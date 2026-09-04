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NABARD का बड़ा अलर्ट: साहूकारों के चंगुल में फंस रहे ग्रामीण, हर 4 में से 3 परिवारों की आमदनी ठप

CR Sukumar लिखते हैं- 'एक ऐसे देश में जो सालों से अपनी आर्थिक तरक्की का जश्न मना रहा है, उसके लिए कड़वा सच है.'

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जालंधर में भारी बारिश के बाद खराब हुई गेहूं की फसलों का निरीक्षण करता किसान. यह तस्वीर 8 अप्रैल, 2026 की है. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 3:03 PM IST

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आज आप भारत के किसी भी गांव में चले जाइए और वहां के हालातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. बैंक की शाखाओं में सन्नाटा पसरा है, जबकि साहूकारों के घरों पर भीड़ लगी है. किसान अपने पड़ोसियों से कर्ज ले रहे हैं. परिवार खाने-पीने की चीज़ों में कटौती कर रहे हैं. लोगों की जमा-पूंजी पूरी तरह खत्म हो चुकी है.

यह कहानी सिर्फ किसी एक गांव की नहीं है. यह 2026 की गर्मियों में ग्रामीण भारत की असली कहानी है- जिसे किसी नेता या सामाजिक कार्यकर्ता ने नहीं, बल्कि नाबार्ड (NABARD) के एक बड़े और बारीकी से किए गए सर्वे ने बयां किया है.

नाबार्ड खेती और ग्रामीण भारत के लिए सरकार का सबसे बड़ा विकास बैंक है. देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20,000 परिवारों पर किए गए इस सर्वे के नतीजे हर नागरिक, हर नीति निर्माता और देश के हर बैंकर की आंखें खोलने वाले हैं.

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जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक में जानवरों के लिए चारा ले जाता किसान. यह फोटो 30 जुलाई, 2026 की है. (IANS)

क्या आपकी आमदनी आज एक साल पहले की तुलना में अधिक है?

नाबार्ड (NABARD) के 'ग्रामीण आर्थिक स्थिति और भावना सर्वेक्षण' का 12वां दौर जुलाई 2026 में आयोजित किया गया था. इसमें एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा गया- क्या आपकी आमदनी आज एक साल पहले की तुलना में अधिक है?

ग्रामीण भारत से इसका जो जवाब मिला, वह बेहद परेशान करने वाला है. हर 100 में से केवल 27 परिवारों ने कहा कि हां, उनकी आमदनी बढ़ी है. नाबार्ड द्वारा सितंबर 2024 में इस सर्वे की शुरुआत किए जाने के बाद से यह अब तक का सबसे कम आंकड़ा है. ग्रामीण भारत के आधे से अधिक परिवारों यानी हर 100 में से 52 परिवारों ने कहा कि उनकी आमदनी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, 100 में से 20 परिवारों ने कहा कि उनकी आमदनी पहले से और घट गई है.

सीधे शब्दों में कहें तो, ग्रामीण भारत के हर चार में से तीन परिवार या तो एक ही जगह ठहरे हुए हैं या फिर पीछे की ओर जा रहे हैं. एक ऐसे देश में जो सालों से अपनी आर्थिक तरक्की का जश्न मना रहा है, यह एक बेहद कड़वा और असहज करने वाला सच है.

यह स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. नवंबर 2025 में, हर 100 में से 42 ग्रामीण परिवारों ने अपनी आमदनी बढ़ने की बात कही थी. जुलाई 2026 तक आते-आते यह संख्या घटकर सिर्फ 27 रह गई. हालात किस ओर जा रहे हैं, यह बिल्कुल साफ है और यह रास्ता गलत दिशा में जा रहा है.

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भारतीय किसान यूनियन के सदस्य 1 सितंबर, 2026 को पटियाला में अपनी अलग-अलग पेंडिंग मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सड़क जाम करते हुए. (IANS)

आमदनी घटने की क्या वजह है?

इन कारणों को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. इस साल मानसून बहुत ही असमान और अनिश्चित रहा है. जून 2026 में पूरे भारत में सामान्य से 33% कम बारिश हुई थी. जुलाई की शुरुआत तक स्थिति में थोड़ा सुधार तो हुआ, लेकिन पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से 37% कम बारिश दर्ज की गई. पूरे दक्षिण भारत के जलाशयों में पानी का स्तर पिछले साल की तुलना में 36% कम था.

खरीफ- जो गर्मियों की मुख्य फसल होती है - उसका बुआई क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले 21% कम रहा. जब बारिश धोखा देती है, तो किसानों की कमाई घट जाती है. और जब किसानों की कमाई कम होती है, तो गांव के हर व्यक्ति की कमाई पर असर पड़ता है - चाहे वह दुकानदार हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो या फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कोई व्यक्ति.

