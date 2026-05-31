'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसीः यूरोप और क्वाड के बाद अब अपने पड़ोस को संभालने में जुटा भारत
वैश्विक कूटनीति के बाद अब पीएम मोदी ने पड़ोसियों पर ध्यान लगाया है. जानिए क्या है भारत का पूरा रणनीतिक प्लान.
Published : May 31, 2026 at 5:19 PM IST
नई दिल्लीः खाड़ी देशों से लेकर यूरोप और इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) तक चली महीने भर की हाई-प्रोफाइल कूटनीति (डिप्लोमेसी) के बाद, नई दिल्ली अब अपना रणनीतिक ध्यान एक बार फिर अपने पड़ोसी देशों पर केंद्रित करने की तैयारी कर रही है.
जून 2026 में, पड़ोसी देशों में बदलते राजनीतिक समीकरणों, चीन के साथ बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सीमा सुरक्षा व कनेक्टिविटी से जुड़ी चिंताओं के बीच, भारत दो बड़े बदलावों से गुजर रहे पड़ोसियों- नेपाल और म्यांमार- के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक बातचीत कर सकता है.
नेपाल के राजनीतिक नेता रबी लामिछाने और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग के संभावित भारत दौरों को, एशिया के तेजी से बदलते रणनीतिक माहौल में भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले) नीति को फिर से मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है.
'काठमांडू पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल की नई सत्ताधारी पार्टी 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी' के नेता रबी लामिछाने 1 जून को भारत के दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे.
यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब खबरों की मानें तो नेपाल की नई सरकार के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने कार्यकाल के पहले एक साल में कोई भी विदेशी दौरा न करने का फैसला किया है. रिपोर्ट में नई दिल्ली के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लामिछाने और पीएम मोदी के बीच 2 जून को एक बैठक का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें आगे कहा गया है कि यह मुलाकात दोनों पक्षों को काठमांडू के बदले हुए राजनीतिक माहौल में एक-दूसरे को समझने और जुड़ने का बेहतरीन मौका देगी.
नई दिल्ली के एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, "आरएसपी (RSP) एक नई पार्टी है, लेकिन हालिया चुनावों में यह भारी बहुमत के साथ उभरकर सामने आई है. इसी वजह से नई दिल्ली ने खुद आगे बढ़कर आरएसपी नेतृत्व और वहां की सरकार से संपर्क साधा है." लामिछाने का यह प्रस्तावित दौरा नेपाल की घरेलू राजनीति और उसकी विदेश नीति के लिहाज से एक बेहद संवेदनशील समय पर हो रहा है.
नेपाल की सत्ता में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का आना वहां के राजनीतिक माहौल में एक बड़ा बदलाव है. सालों से नेपाल की राजनीति पर नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट ब्लॉक जैसे पारंपरिक दलों का दबदबा रहा था. नए नेतृत्व ने खुद को स्थापित व्यवस्था के खिलाफ, सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने वाले और राष्ट्रवादी के रूप में पेश किया है. उनका पूरा जोर भ्रष्टाचार को कम करने और नेपाल के बाहरी रिश्तों में नया संतुलन बनाने पर है.
इस संदर्भ में, नई दिल्ली में लामिछाने की इतनी बड़ी मुलाकातें यह इशारा करती हैं कि भारत, नेपाल के इन नए पावर सेंटर्स (सत्ता के केंद्रों) के साथ शुरुआत से ही सीधे राजनीतिक संपर्क बनाना चाहता है. चूंकि प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने कार्यकाल के पहले साल में कोई भी विदेशी दौरा न करने का फैसला लिया है, इसलिए लामिछाने की यह भारत यात्रा एक तरह से नेपाल की नई सरकार का पहला बड़ा और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दौरा बन गई है.
भारत के लिए काठमांडू के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखना कई वजहों से रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है.
पिछले एक दशक में, चीन ने बुनियादी ढांचे में निवेश, राजनीतिक पहुंच और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) परियोजना के तहत कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का लालच देकर नेपाल में अपनी पैठ को काफी मजबूत किया है. बीजिंग ने नेपाल के राजनीतिक दिग्गजों और सुरक्षा तंत्र के साथ भी करीबी रिश्ते बना लिए हैं.
