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अबू धाबी में इजरायल का 'आयरन डोम': क्या यह नई क्षेत्रीय व्यवस्था का स्थायी ढांचा है?

11 अप्रैल, 2026 को दक्षिणी लेबनान से दागे गए रॉकेट को उत्तरी इजराइल के ऊपरी गैलिली इलाके में इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया. ( AFP )