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Explained : सिविल वॉर के बावजूद म्यांमार के साथ इकोनॉमिक रिश्ते भारत के लिए क्यों मायने रखते हैं

नई दिल्ली: म्यांमार के नए राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग अपने देश में लंबे समय से चल रहे नागरिक संघर्ष के बीच पांच दिन के द्विपक्षीय यात्रा पर शनिवार को भारत पहुंचे. इस दौरान, आर्थिक संबंध को मजबूत करने पर नई दिल्ली का जोर इस बात पर जोर देता है कि कैसे कनेक्टिविटी, सीमा स्थिरता और चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत के अपने परेशान पूर्वी पड़ोसी के साथ रिश्तों को आकार दे रहे हैं.

शुक्रवार को यहां अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिन आंग ह्लाइंग द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे. जायसवाल ने कहा, "इस दौरे का एक महत्वपूर्ण बिजनेस हिस्सा भी है, जो यह है कि दोनों देश मिलकर अपने आर्थिक संबंधों को कैसे मजबूत कर सकते हैं."

मंत्रालय की तरफ से जारी एक अलग बयान के मुताबिक, मिन आंग ह्लाइंग के दौरे की घोषणा करते हुए, म्यांमार के राष्ट्रपति नई दिल्ली में एक बिज़नेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे. नई दिल्ली के अलावा, वह बोधगया और मुंबई भी जाएंगे.

मिन आंग ह्लाइंग के दौरे के आर्थिक पहलू को सामने रखने का भारत का फैसला, सिविल वॉर से जूझ रहे पड़ोसी के प्रति नई दिल्ली के व्यावहारिक दृष्टिकोण को दिखाता है, लेकिन यह भारत की कनेक्टिविटी की उम्मीदों, नॉर्थईस्ट की सुरक्षा और हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए बहुत ज़रूरी है.

म्यांमार भारत के लिए एक खास भू-राजनैतिक जगह रखता है. यह भारत का एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (आसियान) का जमीनी पड़ोसी है और दक्षिण एशिया और साउथईस्ट एशिया के बीच एक पुल का काम करता है. भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए म्यांमार बहुत ज़रूरी है.

म्यांमार के साथ आर्थिक संबंधों के चार मुख्य पहलू हैं: कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना; बॉर्डर ट्रेड और पूर्वोत्तर विकास, ऊर्जा और संसाधन सहयोग; और चीनी असर के खिलाफ रणनीतिक संतुलन. भले ही भारत और बड़ी आसियान अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार कम है, फिर भी म्यांमार का महत्व सिर्फ़ व्यापार की मात्रा के बजाय भूगोल और रणनीति में ज़्यादा है.

भारत म्यांमार को अपने उत्तर-पूर्वी राज्यों को दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों से जोड़ने के लिए एक गेटवे के तौर पर देखता है. कई बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स म्यांमार में स्थिरता और सहयोग पर निर्भर हैं.

भारत के सबसे जरूरी विदेशी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो भारत के पूर्वी बंदरगाह कोलकाता को म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह से और आगे भारत के मिज़ोरम राज्य से नदी और सड़क नेटवर्क के ज़रिए जोड़ता है. यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाइपास करके भारत के नॉर्थ-ईस्ट तक एक दूसरा रास्ता देता है. हालांकि, म्यांमार के रखाइन और चिन क्षेत्रों में संघर्ष के कारण कार्यान्वयन में बार-बार देरी हुई है. जातीय ग्रुप और जुंटा विरोधी ताकतों के बीच हथियारों से जुड़ी झड़पों ने सड़क बनाने को और मुश्किल बना दिया है.

इसलिए मिन आंग ह्लाइंग का दौरा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए सुरक्षा गारंटी और ऑपरेशनल निरंतरता पक्का करने पर फोकस कर सकता है. एक और बड़ी पहल इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है, जिसे म्यांमार के ज़रिए भारत को थाईलैंड से जोड़ने वाले एक लैंड कॉरिडोर के तौर पर देखा गया है. भारत के लिए, इस हाईवे का मकसद साउथ-ईस्ट एशिया के साथ व्यापार, पर्यटन और विनिर्माण संबंध को बदलना है.

फिर भी म्यांमार में अस्थिरता ने तरक्की को धीमा कर दिया है, खासकर उन इलाकों में जहां लड़ाई-झगड़े होते हैं, जहां से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर गुज़रते हैं. इस विजिट के बिजनेस पहलू में इन रुके हुए आधारभूत संरचना और रसद पहल में तेजी लाने पर चर्चा होने की संभावना है.

म्यांमार में नागरिक संघर्ष का सीधा असर भारत पर पड़ रहा है, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड पर. म्यांमार में 2021 में मिलिट्री के कब्जे के बाद से, जुंटा और प्रतिरोध समूहों के बीच लड़ाई तेज हो गई है, जिससे शरणार्थी आने के अलावा सीमा पार विद्रोही आंदोलनों और अवैध तस्करी तेज हुई है.

भारत म्यांमार में आर्थिक स्थिरता को बॉर्डर सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है. विकास परियोजनाएं, व्यापार अवसंरचना और आर्थिक एकीकरण को भारत के नॉर्थईस्ट में लंबे समय तक अस्थिरता को फैलने से रोकने के तरीकों के तौर पर देखा जा रहा है.

मोरेह (मणिपुर)-तामू (म्यांमार) जैसे पॉइंट्स के ज़रिए बॉर्डर ट्रेड में असुरक्षा के कारण रुकावटों का सामना करना पड़ा है. इन इलाकों में वाणिज्य फिर से शुरू करना स्थानीय रोजी-रोटी और इलाके की स्थिरता के लिए जरूरी है.

म्यांमार तक भारत की आर्थिक पहुंच भी चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से तय होती है. चीन म्यांमार का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार और निवेशक बना हुआ है, जिसका बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों, पाइपलाइनों और खनन में गहरा दखल है. बीजिंग का चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा चीन को म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करता है.

नई दिल्ली को इस बात की चिंता है कि म्यांमार की जुंटा सरकार का राजनीतिक अलगाव देश को चीन के रणनीतिक दायरे में और भी गहराई तक धकेल सकता है. आर्थिक और व्यापारिक सहयोग समेत जुड़ाव बनाए रखकर भारत अपने पूर्वी समुद्री और महाद्वीपीय हितों के लिए महत्वपूर्ण पड़ोसी देश में प्रभाव बनाए रखना और रणनीतिक रूप से अलग-थलग होने से बचना चाहता है.

जरूरी मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) की ग्लोबल दौड़ में म्यांमार भी भारत के लिए एक तेजी से जरूरी देश के तौर पर उभरा है, खासकर भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति-श्रृंखला में रुकावट और इस क्षेत्र में चीन का अत्यधिक प्रभुत्व नई दिल्ली को अपने रणनीतिक संसाधनों के स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रेरित कर रहा है.

नाम के बावजूद, रेयर अर्थ काफी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रक्रिया करना मुश्किल और पर्यावरण के लिए महंगा है. जो बात उन्हें “महत्वपूर्ण” बनाती है, वह है कुछ ही देशों में खनन और प्रोसेसिंग कैपेसिटी है. चीन ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर हावी है, और माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है.