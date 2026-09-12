L’Imad: भारत और UAE के बीच रणनीतिक संबंधों के लिए निवेश का नया इंजन
भारत और UAE के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में L’Imad एक रणनीतिक निवेश सेतु के रूप में उभर सकता है.
Published : September 12, 2026 at 7:52 PM IST
नई दिल्ली: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के द्विपक्षीय संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें सरकारी निवेश (sovereign capital) व्यापार और ऊर्जा जितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है.
इस उभरते हुए आर्थिक ढांचे के केंद्र में UAE का नया सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड 'अल-इमाद' ('L’Imad') है. शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय निवेश और सहयोग को बढ़ाने में इस फंड की संभावित भूमिका पर चर्चा की.
यह चर्चा भारत में UAE के बढ़ते निवेश और उन्नत विनिर्माण एवं बुनियादी ढांचे से लेकर रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग की पृष्ठभूमि में हो रही है.
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "नेताओं ने इस बात को माना कि UAE के नए सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड, 'L’Imad' की भारत-UAE साझेदारी को आपसी फायदे के लिए और मजबूत करने में अहम भूमिका हो सकती है. उन्होंने रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के मौकों पर भी चर्चा की."
'L’Imad' को अबू धाबी सरकार ने एक सॉवरेन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया था. इसका उद्देश्य टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आय के स्रोतों में विविधता लाना और लंबे समय के लिए निवेश से रिटर्न हासिल करना है. इसके पोर्टफोलियो में UAE और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाएं, उन्नत उद्योग और प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता और स्मार्ट शहर जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
जनवरी 2026 से 'L’Imad' का महत्व तेजी से बढ़ा है, जब अबू धाबी ने 'अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग ग्रुप' (ADQ) की संपत्तियों और निवेशों को 'L’Imad' के तहत एक साथ लाने का फैसला किया. इससे एक ऐसा 'सॉवरेन इन्वेस्टमेंट पावरहाउस' बना, जिसके पास अलग-अलग तरह की संपत्तियां हैं. इस पुनर्गठन से 'L’Imad' की आर्थिक पहुंच काफी बढ़ गई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी लगाने की उसकी क्षमता भी मजबूत हुई है.
भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि L’Imad, UAE के निवेश के स्वरूप को अलग-अलग लेन-देन से बदलकर बड़े पैमाने पर, लंबे समय तक चलने वाली रणनीतिक साझेदारियों में बदल सकता है.
India-UAE ties have been transformed over the last few years. Now, we are raising our ambitions even higher.— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
Delighted to meet His Highness Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Discussed taking our Strategic Partnership forward across defence, AI, space, critical… pic.twitter.com/omzRK4ccuP
भारत और UAE के संबंध पारंपरिक व्यापार और ऊर्जा से बहुत आगे निकल चुके हैं. दोनों देश अब रक्षा, बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy), प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, अंतरिक्ष और वित्त के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं. व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) ने व्यावसायिक संबंधों का और विस्तार किया है.
L’Imad का गठन अबू धाबी को भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा में भाग लेने के लिए एक और संस्थागत साधन प्रदान करता है.
इसका पोर्टफोलियो विशेष रूप से भारत की बुनियादी ढांचे और औद्योगिक-विकास की प्राथमिकताओं के अनुकूल है. बुनियादी ढांचे, उन्नत उद्योगों, प्रौद्योगिकी और शहरी विकास पर फंड का ध्यान भारत की विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और डिजिटल इकोसिस्टम, तथा उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों की महत्वाकांक्षाओं के साथ स्वाभाविक मेल बनाता है.
इस क्षमता का उदाहरण UAE की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा ओडिशा में घोषित 11.5 अरब डॉलर का इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड एल्युमीनियम प्रोजेक्ट है. प्रधानमंत्री मोदी और शेख खालिद ने 12 सितंबर को हुई अपनी बैठक में इस निवेश का स्वागत किया. उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड एल्युमीनियम निवेश बनेगा और ओडिशा को वैश्विक एल्युमीनियम विनिर्माण केंद्र के तौर पर मजबूत करेगा.
इसका बड़ा महत्व यह है कि अबू धाबी की पूंजी अब पोर्टफोलियो निवेश तक सीमित रहने के बजाय, तेजी से उत्पादक परिसंपत्तियों और औद्योगिक क्षमता की ओर बढ़ रही है.
भारत को अपने बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए भारी मात्रा में पूंजी की जरूरत है. बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे, औद्योगिक गलियारों, लॉजिस्टिक्स हब, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, शहरी बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र - इन सभी के लिए ऐसी पूंजी की जरूरत है जो लंबे समय तक निवेशित रह सके.
L’Imad संभावित रूप से इस आवश्यकता के लिए अनुकूल है.
इस फंड के पोर्टफोलियो में पहले से ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक परिसंपत्तियां शामिल हैं. ADQ की परिसंपत्तियों को एक साथ लाने के बाद, L’Imad की होल्डिंग्स 25 निवेश कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स तथा 250 से अधिक सहायक कंपनियों तक फैली हुई हैं. इनमें एतिहाद एयरवेज, एतिहाद रेल, अबू धाबी पोर्ट्स, TAQA और अन्य रणनीतिक व्यवसाय शामिल हैं.
यह अलग-थलग निवेशों के बजाय सीमा-पार प्लेटफॉर्म के लिए संभावनाएं पैदा करता है.
