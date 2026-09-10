L70 अपग्रेडेशन समझौता श्रीलंका के रक्षा ढांचे में भारत की गहरी भूमिका का संकेत
राजनाथ सिंह की कोलंबो यात्रा हिंद महासागर में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और बढ़ती रणनीतिक चुनौती के बीच भारत-श्रीलंका सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करती है.
Published : September 10, 2026 at 4:42 PM IST
नई दिल्ली: ऐसे समय में जब हिंद महासागर में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है और बाहरी शक्तियां भारत के समुद्री पड़ोस में अधिक रणनीतिक जगह की तलाश कर रही हैं, नई दिल्ली अपने पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कोलंबो दौरा और बुधवार को श्रीलंका के साथ हस्ताक्षरित तीन समझौता ज्ञापन (MoUs) इस कोशिश में महत्वपूर्ण कदम है.
रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सिंह ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बहुआयामी साझेदारी को कवर करने वाले मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की. यह साझेदारी पारंपरिक रूप से गर्मजोशी भरे संबंधों और आपसी विश्वास की विशेषता है.
मंत्रालय ने कहा, "दोनों नेताओं ने भारतीय रक्षा बलों द्वारा बनाए गए तीन बेली ब्रिज का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया. दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायु सेना के लिए L70 गन के आधुनिकीकरण और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों (NDC) के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान भी किया."
श्रीलंका की वायु सेना के लिए छह L70 गन के आधुनिकीकरण का समझौता ज्ञापन (MoU) भारत सरकार के अनुदान के तहत आता है. इन एयर डिफेंस गन के आधुनिकीकरण से श्रीलंका में महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की एयर डिफेंस वास्तुकला काफी मजबूत होगी. ये एयर डिफेंस गन पहले भारत द्वारा श्रीलंकाई वायु सेना को प्रदान की गई थीं.
एक तरफ, सैन्य शिक्षा और युवा आदान-प्रदान पर हुए समझौते संस्थागत और लोगों-से-लोगों के बीच संपर्क को गहरा करेंगे, वहीं श्रीलंकाई वायु सेना के लिए छह L70 गन के भारतीय वित्त पोषित अपग्रेडेशन का अधिक सीधा सुरक्षा पहलू है, जो डिफेंस आर्किटेक्चर में भारत की भूमिका को मजबूत करने के साथ महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा करने की कोलंबो की क्षमता को मजबूत करता है.
भारत सरकार के अनुदान के तहत श्रीलंकाई वायुसेना के लिए छह L70 गनों को अपग्रेड करने का समझौता कई वजहों से महत्वपूर्ण है.
सबसे बुनियादी स्तर पर, यह कार्यक्रम हवाई खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करने की श्रीलंका की क्षमता में सुधार करता है. L70 एक 40-mm एयर-डिफेंस गन है, जिसे मूल रूप से स्वीडन की कंपनी बोफोर्स द्वारा विकसित किया गया था और दुनिया भर में कम दूरी की रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है. हालांकि यह मूल हथियार कई दशक पुराना है, फिर भी आधुनिक L70 प्रणालियों को मौजूदा फायर-कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल साइट्स और रडार के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे उनके प्रभाव में काफी सुधार होता है.
கொழும்பில் இன்றைய தினம் இலங்கை ஜனாதிபதி அதி மேதகு அனுர குமார திசாநாயக்க அவர்களுடன், மிகவும் ஆக்கபூர்வமான சந்திப்பினை மேற்கொண்டிருந்தேன். பிரதமர் ஶ்ரீ நரேந்திர மோடி அவர்களது வாழ்த்துகளை அவருடன் பகிர்ந்துகொண்டதுடன், அவரது அரசாங்கம் இரண்டு வருடங்களை நிறைவு செய்தமையையிட்டு அவருக்கு… https://t.co/ffdck1kFcO— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 9, 2026
रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, अपग्रेडेड गन श्रीलंका की महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा करने वाले हवाई-रक्षा ढांचे को मजबूत करेंगी. तथ्य यह है कि ये गन पहले भारत द्वारा आपूर्ति की गई थीं और अब भारतीय सहायता से इनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक रक्षा उपकरण संबंध बनाता है.
यह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है.
