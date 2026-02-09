ETV Bharat / opinion

मूगा सिल्क का नया अध्याय: मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में सफल प्रयोग के बाद अब दक्षिण भारत की बारी

मूगा रेशम पालन उनके लिए कमाई का बेहतरीन जरिया है, जिनके पास जमीन तो कम है लेकिन मेहनत करने वाले हाथों की कमी नहीं है.

Muga Silk Production in India
मूगा वर्म कलेक्शन के लिए आखिरी स्टेज पर है. (@DharavathSaicharan)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 3:51 PM IST

7 Min Read
मूगा सिल्क, जो अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक और जबरदस्त मजबूती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, भारत के सबसे कीमती प्राकृतिक रेशों में से एक है. पारंपरिक रूप से, मूगा रेशम उत्पादन को असम और उत्तर-पूर्वी भारत की पहचान माना जाता रहा है. वैज्ञानिक प्रयोगों और खेतों के सफल अनुभवों से यह संकेत मिल रहे हैं कि मूगा की खेती को केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है. दक्षिण भारत मूगा रेशम उत्पादन के लिए एक नए और आशाजनक क्षेत्र के रूप में उभर सकता है.

प्राकृतिक रेशम की दुनिया में मूगा सिल्क की आर्थिक चमक बेजोड़ है. ऑफ-सीजन के दौरान, मूगा के एक कोकून की कीमत 15-20 रुपये तक पहुंच सकती है, जबकि बाजार में उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा मूगा रेशम 45,000 से 50,000 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिकता है.

आर्थिक दृष्टि से देखें तो, सोम या सोआलु (मूगा के पौधों) के एक एकड़ के बागान से एक बार में लगभग 35,000 से 40,000 कोकून पैदा किए जा सकते हैं. अगर सरकार द्वारा तय 6 रुपये प्रति कोकून की कीमत को भी आधार मानें, तो एक एकड़ से सिर्फ एक फसल में ही 2.1 से 2.4 लाख रुपये तक की सकल कमाई हो सकती है. रेशम के बीजों और पालन-पोषण के खर्चों को हटा देने के बाद भी, मूगा पालन एक बहुत ही अधिक मुनाफा देने वाला काम है.

इतनी अच्छी कीमत और कम लागत के कारण, मूगा रेशम पालन उन छोटे किसानों, आदिवासी परिवारों और ग्रामीण समुदायों के लिए कमाई का एक बेहतरीन जरिया है, जिनके पास जमीन तो कम है लेकिन मेहनत करने वाले हाथों की कमी नहीं है.

Muga Silk Production in India
खरिका (ओविपोजिशन डिवाइस) पर अंडे देती मादा पतंगा. (@DharavathSaicharan)

मूगा की खेती के लिए कोई भौगोलिक सीमा नहीं

हालांकि 'एंथेरिया असामेंसिस' (मूगा रेशम का कीड़ा) मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व में ही पाया जाता है. लेकिन, हाल के घटनाक्रमों ने इस धारणा को चुनौती दी है कि मूगा कहीं और नहीं पनप सकता.

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूगा की खेती की सफल शुरुआत ने यह साबित कर दिया है कि ये कीड़े अपने पारंपरिक क्षेत्र के बाहर भी खुद को ढाल सकते हैं. ये अनुभव स्पष्ट करते हैं कि मूगा की खेती के लिए कोई भौगोलिक बंधन नहीं हैं. इसके लिए सही वातावरण, वैज्ञानिक देखरेख और किसानों व संस्थाओं का दृढ़ संकल्प ही मायने रखता है.

महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर-पूर्व से बाहर यह सफलता मजबूत संस्थागत सहयोग से संभव हुई है. केंद्रीय रेशम बोर्ड (CSB) के तहत काम करने वाली गुवाहाटी की संस्था 'मूगा एंड एरी सिल्कवर्म सीड ऑर्गेनाइजेशन' (MESSO) ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को बीमारी-मुक्त बीज उपलब्ध कराए हैं. MESSO ने गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाई है.

इस प्रयास में राज्य के रेशम विभागों ने भी बीजों की खरीद, वितरण और किसानों को तकनीकी सलाह देने में सक्रिय रूप से मदद की है. इससे यह सिद्ध होता है कि केंद्र और राज्यों के तालमेल से मूगा रेशम पालन को नए क्षेत्रों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है.

पोषक पौधे, वन संसाधन और दीर्घकालिक स्थिरता

मूगा रेशम के कीड़े मुख्य रूप से सोम (पर्सिया बॉम्बेसिना) और सोआलु (लिट्सा पोलियांथा) के पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं, जो कि जंगली पेड़ों की प्रजातियां हैं. इन पेड़ों को लगाने के बाद मूगा पालन के लायक तैयार होने में लगभग तीन साल का समय लगता है.

