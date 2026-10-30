मुकदमों की बढ़ती संख्या से निपटने का बेहतर उपाय है मध्यस्थता और पंचाट को अपनाएं
इसे वैकल्पिक न्याय व्यवस्था नहीं, बल्कि मुख्य न्यायिक व्यवस्था बनाएं ताकि लंबित मामले कम हो सकें. पढे़ं डॉ पी माधव राव के विचार.
Published : October 30, 2026 at 7:29 PM IST
पीढ़ियों से, समाज एक पुरानी और पिछड़ी कानूनी व्यवस्था के तहत काम करता आ रहा है. विवाद सुलझाने के लिए अदालतों में मुकदमा लड़ना ही मुख्य तरीका माना जाता है, जबकि बाकी सभी तरीकों को वैकल्पिक रणनीति कहा जाता है. यह सोच बुनियादी तौर पर गलत है, खासकर आज के दौर में, जब दुनिया भर की अदालतों में लाखों मामले बिना सुलझे पड़े हैं.
अब समय आ गया है कि समाज कानूनी विवादों को सुलझाने के अपने तरीके को पूरी तरह से बदल दे. मध्यस्थता और पंचाट को अब वैकल्पिक विकल्प नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि, विवाद सुलझाने के लिए इन्हें मुख्य तरीका बनाया जाना चाहिए. अदालती मुकदमेबाजी को केवल "आखिरी उपाय" के रूप में ही रखा जाना चाहिए.आपसी सहमति से विवाद सुलझाना कोई नई कानूनी खोज नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव और सामाजिक विकास का एक गहरा हिस्सा रहा है.
इंसानों में स्वाभाविक रूप से सहयोग करने, समझौता करने और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने की प्रवृत्ति होती है. बड़े और औपचारिक न्यायिक तंत्रों के आने से पहले, पारंपरिक संस्कृतियों में लोग आपसी सहमति से विवाद सुलझाते थे. आज के समय में, जब औपचारिक कानूनी व्यवस्थाओं ने विवादों को और लंबा खींच दिया है और उन्हें एक तरह का "व्यापार" बना दिया है, तब फिर से उसी सहयोगपूर्ण तरीके को अपनाना आधुनिक जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है.
मुख्यधारा के कानूनी ढांचे में सुधार क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए भारतीय अदालतों में लंबित मुकदमों की भारी संख्या पर गौर करें. यहां पांच करोड़ से अधिक मामले दशकों से लंबित पड़े हैं. अदालती मुकदमेबाजी एक ऐसे माहौल को जन्म देती है जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरोधी बन जाते हैं. इससे वे कठोर कानूनी रुख अपनाने को मजबूर हो जाते हैं, उनका पैसा खर्च होता है, कई वर्षों का कीमती समय बर्बाद होता है, और उनके व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं. यही कारण है कि विवाद सुलझाने के मुख्य तरीके के रूप में केवल अदालती मुकदमेबाजी पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है.
मौजूदा व्यवस्था "जीरो-सम" सोच पर आधारित है, जिसमें एक पक्ष की जीत के लिए दूसरे पक्ष की हार जरूरी होती है. यह मानवीय विवादों की प्रकृति को समझने में एक बुनियादी भूल है. अधिकांश विवाद दुर्भावना के कारण नहीं, बल्कि गलतफहमी, उम्मीदों के मेल न खाने या व्यवस्थागत कमियों के कारण पैदा होते हैं. लेकिन कानूनी प्रणाली इन्हें एक ऐसी प्रक्रिया से गुजारती है जो आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देती है, जिससे संबंधित पक्षों के बीच दूरियां बढ़ती हैं और उनके विचार और भी कठोर हो जाते हैं.
यदि हम संस्थागत दबावों को हटा दें, तो इंसान स्वाभाविक रूप से बातचीत और समझौते के जरिए विवाद सुलझा सकते हैं. विवाद सुलझाने के पेशेवर ढांचे इसी मानवीय प्रवृत्ति को एक भरोसेमंद कानूनी प्रणाली का रूप देते हैं.
"मध्यस्थता" में, एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष विवाद करने वाले लोगों की मदद करता है, ताकि वे किसी निजी जगह पर बैठकर ऐसे समाधान निकाल सकें जो दोनों को स्वीकार्य हों. इसमें पक्षकार बिना किसी डर के अपनी शिकायतें रख सकते हैं और समाधान की प्रक्रिया को खुद नियंत्रित कर सकते हैं. इससे सार्वजनिक अदालती लड़ाई में रिश्तों को बर्बाद करने के बजाय, उन्हें बचाया जा सकता है. एक मध्यस्थ ऐसे समझौतों में मदद कर सकता है जो लोगों की भावनात्मक और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करते हों. इससे दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद नतीजे निकल सकते हैं, जैसे कि अनुबंध पर फिर से बातचीत करना, निजी तौर पर माफी मांगना, या व्यावसायिक तौर-तरीकों में बदलाव लाना. मध्यस्थता इंसानी समझ और निर्णय लेने की क्षमता का सम्मान करती है, और विवाद करने वाले पक्षों को अधिकार वापस देकर आपसी सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देती है.