उदाहरण के लिए, भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनियों और UAE की संस्थाओं के बीच सहयोग बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, समुद्री कनेक्टिविटी, औद्योगिक पार्कों, विमानन और शहरी विकास तक फैल सकता है. इस तरह की साझेदारियां भारत की उन कोशिशों को और मजबूत करेंगी, जिनके जरिये वह हिंद महासागर को पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले एक मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है.
संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अवसर पारंपरिक बुनियादी ढांचे से परे के क्षेत्रों में निहित है.
दोनों नेताओं ने विशेष रूप से रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग पर चर्चा की. यह इसलिए अहम है क्योंकि L’Imad की बताई गई निवेश प्राथमिकताओं में एडवांस्ड इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी शामिल हैं.
यह भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योगों के निर्माण के लिए सॉवरेन कैपिटल का उपयोग करने की अबू धाबी की रणनीति के बीच एक संभावित तालमेल पैदा करता है.
अंतरिक्ष के क्षेत्र में, निवेश से उपग्रह सेवाओं, अंतरिक्ष-आधारित संचार, पृथ्वी अवलोकन और डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन को बढ़ावा मिल सकता है.
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और अन्य उभरती टेक्नोलॉजी में अवसर मिल सकते हैं.
उन्नत विनिर्माण में, UAE की पूंजी भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद कर सकती है, साथ ही अमीराती निवेश को भारत के बड़े प्रौद्योगिकी और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच मिल सकती है.
रक्षा के पहलू पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
भारत-UAE रक्षा सहयोग लगातार बढ़ा है, जिसमें सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, रक्षा-औद्योगिक जुड़ाव और रणनीतिक बातचीत शामिल है. L’Imad रक्षा-औद्योगिक सहयोग के लिए एक अतिरिक्त आर्थिक साधन बन सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए विदेशी साझेदारी की तलाश कर रहा है.
उद्देश्य सिर्फ भारतीय रक्षा कंपनियों में UAE का निवेश होना ही जरूरी नहीं है. एक अधिक महत्वाकांक्षी मॉडल में संयुक्त उद्यम, सह-विकास, सह-उत्पादन और तीसरे देश के बाजारों तक पहुंच शामिल हो सकती है.
UAE की भौगोलिक स्थिति और भारत की बढ़ती रक्षा-औद्योगिक क्षमताएं इस तरह के सहयोग को विशेष रूप से आकर्षक बना सकती हैं.
ऊर्जा, L’Imad और भारत के बीच सहयोग का एक अन्य स्वाभाविक क्षेत्र है.
UAE खुद वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखते हुए अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है. दूसरी ओर, भारत के सामने स्वच्छ ऊर्जा की ओर अपने बदलाव को तेज करने के साथ-साथ विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने की बड़ी चुनौती है.
इससे नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, बिजली बुनियादी ढांचे और संभावित रूप से नागरिक परमाणु सहयोग में अवसर पैदा होते हैं.
सॉवरेन कैपिटल ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से मूल्यवान होती है क्योंकि परियोजनाओं के लिए अक्सर बड़े शुरुआती निवेश और लंबी परिपक्वता अवधि की जरूरत होती है.
L’Imad के गठन का एक व्यापक भू-राजनीतिक महत्व भी है.
UAE के साथ भारत के संबंध खाड़ी क्षेत्र के साथ उसके व्यापक जुड़ाव का हिस्सा हैं, जहां सॉवरेन वेल्थ फंड वैश्विक पूंजी के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं. अबू धाबी के पास पहले से ही अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) और मुबाडाला (Mubadala) सहित प्रमुख निवेश संस्थान मौजूद हैं. L’Imad उस पारिस्थितिकी तंत्र में एक और प्रमुख संस्थागत माध्यम जोड़ता है.
इसलिए, नई दिल्ली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भारत UAE के सॉवरेन इन्वेस्टमेंट की नई पीढ़ी के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बने.
यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि भारत के राज्य खाड़ी देशों की पूंजी को आकर्षित करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों द्वारा हाल ही में किया गया निवेश संपर्क यह प्रदर्शित करता है कि भारतीय राज्य बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सॉवरेन फंड और संयुक्त अरब अमीरात के निवेशकों की तलाश तेजी से कर रहे हैं.
भारत के पूर्व राजदूत वेणु राजामोनी (Venu Rajamony) के अनुसार, UAE के पास कई इन्वेस्टमेंट फंड हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए, राजामोनी ने कहा कि शनिवार को मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के बीच हुई बैठक एक प्रारंभिक पहल है.
उन्होंने कहा, "L’Imad, UAE का सबसे नया फंड है. आमतौर पर, भारत को निवेश के लायक प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव देना होगा और वे क्रेडिट रिस्क और रिटर्न के आधार पर उन पर विचार करेंगे."
कुल मिलाकर, L’Imad दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के एक साधन के रूप में सॉवरेन कैपिटल का इस्तेमाल करने की अबू धाबी की कोशिश को दिखाता है.
भारत के लिए, यह उसके अपने आर्थिक बदलाव के साथ मेल खाता है. यही वजह है कि मोदी और शेख खालिद का L’Imad की क्षमता को खास तौर पर मान्यता देने का फैसला अहम है.
अगर प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, तो L’Imad अबू धाबी की वित्तीय ताकत को भारत के बड़े पैमाने, बाजारों, विनिर्माण क्षमताओं और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं से जोड़ने वाला एक सेतु बन सकता है. यह भारत-यूएई संबंधों को मुख्य रूप से एक द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी से आगे बढ़ाकर अधिक एकीकृत रणनीतिक-आर्थिक रिश्ते में बदलने में भी मदद कर सकता है, जिसके प्रभाव व्यापक हिंद महासागर, पश्चिम एशिया और उससे आगे तक जा सकते हैं.
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