ETV Bharat / opinion

केन-बेतवा लिंक परियोजना: सरकार को अपनी योजना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता क्यों है?

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में मुआवज़े से प्रभावित लोगों ने 10 अप्रैल, 2026 को छतरपुर में 'चिता आंदोलन' किया. ( ANI )

निवासी मांग कर रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए नए जल और पर्यावरणीय व्यवहार्यता परीक्षण किए जाएं और पूरी परियोजना को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार बीच का रास्ता निकालने की उम्मीद कर रही है.

वर्तमान में, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ विस्थापित परिवारों को मात्र 5 लाख रुपये दिए गए, जबकि न्यूनतम मुआवजा 7.86 लाख रुपये देय था. इस प्रकार, कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया है और वित्तीय कुप्रबंधन के मामले भी सामने आए हैं. मांग यह है कि सभी प्रभावित लोगों को उनकी भूमि के आधार पर समान मुआवजा देने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली हो.

यहां 'जमीन के बदले जमीन' की भी मांग है, इसलिए सरकार को समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाली जमीन उपलब्ध करानी चाहिए. अधिकांश ग्रामीणों का अपनी भूमि से गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है, इसलिए वे पूरी निष्पक्षता के साथ सम्मानजनक पुनर्वास चाहते हैं.

केन-बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के लिए एक कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी. यह फाइल फोटो 25 दिसंबर, 2024 की है. (ANI)

लोगों की मांगों में भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता भी शामिल है. कई प्रदर्शनकारियों ने बार-बार कहा है कि गांवों में बेदखली के नोटिस लगाए जाने से पहले ग्राम सभा में उनकी सहमति नहीं ली गई थी. उनका आरोप है कि यदि भूमि अधिग्रहण अपरिहार्य है, तो 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' का पालन किया जाना चाहिए.

पूरी परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 28 लाख पेड़ उखाड़ दिए जाएंगे और 35 से अधिक गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से डूब जाएंगे, जिससे लाखों लोग विस्थापित होंगे. इस बीच, केबीएलपी (KBLP) के तहत दौधन बांध के निर्माण के लिए 10 से 24 गांवों को दूसरी जगह बसाने की आवश्यकता है. ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ग्रामीणों ने इस परियोजना को खुली चुनौती दी है.

2021 में 44,605 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ मंजूर की गई इस परियोजना का लक्ष्य 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना, 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराना और 103 मेगावाट जलविद्युत पैदा करना है. लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष को देखें तो, सुप्रीम कोर्ट की समिति के अनुसार, यह अंततः लगभग 10,500 हेक्टेयर वन्यजीव आवास को जलमग्न कर देगी, जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा शामिल है. यह परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र (कोर जोन) के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से को सीधे प्रभावित करती है, जो बाघों का एक प्रमुख निवास स्थान है.

सरकार के नजरिए से, केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) भारत की पहली राष्ट्रीय नदी-जोड़ो परियोजना के रूप में प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश की जल-अभाव वाली बेतवा नदी में भेजना है.

पिछले महीने छतरपुर क्षेत्र में केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के विरोध में ग्रामीणों का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखा गया. किसान और स्थानीय निवासी विभिन्न चिंताओं का हवाला देते हुए भाजपा सरकार की इस प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना का विरोध कर रहे थे. कई दिनों के प्रदर्शन के बाद, जिला अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया और फिलहाल यह विरोध शांत हो गया है. लेकिन आइए देखते हैं कि इस विरोध की जरूरत क्यों पड़ी?

25 दिसंबर, 2024 को केन-बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के लिए एक कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी. (ANI)

बीच का रास्ता

जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 'सबका साथ, सबका विकास' का आश्वासन दिया है, प्रदर्शनकारियों के दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए. क्योंकि, वे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. वे इस परियोजना के महत्वपूर्ण हितधारक भी हैं क्योंकि वे इस जमीन के निवासी हैं और सदियों से इसे जानते-समझते आए हैं.

इन समुदायों का विकास इन दोनों नदियों और पन्ना टाइगर रिजर्व के कारण हुआ है, जो उनके भरण-पोषण का साधन हैं. इन समुदायों को नदियों और पारिस्थितिकी तंत्र का गहरा ज्ञान है, जो शायद आधुनिक योजनाकारों और इंजीनियरों को न हो. तेजी से बदलते जलवायु के दौर में, यदि वे समुदाय की भागीदारी के साथ एक नया पारिस्थितिक सर्वेक्षण कराने की मांग करते हैं, तो यह एक जायज मांग है.

मोदी सरकार को इसका पुनर्मूल्यांकन कराने की आवश्यकता है, खासकर इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की समिति ने भी पर्यावरण और क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को होने वाले व्यापक नुकसान की चेतावनी दी है.

सरकार को मंजूरी और मुआवजे के लिए एक कानून सम्मत और पारदर्शी प्रणाली अपनानी चाहिए, जिसके बिना जनता का इस परियोजना और सरकार, दोनों से भरोसा उठ जाएगा. यदि सरकार इस परियोजना को लेकर बहुत उत्सुक है, तो उसे भ्रष्टाचार मुक्त तरीका अपनाना चाहिए और ऐसी परियोजना की पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से बेघर हुए परिवारों की महिलाएं 11 फरवरी, 2026 को छतरपुर में देर रात SDM ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करती हुईं. (ANI)

'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए. साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव संरक्षण कानूनों का भी पालन होना चाहिए कि पन्ना टाइगर रिजर्व को एक निश्चित सीमा से अधिक नुकसान न पहुंचे.

यदि पारिस्थितिक और सामाजिक लागत बहुत अधिक हो जाती है, तो सरकार को बुंदेलखंड में सिंचाई पहुंचाने का लक्ष्य तो वही रखना चाहिए, लेकिन उसका तरीका बदल देना चाहिए. सरकार को जल पुनरुद्धार और संरक्षण के विकेंद्रीकृत और समुदाय-संचालित मॉडलों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो गांवों और वन क्षेत्रों में छोटे तालाबों और जलाशयों के एक सघन नेटवर्क के निर्माण पर आधारित हों.

ये संरचनाएं स्थानीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होती हैं और पानी को सुरक्षित रखने के लिए एक लागत-कुशल तरीका साबित हो सकती हैं. साथ ही, ये जमीन के भीतर के जल मार्गों को सक्रिय करने में भी मदद कर सकती हैं. यह दृष्टिकोण नदियों में जल स्तर बढ़ाने और क्षेत्र में वर्षा जल संचयन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है.

यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि ये दोनों नदियां वर्षा पर आधारित हैं और वन पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करती हैं. हमारे देश में जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई, दोनों की मार पड़ रही है, जिससे इन नदियों का प्रवाह पहले ही कम हो चुका है. यदि हम एक ऐसी विशाल परियोजना का जोखिम उठाते हैं जो पेड़ों को और काटती है और पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ती है, तो यह नदी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

इसलिए, ऐसे समय में सरकार को इस परियोजना के पारिस्थितिक-सामाजिक मूल्यांकन के साथ सभी हितधारकों के साथ फिर से चर्चा करनी चाहिए, और उसके बाद ही केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के बारे में सोचना चाहिए. क्योंकि यदि यह परियोजना विफल होती है, तो यह न केवल एक बड़ा वित्तीय नुकसान होगा, बल्कि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को भी नष्ट कर देगा, जिससे 'पारिस्थितिक-शरणार्थी' पैदा होंगे और बाघ खत्म हो जाएंगे.

इसे भी पढ़ेंः

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)