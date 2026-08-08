जापान की F-2 फाइटर जेट की तैनाती की योजना भारत-टोक्यो रक्षा संबंधों में नए चरण का देती है संकेत
टोक्यो की प्रस्तावित फाइटर तैनाती जापान की भारत-प्रशांत रणनीति में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाती है.
Published : August 8, 2026 at 4:40 PM IST
नई दिल्ली: जापान की एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स (ASDF) F-2 लड़ाकू विमानों को पहली बार भारत में तैनात करने की कथित योजना, दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ती रक्षा साझेदारीमें एक अहम मील का पत्थर साबित होगा.
भारत-प्रशांत में चीन के बढ़ते आक्रामक सैन्य रवैये को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, यह प्रस्तावित अभ्यास नई दिल्ली और टोक्यो के बीच एक बड़े रणनीतिक मेल को दिखाती है क्योंकि वे परिचालनात्मक समर्थन को गहरा कर रहे हैं, रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत कर रहे हैं और एक स्थिर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहते हैं.
जापानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए, द असाही शिंबुन न्यूज़ वेबसाइट ने बताया कि सरकार पहली बार एक जॉइंट एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए F-2 फाइटर जेट्स को भारत भेजने की योजना बना रही है. एक सूत्र का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में F-2 फाइटर जेट्स तैनात करने का मकसद 'चीन पर नजर रखना' है.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह मुद्दा तब चर्चा के लिए आएगा जब जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी अगस्त के बीच में भारत आएंगे. भारत और जापान ने 2023 में जापान में लड़ाकू विमानों से जुड़ी अपनी पहली साझा अभ्यास की.
इस बीच, चीन ने जापान के भारत में F-2 फाइटर जेट तैनात करने की योजना की रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शंघाई इंस्टीट्यूट्स फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर साउथ एशिया स्टडीज के डायरेक्टर लियू जोंगयी ने कहा कि टोक्यो युद्ध के बाद की रुकावटों को दूर करना, हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़ाना और एक 'सामान्य' सैन्य शक्ति बनना चाहता है, जबकि नई दिल्ली अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने और अपनी ग्लोबल पहचान मजबूत करने के लिए जापानी तकनीक चाहता है.
लियू के हवाले से कहा गया, "यह पार्टनरशिप साझा विश्वास से कम और आपसी फायदे से ज्यादा चलती है. हर कोई एक-दूसरे को अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक टूल के तौर पर देखता है." जापान द्वारा F-2 फाइटर जेट भेजने की योजना नई दिल्ली और टोक्यो के बीच UNICORN कम्युनिकेशन एंटीना, जो मैरीटाइम SDF मोगामी-क्लास फ्रिगेट पर लगा होता है, को भारत को एक्सपोर्ट करने पर एक बड़े समझौते पर पहुंचने के ठीक बाद आई है.
यह समझौता पिछले महीने जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की भारत यात्रा के दौरान हुआ था. ऐसे समय में जब चीन भारत-चीन बॉर्डर और पूर्व और दक्षिण चीन सागर में तेजी से आक्रामक हो रहा है, F-2 फाइटर जेट्स की प्लान की गई तैनाती का काफी भू-राजनैतिक महत्व है.
पिछले दस सालों में, भारत और जापान ने अपने रिश्ते को एशिया की सबसे जरूरी रणनीतिक साझेदारी में से एक बना दिया है. यह साझेदारी कई माइलस्टोन से गुजरी है. दोनों पक्षों ने 2014 में अपने रिश्ते को विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी (ग्लोबल पार्टनरशिप) तक बढ़ाया.
दोनों पक्षों ने 2020 में एक्विजिशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट (ACSA) पर साइन किए. दोनों देशों ने 2+2 फॉरेन और रक्षा मंत्रियों की वार्ता भी शुरू किया. हालांकि भारत और जापान ने 2023 में जापान में अपनी पहली फाइटर जेट अभ्यास की, लेकिन भारतीय इलाके में जापानी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैनात करना सांकेतिक और सैन्य तौर पर जरूरी है.
