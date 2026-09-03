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Explained: क्या है सुभाष चंद्रा और ₹22,006 करोड़ का NCLT विवाद ? जानिए पूरी कहानी

सुभाष चंद्रा, ज़ी मीडिया के मानद चेयरमैन ( Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images )

By R Srinivasan 8 Min Read

एसेल ग्रुप और जी (Zee) के कर्ता-धर्ता सुभाष चंद्रा इस समय एक बहुत बड़े कानूनी और बैंकिंग विवाद में फंसे हुए हैं. मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में चल रहा है, जहां उनके भारी-भरकम कर्ज को माफ करने के एक प्रस्ताव पर देश के बड़े-बड़े बैंकों ने हंगामा खड़ा कर दिया है. आइए समझते हैं कि यह पूरी कहानी आखिर है क्या. खेल ₹170 करोड़ के एक कर्ज से शुरू हुआ था

इस पूरी कहानी की शुरुआत आज से करीब दस साल पहले, दिसंबर 2016 में हुई थी. 'इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस' नाम की एक बड़ी कंपनी ने 'विवेक इन्फ्राकॉन' नाम की एक कंपनी को ₹170 करोड़ का लोन दिया था. यह कंपनी सुभाष चंद्रा और उनके ग्रुप से ही जुड़ी हुई थी. यह तो बस शुरुआत थी. इसके बाद इस कंपनी और इससे जुड़ी दूसरी कंपनियों ने कई और लोन लिए. देखते ही देखते यह पूरा कर्ज बढ़कर ₹726 करोड़ तक पहुंच गया. अब मोड़ आता है 5 दिसंबर 2018 को. सुभाष चंद्रा ने इस पूरे लोन के लिए अपनी 'पर्सनल गारंटी' दे दी. कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, इस गारंटी का सीधा मतलब यह था कि अगर लोन लेने वाली कंपनियां पैसा नहीं चुका पाती हैं, तो सुभाष चंद्रा अपनी जेब से ₹726 करोड़ तक की बकाया रकम चुकाएंगे. सुभाष चंद्रा, ज़ी मीडिया के मानद चेयरमैन (Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images) जब कंपनियों ने पैसा नहीं चुकाया, तो जनवरी 2022 में इंडियाबुल्स ने सुभाष चंद्रा से उनकी गारंटी के तहत करीब ₹178.79 करोड़ मांगे. जब वहां से भी पैसा नहीं मिला, तो इंडियाबुल्स ने सीधे कोर्ट (NCLT) का दरवाजा खटखटाया और सुभाष चंद्रा को निजी तौर पर दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करवा दी. कोर्ट ने मई 2022 में इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए एक सरकारी अधिकारी (समाधान अधिकारी) भी तय कर दिया. लेकिन ₹170 करोड़ की बात ₹22,006 करोड़ कैसे बन गई?

आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि जो मामला ₹170 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा ₹726 करोड़ का था, वह ₹22,006 करोड़ कैसे हो गया? हुआ यह कि सुभाष चंद्रा ने सिर्फ इंडियाबुल्स के लोन की गारंटी नहीं ली थी. उन्होंने अपने और एसेल ग्रुप से जुड़ी अलग-अलग कंपनियों द्वारा लिए गए कई अन्य भारी-भरकम लोनों के लिए भी बैंकों को ऐसी ही पर्सनल गारंटियां दे रखी थीं. जैसे ही इंडियाबुल्स ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ कोर्ट में केस किया, तो जिन-जिन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का पैसा एसेल ग्रुप की कंपनियों पर बकाया था, वे सब भी दौड़कर इसी केस में शामिल हो गए. उन सभी का कहना था कि चूंकि कंपनियों ने डिफॉल्ट किया है (पैसा नहीं चुकाया है), इसलिए पर्सनल गारंटी के नियम के मुताबिक अब सुभाष चंद्रा को इन सबका पैसा चुकाना होगा. इन सभी बैंकों के दावों को जब जोड़ा गया, तो कुल रकम ₹22,006 करोड़ से भी ऊपर निकल गई. इस तरह यह एक छोटा सा केस सभी बैंकों का एक सामूहिक केस बन गया. सुभाष चंद्रा, ज़ी मीडिया के मानद चेयरमैन (Photo by Ramesh Pathania/Mint via Getty Images)