रक्षा संबंध तब और गहरे हो जाते हैं जब एक देश दूसरे देश द्वारा आपूर्ति, अपग्रेड या रखरखाव किए गए सैन्य उपकरणों का संचालन करता है. उपकरणों के सहयोग से अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण, रखरखाव, तकनीकी सहायता, अतिरिक्त पुर्जों और सैद्धांतिक तालमेल की आवश्यकताएं पैदा होती हैं.
इसलिए, भारत श्रीलंका को सिर्फ छह उन्नत हथियार ही उपलब्ध नहीं करा रहा है. वह एक ऐसा संस्थागत रक्षा संबंध बनाने में मदद कर रहा है जो उन प्रणालियों के परिचालन जीवन के दौरान बना रह सकता है.
भारत ने पहले भी श्रीलंका को समुद्री निगरानी के लिए एक डोर्नियर विमान दिया है और एक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) बनाने में मदद की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रैल 2025 के श्रीलंका दौरे के दौरान, दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर एक MoU पर भी हस्ताक्षर किए थे. उनके संयुक्त बयान में समुद्री निगरानी, जलविज्ञान (hydrography), संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा आदान-प्रदान, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा मंचों व संपत्तियों के प्रावधान में अधिक सहयोग की परिकल्पना की गई थी.
इसलिए, बुधवार के समझौतों को एक सुरक्षा ढांचे के कार्यान्वयन के रूप में देखा जा सकता है, जिसे भारत और श्रीलंका पिछले कई वर्षों में धीरे-धीरे तैयार कर रहे हैं.
सैन्य रूप से सक्षम श्रीलंका, जो भारत के साथ करीबी सुरक्षा सहयोग बनाए रखता है, नई दिल्ली के दक्षिणी समुद्री रास्तों की सुरक्षा में योगदान देता है.
भारत और श्रीलंका को कई साझा सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना, समुद्री डकैती से जुड़ी आकस्मिक घटनाएं, समुद्री दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं. श्रीलंका के आसपास समुद्री-क्षेत्र की जागरुकता भारत को मध्य हिंद महासागर में होने वाली गतिविधियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकती है.
इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच नौसैनिक तालमेल बढ़ गया है.
भारत के लिए बहुत कम पड़ोसी देश उतना रणनीतिक महत्व रखते हैं जितना श्रीलंका रखता है.
यह द्वीप अपने सबसे करीबी बिंदुओं पर भारत से मात्र कुछ ही दर्जन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा मलक्का जलडमरूमध्य और पश्चिमी हिंद महासागर को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों के बीच में पड़ता है. पूर्वी एशिया और यूरोप या पश्चिमी एशिया के बीच यात्रा करने वाले जहाज के मार्ग श्रीलंका के दक्षिण से होकर गुजरते हैं.
भारत के लिए, कोलंबो के साथ एक सहयोगी सुरक्षा संबंध बनाए रखना यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि यह समुद्री क्षेत्र एक रणनीतिक कमजोरी न बने.
दक्षिण भारत में भारत के प्रमुख सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का भी सवाल है. श्रीलंका से नजदीकी का मतलब यह है कि इस द्वीप से या इसके आसपास से संचालित होने वाली शत्रुतापूर्ण खुफिया जानकारी जुटाने की गतिविधियां नई दिल्ली के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा कर सकती हैं.
यही वजह है कि श्रीलंका के बंदरगाहों पर विदेशी निगरानी और शोध जहाजों के आने को लेकर भारत की संवेदनशीलता ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर में अन्य जगहों पर होने वाले इसी तरह के जहाजों के आगमन की तुलना में काफी अधिक रही है.
चीन अनिवार्य रूप से रणनीतिक पृष्ठभूमि का हिस्सा है, हालांकि भारत-श्रीलंका रक्षा संबंधों को सिर्फ बीजिंग के साथ प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं किया जा सकता है.
चीन कोलंबो के लिए एक अहम आर्थिक साझेदार बना हुआ है और हंबनटोटा और कोलंबो पोर्ट सिटी समेत द्वीप पर उसके बहुत सारे हित हैं.
हंबनटोटा का विशेष रणनीतिक महत्व है. कोलंबो को कर्ज चुकाने में समस्या होने के बाद, हंबनटोटा बंदरगाह को चीन के एक सरकारी उद्यम को 99 साल के पट्टे पर दे दिया गया है. चीन की दिग्गज ऊर्जा कंपनी सिनोपेक ने वहां एक बड़ी रिफाइनरी बनाने की योजना को आगे बढ़ाया है.
