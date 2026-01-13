ETV Bharat / opinion

आधुनिक इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल स्टडीज को आकार देने वाली हस्ती थे माधव गाडगिल

माधव गाडगिल देश के ऐसे पर्यावरणविद थे, जिन्होंने इसे देखने का नया दृष्टिकोण विकसित किया. इसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा.

Madhav Gadgil
माधव गाडगिल (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By C P Rajendran

Published : January 13, 2026 at 2:08 PM IST

हैदराबाद : प्रोफेसर माधव गाडगिल को याद करने का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति को याद करना नहीं है, बल्कि विज्ञान के एक पूरे फलसफे को सेलिब्रेट करना है जो लोकतांत्रिक, सटीक और भारतीय संदर्भ में गहराई से जुड़ा हुआ है. उनका निधन सात जनवरी को हुआ था. उन्हें भारत में आधुनिक इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल स्टडीज को आकार देने वाली हस्ती के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है.

उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिकल इकोलॉजी में डॉक्टरेट की पढ़ाई के बाद, 1980 के दशक की शुरुआत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी) में फैकल्टी मेंबर के तौर पर जॉइन किया था. इसके कुछ ही समय बाद 1983 में उन्होंने सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज की स्थापना की. यह इकोलॉजिकल रिसर्च के लिए एक प्रमुख संस्थान है. आईआईएससी में रहते हुए, मुझे अपने पुराने रिसर्च ऑफिस के पास एक इकोलॉजिकल पार्क में पेड़ जैसी एक विशाल बेल को देखकर माधव गाडगिल की याद आई. इसे माधव गाडगिल ने ही लगाया था.

Madhav Gadgil
ईटीवी भारत से बात करते माधव गाडगिल (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

यह बहुत बड़ा पेड़ है और घनी छाया प्रदान करता है. माधव गाडगिल की हस्ती भी कुछ ऐसी ही थी. भारतीय पर्यावरण के क्षेत्र में वो सबको छाया और संरचना प्रदान करते थे. गाडगिल की 2023 की आत्मकथा, ए वॉक अप द हिल: लिविंग विद पीपल एंड नेचर, बताती है कि कैसे उनके शुरुआती जीवन ने उनके अनोखे दर्शन को आकार दिया. यह एक संस्मरण से कहीं अधिक है. यह नैतिकता, विज्ञान और व्यावहारिक जीवन को एक साथ लाने का एक विजन पेश करती है.वह इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी इकोलॉजी न केवल लैबोरेटरी में, बल्कि विनम्रता, न्याय और प्रकृति और लोगों दोनों की देखभाल में निहित है. यह कहानी साफ करती है कि उनका विश्वदृष्टिकोण प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव, अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं वाले लोगों के साथ सार्थक संबंधों और उनके द्वारा सहे गए अन्याय के बारे में गहरी जागरूकता से बना था.बचपन की घुमक्कड़ी - पक्षियों को देखना, ट्रेकिंग करना और जंगलों को देखना - ने उन्हें प्रकृति को एक जीवित, स्थानीय रूप से एकीकृत इकाई के रूप में देखना सिखाया.

बाद में सलीम अली जैसे प्रकृतिवादियों और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे पर्यावरणविदों के साथ वे और मजबूत हुए. उनका इकोलॉजिकल साइंस को सामाजिक समानता से जोड़ने का उनका संकल्प और पक्का हुआ. उनकी जवानी का एक अनुभव, लगभग बारह साल की उम्र का, इस सोच की एक अहम नींव हो सकता है. वह 1954 में यावतेश्वर में एक ट्रेक के बारे में बताते हैं, जो उनकी मां के घर के पास, सतारा शहर से लगभग चार किलोमीटर पश्चिम में पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा सुंदर गांव है. यह पश्चिमी घाट के करीब है. उन्होंने लिखा है, "मैं अपने माली के छोटे बेटे के साथ ट्रेक पर गया था. पानी साथ न होने के कारण, तेज धूप में तीन घंटे चलने के बाद हमें प्यास लगी थी. आखिरकार, हम पहाड़ी की चोटी पर बने मंदिर तक पहुंच गए थे. वहां एक बड़ा गूलर का पेड़ था, और उसकी छाया में एक कुआं था. उसके बगल में पुजारी का घर था. जब हमने उनसे पानी माँगा, तो उन्होंने रूखेपन से पूछा, क्या तुम ब्राह्मण हो? मेरे पास सिर्फ दूसरे ब्राह्मणों के लिए पानी है. तभी मुझे साफ तौर पर एहसास हुआ कि बाबा और मेरी मा, प्रमिला, दोनों क्यों कहते थे कि जाति एक बुराई है. मैंने जवाब दिया कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, और हम आगे बढ़ गए."

