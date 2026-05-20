भारत-इटली संबंध विशेष रणनीतिक साझेदारी के नए दौर में : मोदी और मेलोनी
इटली और भारत की साझेदारी नियमित उच्च स्तरीय राजनीतिक और संस्थागत आदान-प्रदान के माध्यम से फल-फूल रही है.
Published : May 20, 2026 at 5:38 PM IST
भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं. हाल के वर्षों में, हमारे संबंध अभूतपूर्व गति से विस्तारित हुए हैं, एक सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो गए हैं.ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हो रहा है, इटली और भारत के बीच साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान-प्रदान द्वारा निर्देशित है, और एक नया और उच्च आयाम प्राप्त कर रही है जो हमारी आर्थिक गतिशीलता, सामाजिक रचनात्मकता और सहस्राब्दियों पुराने सभ्यतागत ज्ञान को समाहित करता है.
हमारा सहयोग इस साझा जागरूकता को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों की नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और रणनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता से निर्धारित होगी. इस उद्देश्य से, हमने नए लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी पूरक शक्तियों को एकजुट करने के उद्देश्य से अपने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा और विविध बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है. हमारा लक्ष्य इटली की औद्योगिक महाशक्ति के रूप में इटली की स्थिति को दर्शाते हुए, इतालवी डिजाइन, विनिर्माण उत्कृष्टता और विश्व स्तरीय सुपरकंप्यूटरों तथा भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा, व्यापकता और नवाचार एवं उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र (जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न और 200,000 स्टार्टअप शामिल हैं) के बीच एक सशक्त तालमेल स्थापित करना है. यह केवल एक साधारण एकीकरण नहीं है, बल्कि मूल्य का सह-सृजन है जहां हमारी संबंधित औद्योगिक शक्तियां एक दूसरे को मजबूत करती हैं.
यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है. हम रक्षा और एयरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, कृषि-खाद्य, पर्यटन आदि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 2029 तक इटली और भारत के बीच 20 अरब यूरो के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करना और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं.
"मेड इन इटली" हमेशा से ही विश्व स्तर पर उत्कृष्टता का पर्याय रहा है, और आज यह "मेक इन इंडिया" पहल के उच्च गुणवत्ता लक्ष्यों के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाता है. इस संदर्भ में, भारत के लिए उत्पादन में इतालवी व्यवसायों की बढ़ती रुचि और इटली में भारतीय उद्योगों की बढ़ती उपस्थिति, जिनकी संख्या अब दोनों देशों में 1,000 से अधिक है, एक सकारात्मक संकेत है जो हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण को मजबूत करेगा.
तकनीकी नवाचार हमारी साझेदारी का मूल आधार है. आने वाले दशक एक अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति से आकार लेंगे, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में प्रगति होगी. भारत का गतिशील नवाचार तंत्र, उच्च कुशल पेशेवरों का विशाल भंडार और इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमताएं, उपरोक्त क्षेत्रों में हमारे सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक बनाती हैं. हमारे विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के बीच बढ़ती साझेदारी इसे और मजबूत करेगी.
भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहले से ही कई देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विशेष रूप से हमारे समाजों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रही है. इटली और भारत लंबे समय से AI विकास को उत्तरदायित्वपूर्ण और मानव-केंद्रित बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं. इस परिप्रेक्ष्य से, भारत और इटली AI को समावेशी विकास के एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखते हैं, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए, जहां डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सुलभ, बहुभाषी प्रौद्योगिकियाँ विभाजनों को गहरा करने के बजाय उन्हें पाट सकती हैं.
प्रौद्योगिकी के केंद्र में मानव को रखने के भारत के मानवीय दृष्टिकोण और मानवतावादी परंपरा में निहित मानव-केंद्रित 'एल्गोरिदम-नैतिकता' को बढ़ावा देने में इटली के नेतृत्व पर आधारित, हमारी साझेदारी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि AI सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्प्रेरक का काम करे. हमारा दृष्टिकोण भारत के डिजिटल पैमाने को इटली की नैतिक और औद्योगिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रौद्योगिकी मानव गरिमा की सेवा करे.
सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण और लचीले साइबर अवसंरचना में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके, हमारा लक्ष्य एक खुला, भरोसेमंद और न्यायसंगत डिजिटल स्थान बनाना है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र AI को आकार दे सके और उससे लाभ उठा सके. यह दृष्टिकोण इटली की जी7 अध्यक्षता और नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के परिणामों का मूल आधार है.एआई को मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए निर्मित एक उपकरण के रूप में देखना इस बात पर दृढ़ता से जोर देता है कि प्रौद्योगिकी व्यक्तियों का स्थान नहीं ले सकती, न ही उनके मौलिक अधिकारों को कमजोर कर सकती है, और न ही इसका उपयोग सार्वजनिक बहस में हेरफेर करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बदलने के लिए किया जा सकता है. तेजी से परस्पर जुड़े विश्व में स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा करने का हमारा दृष्टिकोण इसी चुनौती पर निर्भर करता है.
हमारा सहयोग अंतरिक्ष क्षेत्र को भी शामिल करता है. अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी में भारत की प्रभावशाली प्रगति, इटली की उत्कृष्ट एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के साथ मिलकर, संयुक्त पहलों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है.
सुरक्षा और स्थिरता राष्ट्रों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं. इटली और भारत रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और मजबूत करने का इरादा रखते हैं. हमारा सहयोग महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसे खतरों का सामना करने में लचीलापन बढ़ाने में मदद करेगा.
ऊर्जा हमारी साझेदारी का एक और प्रमुख स्तंभ है. विविध ऊर्जा स्रोतों की ओर वैश्विक परिवर्तन के लिए नवाचार, निवेश और सहयोग की आवश्यकता है. भारत और इटली नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों पर, और स्मार्ट ग्रिड से लेकर लचीले बुनियादी ढांचे तक, सहयोग कर रहे हैं. जहां भारत का हरित हाइड्रोजन निर्यात का केंद्र बनने का प्रयास अपार संभावनाओं से भरा है, वहीं यह नवीकरणीय बुनियादी ढांचे में इटली की उन्नत प्रौद्योगिकी और यूरोप के लिए ऊर्जा प्रवेश द्वार के रूप में इसकी रणनीतिक भूमिका का पूर्ण पूरक है. इस संदर्भ में, भारत के नेतृत्व वाली प्रमुख पहलों - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) - में अन्य देशों के साथ हमारा सहयोग भी महत्वपूर्ण है.
भौतिक, डिजिटल और मानवीय संपर्क ही वह सूत्र है जो हमें आपस में जोड़ता है. भारत और इटली दोनों ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण केंद्रों, हिंद-प्रशांत और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों के केंद्र में स्थित हैं, जिन्हें अलग-अलग क्षेत्र नहीं बल्कि तेजी से परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए.वास्तव में, हम एक ऐसे क्षेत्र के उदय के साक्षी हैं जिसे हिंद-भूमध्यसागरीय कहा जा सकता है, जो व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, डेटा और विचारों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है और हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ता है. इसी परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र में हमारा बंधन स्वाभाविक रूप से एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित होता है - एक ऐसी साझेदारी जो दो महाद्वीपों को जोड़ती है और नई वैश्विक गतिशीलता को आकार देती है. इस संदर्भ में, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा एक ऐसी परिकल्पना का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य आधुनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियों और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से हमारे क्षेत्रों को जोड़ना है. भारत और इटली इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं.
हम अपने देशों के बीच गहरी साझेदारी और अटूट सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाकर अपनी साझा चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं. भारतीय संस्कृति में, "धर्म" की अवधारणा उस उत्तरदायित्व की भावना को जगाती है जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करती है, जबकि "वसुधैव कुटुंबकम" का सिद्धांत - यानी विश्व एक परिवार है - इस परस्पर जुड़े डिजिटल युग में सशक्त रूप से प्रतिध्वनित होता है. ये मूल्य इटली की मानवतावादी परंपरा में स्वाभाविक रूप से प्रतिध्वनित होते हैं, जिसकी जड़ें पुनर्जागरण काल में हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और लोगों और समाजों को एकजुट करने की संस्कृति की शक्ति पर प्रकाश डालती है.इसलिए, हमारा साझा दृष्टिकोण हमारे लोगों को केंद्र में रखते हुए एक मजबूत और प्रगतिशील भारत-इटली साझेदारी की नींव रखने का लक्ष्य रखता है.
(लेख भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है)
ये भी पढ़ें : PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी टॉफी, इटली की पीएम ने शेयर किया वीडियो