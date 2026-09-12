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भारत के लिए क्यों बेहद खास है ईरान? सिर्फ तेल ही नहीं चाबहार बंदरगाह और कनेक्टिविटी भी है बड़ी वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी द्विपक्षीय बैठक में. ( IANS/PMO )

By Aroonim Bhuyan 11 Min Read