ठीक इसी समय, कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं. ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की लागत बढ़ गई है. खाद और उर्वरकों के दाम ऊपर चले गए हैं. पूरी दुनिया इस समय तनाव और उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है. दूर देशों में चल रहे युद्धों की वजह से हर जगह जरूरी चीजें महंगी हो रही हैं और भारत के गांव भी इन वैश्विक ताकतों के असर से अछूते नहीं हैं. रोजमर्रा के खर्चों के लिए जेब से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, और फसलों से आने वाली कमाई लगातार घट रही है. 2026 में यही एक ग्रामीण परिवार की कड़वी हकीकत है.

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तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण खराब फसल को देखता किसान. (फाइल) (IANS)

परिवार कैसे कर रहे हैं गुजारा?

जब आमदनी नहीं बढ़ती, तो परिवार अपने खर्चों में कटौती करके जैसे-तैसे गुजारा करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कटौती करने की भी एक सीमा होती है, खासकर तब जब खर्च होने वाले हर एक रुपये का आधा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ खाने-पीने पर ही चला जाता हो.

सर्वे में सामने आया है कि एक ग्रामीण परिवार की मासिक आमदनी का करीब दो-तिहाई हिस्सा सीधे उपभोग- यानी भोजन, ईंधन, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च हो जाता है. इसके बाद उनके पास नाममात्र का भी पैसा नहीं बचता.

नतीजतन, लोगों की बचत पूरी तरह खत्म हो चुकी है. इस साल केवल 100 में से 18 ग्रामीण परिवारों ने ही ज़्यादा पैसे बचाने की बात कही है- जो इस सर्वे के इतिहास में अब तक का सबसे कम आंकड़ा है. लोग बचत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. वे जो कुछ भी कमा रहे हैं, वह सब सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही खर्च हो जा रहा है.

बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट

यही वह जगह है जहां कहानी वाकई चिंताजनक हो जाती है- न केवल ग्रामीण परिवारों के लिए, बल्कि उस बैंकिंग प्रणाली के लिए भी जिसे उनकी सेवा करनी चाहिए.

जब समय कठिन होता है और परिवारों को कर्ज लेने की जरूरत होती है, तो वे कहां जाते हैं? आदर्श रूप से, उन्हें बैंक जाना चाहिए - जहां ब्याज दरें नियंत्रित होती हैं, शर्तें उचित होती हैं और कर्जदारों को कानूनी सुरक्षा मिलती है. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है.

नाबार्ड (NABARD) के सर्वे के अनुसार, केवल बैंकों और अन्य विनियमित संस्थानों से कर्ज लेने वाले ग्रामीण परिवारों की हिस्सेदारी नवंबर 2025 के 58% से घटकर जुलाई 2026 में सिर्फ 51% रह गई है - महज आठ महीनों में सात प्रतिशत अंकों की बड़ी गिरावट.

बाकी बचे कर्जदार कहां जा रहे हैं?

वे साहूकारों, दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं- जो किसी भी बैंक या नियामक के संरक्षण से पूरी तरह बाहर है. अब हर 100 में से लगभग 24 ग्रामीण कर्जदार पूरी तरह से अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं. इनमें से ज्यादातर लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार ले रहे हैं, लेकिन 100 में से 6 सीधे साहूकारों के पास जा रहे हैं. वहीं, 100 में से अन्य 25 लोग एक ही समय में बैंक और साहूकार दोनों से कर्ज ले रहे हैं - जो कि एक बेहद खतरनाक स्थिति है.

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असम के नागांव जिले के एक गांव में 19 अगस्त, 2026 को जूट के रेशे तोड़कर ले जाता किसान. (IANS)

बैंकों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है

क्योंकि, इस तरह मिलने वाले पैसे की कीमत बहुत भारी होती है. ग्रामीण भारत में अनौपचारिक कर्ज़ों पर औसत ब्याज दर 17.77% प्रति वर्ष है. इसकी तुलना बैंक के कृषि लोन की ब्याज दर से करें- जो अधिकांश किसानों के लिए लगभग 7-9% प्रति वर्ष होती है.

जब कोई परिवार किसी मेडिकल इमरजेंसी या बेटी की शादी के लिए 17.77% की भारी दर पर कर्ज़ लेता है, तो वह कर्ज़ बहुत तेज़ी से उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है. इसके बाद अगर एक भी फसल खराब हो जाए, तो वह परिवार शायद कभी भी उस संकट से उबर नहीं पाता.

यह सिर्फ उस परिवार की समस्या नहीं है. यह बैंकों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है. जब ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण कर्जदार बैंकों से दूरी बना लेते हैं और महंगे अनौपचारिक कर्ज़ के जाल में डूब जाते हैं, तो अंततः वे अपने पुराने बैंक लोन को चुकाने में भी असमर्थ हो जाते हैं. आज साहूकार के दरवाजे पर खड़ा मजबूर कर्जदार, कल बैंक के खातों में डिफॉल्टर (NPA या डूबा हुआ कर्ज़) बन जाता है.

