भारत के लिए क्यों बेहद खास है ईरान? सिर्फ तेल ही नहीं चाबहार बंदरगाह और कनेक्टिविटी भी है बड़ी वजह
पश्चिम एशिया में बदलते हालात ने भारत-ईरान संबंधों को ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय कूटनीति के चौराहे पर ला खड़ा किया है.
Published : September 12, 2026 at 2:43 PM IST
नयी दिल्लीः भारत और ईरान के रिश्ते इस समय फिर से बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक हो गए हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिम एशिया दशकों के सबसे बड़े भू-राजनीतिक संकट से जूझ रहा है. हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा दबाव बिंदु बनकर उभरा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ दो सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरी मुलाकात है. इससे पहले दोनों नेता इसी महीने किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे. यह मुलाकात दिखाती है कि भारत, ईरान के साथ ऊंचे स्तर पर बातचीत बनाए रखने के लिए कितना गंभीर है. ऐसा तब है जब इस क्षेत्रीय विवाद के कारण समुद्री व्यापार, ऊर्जा की सप्लाई और नाविकों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है.
शुक्रवार को यहां 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और पेज़ेशकियन की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया. मंत्रालय ने कहा, "दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के कई पहलुओं पर चर्चा की. प्रधानमंत्री ने मुश्किल हालातों के बावजूद ब्रिक्स की बैठकों में ईरान की लगातार और उच्च-स्तरीय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया."
बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स संगठन में ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के बीच मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता की भावना को बढ़ाने की बड़ी क्षमता है.
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, "दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. प्रधानमंत्री ने भारत के पुराने और स्पष्ट रुख को दोहराया कि सभी विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जाना चाहिए. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, समुद्री व्यापार की आजादी व सुरक्षा बनाए रखने, और नाविकों की भलाई के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है."
यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पूरा पश्चिम एशिया संघर्ष में उलझा हुआ है, हॉर्मुज जलडमरूमध्य में भारी व्यवधान है और दुनिया के ऊर्जा बाजार (तेल-गैस सप्लाई) में अनिश्चितता का माहौल है. ऐसे में मोदी और पेजेशकियन की यह बातचीत साफ करती है कि भारत के लिए ईरान रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है.
नई दिल्ली के लिए ईरान के साथ संबंध एक साथ कई मोर्चों पर अहम हैं, जैसे- ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता. यह हालिया बैठक यह भी दिखाती है कि भारत सैन्य टकराव के बजाय बातचीत का समर्थन करते हुए, पश्चिम एशिया के संकट में शामिल सभी प्रमुख देशों के साथ अपने राजनयिक रास्ते खुले रखना चाहता है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में 'सेंटर ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज' के एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर का कहना है कि भारत के नजरिए से ईरान हमेशा पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश रहा है.
कमर ने ईटीवी भारत से कहा, "अमेरिकी प्रतिबंधों, इजरायल के साथ नई दिल्ली के रिश्तों और भारत-जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) के संबंधों जैसे बाहरी कारकों के कारण आने वाली दिक्कतों के बावजूद, भारत-ईरान संबंध हमेशा स्थिर और दोस्ताना रहे हैं. द्विपक्षीय रूप से भारत-ईरान संबंधों में कोई बड़ी समस्या नहीं है. मुख्य रूप से बाहरी वजहों से ही भारत और ईरान को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है."
उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति का यहां होना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूदा संघर्ष पर चर्चा करना ही यह दिखाता है कि ईरान के नजरिए से भारत को एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है.
भारत और ईरान के रिश्ते भूगोल, इतिहास और रणनीतिक जरूरत से तय होते हैं. ईरान भारत के लिए सिर्फ एक और ऊर्जा सप्लायर या क्षेत्रीय साझेदार नहीं है. इसकी भौगोलिक स्थिति नई दिल्ली को फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देती है, जबकि भारत की भौगोलिक स्थिति और बड़ा बाजार तेहरान को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनयिक भागीदार देते हैं.
मौजूदा पश्चिम एशियाई संघर्ष भड़कने के बाद यह रणनीतिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है.
मोदी-पेजेशकियन की यह मुलाकात हॉर्मुज जलडमरूमध्य में भारी व्यवधान के बीच हुई है. शिपिंग डेटा से पता चलता है कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 10 सितंबर को घटकर केवल सात रह गई, जबकि युद्ध से पहले यहां का दैनिक औसत लगभग 125 जहाजों का था.
भारत के लिए यह महज एक भू-राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है. हॉर्मुज सीधे तौर पर देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है. प्रोफेसर कमर ने कहा, "वैश्विक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ-साथ भारत के नजरिए से भी हॉर्मुज की नाकाबंदी और बाब-अल-मंडेब की संभावित नाकाबंदी बहुत बड़ी बात है. भारत के लिए यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा का मामला है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी मामला है."
उन्होंने कहा कि अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशियाई क्षेत्र और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के साथ भारत का पूरा व्यापार बाब-अल-मंडेब या हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. इसमें तेल का आयात और भारत का निर्यात दोनों शामिल हैं. हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोकपॉइंट्स में से एक है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है.
भारत के लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि देश कच्चे तेल, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारी रूप से निर्भर है.
मौजूदा संकट से पहले, भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 55 प्रतिशत हॉर्मुज के रास्ते से आने का अनुमान था. हालांकि, संघर्ष के शुरुआती चरण के दौरान, भारत गैर-हॉर्मुज रास्तों से आने वाले कच्चे तेल की हिस्सेदारी को बढ़ाकर लगभग 70 प्रतिशत करने में सफल रहा. इस विविधीकरण (अलग-अलग रास्तों के इस्तेमाल) ने भारत को एक बड़ा सहारा दिया है.
