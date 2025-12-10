ETV Bharat / opinion

PM मोदी का आनेवाला जॉर्डन-ओमान दौरा वेस्ट एशिया में सोचे-समझे बदलाव का संकेत

भारत मुख्य रूप से जॉर्डन से फर्टिलाइजर, फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड इंपोर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल मशीनरी, अनाज, फ्रोजन मीट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल, जानवरों का चारा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव पार्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करता है.

भारत-जॉर्डन के रिश्ते में आर्थिक रिश्ते अहम भूमिका निभाते हैं. पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते बढ़े हैं और भारत जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बना हुआ है. 2023-24 में, भारत-जॉर्डन का द्विपक्षीय व्यापार $2.875 बिलियन था, जिसमें से जॉर्डन को भारत का एक्सपोर्ट $1.465 बिलियन था.

कमर ने आगे कहा कि जॉर्डन नई दिल्ली की नेबरहुड पॉलिसी और कश्मीर मुद्दे के मामले में भारत की विदेश नीति का समर्थन करता है.

मंगलवार को ETV भारत से बात करते हुए कमर ने कहा, "जॉर्डन भूगोल और जियोपॉलिटिक्स दोनों ही लिहाज से बहुत अहम जगह पर है." "जॉर्डन ने पारंपरिक रूप से इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे पर स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है." उन्होंने बताया कि जॉर्डन इस मुद्दे के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है, भारत भी यही सोचता है.

जॉर्डन के मोदी के प्लान किए गए दौरे के महत्व पर जोर देते हुए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर मुद्दस्सिर कमर ने कहा कि क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से पश्चिम एशियाई देश बहुत महत्वपूर्ण है.

जॉर्डन के साथ भारत के रिश्ते आपसी सम्मान पर आधारित सद्भावना से जुड़े रहे हैं. सहयोग और दोस्ताना रिश्तों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता 1947 में साइन किया गया था और 1950 में इसे औपचारिक रूप दिया गया, जब दोनों देशों ने पूरे डिप्लोमैटिक संबंध बनाए.

फरवरी 2018 में फिलिस्तीन के रामल्लाह जाते समय पश्चिम एशियाई देश की अपनी ट्रांजिट विजिट के बाद यह मोदी का जॉर्डन का पहला पूरा सरकारी दौरा होगा.

जॉर्डन फिलिस्तीनी मुद्दों पर एक फ्रंटलाइन देश है, क्योंकि यह यरुशलम में मुस्लिम पवित्र जगहों का कस्टोडियन है और कई फिलिस्तीनी शरणार्थियों को होस्ट करता है. एक बाइलेटरल विजिट भारत को मानवीय चिंताओं पर अपने प्रिंसिपल्स को फिर से पक्का करने और एक मॉडरेट अरब मोनार्की से सलाह करने का मौका देती है, जो अक्सर संकट को कम करने में एक शांत डिप्लोमैटिक भूमिका निभाती है. इससे भारत की इमेज एक जिम्मेदार एक्टर के तौर पर बेहतर होती है जो पूरे रीजनल स्पेक्ट्रम में शामिल होता है.

नई दिल्ली अपनी एनर्जी लाइफलाइन को बचाने, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने और अरब दुनिया में अपनी नाजुक बैलेंसिंग एक्ट बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में अम्मान और मस्कट में लगातार मुलाकातें एक सोची-समझी आउटरीच का संकेत हैं, जिसका मकसद तेजी से बदलते पड़ोस में भारत की अहमियत को मजबूत करना है.

हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने सोमवार को अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि तारीखें फाइनल होने के बाद मीडिया को अपडेट कर दिया जाएगा.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिसंबर के मध्य में जॉर्डन और ओमान का प्लान किया गया दौरा वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उथल-पुथल के समय हो रहा है. इस समय वहां गाजा संकट के बाद के झटकों, खाड़ी के बदलते अलाइनमेंट और बढ़े हुए समुद्री खतरों ने इस इलाके के डिप्लोमैटिक मैप को फिर से बना दिया है.

कमर ने कहा कि जॉर्डन में भारत के लिए बहुत जरूरी आर्थिक मौके हैं, क्योंकि प्रस्तावित इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) उस देश से होकर गुजरेगा.

कमर ने समझाया, “जॉर्डन आर्थिक सुधारों और बदलावों से गुजर रहा है.” “इसे फिनटेक, ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे एरिया में बाहरी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है.”

साथ ही, उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि जॉर्डन पूर्वी मेडिटेरेनियन सी के पास है, जो गैस से भरपूर इलाका है. उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां एनर्जी कोऑपरेशन के मामले में जॉर्डन में इन्वेस्ट कर सकती हैं.