जब एक सुव्यवस्थित और बाध्यकारी निर्णय की आवश्यकता होती है, तो संस्थागत मध्यस्थता अदालती कार्यवाही की अड़चनों के बिना कुशलता प्रदान करती है. इसके माध्यम से दिए गए फैसलों का कानूनी महत्व बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसा कि किसी अदालत के आदेश का. इसमें पक्षकार ऐसे मध्यस्थों का चुनाव कर सकते हैं, जिन्हें उनके विवाद से जुड़े विशिष्ट तकनीकी मामलों, जैसे कि बौद्धिक संपदा, समुद्री कानून, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गहरी समझ हो.
इसके विपरीत, पारंपरिक अदालतों में न्यायाधीशों को अक्सर ऐसे जटिल व्यावसायिक मामलों को बहुत कम समय में समझना पड़ता है, जिससे गलत फैसले होने की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा, सार्वजनिक अदालती रिकॉर्ड किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट डेटा को खतरे में डाल सकते हैं. वहीं, संस्थागत व्यवस्थाएं पूरी गोपनीयता सुनिश्चित करती हैं, जिससे पक्षकार बिना किसी बाहरी खुलासे के डर के खुलकर बातचीत कर सकते हैं.विवाद सुलझाने के इन सौहार्दपूर्ण तरीकों को कम अपनाए जाने का कारण संस्थागत जड़ता और प्रणालीगत समर्थन की कमी है.
मध्यस्थता को बढ़ावा देने वाले विधायी प्रयासों को अक्सर न्यायिक हस्तक्षेप के कारण कमजोर कर दिया जाता है. जब अदालतें बार-बार मध्यस्थों के चयन में दखल देती हैं या फैसलों को रद्द करने के लिए अपीलें सुनती हैं, तो विवादों का कुशल समाधान फिर से एक धीमी अदालती प्रक्रिया में बदल जाता है. अदालत के बाहर लिया गया कोई बाध्यकारी निर्णय कानून के शासन के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह वास्तव में कानून के शासन का सबसे सशक्त रूप है. इसे मुख्यधारा में लाने के लिए यह आवश्यक है कि नियामक प्राधिकरण व्यापार, परिवार और नागरिक मामलों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र और पेशेवर परिषदों को काम करने दें.
राज्य की अदालतों को मान्यता प्राप्त पेशेवर संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए और उन्हें मामले सौंपने चाहिए, ताकि लोगों की सोच "अदालती मुकदमों के डर" से बदलकर "सीधी बातचीत" की ओर जा सके. इस बदलाव के लिए लॉ स्कूलों में भी शिक्षा के तरीके में बदलाव की जरूरत है, ताकि भविष्य के कानूनी पेशेवरों को "अदालती योद्धाओं" के बजाय "सहमति बनाने वाले" के रूप में तैयार किया जा सके.
भारत में इस बड़े बदलाव को हकीकत बनाने के लिए, सरकार ने "मध्यस्थता अधिनियम 2023" और "मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996" में संशोधन के जरिए एक मजबूत आधार तैयार किया है. हालांकि, केवल कानूनी इरादों से ही लोगों की मुकदमेबाजी की गहरी आदतें नहीं बदली जा सकतीं. इसके लिए इसे जल्द से जल्द और प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है. "मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया" और "आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया" को पूरी तरह से सक्रिय और सशक्त बनाने की तत्काल आवश्यकता है. ये शीर्ष नियामक संस्थाएं संस्थानों को मान्यता देने, केंद्रों को ग्रेडिंग देने, निष्पक्ष पेशेवरों को प्रशिक्षित करने और नैतिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. एमसीआई और एसीआई को मजबूत और स्वायत्त संस्थाओं के रूप में सक्रिय करने से नीति और व्यवहार के बीच की खाई पटेगी. इससे भारत विवाद समाधान के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा और आपसी सहमति पर आधारित न्याय को उसका उचित स्थान वापस मिल सकेगा.
(लेखक - डॉ. पी. माधव राव, पूर्व अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ सलाहकार, संयुक्त राष्ट्र)
(डिस्क्लेमर - इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं. यहां दिए गए तथ्य और विचार ईटीवी भारत के दृष्टिकोण को नहीं दर्शाते हैं.)
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