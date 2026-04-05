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मालदीव के स्थानीय चुनावों में MDP की बड़ी जीत भारत के लिए अच्छा संदेश

नई दिल्ली: मालदीव के स्थानीय परिषद चुनावों के नतीजों की गूंज नगर निकाय की राजनीति से कहीं आगे तक सुनाई दी है. मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) द्वारा सभी पांच बड़े शहरों के मेयर पदों पर हासिल की गई बड़ी जीत और परिषद की सीटों पर उसकी बढ़त, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के कार्यकाल के बीच में एक छोटा लेकिन स्पष्ट राजनीतिक संदेश है. दक्षिण एशिया के लिए—और खासकर अपने पड़ोसी समुद्री देशों में होने वाले बदलावों पर नजर रखने वाले भारत के लिए—यह नतीजा दिखाता है कि कैसे स्थानीय लोकतंत्र की लहरें पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं.

मालदीव के लोगों ने शनिवार को स्थानीय परिषद चुनावों, महिला विकास समिति (WDC) के चुनावों और एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह (referendum) के लिए मतदान किया. इस जनमत संग्रह में यह तय किया जाना था कि क्या देश में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए.

शुरुआती नतीजों से संकेत मिलते हैं कि मुख्य विपक्षी दल MDP ने सभी पांचों बड़े शहरों—माले, अड्डू सिटी, फुवाहमुला सिटी, थिनाधू सिटी (Thinadhoo City) और कुलहुधुफुशी सिटी—के मेयर चुनावों में क्लीन स्वीप (बड़ी जीत) कर ली है. यहां MDP के मौजूदा मेयर अपनी सीटें बचाने में सफल रहे. इसके अलावा, पार्टी ने स्थानीय परिषदों और महिला विकास समितियों (WDC) की अधिकांश सीटों पर भी जीत हासिल की है.

साथ ही, अधिकांश मतदाताओं ने राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों को एक साथ कराने के सरकार समर्थित प्रस्ताव को खारिज कर दिया. यह मालदीव के मौजूदा प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है.

इन नतीजों के बाद, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और MDP नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने सरकार से अपना वर्तमान रास्ता बदलने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उसकी नीतियां जनता की इच्छा के अनुरूप हों.

द सन ऑनलाइन (The Sun Online) न्यूज वेबसाइट के अनुसार, सोलिह ने 'एक्स' (ट्विटर) पर धिवेही भाषा में एक पोस्ट साझा किया. इस पोस्ट में उन्होंने जीत हासिल करने वाले MDP उम्मीदवारों को बधाई दी और समर्थन के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया.

द सन ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति सोलिह ने कहा कि चुनाव के नतीजे सरकार की नीतियों के प्रति जनता की असंतुष्टि को दर्शाते हैं. उन्होंने इन नतीजों को एक साफ संकेत बताया कि प्रशासन को अपनी कार्यशैली (दिशा) बदलने की जरूरत है. सोलिह ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जनभावनाओं पर तुरंत ध्यान दें और नागरिकों द्वारा मांगे गए बदलावों को लागू करें.

इस बीच, राष्ट्रपति मुइज्जू—जो पीपल्स नेशनल कांग्रेस (PNC) पार्टी के नेता हैं और जिनके उम्मीदवार इन चुनावों में हार गए—उन्होंने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि वह स्थानीय परिषद, महिला विकास समिति (WDC) के चुनावों और जनमत संग्रह के नतीजों को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं.

राज्जे (Raajje) न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुइज्जू ने आगे कहा कि "अल्लाह की कृपा से, सरकार जनता की इच्छा और भावनाओं के अनुरूप उन क्षेत्रों में सुधार के लिए जरूरी प्रयास करेगी जहां कमी रह गई है."

हालांकि ये स्थानीय चुनाव थे, लेकिन देखा जा सकता है कि मालदीव के मतदाताओं ने इनका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी राय देने (प्रॉक्सि रेफरेंडम) के लिए किया है. सत्ताधारी पार्टी (PNC) सबसे प्रमुख शहरी केंद्रों में MDP के मौजूदा पदाधिकारियों को हराने में नाकाम रही. माले, अड्डू, फुवाहमुला, कुलहुधुफुशी और थिनाधू जैसे शहरों पर MDP का कब्जा बना रहना यह दिखाता है कि शहरों के जागरूक मतदाता अभी भी उसी पार्टी के साथ हैं, जिसने 2018 से 2023 तक मालदीव पर शासन किया था.

देखा जाए तो, मालदीव के मतदाताओं ने स्थानीय शासन के भरोसे को राष्ट्रीय राजनीति की बयानबाजी से अलग रखा, और शहरों के नेतृत्व के लिए फिर से MDP को ही चुना.

यही वह बिंदु है जहां चुनाव के ये नतीजे क्षेत्रीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं. मोहम्मद नशीद और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, MDP ने मालदीव को मजबूती से 'इंडिया फर्स्ट' (भारत पहले) की विदेश नीति के ढांचे से जोड़े रखा था. उस समय बुनियादी ढांचे के विकास, तटीय निगरानी, रक्षा प्रशिक्षण और ऋण सुविधा (लाइन ऑफ क्रेडिट) जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा था, और नई दिल्ली के साथ राजनयिक संबंध भी काफी सहज और मजबूत हुए थे.