यह ज्यादा राजनीतिक भरोसा, आपसी तालमेल का हाई लेवल, जापान से दूर ऑपरेट करने की इच्छा और भारत के सैन्य अवसंरचना में भरोसा दिखाता है. चीन के सैन्य विस्तार, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट और रूस-यूक्रेन झगड़े के बाद पिछले पांच सालों में जापान की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव आया है.
टोक्यो ने कहीं ज्यादा सक्रिय सुरक्षा रणनीति अपनाई है. हाल के विकास में रिकॉर्ड सैन्य बजट, लंबी दूरी की काउंटर-स्ट्राइक मिसाइलों की खरीद, संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, रक्षा निर्यात नियमों में ढील, और विदेशों में सैन्य साझेदारी का विस्तार शामिल है. F-2 फाइटर जेट्स की भारत में प्लान की गई तैनाती इस बड़े बदलाव में पूरी तरह से फिट बैठती है.
शायद असाही शिंबुन रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि यह साफ तौर पर माना गया है कि इस तैनाती का मकसद 'चीन पर नजर रखना' है. जापानी अधिकारी सैन्य तैनाती को इतने सीधे रणनीतिक शब्दों में बहुत कम बताते हैं. हालांकि, भारत और जापान अलग-अलग जगहों पर चीन का सामना करते हैं, लेकिन दोनों देशों को बीजिंग से दबाव का सामना करना पड़ता है.
भारत को अनसुलझे सीमा विवादों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर सैन्य गतिरोध, तिब्बत में पीएलए का बुनियादी ढांचा विकास और दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में बढ़ते चीनी असर का सामना करना पड़ रहा है.
जापान को सेनकाकू आइलैंड्स के पास नियमित चीनी घुसपैठ, ओकिनावा के आसपास चीनी हवाई गतिविधी, ताइवान को लेकर बढ़ती चिंताओं और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पीएलए नेवी के बढ़ते ऑपरेशन का सामना करना पड़ रहा है. इससे रणनीतिक हितों का एक प्राकृतिक मेल हुआ है. भारत और जापान एक मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत (FOIP) विजन के दो मुख्य वास्तुकार के तौर पर उभरे हैं, यह एक ऐसी अवधारणा है जो पिछले एक दशक में उनकी रणनीतिक साझेदारी का आधार बन गया है.
जापान ने 2016 में उस समय के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के समय में अपनी फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजी को आधिकारिक तौर पर पेश किया था. इस अवधारणा में नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की फ्रीडम, इंटरनेशनल लॉ का सम्मान, रूल ऑफ लॉ, फ्री ट्रेड, हाई-क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम सिक्योरिटी और एशिया और अफ्रीका के बीच कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया था.
भारत ने 2019 में ईस्ट एशिया समिट में घोषित किए गए अपने हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के जरिए काफी हद तक एक मानार्थ दृष्टि दिखाया. हिंद-प्रशांत महासागर पहल समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, व्यापार संपर्क, क्षमता निर्माण और संसाधन साझा करने पर फोकस करता है.
दोनों पहलों को प्रतिस्पर्धा ढांचा के बजाय मानार्थ माना जाता है. असाही शिंबुन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने जब कोइज़ुमी भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे, तो एक और मुद्दा सामने आ सकता है, वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रक्षा-उद्देश्य वाले ड्रोन का जॉइंट डेवलपमेंट. इससे पता चलता है कि आपसी सहयोग खरीदार-विक्रेता व्यवस्था से आगे बढ़ रहा है.
जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट से टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंडस्ट्रियल सहयोग, सप्लाई-चेन में विविधता और पारंपरिक सप्लायर पर निर्भरता कम होती है. द असाही शिंबुन रिपोर्ट के संदर्भ में, रणनीतिक मामलों के जानकार और नई दिल्ली स्थित सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज थिंक टैंक के डायरेक्टर सी उदय भास्कर ने कहा कि जॉइंट एक्सरसाइज के जरिए जापान-भारत सैन्य सहयोग से आपसी तालमेल बढ़ेगी और दोनों वायुसेना को सामरिक स्तर पर फायदा होगा.
भास्कर ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत-प्रशांत के लिए, दोनों देश क्वाड ग्रुपिंग का हिस्सा हैं और जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस साल की शुरुआत में भारत आए थे, तब विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी." "क्वाड ने खुलकर एक फ्री और खुला हिंद-प्रशांत का वादा किया है, लेकिन यह परिचालन कार्यान्वयन में कैसे बदलेगा, यह अभी भी साफ नहीं है."
