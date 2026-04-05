मालदीव के स्थानीय चुनावों में MDP की बड़ी जीत भारत के लिए अच्छा संदेश
मालदीव के मतदाताओं ने शहरों में MDP को मजबूत किया, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन और भारत की अहमियत के बारे में एक क्षेत्रीय संदेश गया.
Published : April 5, 2026 at 11:21 PM IST
नई दिल्ली: मालदीव के स्थानीय परिषद चुनावों के नतीजों की गूंज नगर निकाय की राजनीति से कहीं आगे तक सुनाई दी है. मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) द्वारा सभी पांच बड़े शहरों के मेयर पदों पर हासिल की गई बड़ी जीत और परिषद की सीटों पर उसकी बढ़त, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के कार्यकाल के बीच में एक छोटा लेकिन स्पष्ट राजनीतिक संदेश है. दक्षिण एशिया के लिए—और खासकर अपने पड़ोसी समुद्री देशों में होने वाले बदलावों पर नजर रखने वाले भारत के लिए—यह नतीजा दिखाता है कि कैसे स्थानीय लोकतंत्र की लहरें पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं.
मालदीव के लोगों ने शनिवार को स्थानीय परिषद चुनावों, महिला विकास समिति (WDC) के चुनावों और एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह (referendum) के लिए मतदान किया. इस जनमत संग्रह में यह तय किया जाना था कि क्या देश में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए.
शुरुआती नतीजों से संकेत मिलते हैं कि मुख्य विपक्षी दल MDP ने सभी पांचों बड़े शहरों—माले, अड्डू सिटी, फुवाहमुला सिटी, थिनाधू सिटी (Thinadhoo City) और कुलहुधुफुशी सिटी—के मेयर चुनावों में क्लीन स्वीप (बड़ी जीत) कर ली है. यहां MDP के मौजूदा मेयर अपनी सीटें बचाने में सफल रहे. इसके अलावा, पार्टी ने स्थानीय परिषदों और महिला विकास समितियों (WDC) की अधिकांश सीटों पर भी जीत हासिल की है.
साथ ही, अधिकांश मतदाताओं ने राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों को एक साथ कराने के सरकार समर्थित प्रस्ताव को खारिज कर दिया. यह मालदीव के मौजूदा प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है.
इन नतीजों के बाद, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और MDP नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने सरकार से अपना वर्तमान रास्ता बदलने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उसकी नीतियां जनता की इच्छा के अनुरूप हों.
द सन ऑनलाइन (The Sun Online) न्यूज वेबसाइट के अनुसार, सोलिह ने 'एक्स' (ट्विटर) पर धिवेही भाषा में एक पोस्ट साझा किया. इस पोस्ट में उन्होंने जीत हासिल करने वाले MDP उम्मीदवारों को बधाई दी और समर्थन के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया.
द सन ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति सोलिह ने कहा कि चुनाव के नतीजे सरकार की नीतियों के प्रति जनता की असंतुष्टि को दर्शाते हैं. उन्होंने इन नतीजों को एक साफ संकेत बताया कि प्रशासन को अपनी कार्यशैली (दिशा) बदलने की जरूरत है. सोलिह ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जनभावनाओं पर तुरंत ध्यान दें और नागरिकों द्वारा मांगे गए बदलावों को लागू करें.
इस बीच, राष्ट्रपति मुइज्जू—जो पीपल्स नेशनल कांग्रेस (PNC) पार्टी के नेता हैं और जिनके उम्मीदवार इन चुनावों में हार गए—उन्होंने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि वह स्थानीय परिषद, महिला विकास समिति (WDC) के चुनावों और जनमत संग्रह के नतीजों को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं.
राज्जे (Raajje) न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुइज्जू ने आगे कहा कि "अल्लाह की कृपा से, सरकार जनता की इच्छा और भावनाओं के अनुरूप उन क्षेत्रों में सुधार के लिए जरूरी प्रयास करेगी जहां कमी रह गई है."
हालांकि ये स्थानीय चुनाव थे, लेकिन देखा जा सकता है कि मालदीव के मतदाताओं ने इनका इस्तेमाल राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी राय देने (प्रॉक्सि रेफरेंडम) के लिए किया है. सत्ताधारी पार्टी (PNC) सबसे प्रमुख शहरी केंद्रों में MDP के मौजूदा पदाधिकारियों को हराने में नाकाम रही. माले, अड्डू, फुवाहमुला, कुलहुधुफुशी और थिनाधू जैसे शहरों पर MDP का कब्जा बना रहना यह दिखाता है कि शहरों के जागरूक मतदाता अभी भी उसी पार्टी के साथ हैं, जिसने 2018 से 2023 तक मालदीव पर शासन किया था.
देखा जाए तो, मालदीव के मतदाताओं ने स्थानीय शासन के भरोसे को राष्ट्रीय राजनीति की बयानबाजी से अलग रखा, और शहरों के नेतृत्व के लिए फिर से MDP को ही चुना.
