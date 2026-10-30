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मुकदमों की बढ़ती संख्या से निपटने का बेहतर उपाय है मध्यस्थता और पंचाट को अपनाएं

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

पीढ़ियों से, समाज एक पुरानी और पिछड़ी कानूनी व्यवस्था के तहत काम करता आ रहा है. विवाद सुलझाने के लिए अदालतों में मुकदमा लड़ना ही मुख्य तरीका माना जाता है, जबकि बाकी सभी तरीकों को वैकल्पिक रणनीति कहा जाता है. यह सोच बुनियादी तौर पर गलत है, खासकर आज के दौर में, जब दुनिया भर की अदालतों में लाखों मामले बिना सुलझे पड़े हैं.

अब समय आ गया है कि समाज कानूनी विवादों को सुलझाने के अपने तरीके को पूरी तरह से बदल दे. मध्यस्थता और पंचाट को अब वैकल्पिक विकल्प नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि, विवाद सुलझाने के लिए इन्हें मुख्य तरीका बनाया जाना चाहिए. अदालती मुकदमेबाजी को केवल "आखिरी उपाय" के रूप में ही रखा जाना चाहिए.आपसी सहमति से विवाद सुलझाना कोई नई कानूनी खोज नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव और सामाजिक विकास का एक गहरा हिस्सा रहा है.

इंसानों में स्वाभाविक रूप से सहयोग करने, समझौता करने और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने की प्रवृत्ति होती है. बड़े और औपचारिक न्यायिक तंत्रों के आने से पहले, पारंपरिक संस्कृतियों में लोग आपसी सहमति से विवाद सुलझाते थे. आज के समय में, जब औपचारिक कानूनी व्यवस्थाओं ने विवादों को और लंबा खींच दिया है और उन्हें एक तरह का "व्यापार" बना दिया है, तब फिर से उसी सहयोगपूर्ण तरीके को अपनाना आधुनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है. मुख्यधारा के कानूनी ढांचे में सुधार क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए भारतीय अदालतों में लंबित मुकदमों की भारी संख्या पर गौर करें. यहां पांच करोड़ से अधिक मामले दशकों से लंबित पड़े हैं. अदालती मुकदमेबाजी एक ऐसे माहौल को जन्म देती है जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरोधी बन जाते हैं. इससे वे कठोर कानूनी रुख अपनाने को मजबूर हो जाते हैं, उनका पैसा खर्च होता है, कई वर्षों का कीमती समय बर्बाद होता है, और उनके व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं. यही कारण है कि विवाद सुलझाने के मुख्य तरीके के रूप में केवल अदालती मुकदमेबाजी पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है. मौजूदा व्यवस्था "जीरो-सम" सोच पर आधारित है, जिसमें एक पक्ष की जीत के लिए दूसरे पक्ष की हार जरूरी होती है. यह मानवीय विवादों की प्रकृति को समझने में एक बुनियादी भूल है. अधिकांश विवाद दुर्भावना के कारण नहीं, बल्कि गलतफहमी, उम्मीदों के मेल न खाने या व्यवस्थागत कमियों के कारण पैदा होते हैं. लेकिन कानूनी प्रणाली इन्हें एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारती है जो आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देती है, जिससे संबंधित पक्षों के बीच दूरियां बढ़ती हैं और उनके विचार और भी कठोर हो जाते हैं. यदि हम संस्थागत दबावों को हटा दें, तो इंसान स्वाभाविक रूप से बातचीत और समझौते के जरिए विवाद सुलझा सकते हैं. विवाद सुलझाने के पेशेवर ढांचे इसी मानवीय प्रवृत्ति को एक भरोसेमंद कानूनी प्रणाली का रूप देते हैं. "मध्यस्थता" में, एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष विवाद करने वाले लोगों की मदद करता है, ताकि वे किसी निजी जगह पर बैठकर ऐसे समाधान निकाल सकें जो दोनों को स्वीकार्य हों. इसमें पक्षकार बिना किसी डर के अपनी शिकायतें रख सकते हैं और समाधान की प्रक्रिया को खुद नियंत्रित कर सकते हैं. इससे सार्वजनिक अदालती लड़ाई में रिश्तों को बर्बाद करने के बजाय, उन्हें बचाया जा सकता है. एक मध्यस्थ ऐसे समझौतों में मदद कर सकता है जो लोगों की भावनात्मक और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करते हों. इससे दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद नतीजे निकल सकते हैं, जैसे कि अनुबंध पर फिर से बातचीत करना, निजी तौर पर माफी मांगना, या व्यावसायिक तौर-तरीकों में बदलाव लाना. मध्यस्थता इंसानी समझ और निर्णय लेने की क्षमता का सम्मान करती है, और विवाद करने वाले पक्षों को अधिकार वापस देकर आपसी सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देती है. जब एक सुव्यवस्थित और बाध्यकारी निर्णय की आवश्यकता होती है, तो संस्थागत मध्यस्थता अदालती कार्यवाही की अड़चनों के बिना कुशलता प्रदान करती है. इसके माध्यम से दिए गए फैसलों का कानूनी महत्व बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसा कि किसी अदालत के आदेश का. इसमें पक्षकार ऐसे मध्यस्थों का चुनाव कर सकते हैं, जिन्हें उनके विवाद से जुड़े विशिष्ट तकनीकी मामलों, जैसे कि बौद्धिक संपदा, समुद्री कानून, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गहरी समझ हो.