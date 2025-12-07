ETV Bharat / opinion

क्वाड की पहलगाम पर एकजुटता ने पाकिस्तान के प्रॉक्सी युद्ध के खिलाफ भारत का पक्ष मजबूत किया

4 दिसंबर, 2025 को पोस्ट की गई इस तस्वीर में, सेक्रेटरी (वेस्ट) एम्बेसडर सिबी जॉर्ज, बीच में, नई दिल्ली में 3rd QUAD काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग में. ( @MEAIndia )

नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के प्रति जो एकजुटता दिखाई, उसके लिए भारत ने सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की है. इस सराहना ने 'क्वाड' (Quad) के आतंकवाद विरोधी एजेंडे में एक नया रणनीतिक आयाम जोड़ दिया है. 4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली में हुई तीसरी क्वाड आतंकवाद विरोधी कार्य समूह (CTWG) की बैठक के दौरान यह स्वीकारोक्ति की गई. यह इस बात पर ज़ोर देती है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क भारत की अपने हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ राजनयिक वार्ताओं के केंद्र में किस हद तक आ गए हैं. यह क्वाड सदस्यों के बीच उन मुद्दों पर भारत के साथ अधिक खुलकर जुड़ने की बढ़ती इच्छा का भी संकेत देता है, जिन्होंने लंबे समय से उपमहाद्वीप के सुरक्षा परिदृश्य को आकार दिया है. विदेश मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने बैठक में भाषण दिया. उन्होंने आतंकवाद की बुराई से लड़ने के लिए क्वाड के भीतर एक साझा संकल्प बनाने की आवश्यकता पर बल दिया. सभी क्वाड सदस्यों से क्वाड CTWG को एक अधिक लचीला, मज़बूत और कार्रवाई-उन्मुख कार्य समूह बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया. बयान में कहा गया है, "उन्होंने 22 अप्रैल, 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति एकजुटता दिखाने और समर्थन देने के लिए क्वाड सदस्य देशों को धन्यवाद दिया." इस बैठक का नेतृत्व क्वाड सदस्य देशों के आतंकवाद निरोधक मामलों के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों ने किया. भारत के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद निरोधक मामलों के संयुक्त सचिव विनोद बहाडे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामले और व्यापार विभाग में आतंकवाद निरोधक राजदूत जेम्मा हगिन्स, जापान के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद निरोधक अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के प्रभारी राजदूत मिनामी हिरोयुकी और अमेरिकी विदेश विभाग के आतंकवाद निरोधक ब्यूरो की वरिष्ठ अधिकारी मोनिका आगर जैकबसेन ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया. मंत्रालय के बयान के अनुसार, क्वाड साझेदारों ने सीमा पार आतंकवाद सहित, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की. बयान में कहा गया है, "उन्होंने 10 नवंबर, 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास हुई जघन्य आतंकी घटना पर भी शोक व्यक्त किया. उन्होंने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्तपोषकों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया. संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से ऐसा करने में सहयोग करने का आग्रह किया." मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान, क्वाड सदस्य देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों सहित, आतंकवाद के खतरे के परिदृश्य पर अपने आकलन साझा किए. उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग के पूर्ण स्पेक्ट्रम और मौजूदा तथा उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा की. उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र आतंकवाद के खतरों से मुक्त और खुला बना रहे. बयान में आगे कहा गया है, "बैठक के दौरान, 'शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियान' पर एक टेबलटॉप अभ्यास आयोजित किया गया. इस अभ्यास ने आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों को अपने सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने और जटिल आतंकवादी परिदृश्यों पर प्रतिक्रिया देने के लिए संयुक्त परिचालन तैयारी के संभावित अवसरों की पहचान करने का अवसर प्रदान किया. क्वाड साझेदारों ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों और उनके प्रतिनिधियों के बारे में निरंतर सूचना साझा करने के मूल्य पर भी जोर दिया." सेक्रेटरी (वेस्ट) एम्ब सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में 3rd QUAD काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग को संबोधित किया. (@MEAIndia) क्वाड बैठक से पहले, भारत और अमेरिका ने 3 दिसंबर को नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधक मामलों पर भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य समूह की 21वीं बैठक और 7वीं पदनाम वार्ता (Designations Dialogue) आयोजित की. विनोद बहाडे और मोनिका जैकबसेन ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया. विदेश मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक अलग बयान में कहा गया है, "इन बैठकों ने आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया, जो भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की भावना और दायरे को दर्शाता है. दोनों पक्षों ने सीमा पार आतंकवाद सहित, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की. उन्होंने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी), ड्रोन और एआई (AI) के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की." मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने पारंपरिक और उभरते खतरों व चुनौतियों की एक विस्तृत शृंखला की समीक्षा की, जैसे कि आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग और आतंकवाद का वित्तपोषण (फंडिंग). दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और निरंतर द्विपक्षीय व बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से सूचना साझा करने सहित, इन चुनौतियों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.