नेपाल की इस नई सरकार के साथ भारत की बातचीत का एक मकसद यह भी माना जा सकता है कि नेपाल में हुआ यह राजनीतिक बदलाव उसे नई दिल्ली से रणनीतिक रूप से दूर न कर दे. नेपाल का नया नेतृत्व शुरुआत में ही भारत के साथ बातचीत कर रहा है, जो यह इशारा करता है कि काठमांडू पूरी तरह से चीन समर्थक रुख अपनाने के बजाय अपने दोनों विशाल पड़ोसी देशों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.
भारत और नेपाल लगभग 1,800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करते हैं, जिससे दोनों देशों की राजनीतिक स्थिरता सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ जाती है. सीमा पार आपराधिक नेटवर्क, नकली मुद्रा (जाली नोट), हथियारों की तस्करी और तीसरे देश की खुफिया एजेंसियों की संभावित गतिविधियों जैसी चिंताओं ने हमेशा से भारत की नेपाल नीति को तय किया है.
नेपाल के नए नेतृत्व के साथ इस बातचीत से नई दिल्ली को शुरुआती चरण में ही खुफिया समन्वय और सीमा प्रबंधन सहयोग को मजबूत करने का मौका मिलेगा.
नेपाल भारत के सबसे बड़े और प्रमुख विकास भागीदारों में से एक है. पिछले सात दशकों में, भारत-नेपाल विकास सहयोग का काफी विस्तार हुआ है और इसमें विविधता आई है. अब इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, अभिलेखागार (आर्काइव्स), पुरातत्व, कनेक्टिविटी, व्यापार, कृषि, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और क्षमता निर्माण जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं. भारत द्वारा पूरी की जाने वाली ये परियोजनाएं नेपाल की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर आधारित हैं, जो इस हिमालयी देश के कोने-कोने में फैली हुई हैं.
भारत के नेपाल के साथ संबंधों को समय-समय पर हस्तक्षेप की धारणाओं से नुकसान पहुंचा है, विशेष रूप से 2015 के संवैधानिक संकट और सीमा नाकाबंदी के आरोपों के बाद. काठमांडू में एक राष्ट्रवादी और नई पीढ़ी के नेतृत्व के उभरने का मतलब है कि नई दिल्ली को राजनीतिक संरक्षण या बड़े भाई वाली छवि से बचते हुए, बेहद सावधानी और सम्मान के साथ उनके साथ जुड़ना होगा. केवल पारंपरिक राजनीतिक दिग्गजों पर निर्भर रहने के बजाय कई नए चेहरों के साथ बातचीत के रास्ते खोलकर, भारत नेपाल की बदलती राजनीतिक हकीकत के अनुसार खुद को ढाल रहा है.
नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रणजीत राय ने लामिछाने के आगामी भारत दौरे को एक बेहद सकारात्मक कदम बताया है. राय ने 'ईटीवी भारत' से कहा, "नेपाल में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद इस तरह की उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत होना बहुत महत्वपूर्ण है. ये दोनों नेता, पार्टी प्रमुख के रूप में लामिछाने और सरकार के मुखिया के रूप में बालेन शाह, देश चला रहे हैं. मुझे इस दौरे से सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है."
इस बीच, खबरें यह भी इशारा कर रही हैं कि म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग अगले महीने भारत का दौरा करने वाले हैं. अप्रैल में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनका पहला विदेशी दौरा होगा.
जून में होने वाली यह संभावित यात्रा दिल्ली और नेपीडॉ (म्यांमार की राजधानी) के बीच मजबूत होते रिश्तों को दर्शाती है, जो भारत की लंबे समय से चली आ रही 'एक्ट ईस्ट' नीति का हिस्सा है. मिन आंग ह्लाइंग ने 10 अप्रैल को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया था, जो दोनों देशों के बीच लगातार जारी बातचीत का संकेत है.
हाल के महीनों में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं. मई की शुरुआत में, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने म्यांमार का दौरा किया था, जो पिछले कई वर्षों में किसी भारतीय नौसेना प्रमुख का ऐसा पहला दौरा था. उन्होंने म्यांमार के सैन्य नेतृत्व के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त युद्धाभ्यास, सीमा पर स्थिरता और क्षमता निर्माण को लेकर बातचीत की थी.