उन्होंने कहा कि, यह तो तय है कि, चीन दोनों देशों के लिए एक सुरक्षा चुनौती है. भास्कर ने कहा, "लेकिन उन्हें बड़े भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक संदर्भ को देखते हुए बीजिंग के साथ बातचीत में एक चतुर संतुलन काम करना होगा." “उदाहरण के लिए, नई दिल्ली सितंबर के बीच में BRICS समिट की मेजबानी करेगा. इसलिए, चीन के बारे में कोई कड़ा बयान देने की उम्मीद कम है."
साथ ही, उन्होंने कहा कि इस पृष्ठभूमि में, भारत और जापान के बीच साझा अभ्यास चीन को सिग्नल देने और जरूरी सैन्य कौशल को बेहतर बनाने के लिए इंश्योरेंस का एक हिस्सा है. उदयपुर के उसानास फाउंडेशन थिंक टैंक के फाउंडर, डायरेक्टर और CEO अभिनव पंड्या के मुताबिक, भारत में F-2 फाइटर जेट्स की जापान की नियोजित तैनाती एक बहुत ही जरूरी समय पर हुई है.
पांड्या ने कहा, "यह वह समय है जब भारत हर तरफ से दुश्मनों का सामना कर रहा है." “सबसे पहले, पाकिस्तान, जो भारत का कट्टर दुश्मन है, चीन और अमेरिकियों का भी बहुत अच्छा दोस्त है और भारत के नॉर्थ-ईस्ट में, यानी बांग्लादेश और म्यांमार में, सभी भारत-विरोधी ताकतें इकट्ठा हो रही हैं, जैसे कि चीनी, अमेरिकी और तुर्की. इसके अलावा, बांग्लादेश कट्टर इस्लामवादियों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है. इसलिए, इस मामले में, भारत को अपने रक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है और उसे विदेशी साझेदारों की जरूरत है."
उन्होंने कहा कि जापान एक बहुत जरूरी और बहुत कीमती दोस्त है, खासकर अगर भारत को चीनियों का मुकाबला करना है. पांड्या ने कहा, "दूसरी बात, भारत-प्रशांत और क्वाड में अमेरिका की घटती दिलचस्पी को देखते हुए भारत-जापान रक्षा सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है." "हमने देखा है कि हाल ही में, अमेरिकी चीन के साथ बाइलेटरल शर्तों पर डील करना पसंद कर रहे हैं और क्वाड के पूरे आइडिया में उनकी दिलचस्पी कम हो गई है. लेकिन चीन अभी भी भारत का मुख्य दुश्मन बना हुआ है. इसलिए, भारत को खुद को बचाना होगा और ऐसे दोस्त और साथी ढूंढने होंगे जिनके साथ वह चीनियों का मुकाबला कर सके."
उन्होंने आगे बताया कि इसी तरह, जापान के लिए भी, चीन मुख्य दुश्मनों में से एक है, "ज़्यादातर एक अस्तित्व के लिए खतरा" जैसा है. उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, जापान को भी एक पार्टनर, एक साथी की जरूरत है, जिसकी चीनी खतरे के बारे में एक जैसी समझ हो." "मेरा मतलब है, उन दोनों को एक ही पेज पर होना होगा. इसलिए, चीनी खतरे की गंभीरता को लेकर भारत और जापान एक ही पेज पर हैं. इसलिए भारत-जापान का सहयोग बहुत जरूरी है."
इस बीच, जब ईटीवी भारत ने जापान के भारत में F-2 फाइटर जेट की प्लानिंग के मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. कुल मिलाकर, अगर जापान भारत में F-2 लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ आगे बढ़ता है, तो यह रक्षा साझेदारी में एक और मील का पत्थर साबित होगा, जिसका दायरा और मकसद लगातार बढ़ रहा है.
पहली तैनाती के प्रतीकवाद से आगे बढ़कर, यह कदम आपसी तालमेल को और गहरा करेगा, रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करेगा और एक स्थिर हिंद-प्रशांत बनाए रखने में नई दिल्ली और टोक्यो के साझा रणनीतिक हित को रेखांकित करेगा.
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