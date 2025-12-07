क्वाड की पहलगाम पर एकजुटता ने पाकिस्तान के प्रॉक्सी युद्ध के खिलाफ भारत का पक्ष मजबूत किया
पहलगाम हमले के बाद क्वाड देशों द्वारा दिखाई गई एकजुटता पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्कों के खिलाफ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तालमेल को रेखांकित करती है.
Published : December 7, 2025 at 1:41 PM IST
नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के प्रति जो एकजुटता दिखाई, उसके लिए भारत ने सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की है. इस सराहना ने 'क्वाड' (Quad) के आतंकवाद विरोधी एजेंडे में एक नया रणनीतिक आयाम जोड़ दिया है.
4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली में हुई तीसरी क्वाड आतंकवाद विरोधी कार्य समूह (CTWG) की बैठक के दौरान यह स्वीकारोक्ति की गई. यह इस बात पर ज़ोर देती है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क भारत की अपने हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ राजनयिक वार्ताओं के केंद्र में किस हद तक आ गए हैं. यह क्वाड सदस्यों के बीच उन मुद्दों पर भारत के साथ अधिक खुलकर जुड़ने की बढ़ती इच्छा का भी संकेत देता है, जिन्होंने लंबे समय से उपमहाद्वीप के सुरक्षा परिदृश्य को आकार दिया है.
विदेश मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने बैठक में भाषण दिया. उन्होंने आतंकवाद की बुराई से लड़ने के लिए क्वाड के भीतर एक साझा संकल्प बनाने की आवश्यकता पर बल दिया. सभी क्वाड सदस्यों से क्वाड CTWG को एक अधिक लचीला, मज़बूत और कार्रवाई-उन्मुख कार्य समूह बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया.
बयान में कहा गया है, "उन्होंने 22 अप्रैल, 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति एकजुटता दिखाने और समर्थन देने के लिए क्वाड सदस्य देशों को धन्यवाद दिया."
The 3rd Quad Counter Terrorism Working Group (CTWG) meeting between India, Japan, Australia, and the United States was held in New Delhi on 04-05 December 2025.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) December 6, 2025
Quad member countries discussed the full spectrum of counterterrorism cooperation and underscored the importance of… pic.twitter.com/YCaAvxbb6x
इस बैठक का नेतृत्व क्वाड सदस्य देशों के आतंकवाद निरोधक मामलों के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों ने किया. भारत के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद निरोधक मामलों के संयुक्त सचिव विनोद बहाडे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामले और व्यापार विभाग में आतंकवाद निरोधक राजदूत जेम्मा हगिन्स, जापान के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद निरोधक अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के प्रभारी राजदूत मिनामी हिरोयुकी और अमेरिकी विदेश विभाग के आतंकवाद निरोधक ब्यूरो की वरिष्ठ अधिकारी मोनिका आगर जैकबसेन ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया.
मंत्रालय के बयान के अनुसार, क्वाड साझेदारों ने सीमा पार आतंकवाद सहित, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की. बयान में कहा गया है, "उन्होंने 10 नवंबर, 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास हुई जघन्य आतंकी घटना पर भी शोक व्यक्त किया. उन्होंने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्तपोषकों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया. संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से ऐसा करने में सहयोग करने का आग्रह किया."
मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान, क्वाड सदस्य देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों सहित, आतंकवाद के खतरे के परिदृश्य पर अपने आकलन साझा किए. उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग के पूर्ण स्पेक्ट्रम और मौजूदा तथा उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा की. उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र आतंकवाद के खतरों से मुक्त और खुला बना रहे.
बयान में आगे कहा गया है, "बैठक के दौरान, 'शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियान' पर एक टेबलटॉप अभ्यास आयोजित किया गया. इस अभ्यास ने आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों को अपने सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने और जटिल आतंकवादी परिदृश्यों पर प्रतिक्रिया देने के लिए संयुक्त परिचालन तैयारी के संभावित अवसरों की पहचान करने का अवसर प्रदान किया. क्वाड साझेदारों ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों और उनके प्रतिनिधियों के बारे में निरंतर सूचना साझा करने के मूल्य पर भी जोर दिया."
क्वाड बैठक से पहले, भारत और अमेरिका ने 3 दिसंबर को नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधक मामलों पर भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य समूह की 21वीं बैठक और 7वीं पदनाम वार्ता (Designations Dialogue) आयोजित की. विनोद बहाडे और मोनिका जैकबसेन ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया.
विदेश मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक अलग बयान में कहा गया है, "इन बैठकों ने आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया, जो भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की भावना और दायरे को दर्शाता है. दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद सहित, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की. उन्होंने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी), ड्रोन और एआई (AI) के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की."
मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने पारंपरिक और उभरते खतरों व चुनौतियों की एक विस्तृत शृंखला की समीक्षा की, जैसे कि आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग और आतंकवाद का वित्तपोषण (फंडिंग). दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और निरंतर द्विपक्षीय व बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से सूचना साझा करने सहित, इन चुनौतियों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.