क्या वे आने वाले संकट के लिए तैयार हैं?

कागज पर भारत के बैंक फिलहाल काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं - डूबे हुए कर्ज़ (NPA) का अनुपात पिछले एक दशक में अपने सबसे निचले स्तर पर है. लेकिन यह तसल्ली भ्रामक हो सकती है. किसी किसान की आमदनी खत्म होने और बैंक का लोन डूबने के बीच हमेशा एक समय का अंतर होता है. यह अंतर आमतौर पर एक से दो साल का होता है, जिसका मतलब है कि ग्रामीण इलाकों का असली तनाव 2027 तक जाकर ही बैंकों की बैलेंस शीट में दिखाई देगा.

सहकारी बैंक, जो ग्रामीण भारत के सबसे दूरदराज और पिछड़े इलाकों में सेवाएं देते हैं, वे पहले से ही गंभीर संकट में हैं. पिछले साल संसद में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि देश भर के 400 से अधिक सहकारी बैंकों को महज तीन वर्षों में 7,326 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है.

ये वही बैंक हैं जिन पर किसी छोटे गांव का गरीब किसान अपनी फसल के लोन के लिए निर्भर रहता है. अगर ये बैंक कमज़ोर होते हैं या बंद होते हैं तो सबसे लाचार ग्रामीण कर्जदारों को लोन देने वाला कोई नहीं बचेगा. ऐसी स्थिति में साहूकार उनके लिए आखिरी रास्ता नहीं, बल्कि एकमात्र रास्ता बन जाता है.

क्या बदलाव की जरूरत है?

पहला, बैंकों- विशेषकर सहकारी बैंकों को आर्थिक रूप से मजबूत और ईमानदारी से संचालित किया जाना चाहिए. प्रबंधन में सुधारों के लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता. मजबूत बैंकिंग सिद्धांतों के बजाय राजनीतिक संरक्षण से चलने वाला सहकारी बैंक एक बहुत बड़ी आने वाली तबाही की तरह है.

दूसरा, किसानों तक सस्ता, आसान और तेज कर्ज पहुंचाना एक राष्ट्रीय आपातकालीन प्राथमिकता होनी चाहिए. कागज पर सरकार के कर्ज देने के लक्ष्य भले ही बहुत शानदार दिखते हों, लेकिन इन कागज़ी लक्ष्यों का कोई मतलब नहीं रह जाता यदि किसी दूरदराज के गांव के किसान को ढेरों कागज़ी कार्रवाई और बैंक शाखा के दर्जनों चक्कर काटे बिना 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) न मिल पाए.

तीसरा, सरकार को मानसून की इस कमी को सिर्फ खेती की समस्या नहीं, बल्कि एक आर्थिक आपातकाल के रूप में गंभीरता से लेना चाहिए. फसल बीमा (क्रॉप इंश्योरेंस) के पैसों का निपटारा और तेजी से होना चाहिए. खाद-बीज पर मिलने वाली सब्सिडी किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए. सूखा प्रभावित जिलों में ग्रामीण रोजगार योजनाओं (जैसे मनरेगा) को तुरंत सक्रिय किया जाना चाहिए.

गांव हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, क्या हम सुन रहे हैं?

भारत अक्सर चमकती हुई तरक्की, बढ़ती जीडीपी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की कहानी पेश करना पसंद करता है. वह कहानी सच है, लेकिन वह पूरा सच नहीं है. नाबार्ड (NABARD) का यह सर्वे दूसरी कहानी बयां करता है: एक ऐसे ग्रामीण भारत की कहानी जहां हर चार में से तीन परिवार बेबस खड़े हैं, जहां साहूकार पूरी ताकत के साथ वापस लौट आए हैं, जहां लोग चुपचाप बैंकों से दूरी बना रहे हैं, और जहां डूबे हुए कर्ज का अगला संकट मुंबई के शेयर बाज़ारों से दूर खेतों और गांवों में पहले से ही आकार ले रहा है.

गांव कोई भीख या दान नहीं मांग रहा है. वह तो बस उचित ब्याज पर कर्ज़, ईमानदार प्रबंधन, समय पर राहत और एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था का बुनियादी सम्मान मांग रहा है जो सचमुच उन तक पहुंचे. अगर हम आज इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, तो कल हमें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी- इंसानी दुखों के रूप में भी और बैंकों के खराब होते खातों के रूप में भी.

लेखक का परिचय और डिस्क्लेमर: इस लेख के लेखक 'द इकोनॉमिक टाइम्स' के पूर्व सीनियर एडिटर हैं और वर्तमान में तेलंगाना हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं. लेख में व्यक्त किए गए विचार और तथ्य लेखक के निजी हैं. इनसे ईटीवी भारत का सहमत होना अनिवार्य नहीं है.

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