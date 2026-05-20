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भारत-इटली संबंध विशेष रणनीतिक साझेदारी के नए दौर में : मोदी और मेलोनी

भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं. हाल के वर्षों में, हमारे संबंध अभूतपूर्व गति से विस्तारित हुए हैं, एक सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो गए हैं.ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हो रहा है, इटली और भारत के बीच साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान-प्रदान द्वारा निर्देशित है, और एक नया और उच्च आयाम प्राप्त कर रही है जो हमारी आर्थिक गतिशीलता, सामाजिक रचनात्मकता और सहस्राब्दियों पुराने सभ्यतागत ज्ञान को समाहित करता है.

हमारा सहयोग इस साझा जागरूकता को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों की नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और रणनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता से निर्धारित होगी. इस उद्देश्य से, हमने नए लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी पूरक शक्तियों को एकजुट करने के उद्देश्य से अपने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा और विविध बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है. हमारा लक्ष्य इटली की औद्योगिक महाशक्ति के रूप में इटली की स्थिति को दर्शाते हुए, इतालवी डिजाइन, विनिर्माण उत्कृष्टता और विश्व स्तरीय सुपरकंप्यूटरों तथा भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा, व्यापकता और नवाचार एवं उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र (जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न और 200,000 स्टार्टअप शामिल हैं) के बीच एक सशक्त तालमेल स्थापित करना है. यह केवल एक साधारण एकीकरण नहीं है, बल्कि मूल्य का सह-सृजन है जहां हमारी संबंधित औद्योगिक शक्तियां एक दूसरे को मजबूत करती हैं.

यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है. हम रक्षा और एयरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, कृषि-खाद्य, पर्यटन आदि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 2029 तक इटली और भारत के बीच 20 अरब यूरो के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करना और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं.

"मेड इन इटली" हमेशा से ही विश्व स्तर पर उत्कृष्टता का पर्याय रहा है, और आज यह "मेक इन इंडिया" पहल के उच्च गुणवत्ता लक्ष्यों के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाता है. इस संदर्भ में, भारत के लिए उत्पादन में इतालवी व्यवसायों की बढ़ती रुचि और इटली में भारतीय उद्योगों की बढ़ती उपस्थिति, जिनकी संख्या अब दोनों देशों में 1,000 से अधिक है, एक सकारात्मक संकेत है जो हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण को मजबूत करेगा.

तकनीकी नवाचार हमारी साझेदारी का मूल आधार है. आने वाले दशक एक अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति से आकार लेंगे, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में प्रगति होगी. भारत का गतिशील नवाचार तंत्र, उच्च कुशल पेशेवरों का विशाल भंडार और इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमताएं, उपरोक्त क्षेत्रों में हमारे सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक बनाती हैं. हमारे विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के बीच बढ़ती साझेदारी इसे और मजबूत करेगी.

भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहले से ही कई देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विशेष रूप से हमारे समाजों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रही है. इटली और भारत लंबे समय से AI विकास को उत्तरदायित्वपूर्ण और मानव-केंद्रित बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं. इस परिप्रेक्ष्य से, भारत और इटली AI को समावेशी विकास के एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखते हैं, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए, जहां डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सुलभ, बहुभाषी प्रौद्योगिकियाँ विभाजनों को गहरा करने के बजाय उन्हें पाट सकती हैं.

प्रौद्योगिकी के केंद्र में मानव को रखने के भारत के मानवीय दृष्टिकोण और मानवतावादी परंपरा में निहित मानव-केंद्रित 'एल्गोरिदम-नैतिकता' को बढ़ावा देने में इटली के नेतृत्व पर आधारित, हमारी साझेदारी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि AI सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्प्रेरक का काम करे. हमारा दृष्टिकोण भारत के डिजिटल पैमाने को इटली की नैतिक और औद्योगिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रौद्योगिकी मानव गरिमा की सेवा करे.

सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण और लचीले साइबर अवसंरचना में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके, हमारा लक्ष्य एक खुला, भरोसेमंद और न्यायसंगत डिजिटल स्थान बनाना है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र AI को आकार दे सके और उससे लाभ उठा सके. यह दृष्टिकोण इटली की जी7 अध्यक्षता और नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के परिणामों का मूल आधार है.एआई को मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए निर्मित एक उपकरण के रूप में देखना इस बात पर दृढ़ता से जोर देता है कि प्रौद्योगिकी व्यक्तियों का स्थान नहीं ले सकती, न ही उनके मौलिक अधिकारों को कमजोर कर सकती है, और न ही इसका उपयोग सार्वजनिक बहस में हेरफेर करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बदलने के लिए किया जा सकता है. तेजी से परस्पर जुड़े विश्व में स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा करने का हमारा दृष्टिकोण इसी चुनौती पर निर्भर करता है.