लेकिन, चिंता सिर्फ कच्चे तेल को लेकर ही नहीं है. पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है, और इस आयातित एलपीजी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा पारंपरिक रूप से हॉर्मुज के रास्ते से ही भारत आता था. पेजेशकियन के साथ अपनी बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री व्यापार व परिवहन की आजादी और नाविकों की सुरक्षा व भलाई पर जोर देते हुए पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर बल दिया.
दुनिया भर के जहाजों पर काम करने वाले नाविकों में भारतीय नागरिक सबसे बड़ी तादाद में शामिल हैं. ऐसे में प्रमुख समुद्री रास्तों में रुकावट आने से उनकी सुरक्षा और नौकरियों पर तो सीधा असर पड़ता ही है, साथ ही भारत का व्यापार भी प्रभावित होता है.
दूसरा बड़ा कारण यह है कि भारत, ईरान को सिर्फ तेल के चश्मे से नहीं देख सकता, क्योंकि इसके पीछे कनेक्टिविटी भी एक बड़ी वजह है.
ईरान का चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट (Chabahar Port Project) भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण रास्ता देता है. चाबहार बंदरगाह में भारत ने बड़ा निवेश किया है. यह भारत को पाकिस्तान के रास्ते की मजबूरियों से हटकर एक वैकल्पिक रास्ता देता है, जिससे अफगानिस्तान और यूरेशियाई क्षेत्र तक सीधे पहुंचा जा सकता है.
प्रोफेसर कमर ने कहा, "चाबहार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जोड़ता है, और फिर यह 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) का भी एक हिस्सा है. इसलिए मुझे लगता है कि ये सभी मुद्दे राष्ट्रपति पेजेशकियन की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं, भले ही यह मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हो रही है."
यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत मध्य एशिया के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव को बढ़ाना चाहता है. इसलिए, चाबहार का महत्व सिर्फ व्यापारिक जहाजों की आवाजाही तक ही सीमित नहीं है. यह ऐसे समय में वैकल्पिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने के भारत के प्रयास को दिखाता है, जब भू-राजनीतिक तनाव पारंपरिक व्यापारिक रास्तों को बाधित कर सकते हैं.
यही सिद्धांत 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (INSTC) में भारत की व्यापक रुचि पर भी लागू होता है. यह कॉरिडोर परिवहन के विभिन्न साधनों के जरिए भारत को ईरान, काकेशस, रूस और यूरोप से जोड़ने का प्रयास करता है.
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरानी राष्ट्रपति की भागीदारी इस रिश्ते को एक नया आयाम देती है.
विदेश मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया है, "प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सहित बहुपक्षीय संगठनों में साझा हितों के मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच जारी सहयोग की सराहना की." भारत के लिए, ब्रिक्स एक ऐसा मंच देता है जिसके जरिए वह ईरान के साथ अपने रिश्तों को बिना किसी आपसी विवादों में उलझाए आगे बढ़ा सकता है.
यह नई दिल्ली को विकासशील देशों से जुड़े बड़े मुद्दों को बढ़ावा देने की भी मंजूरी देता है. जिसमें आर्थिक मजबूती, नवाचार, सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के वैकल्पिक तरीके शामिल हैं.
ईरान की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तेहरान ने लगातार गैर-पश्चिमी आर्थिक और राजनयिक संगठनों के साथ खुद को जोड़ने का प्रयास किया है. इस बीच, भारत चाहता है कि ब्रिक्स का पूरा ध्यान व्यावहारिक सहयोग और विकासशील व उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों पर बना रहे.
बातचीत और कूटनीति पर प्रधानमंत्री मोदी का जोर देना सिर्फ कोई औपचारिक राजनयिक बयान नहीं है.
यह भारत के व्यावहारिक हितों को दिखाता है. एक लंबा चलने वाला संघर्ष तेल की कीमतों को बढ़ा सकता है, जहाजों की आवाजाही को रोक सकता है, बीमा की लागत बढ़ा सकता है, भारतीय नाविकों को खतरे में डाल सकता है, एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई को प्रभावित कर सकता है, महंगाई बढ़ा सकता है, भारत के व्यापार में बाधा डाल सकता है, भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के काम को मुश्किल बना सकता है, और भू-राजनीतिक दूरियों को और गहरा कर सकता है.
इसलिए, इस संघर्ष को एक बड़े क्षेत्रीय टकराव में बदलने से रोकने में भारत का सीधा हित है. इसके साथ ही, नई दिल्ली का यह रुख उसे अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को सुरक्षित रखते हुए ईरान के साथ भी बातचीत बनाए रखने की अनुमति देता है.
यही पश्चिम एशिया में भारत की मौजूदा कूटनीति का असली सार है: सभी पक्षों के साथ जुड़े रहना, बातचीत का समर्थन करना और भारत के अपने आर्थिक व रणनीतिक हितों की रक्षा करना.
नई दिल्ली के लिए, तेहरान के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना ईरान और भारत के अन्य रणनीतिक साझेदारों के बीच किसी एक को चुनने जैसा मामला नहीं है. यह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित करने और एक ऐसे क्षेत्र में अपना राजनयिक प्रभाव बनाए रखने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसकी स्थिरता का भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है.
इस लिहाज से, मोदी-पेजेशकियन की मुलाकात एक साफ संदेश देती है: भारत चाहता है कि पश्चिम एशिया टकराव के बजाय बातचीत की तरफ बढ़े, हॉर्मुज जलमार्ग वैध व्यापार के लिए खुला रहे, और ईरान के साथ उसके संबंध उसकी व्यापक क्षेत्रीय और रणनीतिक नीति का एक मजबूत स्तंभ बने रहें.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)
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