बयान में आगे कहा गया है कि दोनों पक्षों ने जोर दिया कि आतंकवाद का सामना करने के लिए निरंतर और व्यापक तरीके से ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है. इस पृष्ठभूमि में, दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र, क्वाड और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) सहित आतंकवाद विरोधी क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंध व्यवस्था के तहत आईएसआईएस (ISIS) और अल कायदा (Al Qaeda) के सहयोगियों, तथा लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) व उनके प्रॉक्सी समूहों, समर्थकों, प्रायोजकों, वित्तपोषकों और मददगारों के अतिरिक्त पदनामों की मांग की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके सदस्यों को वैश्विक संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध का सामना करना पड़े.
आतंकवाद निरोधक मामलों पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तालमेल को रेखांकित करते हुए, भारतीय पक्ष ने अमेरिकी विदेश विभाग को लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी 'द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)' को एक विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी दोनों के रूप में नामित करने के लिए धन्यवाद दिया. टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे.
एक आधिकारिक बहुपक्षीय मंच में अपने क्वाड साझेदारों को धन्यवाद देकर, भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवाद के मुद्दे को रचनात्मक और रणनीतिक तरीके से प्रभावी ढंग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया है. अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया- जो कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के तीन प्रमुख लोकतंत्र हैं- द्वारा दिखाई गई एकजुटता एक राजनयिक संकेत के रूप में काम करती है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारतीय धरती पर होने वाले आतंकी हमलों के प्रति उदासीन नहीं है, खासकर तब जब सबूत पाकिस्तान समर्थित समूहों की ओर इशारा करते हैं.
यह समर्थन उग्रवाद के संबंध में लंबे समय से चले आ रहे पाकिस्तानी बयानों का मुकाबला करने में मदद करता है और इस वैश्विक धारणा को मजबूत करता है कि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे आतंकी संगठनों को पनाह देना और उन्हें सक्रिय रखना जारी रखे हुए है. यह सीमा पार अभियानों के लिए प्रॉक्सी बनाए रखने हेतु पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान की लागत को सूक्ष्म रूप से बढ़ाता है.
भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र, एफएटीएफ (FATF), और विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताओं जैसे मंचों में पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्कों को बेनकाब करने के लिए अभियान चलाता रहा है. क्वाड का समर्थन इसमें अतिरिक्त राजनयिक महत्व जोड़ता है. अमेरिका एफएटीएफ और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समितियों के भीतर प्रभावशाली है. जापान और ऑस्ट्रेलिया की भी वैश्विक शासन में मध्यम और नियम-आधारित कर्ताओं के रूप में विश्वसनीयता है.
उनकी यह स्पष्ट एकजुटता भारत को पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्कों को काली सूची में डालने, प्रतिबंध लगाने या अनुपालन तंत्र लागू करने के लिए दबाव बनाने हेतु अधिक क्षमता प्रदान करती है. यह भारत के इस विमर्श को भी मजबूत करती है कि पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद कोई द्विपक्षीय विवाद नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक खतरा है.
किंग्स कॉलेज लंदन के किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट में अंतरराष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के उपाध्यक्ष हर्ष वी पंत के अनुसार, भारत अपने आतंकवाद विरोधी विचारों को सामने रखने के लिए उन विभिन्न मंचों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है जिनका वह सदस्य है. पंत ने ईटीवी भारत को बताया, "क्वाड ऐसा ही एक मंच है. भारत ने आतंकवाद विरोधी एजेंडे को अपनी विदेश नीति में प्राथमिकता दी है."
आतंकवाद निरोधक मामलों पर भारत-अमेरिका बैठक के संबंध में, उनका विचार था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधीन भारत-अमेरिका संबंधों में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बावजूद इस वैश्विक बुराई से लड़ने में नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच सहयोग जारी है.
संक्षेप में, तीसरी क्वाड CTWG बैठक के दौरान जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के प्रति भारत का आभार व्यक्त करना केवल राजनयिक शिष्टाचार से कहीं अधिक है - यह हिंद-प्रशांत में बढ़ते आतंकवाद विरोधी तालमेल की एक रणनीतिक स्वीकारोक्ति है.
यह दर्शाता है कि प्रमुख वैश्विक शक्तियां पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरे को पहचानती हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों में भारत की क्षमता को बढ़ाती हैं, परिचालन सहयोग को मजबूत करती हैं और दक्षिण एशियाई आतंकवाद को क्वाड के व्यापक सुरक्षा एजेंडे में मजबूती से स्थापित करती हैं.
'क्वाड' को जानिये:
क्वाड (QUAD) का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (Quadrilateral Security Dialogue) होता है. भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है. यह कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक और सुरक्षा-केंद्रित साझेदारी है. इसका प्राथमिक उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समावेशी और स्थिर बनाए रखना है. सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और संप्रभुता का सम्मान करने के साझा हित का समर्थन करते हैं.
इसे भी पढ़ेंः