों) के साथ शुरुआत से ही सीधे राजनीतिक संपर्क बनाना चाहता है. चूंकि प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने कार्यकाल के पहले साल में कोई भी विदेशी दौरा न करने का फैसला लिया है, इसलिए लामिछाने की यह भारत यात्रा एक तरह से नेपाल की नई सरकार का पहला बड़ा और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दौरा बन गई है.

भारत के लिए काठमांडू के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखना कई वजहों से रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है.

पिछले एक दशक में, चीन ने बुनियादी ढांचे में निवेश, राजनीतिक पहुंच और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) परियोजना के तहत कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का लालच देकर नेपाल में अपनी पैठ को काफी मजबूत किया है. बीजिंग ने नेपाल के राजनीतिक दिग्गजों और सुरक्षा तंत्र के साथ भी करीबी रिश्ते बना लिए हैं.

नेपाल की इस नई सरकार के साथ भारत की बातचीत का एक मकसद यह भी माना जा सकता है कि नेपाल में हुआ यह राजनीतिक बदलाव उसे नई दिल्ली से रणनीतिक रूप से दूर न कर दे. नेपाल का नया नेतृत्व शुरुआत में ही भारत के साथ बातचीत कर रहा है, जो यह इशारा करता है कि काठमांडू पूरी तरह से चीन समर्थक रुख अपनाने के बजाय अपने दोनों विशाल पड़ोसी देशों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.

भारत और नेपाल लगभग 1,800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करते हैं, जिससे दोनों देशों की राजनीतिक स्थिरता सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ जाती है. सीमा पार आपराधिक नेटवर्क, नकली मुद्रा (जाली नोट), हथियारों की तस्करी और तीसरे देश की खुफिया एजेंसियों की संभावित गतिविधियों जैसी चिंताओं ने हमेशा से भारत की नेपाल नीति को तय किया है.

नेपाल के नए नेतृत्व के साथ इस बातचीत से नई दिल्ली को शुरुआती चरण में ही खुफिया समन्वय और सीमा प्रबंधन सहयोग को मजबूत करने का मौका मिलेगा.

नेपाल भारत के सबसे बड़े और प्रमुख विकास भागीदारों में से एक है. पिछले सात दशकों में, भारत-नेपाल विकास सहयोग का काफी विस्तार हुआ है और इसमें विविधता आई है. अब इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, अभिलेखागार (आर्काइव्स), पुरातत्व, कनेक्टिविटी, व्यापार, कृषि, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और क्षमता निर्माण जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं. भारत द्वारा पूरी की जाने वाली ये परियोजनाएं नेपाल की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर आधारित हैं, जो इस हिमालयी देश के कोने-कोने में फैली हुई हैं.

भारत के नेपाल के साथ संबंधों को समय-समय पर हस्तक्षेप की धारणाओं से नुकसान पहुंचा है, विशेष रूप से 2015 के संवैधानिक संकट और सीमा नाकाबंदी के आरोपों के बाद. काठमांडू में एक राष्ट्रवादी और नई पीढ़ी के नेतृत्व के उभरने का मतलब है कि नई दिल्ली को राजनीतिक संरक्षण या बड़े भाई वाली छवि से बचते हुए, बेहद सावधानी और सम्मान के साथ उनके साथ जुड़ना होगा. केवल पारंपरिक राजनीतिक दिग्गजों पर निर्भर रहने के बजाय कई नए चेहरों के साथ बातचीत के रास्ते खोलकर, भारत नेपाल की बदलती राजनीतिक हकीकत के अनुसार खुद को ढाल रहा है.

नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रणजीत राय ने लामिछाने के आगामी भारत दौरे को एक बेहद सकारात्मक कदम बताया है. राय ने 'ईटीवी भारत' से कहा, "नेपाल में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद इस तरह की उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत होना बहुत महत्वपूर्ण है. ये दोनों नेता, पार्टी प्रमुख के रूप में लामिछाने और सरकार के मुखिया के रूप में बालेन शाह, देश चला रहे हैं. मुझे इस दौरे से सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है."