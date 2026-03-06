ETV Bharat / opinion

विश्लेषण | गेम थ्योरी की कसौटी पर अमेरिका-ईरान युद्ध और रणनीतिक हार-जीत

नई दिल्ली के लिए चुनौती है कि आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए, सभी पक्षों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखे.

ईरान के तेहरान में गुरुवार, 5 मार्च, 2026 को अमेरिकी-इजरायली मिलिट्री कैंपेन के दौरान शहर में हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ. (AP)
By Brig Rakesh Bhatia

Published : March 6, 2026 at 2:02 PM IST

अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच का तनाव हाल के दशकों के सबसे बड़े भू-राजनीतिक संकटों में से एक बन गया है. जो चीज़ छोटे सैन्य हमलों से शुरू हुई थी, वह अब एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल चुकी है, जिसमें खाड़ी देश, समुद्री व्यापारिक रास्ते और दुनिया का ऊर्जा बाज़ार भी शामिल हो गए हैं. यह संघर्ष कई स्तरों पर चल रहा है- सैन्य हमले, वैचारिक बहस, आर्थिक दबाव और वैश्विक रणनीतिक गठबंधन.

ऐसी रणनीतियों में कोई भी कदम अकेला नहीं होता. हर कार्रवाई एक बड़ी कड़ी का हिस्सा होती है, जिसका मकसद दूसरे पक्ष को संकेत देना या तनाव बढ़ाना होता है. अमेरिका और इज़राइल का लक्ष्य ईरान की सरकार को बदलना, उसकी रणनीतिक ताकत को कम करना और क्षेत्र में उसके प्रभाव को रोकना है. दूसरी ओर, ईरान यह दिखाना चाहता है कि बाहरी दबाव से उसका संकल्प और मजबूत होगा और वह अपने दुश्मनों के लिए इस संघर्ष की भारी कीमत चुकाने की स्थिति पैदा कर देगा.

विशेषज्ञ अब इस स्थिति को 'गेम थ्योरी' (game theory) के नजरिए से देख रहे हैं, जहां हर पक्ष अपने कदम इस आधार पर तय करता है कि उसके विरोधी और सहयोगी उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे.

इज़राइली सैनिक गुरुवार, 5 मार्च, 2026 को इज़राइल-लेबनान बॉर्डर के पास उत्तरी इज़राइल में एक स्टेजिंग एरिया में एक टैंक पर काम करता हुआ. (AP)

नेतृत्व का अंत और शहादत की ताकत

इस संघर्ष के सबसे नाटकीय मोड़ों में से एक ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या रही है, जिसे अमेरिका और इज़राइल के साझा हमलों का हिस्सा माना गया है. सैन्य नज़रिए से देखें तो ऐसे 'सिर काटने' वाले हमलों (decapitation strikes) का मकसद दुश्मन की निर्णय लेने की क्षमता को खत्म करना और राजनीतिक सत्ता को कमज़ोर करना होता है.

हालांकि, ईरान का वैचारिक ढांचा इस तर्क को उलझा देता है. शिया राजनीतिक विचारधारा में 'शहादत' का बहुत गहरा प्रतीकात्मक महत्व है. कर्बला की जंग की ऐतिहासिक यादें, जहां इमाम हुसैन ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दी थी, शिया पहचान का एक मुख्य हिस्सा हैं.

इस नजरिए के अनुसार, किसी नेता की मृत्यु विरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन सकती है. शासन को कमजोर करने के बजाय, ऐसी घटनाएं लोगों को भावनात्मक रूप से एकजुट कर सकती हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए जनता के समर्थन को बढ़ा सकती हैं. 'गेम थ्योरी' के शब्दों में कहें तो, दुश्मन को कमजोर करने के लिए उठाया गया कदम अनजाने में उनके संकल्प को और भी मजबूत कर सकता है.

बचावकर्मी दक्षिणी लेबनान के नबातियेह शहर में गुरुवार, 5 मार्च, 2026 को इजरायली हवाई हमले में तबाह हुई एक इमारत की जांच करते हुए. (AP)

आम नागरिकों की मौत और वैश्विक धारणा की जंग

आधुनिक युद्ध केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि सूचनाओं की दुनिया में भी लड़े जाते हैं. आम नागरिकों की मौत बहुत तेजी से इस संघर्ष के प्रति दुनिया के नजरिए को बदल देती है. सैन्य हमलों के दौरान स्कूली बच्चों के मारे जाने की खबरों ने ईरान और मध्य पूर्व के कई हिस्सों में जनता के गुस्से को भड़का दिया है. ऐसी घटनाएं उस नैरेटिव को और मजबूत करती हैं जो इस संघर्ष को बाहरी आक्रमण के खिलाफ एक विरोध के रूप में पेश करता है.

आज के सूचना युग में, आम लोगों की पीड़ा और दुख की तस्वीरें मीडिया नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत तेज़ी से फैलती हैं. ये बातें अंतरराष्ट्रीय जनमत और देशों के बीच होने वाले राजनयिक समझौतों पर गहरा असर डालती हैं. इसलिए, सैन्य अभियान चलाने वाले देशों के लिए, मैदान में मिली रणनीतिक जीत की कीमत 'सूचना के युद्ध' में मिली हार से चुकानी पड़ सकती है.