इस बीच, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE), त्रिंकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए श्रीलंका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत और चीन के बीच रणनीतिक बुनियादी ढांचे की प्रतिस्पर्धा किस तरह श्रीलंका के आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है.
श्रीलंका में भारत को एक और बड़ा फायदा है: नजदीकी.
बुधवार को अपने बयान में, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राजनाथ सिंह के साथ बैठक के दौरान, दिसानायके ने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में द्वीप देश में आए चक्रवाती तूफान दितवाह के बाद ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मदद के लिए भारत को धन्यवाद दिया.
बयान के अनुसार, सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि "श्रीलंका के सबसे करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में, भारत ने सहायता प्रदान करने को कोई एहसान नहीं बल्कि एक अग्रिम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझता है, और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा."
अन्य दो समझौता ज्ञापन — जिनमें भारत और श्रीलंका के नेशनल डिफेंस कॉलेज और नेशनल कैडेट कोर शामिल हैं — L70 समझौते की तुलना में कम महत्वपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन उनका दीर्घकालिक रणनीतिक मूल्य काफी अधिक है.
सैन्य संबंध जितने उपकरणों के माध्यम से बनते हैं, उतने ही पेशेवर नेटवर्क के माध्यम से भी बनते हैं.
डिफेंस कॉलेजों में एक साथ पढ़ने वाले ऑफिसर एक-दूसरे के सिद्धांतों, रणनीतिक सोच और सैन्य संस्थानों से जान-पहचान बनाते हैं. दशकों में, ये रिश्ते सशस्त्र बलों के बीच भरोसे को काफी बढ़ा सकते हैं.
इसी प्रकार, एनसीसी का यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरुआती स्तर पर ही संबंध विकसित करता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के बीच सामाजिक और संस्थागत तालमेल बनता है.
श्रीलंका स्थित थिंक टैंक 'एशियन जियोपॉलिटिक्स, सस्टेनेबिलिटी एंड पीस काउंसिल' के सेक्रेटरी जनरल सुगीस्वर सेनाधीरा ने कहा कि हिंद महासागर से गुजरने वाले समुद्री मार्गों को स्वतंत्र और खुला रखने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है.
सेनाधीरा, जो चार पूर्व राष्ट्रपतियों और एक प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं, ने कोलंबो से फोन पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "सिंह का श्रीलंका दौरा 38 साल में किसी भारतीय रक्षा मंत्री का पहला दौरा है. श्रीलंका का दौरा करने वाले आखिरी भारतीय रक्षा मंत्री केसी पंत थे. यह 1989 में हुआ था, भारत-श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के दो साल बाद."
उन्होंने कहा कि L70 एयर-डिफेंस गन सिस्टम के आधुनिकीकरण पर समझौता ज्ञापन, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौते का हिस्सा होना चाहिए, जिस पर 2025 में मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, और जिसके अधिकांश प्रावधानों का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है.
सेनाधीरा ने कहा कि भारत-श्रीलंका रक्षा सहयोग में बढ़ोतरी कोलंबो और हंबनटोटा बंदरगाहों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है.
उन्होंने भारत और श्रीलंका के नेशनल डिफेंस कॉलेजों के बीच सहयोग पर हुए समझौते के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, "श्रीलंका को सैनिकों और अधिकारियों की अधिक ट्रेनिंग की जरूरत है. यह बहुत महत्वपूर्ण है."
नई दिल्ली के लिए, रणनीतिक सुरक्षा भारत की समुद्री सीमा के छोर से शुरू नहीं होती है. यह भारतीय प्रायद्वीप को घेरने वाले देशों की राजनीतिक स्थिरता, रक्षा दृष्टिकोण और बाहरी साझेदारियों के साथ शुरू होती है.
श्रीलंका संभवतः उस दक्षिणी रणनीतिक माहौल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है.
इसलिए राजनाथ सिंह का दौरा पारंपरिक रक्षा कूटनीति से कहीं अधिक है.
L70 समझौता श्रीलंका की ठोस-सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारत की इच्छा को दर्शाता है, जबकि NDC और NCC समझौते दीर्घकालिक रक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देते हैं.
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