यही वह बिंदु है जहां चुनाव के ये नतीजे क्षेत्रीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं. मोहम्मद नशीद और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, MDP ने मालदीव को मजबूती से 'इंडिया फर्स्ट' (भारत पहले) की विदेश नीति के ढांचे से जोड़े रखा था. उस समय बुनियादी ढांचे के विकास, तटीय निगरानी, रक्षा प्रशिक्षण और ऋण सुविधा (लाइन ऑफ क्रेडिट) जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा था, और नई दिल्ली के साथ राजनयिक संबंध भी काफी सहज और मजबूत हुए थे.
इसके उलट, राष्ट्रपति मुइज्जू का चुनाव अभियान और उनके कार्यकाल की शुरुआत 'इंडिया आउट' (भारत बाहर जाओ) की राजनीतिक धारणा और चीन की ओर झुकाव के लिए जानी गई. हालांकि, बाद में मुइज्जू ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाया. जब मालदीव (हिंद महासागर का यह द्वीप देश) को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब नई दिल्ली ने उसकी आर्थिक मदद की. अब पश्चिम एशिया के संकट के बीच मालदीव ने भारत से ईंधन (तेल) की आपूर्ति के लिए भी मदद मांगी है.
स्थानीय चुनावों के नतीजे अब यह दर्शाते हैं कि मालदीव के समाज का वह वर्ग, जो शहरों को चलाता है और वहां मतदान करता है, अभी भी उसी राजनीतिक गुट (MDP) पर भरोसा करता है जिसके संबंध भारत के साथ सबसे सहज रहे हैं.
यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मालदीव में नगर परिषद और मेयर स्थानीय बुनियादी ढांचे की साझेदारी को प्रभावित करते हैं, भारत द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को लागू करने में मदद करते हैं और जमीनी स्तर पर जनमत तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.
भारत के लिए ये नतीजे संकेत देते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत-विरोधी कोई भी बयानबाजी पूरे मालदीव की जनता की राय नहीं है. मालदीव में अब भी ऐसा संस्थागत और राजनीतिक स्थान मौजूद है, जो भारत के साथ जुड़ाव और सहयोग के पक्ष में है.
शहरी क्षेत्रों में MDP की बनी हुई लोकप्रियता भारत को विकास कार्यों और आपसी जन-संपर्क के माध्यम से जुड़ाव के वैकल्पिक रास्ते (गैर-केंद्रीय चैनल) प्रदान करती है. दक्षिण एशियाई कूटनीति में यह बहुत महत्वपूर्ण है. भारत ने अक्सर न केवल सरकारों के साथ, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र (इकोसिस्टम) के साथ संबंध बनाए रखे हैं, जैसा कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में देखा गया है.
ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्य और दक्षिण एशिया के भू-अर्थशास्त्र (geo-economics) पर नजर रखने वाले त्रिदिवेश सिंह मैनी के अनुसार, चूंकि मालदीव को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से कर्ज देने से मना कर दिया गया है, इसलिए अब उसे भारत पर निर्भर रहना होगा.
मैनी ने ईटीवी भारत (ETV Bharat) से कहा, "मोटे तौर पर दक्षिण एशिया में, चाहे वह नेपाल हो, श्रीलंका, बांग्लादेश या अब मालदीव, यह समझ बढ़ रही है कि कोई भी अपने सारे दांव एक ही जगह (यानी चीन पर) नहीं लगा सकता. मालदीव के मामले में यह और भी सच है, क्योंकि भारत के साथ वहां के लोगों के गहरे संबंध हैं और वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर है."
उन्होंने कहा कि मालदीव के स्थानीय चुनावों के जो भी नतीजे होंगे, उनका भारत पर सकारात्मक (अच्छा) प्रभाव ही पड़ेगा. मैनी ने आगे कहा, 'लेकिन भारत को भी आगे बढ़कर मालदीव की मदद करनी चाहिए, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या किसी और तरह से."
कुल मिलाकर देखा जाए तो, मालदीव के लोकतंत्र ने स्थानीय निकायों के माध्यम से केंद्र की सत्ता को संतुलित करने वाली एक शक्ति (counter-weight) पैदा कर दी है—और यह शक्ति राजनीतिक रूप से उस पार्टी (MDP) के साथ है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत की मित्र रही है.
इसका मतलब यह नहीं है कि मालदीव की विदेश नीति में तुरंत कोई बड़ा बदलाव आएगा. लेकिन इसका अर्थ यह है कि मालदीव में भारत के दीर्घकालिक हित सामाजिक और राजनीतिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं. मुइज्जू सरकार को अब ऐसे घरेलू राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर चलना होगा जहां शहरों का भरोसा अभी भी MDP पर है. आने वाले राष्ट्रीय चुनावों पर इस स्थानीय जनादेश का प्रभाव पड़ सकता है.
संक्षेप में कहें तो, 2026 के स्थानीय परिषद चुनावों ने जमीनी स्तर पर MDP की लोकप्रियता को फिर से साबित कर दिया है, सत्ताधारी पार्टी के दबदबे को चुनौती दी है और भारत को यह शांत भरोसा दिलाया है कि मालदीव में उसके रणनीतिक हित अभी खत्म नहीं हुए हैं.
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