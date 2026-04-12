समुद्री चोकपॉइंट्स और व्यापारिक संकट: जानिए क्यों जरूरी है भारत का 'Vision MAHASAGAR'
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ रहे इसके बुरे असर के बीच, विदेश मंत्री जय शंकर ने क्या चिंता जतायी.
Published : April 12, 2026 at 2:41 PM IST
मॉरीशस के पोर्ट लुईस में आयोजित 'हिंद महासागर सम्मेलन' (Indian Ocean Conference) में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो भाषण दिया, वह महज एक सामान्य कूटनीतिक संबोधन भर नहीं था. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ रहे इसके बुरे असर के बीच, उन्होंने हिंद महासागर को एक नई शक्ल में पेश किया.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह कोई दूर-दराज का इलाका नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रंटलाइन है जहां वैश्विक अस्थिरता अब आम जनता पर रोजमर्रा के आर्थिक बोझ के रूप में बदल रही है. उनकी बातों ने साफ तौर पर एक नई तरह की समुद्री सोच की जरूरत की तरफ इशारा किया- जिसे भारत ने 'विज़न महासागर' (MAHASAGAR-क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) के जरिए सामने रखा है.
बाधित होते जहाजों के आवागमन, बढ़ती ऊर्जा कीमतों, खाद की किल्लत और खाद्य सुरक्षा के खतरों को आपस में जोड़ते हुए, जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि समुद्र में पैदा होने वाली ये कमजोरियां अब सिर्फ कागजी सुरक्षा चिंताएं नहीं रह गई हैं. बल्कि, हिंद महासागर के देशों के लिए सीधे विकास से जुड़ी चुनौतियां बन गई हैं.
My remarks at the 9th Indian Ocean Conference, Mauritius. https://t.co/wIXl8NFAZ3— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 10, 2026
लाल सागर में जहाजों की आवाजाही में आई हालिया रुकावटों ने इस बात की कड़ी याद दिलाई है कि देश की सीमाओं से दूर बने चोकपॉइंट और युद्ध क्षेत्र भी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा झटका दे सकते हैं. इसी संदर्भ में, 'विजन महासागर' समुद्री क्षेत्रों में सामूहिक मजबूती और बचाव के लिए भारत के एक ब्लूप्रिंट के रूप में उभर कर सामने आता है.
पोर्ट लुईस में शुक्रवार शाम को दिए गए अपने भाषण में, जयशंकर ने कहा कि हिंद महासागर के देशों के बीच गहरे सहयोग की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, "कई मायनों में, यह 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) का महासागर है."
उन्होंने आगे कहा, "चाहे भोजन, ईंधन या खाद की कमी हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना हो, या फिर युद्ध के परिणामों से निपटना हो, इन सभी का जवाब लगातार 'सामूहिक मजबूती' में ही मिल रहा है. हम भारतवासियों ने इसे अपने 'महासागर' दृष्टिकोण और 'पड़ोसी पहले' की नीति के जरिए स्पष्ट रूप से सामने रखा है."
28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल गठबंधन द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी का सीधा जिक्र किए बिना, जयशंकर ने कहा कि मौजूदा उथल-पुथल के बीच, पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
उन्होंने कहा, "हम सभी इस संघर्ष को लेकर बहुत चिंतित हैं और जल्द से जल्द हालात सामान्य होते देखना चाहते हैं. हम आम नागरिकों, बुनियादी ढांचे और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने का कड़ा विरोध करते हैं. यह बेहद जरूरी है कि समुद्री आवाजाही सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के बनी रहे. यहां सबसे जरूरी बात यह है कि हममें से हर एक ने इस संघर्ष के आर्थिक असर को बहुत गहराई से महसूस किया है. जब ऊर्जा की कमी होती है और वह महंगी हो जाती है, तो इसका गहरा असर पूरे समाज पर पड़ता है. जब व्यापार सीमित हो जाता है, तो यह सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों की रोजी-रोटी पर भी बन आती है. जब खाद (फर्टिलाइजर्स) हासिल करना मुश्किल हो जाता है, तो इसका खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाला बुरा असर साफ दिखने लगता है. जब हम इस सम्मेलन में मिल रहे हैं, तो ये हमारे सामने आए तुरंत के संकट बन गए हैं. लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे भी हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसी स्थितियां दोबारा पैदा नहीं होंगी."
जयशंकर ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को केवल नौसेना या कानून से जुड़ा कोई किताबी मुद्दा नहीं बताया, बल्कि इसे एक आर्थिक जरूरत के रूप में पेश किया. जहाजों की आवाजाही में रुकावट को महंगाई, रोजी-रोटी और खाद्य सुरक्षा से जोड़कर, भारत ने यह दिखाया कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा समाज की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है. यही 'महासागर' (MAHASAGAR) की सोच का मुख्य केंद्र है. समुद्री सुरक्षा और आर्थिक मजबूती को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता.
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भारत और हिंद महासागर के कई देशों के लिए कच्चे तेल, एलएनजी और पेट्रोकेमिकल्स का एक बड़ा हिस्सा पूरे महासागर में फैलने से पहले 'होर्मुज जलडमरूमध्य' से होकर गुजरता है. इस नाकेबंदी ने यह दिखा दिया कि ऊर्जा की असुरक्षा कितनी तेजी से पूरे क्षेत्र में घरेलू आर्थिक तनाव (महंगाई और किल्लत) में बदल जाती है. इसलिए, भारत का यह रुख समुद्री रास्तों की सुरक्षा को सभी देशों के विकास से जुड़ी एक साझा प्राथमिकता बना देता है.
जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि "जहाजों की आवाजाही सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए", और इसके साथ ही उन्होंने सभी देशों से मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाने और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने की अपील की. अकेले किसी एक देश की नौसैनिक कार्रवाई की वकालत करने के बजाय, भारत ने इसका समाधान क्षेत्रीय संस्थाओं और जानकारी साझा करने वाले नेटवर्कों के जरिए आपसी सहयोग में देखा है.
विदेश मंत्री ने कहा, "हमें हिंद महासागर को एक 'साझा वैश्विक धरोहर' के रूप में देखना चाहिए, जहां न केवल इसके फायदों को आपस में बांटा जाए बल्कि इसकी अन्य जिम्मेदारियों को भी मिलकर उठाया जाए. हमारे प्रयासों को मजबूत संस्थागत नेटवर्कों के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए. इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशियन रीजन (IFC-IOR) वास्तविक समय में समुद्री जानकारियों को साझा करने में मदद करता है, जिससे भागीदार देशों के बीच क्षेत्र की समझ और काम करने के तालमेल में सुधार होता है. क्षेत्रीय मंच जैसे कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), इंडो-पैसिफिक ओशियंस इनीशिएटिव (IPOI), बिम्सटेक (BIMSTEC), कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम (IONS), ये सभी बातचीत, आपसी सहयोग और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित रास्ता देते हैं."
उन्होंने 'ग्रे जोन गतिविधियों' (ऐसी संदिग्ध गतिविधियां जो न तो पूरी तरह से शांतिकाल की होती हैं और न ही खुले तौर पर युद्ध की) का भी जिक्र किया, जो पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों ही तरह के खतरों के बीच फैली हुई हैं.
जयशंकर ने कहा, "पिछले कुछ सालों में जब लाल सागर में जहाजों की आवाजाही बाधित हुई, तो हम सबने इसके नतीजों को देखा और महसूस किया. इसलिए, निष्कर्ष यह है कि चुनौतियों का दायरा अब और अधिक बड़ा और एक-दूसरे से जुड़ा हुआ हो गया है. और दुर्भाग्य से, यह अधिक गंभीर भी हो गया है. हमारी जिम्मेदारी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती."
'ग्रे जोन गतिविधियों' का उल्लेख करके और लाल सागर की रुकावटों को याद दिलाकर, जयशंकर ने इशारा किया कि तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों को खतरा हमेशा घोषित युद्ध से ही नहीं, बल्कि छद्म कार्रवाइयों, डराने-धमकाने, तोड़फोड़ के जोखिमों या अज्ञात तत्वों से भी हो सकता है. भारत का 'विजन महासागर' ऐसे खतरों को भी पारंपरिक युद्ध की तरह ही सुरक्षा के समान दायरे में रखता है.
जयशंकर ने बुनियादी तौर पर एक सूक्ष्म लेकिन कड़ा संदेश दिया. हिंद महासागर अपने सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं रह सकता. भले ही वैश्विक सहयोग का स्वागत है, लेकिन हिंद महासागर के देशों को तेल, गैस और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही की सुरक्षा के लिए अपने खुद के ढांचे (फ्रेमवर्क) तैयार करने होंगे.
यही 'होर्मुज' के संदर्भ में 'महासागर' (MAHASAGAR) का असली सार है - सामूहिक मजबूती (कलेक्टिव रेजिलिएंस), साझा समुद्री जागरूकता और ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण रास्तों (लाइफलाइन्स) की मिलकर सुरक्षा करना.
शिलॉन्ग स्थित थिंक टैंक 'एशियन कॉन्फ्लुएंस' के फेलो और भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) मामलों के विशेषज्ञ के. योम के अनुसार, भारत के 'विज़न महासागर' का एक विशेष महत्व यह है कि इसका लक्ष्य पश्चिम से पूर्व तक के समुद्री रास्तों को आपस में जोड़ना है.
योम ने 'ईटीवी भारत' को बताया, "होर्मुज में हो रहे घटनाक्रमों को देखते हुए, भारत का 'विज़न महासागर' हिंद महासागर के तटीय देशों (तटों के किनारे बसे देशों) के बीच एक समुद्री शासन प्रणाली बनाने की कोशिश कर रहा है. होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी ने हिंद महासागर में एक व्यवस्थित समुद्री शासन व्यवस्था के रणनीतिक महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है."
उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था को आकार देने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. के. योम ने कहा, "सबसे ताकतवर नौसैनिक बलों में से एक होने के नाते, भारत हिंद महासागर में इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है."
यह दिल का रिश्ता है।— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 11, 2026
A glimpse of my visit to Mauritius.
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कुल मिलाकर देखा जाए तो, मॉरीशस में अपने भाषण के जरिए जयशंकर ने भारत का यह रुख साफ कर दिया कि होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी केवल पश्चिम एशिया का संकट नहीं है, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए एक चेतावनी है.
पूरे क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बेहद जरूरी है. 'विजन महासागर' आपसी सहयोग, क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग), संस्थागत नेटवर्कों और साझी जिम्मेदारी के जरिए समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वैचारिक और व्यावहारिक ढांचा प्रदान करता है.
ऐसा करके, भारत ने खुद को एक 'समुद्री पुलिस' के रूप में नहीं, बल्कि एक 'समुद्री साझेदार' के रूप में पेश किया है. साथ ही, उसने हिंद महासागर के देशों से अपील की है कि वे ऐसे दौर में ऊर्जा ले जाने वाले समुद्री रास्तों की सुरक्षा को एक साझा जिम्मेदारी समझें, जहां संकरे समुद्री रास्ते वैश्विक तनाव का केंद्र बन गए हैं.
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