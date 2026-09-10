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L70 अपग्रेडेशन समझौता श्रीलंका के रक्षा ढांचे में भारत की गहरी भूमिका का संकेत

कोलंबो की यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ( X/ @rajnathsingh )

नई दिल्ली: ऐसे समय में जब हिंद महासागर में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है और बाहरी शक्तियां भारत के समुद्री पड़ोस में अधिक रणनीतिक जगह की तलाश कर रही हैं, नई दिल्ली अपने पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कोलंबो दौरा और बुधवार को श्रीलंका के साथ हस्ताक्षरित तीन समझौता ज्ञापन (MoUs) इस कोशिश में महत्वपूर्ण कदम है.

रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सिंह ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बहुआयामी साझेदारी को कवर करने वाले मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की. यह साझेदारी पारंपरिक रूप से गर्मजोशी भरे संबंधों और आपसी विश्वास की विशेषता है.

मंत्रालय ने कहा, "दोनों नेताओं ने भारतीय रक्षा बलों द्वारा बनाए गए तीन बेली ब्रिज का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया. दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायु सेना के लिए L70 गन के आधुनिकीकरण और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों (NDC) के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान भी किया."

श्रीलंका की वायु सेना के लिए छह L70 गन के आधुनिकीकरण का समझौता ज्ञापन (MoU) भारत सरकार के अनुदान के तहत आता है. इन एयर डिफेंस गन के आधुनिकीकरण से श्रीलंका में महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की एयर डिफेंस वास्तुकला काफी मजबूत होगी. ये एयर डिफेंस गन पहले भारत द्वारा श्रीलंकाई वायु सेना को प्रदान की गई थीं.

एक तरफ, सैन्य शिक्षा और युवा आदान-प्रदान पर हुए समझौते संस्थागत और लोगों-से-लोगों के बीच संपर्क को गहरा करेंगे, वहीं श्रीलंकाई वायु सेना के लिए छह L70 गन के भारतीय वित्त पोषित अपग्रेडेशन का अधिक सीधा सुरक्षा पहलू है, जो डिफेंस आर्किटेक्चर में भारत की भूमिका को मजबूत करने के साथ महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा करने की कोलंबो की क्षमता को मजबूत करता है.

भारत सरकार के अनुदान के तहत श्रीलंकाई वायुसेना के लिए छह L70 गनों को अपग्रेड करने का समझौता कई वजहों से महत्वपूर्ण है.

सबसे बुनियादी स्तर पर, यह कार्यक्रम हवाई खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करने की श्रीलंका की क्षमता में सुधार करता है. L70 एक 40-mm एयर-डिफेंस गन है, जिसे मूल रूप से स्वीडन की कंपनी बोफोर्स द्वारा विकसित किया गया था और दुनिया भर में कम दूरी की रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है. हालांकि यह मूल हथियार कई दशक पुराना है, फिर भी आधुनिक L70 प्रणालियों को मौजूदा फायर-कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल साइट्स और रडार के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे उनके प्रभाव में काफी सुधार होता है.

रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, अपग्रेडेड गन श्रीलंका की महत्वपूर्ण संपत्तियों की रक्षा करने वाले हवाई-रक्षा ढांचे को मजबूत करेंगी. तथ्य यह है कि ये गन पहले भारत द्वारा आपूर्ति की गई थीं और अब भारतीय सहायता से इनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक रक्षा उपकरण संबंध बनाता है.

यह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है.

रक्षा संबंध तब और गहरे हो जाते हैं जब एक देश दूसरे देश द्वारा आपूर्ति, अपग्रेड या रखरखाव किए गए सैन्य उपकरणों का संचालन करता है. उपकरणों के सहयोग से अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण, रखरखाव, तकनीकी सहायता, अतिरिक्त पुर्जों और सैद्धांतिक तालमेल की आवश्यकताएं पैदा होती हैं.

इसलिए, भारत श्रीलंका को सिर्फ छह उन्नत हथियार ही उपलब्ध नहीं करा रहा है. वह एक ऐसा संस्थागत रक्षा संबंध बनाने में मदद कर रहा है जो उन प्रणालियों के परिचालन जीवन के दौरान बना रह सकता है.

भारत ने पहले भी श्रीलंका को समुद्री निगरानी के लिए एक डोर्नियर विमान दिया है और एक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) बनाने में मदद की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रैल 2025 के श्रीलंका दौरे के दौरान, दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर एक MoU पर भी हस्ताक्षर किए थे. उनके संयुक्त बयान में समुद्री निगरानी, जलविज्ञान (hydrography), संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा आदान-प्रदान, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा मंचों व संपत्तियों के प्रावधान में अधिक सहयोग की परिकल्पना की गई थी.

इसलिए, बुधवार के समझौतों को एक सुरक्षा ढांचे के कार्यान्वयन के रूप में देखा जा सकता है, जिसे भारत और श्रीलंका पिछले कई वर्षों में धीरे-धीरे तैयार कर रहे हैं.

सैन्य रूप से सक्षम श्रीलंका, जो भारत के साथ करीबी सुरक्षा सहयोग बनाए रखता है, नई दिल्ली के दक्षिणी समुद्री रास्तों की सुरक्षा में योगदान देता है.

भारत और श्रीलंका को कई साझा सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना, समुद्री डकैती से जुड़ी आकस्मिक घटनाएं, समुद्री दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं. श्रीलंका के आसपास समुद्री-क्षेत्र की जागरुकता भारत को मध्य हिंद महासागर में होने वाली गतिविधियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकती है.

इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच नौसैनिक तालमेल बढ़ गया है.

भारत के लिए बहुत कम पड़ोसी देश उतना रणनीतिक महत्व रखते हैं जितना श्रीलंका रखता है.

यह द्वीप अपने सबसे करीबी बिंदुओं पर भारत से मात्र कुछ ही दर्जन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा मलक्का जलडमरूमध्य और पश्चिमी हिंद महासागर को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों के बीच में पड़ता है. पूर्वी एशिया और यूरोप या पश्चिमी एशिया के बीच यात्रा करने वाले जहाज के मार्ग श्रीलंका के दक्षिण से होकर गुजरते हैं.

भारत के लिए, कोलंबो के साथ एक सहयोगी सुरक्षा संबंध बनाए रखना यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि यह समुद्री क्षेत्र एक रणनीतिक कमजोरी न बने.

दक्षिण भारत में भारत के प्रमुख सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का भी सवाल है. श्रीलंका से नजदीकी का मतलब यह है कि इस द्वीप से या इसके आसपास से संचालित होने वाली शत्रुतापूर्ण खुफिया जानकारी जुटाने की गतिविधियां नई दिल्ली के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा कर सकती हैं.