कमर ने कहा, "जॉर्डन एक जरूरी देश है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती." "भारत की वेस्ट एशिया फॉरेन पॉलिसी के नजरिए से, जॉर्डन एक बहुत जरूरी देश है."

प्रधानमंत्री मोदी के ओमान के प्रपोज़्ड दौरे पर बात करते हुए, कमार ने कहा कि वह देश भारत का ट्रेडिशनल पार्टनर है. फरवरी 2018 के बाद से मोदी का यह दूसरा ओमान दौरा होगा.

ओमान भारत की वेस्ट एशिया पॉलिसी का एक अहम पिलर है और इसका सबसे पुराना रीजनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल जुड़ाव तेजी से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रूप ले रहा है. भारत-ओमान के ऐतिहासिक बाइलेटरल रिश्ते नवंबर 2008 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल गए थे.

कमार ने कहा कि ओमान अपनी नेबरहुड पॉलिसी के मामले में भारत का दोस्त रहा है और कश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली का सपोर्ट करता है. उन्होंने कहा, “ओमान भारत की विदेश नीति और सुरक्षा चिंताओं की बहुत तारीफ करता है.”

ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी रक्षा साझेदार है और रक्षा सहयोग भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक अहम हिस्सा बनकर उभरा है. ओमान पहला खाड़ी देश है जिसके साथ भारत की रक्षा सेनाओं के तीनों अंग संयुक्त अभ्यास करते हैं. हाल के सालों में, दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग किया है.

कमर ने कहा, “हम एंटी-पायरेसी, काउंटर-टेररिज्म और अरब सागर में ड्रग-ट्रैफिकिंग जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हैं.”

भारत और ओमान के बीच आर्थिक और कमर्शियल रिश्ते भी मजबूत और अच्छे बने हुए हैं. FY2023-2024 के दौरान दोनों देशों का ट्रेड $8.947 बिलियन और FY2024-25 के लिए $10.613 बिलियन तक पहुंच गया.

ओमान FY2024-2025 के लिए भारत का 29वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट और इंपोर्ट का 25वां सबसे बड़ा सोर्स है. कुल मिलाकर, FY2024-2025 में ओमान भारत का 28वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. भारत FY2024-2025 के लिए नॉन-ऑयल इंपोर्ट के लिए ओमान के इंपोर्ट का चौथा सबसे बड़ा सोर्स है और FY2024-2025 के लिए ओमान के नॉन-ऑयल एक्सपोर्ट का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है.

2024 में ओमान को भारत के एक्सपोर्ट की मुख्य चीजें थीं, हल्के तेल और तैयारियां, एल्युमिनियम ऑक्साइड (आर्टिफिशियल कोरंडम के अलावा), और चावल, साथ ही बॉयलर, मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण और उनके पार्ट्स. भारत ने हवाई जहाज और दूसरे एयरक्रॉफ्ट और स्पेसक्रॉफ्ट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण और उनके पार्ट्स, साथ ही ब्यूटी और मेकअप का सामान, प्लास्टिक और उससे बनी चीजें, लोहा और स्टील, और सिरेमिक प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किए.

कमर ने कहा, “ऐसे कई एरिया हैं, जिनमें भारत ओमान में इन्वेस्ट कर सकता है.” “इनमें फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान, हम डिफेंस कोऑपरेशन, फूड सिक्योरिटी और कल्चरल कोऑपरेशन में कुछ नई घोषणाओं की उम्मीद कर सकते हैं.”

गौर करें तो ओमान में लगभग 700,000 भारतीय रहते हैं. मोदी के जॉर्डन और ओमान के आने वाले दौरे पश्चिम एशिया के उन हिस्सों में भारत की हिस्सेदारी को और मजबूत करने की कोशिश को दिखाएंगे, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक नरमी और स्ट्रेटेजिक स्थिरता दी है. जैसे-जैसे यह इलाका अनिश्चितता से जूझ रहा है, जॉर्डन और ओमान जैसे देशों के साथ भरोसेमंद पार्टनरशिप बनाने की नई दिल्ली की काबिलियत यह तय कर सकती है कि वह अपनी एनर्जी सप्लाई को कितने असरदार तरीके से सुरक्षित रख सकता है, अपने बाहर रहने वाले लोगों की रक्षा कर सकता है और बड़े अरब जगत में एक भरोसेमंद इंटरलोक्यूटर के तौर पर अपनी भूमिका को कैसे आगे बढ़ा सकता है.