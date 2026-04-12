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समुद्री चोकपॉइंट्स और व्यापारिक संकट: जानिए क्यों जरूरी है भारत का 'Vision MAHASAGAR'

10 अप्रैल, 2026 को पोस्ट की गई इस तस्वीर में, विदेश मंत्री एस जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारत की ग्रांट असिस्टेंस के तहत इलेक्ट्रिक बसों के हैंडओवर के दौरान एक सिंबॉलिक चाबी दिखाते हुए. ( PTI )

By Aroonim Bhuyan 10 Min Read