इसी संदर्भ में, मिन आंग ह्लाइंग का यह संभावित दौरा भू-राजनीतिक रूप से और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है. म्यांमार भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति, पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) की सुरक्षा रणनीति और व्यापक इंडो-पैसिफिक योजनाओं के केंद्र में बना हुआ है. यह देश दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति में है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ 1,600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है.
भारत के पूर्वोत्तर के विद्रोही गुट ऐतिहासिक रूप से म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों का इस्तेमाल सुरक्षित पनाहगाहों के रूप में करते रहे हैं. भारत के उग्रवाद-विरोधी अभियानों के लिए म्यांमार के सैन्य तंत्र का सहयोग हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रहा है.
सालों के गृहयुद्ध और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद म्यांमार के भीतर लगातार अस्थिरता बनी हुई है. ऐसे में नई दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस हिंसा, हथियारों की तस्करी और उग्रवादियों की आवाजाही का असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर न पड़े. इसलिए म्यांमार के नेतृत्व से सीधे बातचीत करना नई दिल्ली के लिए सुरक्षा के लिहाज से एक व्यावहारिक जरूरत माना जा रहा है.
म्यांमार एशिया के उन देशों में से एक है जहां प्रभुत्व जमाने के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक जंग (प्रतिस्पर्धा) चल रही है. चीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, ऊर्जा गलियारों (एनर्जी कॉरिडोर्स), बंदरगाहों और सैन्य संबंधों के जरिए वहां अपना भारी प्रभाव बनाए हुए है.
भारत के लिए म्यांमार से दूरी बनाने का सीधा मतलब बीजिंग के लिए पूरा मैदान खुला छोड़ देना होगा. लगातार कूटनीतिक बातचीत बनाए रखने से नई दिल्ली को एक ऐसे देश में अपनी रणनीतिक जगह बनाए रखने में मदद मिलती है, जो सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी और पूर्वी हिंद महासागर के संतुलन को प्रभावित करता है.
इन सबके अलावा, दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंचने के लिए भारत के लंबे समय से लंबित कनेक्टिविटी सपने म्यांमार से होकर ही गुजरते हैं. भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (ट्राइलेटरल हाईवे) और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं भारत की 'एक्ट ईस्ट' रणनीति के बेहद जरूरी स्तंभ हैं.
म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण इन परियोजनाओं को लागू करने की रफ्तार धीमी हो गई है. भारत को यह उम्मीद होगी कि नए नेतृत्व के साथ लगातार बातचीत से इन रुकी हुई कनेक्टिविटी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में मदद मिल सकती है.
म्यांमार के संघर्ष (गृहयुद्ध) के कारण भारत के मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में शरणार्थियों की आमद भी बढ़ी है, जिससे मानवीय और राजनीतिक चुनौतियां पैदा हो गई हैं. भारत ने सुरक्षा चिंताओं के साथ-साथ मानवीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है, खासकर सीमा पार के जातीय (एथनिक) संबंधों को देखते हुए. इन सीमा पार के दबावों को संभालने के लिए म्यांमार के नेतृत्व के साथ बातचीत बनाए रखना बेहद जरूरी है.
म्यांमार में भारत के पूर्व राजदूत राजीव भाटिया ने मिन आंग ह्लाइंग के आगामी दौरे को "बेहद महत्वपूर्ण" बताया है. भाटिया ने 'ईटीवी भारत' से कहा, "भारत के लिए म्यांमार की सेना के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है. पिछले साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन और चीन के तियानजिन में एससीओ (SCO) शिखर सम्मेलन के इतर मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की थी."
इसके साथ ही, उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि भारत से सटे म्यांमार के सीमावर्ती इलाके फिलहाल वहां के विद्रोही गुटों (प्रतिरोध बलों) के नियंत्रण में हैं. भाटिया ने कहा, "भारत को म्यांमार के साथ दोहरे स्तर (टू-ट्रैक) पर बातचीत करनी होगी."
कुल मिलाकर देखा जाए तो नेपाल और म्यांमार के साथ भारत की यह बातचीत इशारा करती है कि व्यापक वैश्विक कूटनीति के दौर के बाद नई दिल्ली अब अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले) नीति को और धार दे रही है. नेपाल और म्यांमार की ओर बढ़ाया गया यह हाथ दिखाता है कि भारत अब पड़ोसी कूटनीति को अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति से अलग नहीं, बल्कि उसकी बुनियादी परत के रूप में देख रहा है.
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