पेड़ों की यह विशेषता मूगा रेशम पालन को वृक्षारोपण कार्यक्रमों, कृषि-वानिकी और सामुदायिक वन पहलों के लिए एकदम उपयुक्त बनाती है. विशेष रूप से, सोआलु के पेड़ों को खराब हो चुकी वन भूमि और सामुदायिक जंगलों में उगाया जा सकता है. इससे पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़े बिना, स्थानीय लोगों के लिए लंबे समय तक चलने वाला और नवीकरणीय आजीविका का साधन तैयार किया जा सकता है.

Muga Silk Production in India
चलनी (बांस से बनी) की मदद से आखिरी इंस्टार वर्म को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ट्रांसफर किया गया. (@DharavathSaicharan)

दक्षिण भारत: मूगा पालन के लिए अनुकूल जलवायु

मूगा रेशम के कीड़ों के लिए आवश्यक जलवायु- 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 65 से 85% की नमी है. दक्षिण भारत के कई वन और अर्ध-वन क्षेत्रों की परिस्थितियों से काफी मिलती-जुलती है. विशेष रूप से, मानसून और मानसून के बाद का मौसम यहां की खेती के लिए बहुत अनुकूल वातावरण प्रदान करता है. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बड़े वन क्षेत्र हैं, जहां रणनीतिक रूप से मूगा पालन शुरू किया जा सकता है.

खेती के लिए संभावित समय इस प्रकार हो सकता है:

  • तेलंगाना और आंध्र प्रदेश: जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक.
  • कर्नाटक और केरल: जून से नवंबर तक.
  • तमिलनाडु: मानसून से जुड़े मौसम के दौरान चुनिंदा वन क्षेत्रों में.

समय के ये विकल्प मूगा रेशम पालन को अलग-अलग चरणों में और क्षेत्र के हिसाब से अपनाने का बेहतरीन अवसर देते हैं.

आदिवासी और वन समुदायों के लिए बदलाव का अवसर

दक्षिण भारत में मूगा रेशम पालन को बढ़ावा देने के पक्ष में सबसे ठोस तर्क यह है कि यह आदिवासी और वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए बहुत उपयोगी है. मूगा पालन के लिए बहुत अधिक खेती-बाड़ी के संसाधनों या खाद-पानी की ज़रूरत नहीं होती. इसके बजाय, यह वन संसाधनों के सुरक्षित उपयोग के जरिए कमाई का जरिया बनता है.

यह काम स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा करता है और साथ ही जंगलों के अंधाधुंध दोहन को रोकने में भी मदद करता है. आदिवासी परिवारों के लिए मूगा रेशम पालन अतिरिक्त आय का एक भरोसेमंद स्रोत बन सकता है, जिससे काम की तलाश में होने वाले मौसमी पलायन (Migration) में कमी आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

हरित विकास के साधन के रूप में मूगा रेशम पालन

सामुदायिक वनों, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों और क्षतिपूरक वनीकरण योजनाओं में सोम और सोआलु के बागानों को शामिल करके, मूगा रेशम पालन के जरिए एक साथ दो लक्ष्य साधे जा सकते हैं. हरियाली बढ़ाना और आर्थिक लाभ कमाना, यह दोहरा लाभ मूगा रेशम को एक शक्तिशाली माध्यम बनाता है, जिससे टिकाऊ आजीविका, जलवायु लचीलापन और जैव विविधता संरक्षण से जुड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है.

आगे की राह

दक्षिण भारत में मूगा रेशम पालन का विस्तार भारत के रेशम उद्योग को एक नई पहचान देने का एक रणनीतिक अवसर है. MESSO और केंद्रीय रेशम बोर्ड जैसी संस्थाओं के सहयोग से मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मिले सफल अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गुणवत्तापूर्ण बीजों, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और राज्य स्तर के सहयोग से मूगा की खेती अपने पारंपरिक गढ़ (उत्तर-पूर्व) से बाहर भी फल-फूल सकती है.

मूगा रेशम पालन केवल एक कृषि व्यवसाय नहीं है. यह पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा संगम है. दृढ़ संकल्प, जुनून और संस्थाओं के आपसी तालमेल से दक्षिण भारत भी भारत की इस 'सुनहरे रेशम' की यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है.

(इस आर्टिकल के लेखक धारावत साईंचरण हैं. वे सेंट्रल सिल्क बोर्ड, SSPC(M), कालियाबारी, बोको, असम में साइंटिस्ट हैं.)

