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जापान की F-2 फाइटर जेट की तैनाती की योजना भारत-टोक्यो रक्षा संबंधों में नए चरण का देती है संकेत

प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में (फाइल फोटो) ( ANI )

By Aroonim Bhuyan 10 Min Read

नई दिल्ली: जापान की एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स (ASDF) F-2 लड़ाकू विमानों को पहली बार भारत में तैनात करने की कथित योजना, दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ती रक्षा साझेदारीमें एक अहम मील का पत्थर साबित होगा. भारत-प्रशांत में चीन के बढ़ते आक्रामक सैन्य रवैये को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, यह प्रस्तावित अभ्यास नई दिल्ली और टोक्यो के बीच एक बड़े रणनीतिक मेल को दिखाती है क्योंकि वे परिचालनात्मक समर्थन को गहरा कर रहे हैं, रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत कर रहे हैं और एक स्थिर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहते हैं. जापानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए, द असाही शिंबुन न्यूज़ वेबसाइट ने बताया कि सरकार पहली बार एक जॉइंट एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए F-2 फाइटर जेट्स को भारत भेजने की योजना बना रही है. एक सूत्र का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में F-2 फाइटर जेट्स तैनात करने का मकसद 'चीन पर नजर रखना' है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह मुद्दा तब चर्चा के लिए आएगा जब जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी अगस्त के बीच में भारत आएंगे. भारत और जापान ने 2023 में जापान में लड़ाकू विमानों से जुड़ी अपनी पहली साझा अभ्यास की. इस बीच, चीन ने जापान के भारत में F-2 फाइटर जेट तैनात करने की योजना की रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शंघाई इंस्टीट्यूट्स फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर साउथ एशिया स्टडीज के डायरेक्टर लियू जोंगयी ने कहा कि टोक्यो युद्ध के बाद की रुकावटों को दूर करना, हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़ाना और एक 'सामान्य' सैन्य शक्ति बनना चाहता है, जबकि नई दिल्ली अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने और अपनी ग्लोबल पहचान मजबूत करने के लिए जापानी तकनीक चाहता है. लियू के हवाले से कहा गया, "यह पार्टनरशिप साझा विश्वास से कम और आपसी फायदे से ज्यादा चलती है. हर कोई एक-दूसरे को अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक टूल के तौर पर देखता है." जापान द्वारा F-2 फाइटर जेट भेजने की योजना नई दिल्ली और टोक्यो के बीच UNICORN कम्युनिकेशन एंटीना, जो मैरीटाइम SDF मोगामी-क्लास फ्रिगेट पर लगा होता है, को भारत को एक्सपोर्ट करने पर एक बड़े समझौते पर पहुंचने के ठीक बाद आई है. यह समझौता पिछले महीने जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की भारत यात्रा के दौरान हुआ था. ऐसे समय में जब चीन भारत-चीन बॉर्डर और पूर्व और दक्षिण चीन सागर में तेजी से आक्रामक हो रहा है, F-2 फाइटर जेट्स की प्लान की गई तैनाती का काफी भू-राजनैतिक महत्व है. पिछले दस सालों में, भारत और जापान ने अपने रिश्ते को एशिया की सबसे जरूरी रणनीतिक साझेदारी में से एक बना दिया है. यह साझेदारी कई माइलस्टोन से गुजरी है. दोनों पक्षों ने 2014 में अपने रिश्ते को विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी (ग्लोबल पार्टनरशिप) तक बढ़ाया. दोनों पक्षों ने 2020 में एक्विजिशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट (ACSA) पर साइन किए. दोनों देशों ने 2+2 फॉरेन और रक्षा मंत्रियों की वार्ता भी शुरू किया. हालांकि भारत और जापान ने 2023 में जापान में अपनी पहली फाइटर जेट अभ्यास की, लेकिन भारतीय इलाके में जापानी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैनात करना सांकेतिक और सैन्य तौर पर जरूरी है. यह ज्यादा राजनीतिक भरोसा, आपसी तालमेल का हाई लेवल, जापान से दूर ऑपरेट करने की इच्छा और भारत के सैन्य अवसंरचना में भरोसा दिखाता है. चीन के सैन्य विस्तार, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट और रूस-यूक्रेन झगड़े के बाद पिछले पांच सालों में जापान की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव आया है. टोक्यो ने कहीं ज्यादा सक्रिय सुरक्षा रणनीति अपनाई है. हाल के विकास में रिकॉर्ड सैन्य बजट, लंबी दूरी की काउंटर-स्ट्राइक मिसाइलों की खरीद, संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, रक्षा निर्यात नियमों में ढील, और विदेशों में सैन्य साझेदारी का विस्तार शामिल है. F-2 फाइटर जेट्स की भारत में प्लान की गई तैनाती इस बड़े बदलाव में पूरी तरह से फिट बैठती है. शायद असाही शिंबुन रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि यह साफ तौर पर माना गया है कि इस तैनाती का मकसद 'चीन पर नजर रखना' है. जापानी अधिकारी सैन्य तैनाती को इतने सीधे रणनीतिक शब्दों में बहुत कम बताते हैं. हालांकि, भारत और जापान अलग-अलग जगहों पर चीन का सामना करते हैं, लेकिन दोनों देशों को बीजिंग से दबाव का सामना करना पड़ता है. भारत को अनसुलझे सीमा विवादों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर सैन्य गतिरोध, तिब्बत में पीएलए का बुनियादी ढांचा विकास और दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में बढ़ते चीनी असर का सामना करना पड़ रहा है. जापान को सेनकाकू आइलैंड्स के पास नियमित चीनी घुसपैठ, ओकिनावा के आसपास चीनी हवाई गतिविधी, ताइवान को लेकर बढ़ती चिंताओं और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पीएलए नेवी के बढ़ते ऑपरेशन का सामना करना पड़ रहा है. इससे रणनीतिक हितों का एक प्राकृतिक मेल हुआ है. भारत और जापान एक मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत (FOIP) विजन के दो मुख्य वास्तुकार के तौर पर उभरे हैं, यह एक ऐसी अवधारणा है जो पिछले एक दशक में उनकी रणनीतिक साझेदारी का आधार बन गया है.