ईरान के काशान में गुरुवार, 5 मार्च 2026 को शोक मनाने वाले लोग, चल रहे अमेरिकी-इजरायल मिलिट्री कैंपेन के दौरान मारे गए ईरानी मिलिट्री के सदस्यों के ताबूतों तक पहुंच रहे थे. (AP)

खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष का विस्तार

जैसे-जैसे संघर्ष गहराया, ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई का दायरा इज़राइल से आगे बढ़ाकर पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों तक फैला दिया है. कतर, कुवैत और बहरीन जैसे उन देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. जवाबी हमले के इस बढ़ते दायरे के पीछे एक सोची-समझी रणनीति है. ईरान सीधे तौर पर अमेरिकी मुख्य भूमि पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन वह मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे को खतरे में डाल सकता है.

खाड़ी देश अब एक कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं. इनमें से कई देश बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डों की मेज़बानी करते हैं, जो वाशिंगटन के क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे का अहम हिस्सा हैं. ये ठिकाने पूरे पश्चिम एशिया में निगरानी, नौसैनिक तैनाती और हवाई मिशनों के संचालन में मदद करते हैं. हालांकि, यही सैन्य ठिकाने इन देशों को संघर्ष में संभावित निशाना भी बना देते हैं.

ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पहले ही खाड़ी के कई स्थानों और ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित किया है. इसका परिणाम एक फैलते हुए क्षेत्रीय युद्ध के रूप में सामने आया है, जिसमें वे देश भी तेज़ी से खिंचे चले आ रहे हैं जिन्होंने शुरुआत में तटस्थ रहने की कोशिश की थी.

एक बड़े पोस्टर में हिज़्बुल्लाह के मरहूम मिलिट्री कमांडर इमाद मुग़नियेह को दिखाया गया है, जबकि मज़दूर एक तबाह हुई बिल्डिंग की जांच कर रहे हैं. गुरुवार, 5 मार्च, 2026 को दक्षिण लेबनान के नबातियेह शहर में इज़राइली एयरस्ट्राइक की चपेट में आई थी. (AP)

होर्मुज जलडमरूमध्य की ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजिक महत्व

तत्काल सैन्य अभियानों के अलावा, कुछ बुनियादी दबाव भी इस रणनीतिक माहौल को आकार दे रहे हैं. पूरे मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में पानी की कमी और पर्यावरणीय तनाव बड़ी चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं.

कई खाड़ी देश पीने के पानी के लिए पूरी तरह से 'डिसेलिनेशन प्लांट' (खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्रों) पर निर्भर हैं. ये संयंत्र बेहद महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के दौरान संभावित निशाना बन सकते हैं. ईरान खुद भी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें ज़मीनी पानी (groundwater) के स्तर में गिरावट और झीलों का सूखना शामिल है.

संसाधनों की यह कमी भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकती है और पड़ोसी देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकती है. लंबे समय में, पानी और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण क्षेत्रीय संघर्षों को तय करने में सैन्य शक्ति जितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है.

वैश्विक परिणामों वाला एक संघर्ष

अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध को केवल एक क्षेत्रीय विवाद के रूप में नहीं देखा जा सकता. दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र में होने के कारण, मध्य पूर्व बड़े देशों की आपसी प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा बन गया है.

रूस और चीन के ईरान के साथ रणनीतिक संबंध हैं और वे क्षेत्र के घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं. हालांकि उनका सीधे सैन्य रूप से शामिल होना मुश्किल लगता है, लेकिन उनका कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है.

ऊर्जा बाज़ार पहले ही इस संकट पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं, जहां आपूर्ति रुकने के डर से तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है. खाड़ी और अरब सागर के समुद्री व्यापारिक रास्ते भी बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं. इसलिए, इस संघर्ष के परिणाम केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं.

भारत के लिए इसके मायने

भारत के लिए, खाड़ी क्षेत्र के ये घटनाक्रम सीधा रणनीतिक महत्व रखते हैं. लगभग 80 लाख भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं, जो हर साल अपने घर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा (रेमिटेंस) भेजते हैं.

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के लिए भी काफी हद तक खाड़ी के उत्पादकों पर निर्भर है. 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' के समुद्री रास्तों में कोई भी रुकावट भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी.

फैलता हुआ यह संघर्ष पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक समीकरणों को भी नया रूप दे सकता है. ईरान, खाड़ी देशों, पाकिस्तान और दुनिया की महाशक्तियों के बीच बदलते रिश्ते भारत के रणनीतिक माहौल पर असर डालेंगे. नई दिल्ली के लिए चुनौती यह है कि वह अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए, इस संघर्ष के सभी पक्षों के साथ संतुलित कूटनीतिक संबंध बनाए रखे.

निष्कर्ष

अमेरिका-ईरान का यह टकराव दिखाता है कि आधुनिक संघर्ष कैसे कई आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों में फैलते हैं. सैन्य शक्ति, वैचारिक नैरेटिव, भूगोल और आर्थिक प्रणालियां, ये सभी मिलकर इस संकट की दिशा तय कर रहे हैं.

ईरान की रणनीति युद्ध के मैदान को बड़ा करने और अपने विरोधियों के लिए युद्ध की कीमत बढ़ाने की है. वहीं, अमेरिका और इज़राइल का लक्ष्य क्षेत्रीय दबदबा बनाए रखते हुए ईरान की क्षमताओं को सीमित करना है.

'गेम थ्योरी' के शब्दों में कहें तो, ऐसी स्थितियां शायद ही कभी जल्दी सुलझती हैं. इसके बजाय, वे लंबे समय तक चलने वाली रणनीतिक जंग को जन्म देती हैं, जिसके परिणाम न केवल मध्य पूर्व के भविष्य को, बल्कि पूरी दुनिया की व्यवस्था को नया रूप देंगे.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)