Madhav Gadgil
एक कार्यक्रम में भाग लेते माधव गाडगिल (ETV Bharat)

उनके पिता धनंजय रामचंद्र गाडगिल थे. वह एक जाने-माने अर्थशास्त्री थे. उन्होंने उन्हें गैर-धार्मिक माहौल में पाला-पोसा था. माधव खुद भी जनेऊ नहीं पहनते थे. उनके लिए जाति-आधारित भेदभाव का यह शुरुआती, पर गहरा अनुभव एक निर्णायक पल बन गया. इसने उनके अंदर सामाजिक अन्याय के प्रति गहरी जागरूकता पैदा की. बाद में उनके इकोलॉजिकल दर्शन को आकार दिया - एक ऐसा दर्शन जो स्वाभाविक रूप से लोगों की भलाई को जमीन की भलाई से जोड़ता था.उनकी विद्वत्ता ने पश्चिमी वैज्ञानिक ट्रेनिंग को भारतीय पारंपरिक ज्ञान के प्रति गहरे सम्मान के साथ अनोखे तरीके से जोड़ा, जिससे इकोलॉजिकल सोच का एक विशिष्ट भारतीय स्कूल विकसित हुआ, जो वैश्विक स्तर पर सूचित और स्थानीय स्तर पर जुड़ा हुआ था.उन्होंने भारत के अधिकांश प्रमुख इकोलॉजिस्ट को प्रेरित और प्रशिक्षित किया. उन्होंने जिस सोच की बुनियाद रखी, वही वैज्ञानिक सोच एक "पारिवारिक वृक्ष" बन गया. और यह बढ़ता ही जा रहा है. उनके अपने शोध में एक आश्चर्यजनक रेंज शामिल थी - सैद्धांतिक इकोलॉजी और विकासवादी जीव विज्ञान से लेकर नदी पारिस्थितिकी तंत्र, वन प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष पर लागू अध्ययन तक.उन्होंने प्रजातियों की विविधता और संसाधन विभाजन के पैटर्न को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. गाडगिल की अपार विद्वत्ता के साथ उनका सार्वजनिक जुड़ाव भी मेल खाता था.

उन्होंने महत्वपूर्ण रिसर्च पब्लिश की, साथ ही पर्यावरण और समाज के बीच अहम आपसी रिश्ते पर भी बड़े पैमाने पर लिखा, और एक एक्टिविस्ट की तरह अपने विचारों को फैलाया.हाल के सालों में, उन्होंने अपनी पत्नी, मशहूर मौसम विज्ञानी सुलोचना गाडगिल के साथ मिलकर महत्वपूर्ण रिसर्च और आउटरीच का काम किया. उन्होंने कई बेहतरीन रिसर्च पेपर पब्लिश किए.उन्हें न सिर्फ इकोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बल्कि उन्होंने पर्यावरण और समाज के बीच आपसी रिश्ते के बारे में भी लिखा है और एक एक्टिविस्ट की तरह अपने विचारों को फैलाया है.उनकी बौद्धिक विरासत राष्ट्रीय नीति में शामिल है. भारत सरकार द्वारा पास किए गए 2002 के बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट और 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर उनकी प्रभावशाली छाप है. उनकी विरासत में एक ऐसा विरोधाभास है जो महान दूरदर्शी लोगों में आम है—पश्चिमी घाट पर 2011 की गाडगिल समिति की महत्वपूर्ण रिपोर्ट, जो उनका सबसे मशहूर और सबसे विवादित काम भी है.

Madhav Gadgil
बेंगलुरु में उन्हें याद करते उनके साथी (ETV Bharat)

हालांकि यह भारत के पर्यावरण आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, लेकिन इसकी सिफारिशों को राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा. यह रिपोर्ट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक को बचाने के लिए एक क्लासिक, दूरदर्शी ब्लूप्रिंट बनी हुई है. इसने लंबे समय की इकोलॉजिकल सुरक्षा और कम समय के आर्थिक हितों के बीच दर्दनाक लेकिन जरूरी टकराव को उजागर किया.पश्चिमी घाट में चल रहे पर्यावरणीय संकट उनकी चेतावनियों की एक स्पष्ट पुष्टि हैं. वैज्ञानिकों को आम तौर पर ऐसे लोग माना जाता है जो बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते.माधव गाडगिल एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता, जिनका समाज के साथ विचारों का सक्रिय आदान-प्रदान होता था. गाडगिल के लिए, इकोलॉजी कोई दूर की चीज नहीं थी. यह सामाजिक न्याय, समानता और स्थानीय समुदायों की अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में लोकतांत्रिक भागीदारी से गहराई से जुड़ी हुई थी. असल में, माधव गाडगिल ने भारत को सिखाया कि वह अपने पर्यावरण को सिर्फ संसाधनों का भंडार न समझे, बल्कि एक जटिल, जीवित प्रणाली समझे जो संस्कृति और अस्तित्व से जुड़ी हुई है.

उन्होंने भारतीय इकोलॉजी को उसकी आवाज, उसका वैज्ञानिक आधार और उसकी नैतिक दिशा दी. उन्हें याद करना उनके मूल सिद्धांत को फिर से देखने का एक आह्वान है, कि सच्चा विकास इकोलॉजिकली संवेदनशील और समावेशी होना चाहिए, जो वैज्ञानिक सबूतों और उस जमीन पर रहने वाले लोगों की समझ दोनों को सुने.माधव गाडगिल की विरासत हमारे समय के लिए एक नैतिक चुनौती के रूप में बनी हुई है. उन्होंने दिखाया कि इकोलॉजी को न्याय से और विज्ञान को समाज से अलग नहीं किया जा सकता. उन्हें याद करना सिर्फ एक जीवन का सम्मान करना नहीं है, बल्कि सबूतों को सुनने, जीवित परिदृश्यों का सम्मान करने और ऐसे विकास को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करना है जो इकोलॉजिकली सही और लोकतांत्रिक रूप से आधारित हो.

