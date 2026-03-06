ETV Bharat / opinion

विश्लेषण | गेम थ्योरी की कसौटी पर अमेरिका-ईरान युद्ध और रणनीतिक हार-जीत

ईरान के तेहरान में गुरुवार, 5 मार्च, 2026 को अमेरिकी-इजरायली मिलिट्री कैंपेन के दौरान शहर में हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ. ( AP )

By Brig Rakesh Bhatia 9 Min Read