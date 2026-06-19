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मोदी की आने वाली सेशेल्स यात्रा : समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा मार्ग और चीन की चुनौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) ( IANS )

By Aroonim Bhuyan 9 Min Read

नई दिल्ली : हिंद महासागर में बढ़ती भू-राजनीतिक खींचतान और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते तनाव के बीच, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने के आखिर में होने वाली सेशेल्स यात्रा से दुनिया के सबसे अहम समुद्री इलाकों में से एक में भारत की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है. इस यात्रा से 'बेहतर जुड़ाव के जरिए स्थिरता, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए भारत-सेशेल्स संयुक्त विजन' को ठोस नतीजों में बदलने की संभावना है. इस विजन को इस साल फरवरी में सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी की भारत यात्रा के दौरान पेश किया गया था. साथ ही, इससे पश्चिमी हिंद महासागर में स्थिरता बनाए रखने की नई दिल्ली की कोशिशों को भी मजबूती मिलेगी. दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय दौरों का आदान-प्रदान इस बात को दिखाता है कि वे अपनी साझेदारी को कितना अहम मानते हैं. उम्मीद है कि इससे महत्वाकांक्षी SESEL फ्रेमवर्क को लागू करने का काम शुरू हो सकेगा. यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में रुकावट की चिंताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बहुत अहम बना दिया है. इन हालात में, समुद्री रास्तों की सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र की जानकारी (मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस) को मजबूत करने और पूरे हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने की भारत की कोशिशों में सेशेल्स एक अहम साझेदार के तौर पर उभरा है. उम्मीद है कि मोदी की यात्रा भारत के 'महासागर' (MAHASAGAR - Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) विन को फिर से मबूत करेगी. इस विन का मकसद सामूहिक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और टिकाऊ विकास के रिए समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना है. सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से अहम जगह पर स्थित है. यह उन जरूरी समुद्री रास्तों के पास है जो ऊर्जा पैदा करने वाले खाड़ी क्षेत्र को एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ते हैं. भारत के लिए, सेशेल्स के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखना उसकी उस महत्वाकांक्षा का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत वह हिंद महासागर में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले मुख्य देश (नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर) के तौर पर काम करना चाहता है और व्यापार व ऊर्जा आपूर्ति की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना चाहता है. इस यात्रा से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा ढांचे को मबूत करने और वैश्विक शिपिंग रूट पर अहम जगहों पर स्थित द्वीपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ज़ाहिर होने की उम्मीद है. खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता और होर्मु जलडमरूमध्य में और रुकावटों की आशंका के बीच सेशेल्स का महत्व और बढ़ गया है. होर्मु जलडमरूमध्य से ही दुनिया की लगभग एक-पांचवीं तेल आपूर्ति और भारत के ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा गुरता है. हालांकि सेशेल्स फारस की खाड़ी से काफी दूर है, लेकिन यह उस बड़े समुद्री रास्ते पर एक अहम जगह पर स्थित है, जो खाड़ी क्षेत्र को हिंद महासागर और आगे पूर्वी अफ्रीका और इंडो-पैसिफिक से जोड़ता है. अगर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास लंबे समय तक तनाव या रुकावट बनी रहती है, तो पश्चिमी हिंद महासागर में नौसेना की तैनाती बढ़ेगी, निगरानी की जरूरतें बढ़ेंगी और कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा. ऐसे हालात में, पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री क्षेत्र की जानकारी (मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस) को मजबूत करने और कमर्शियल व नौसैनिक ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए सेशेल्स जैसे देशों के साथ भारत की साझेदारी बहुत अहम हो जाती है. इससे मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में आसानी होगी, समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद से निपटने में मदद मिलेगी, और व्यापारिक जहाजों व ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी. इस तरह, मोदी का दौरा न केवल द्विपक्षीय नजरिए से अहम है, बल्कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में अहम समुद्री रास्तों को सुरक्षित करने की भारत की व्यापक रणनीति का भी हिस्सा है. चीन ने कई तटीय देशों के साथ बुनियादी ढांचे में निवेश, बंदरगाह विकास परियोजनाओं और रक्षा सहयोग समझौतों के जरिए हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक मौजूदगी लगातार बढ़ाई है. बीजिंग का बढ़ता प्रभाव - जिसमें जिबूती में उसका सैन्य अड्डा और पूर्वी अफ्रीकी देशों व द्वीपीय देशों के साथ बढ़ता जुड़ाव शामिल है -इसने इस क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. सेशेल्स के साथ संबंध मजबूत करने से भारत को पश्चिमी हिंद महासागर में अपने प्रभाव का सही संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है. क्षमता निर्माण में मदद, ट्रेनिंग प्रोग्राम, तटीय निगरानी सिस्टम, हाइड्रोग्राफिक सहयोग और रक्षा साझेदारी के जरिए, नई दिल्ली ने खुद को एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साथी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है.