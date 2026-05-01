अबू धाबी में इजरायल का 'आयरन डोम': क्या यह नई क्षेत्रीय व्यवस्था का स्थायी ढांचा है?
सुजाता ऐश्वर्या लिखती हैं कि इजराइल ने आयरन डोम UAE भेजकर खुद को पड़ोस को सबसे पहले सुरक्षा देने वाले के तौर पर स्थापित किया.
Published : May 1, 2026 at 4:36 PM IST
इतिहास में पहली बार इजरायल ने अपनी 'आयरन डोम' मिसाइल डिफेंस बैटरी को विदेशी जमीन पर तैनात किया है. साल 2026 के ईरान युद्ध के दौरान यह कदम उठाना, वह भी तब जब इजरायल का अपना आसमान हमलों से घिरा था, यह दर्शाता है कि यरूशलेम इस समय को कितनी गंभीरता से देख रहा है और वह इस क्षेत्र में कैसी नई व्यवस्था बनाना चाहता है.
जब इजरायल ने 'आयरन डोम' और उसे चलाने वाले अपने सैनिक (IDF ऑपरेटर्स) संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भेजे, तो यह एक सोचा-समझा रणनीतिक कदम था. यह फैसला नेतन्याहू और मोहम्मद बिन जायद के बीच सीधे फोन कॉल के बाद लिया गया, जिसकी इजरायल को बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी. उस समय अकेले UAE पर ईरान की ओर से करीब 550 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें और 2,200 से ज्यादा ड्रोन दागे जा रहे थे.
साथ ही, इजरायल पर भी हमलों का भारी दबाव था, जिससे उसके मिसाइल डिफेंस का स्टॉक सुरक्षित सीमा से नीचे चला गया था. ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी बैटरी को विदेश भेजना सिर्फ एक औपचारिक व्यवहार नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश था. इजरायल साफ तौर पर यह कह रहा था कि वह UAE की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू मानता है.
यूएई की स्थिति बिल्कुल इसी तरह की प्रतिक्रिया की हकदार थी. अबू धाबी कोई मामूली लक्ष्य नहीं था, बल्कि इस क्षेत्र का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश था. ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने यूएई के ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें 'हबशान गैस कॉम्प्लेक्स' और अल तवीला स्थित 'एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम' स्मेल्टर शामिल थे.
काम रुकने के बाद इस कंपनी को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पर 'फोर्स मेज्योर' (काम करने में असमर्थता) घोषित करनी पड़ी. यूएई ने इस स्तर का रणनीतिक नुकसान सहा है, जो किसी भी देश के राजनीतिक समीकरणों को बदल देता है.
यहां एक और महत्वपूर्ण बात गौर करने वाली है. 2022 में हूती हमलों के बाद, यूएई ने वास्तव में इजरायल से 'आयरन डोम' मांगा था. उस समय इजरायली विशेषज्ञों का मानना था कि राफेल का 'स्पाइडर' (SPYDER) सिस्टम उनके लिए अधिक उपयुक्त होगा, और 2022 में स्पाइडर बैटरी अबू धाबी को दे दी गई थीं.
इसलिए, 2026 की यह तैनाती इजरायल द्वारा आखिरकार अमीराती जमीन पर आयरन डोम स्थापित करने को दर्शाती है- ठीक उसी मांग के चार साल बाद. खास बात यह है कि इसे सीधे इजरायली सैनिकों (IDF) द्वारा संचालित किया जा रहा है. यह वास्तव में सैन्य संचालन का एक नया स्तर है और एक ऐसी सीमा को पार करना है जिसे पहले कभी नहीं लांघा गया था.
इजरायल ने भी इस कदम को केवल एक द्विपक्षीय एहसान (bilateral favour) के रूप में पेश न करने की सावधानी बरती है. आयरन डोम की यह तैनाती एक व्यापक बहुपक्षीय हवाई रक्षा प्रतिक्रिया का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं. और यही मुख्य बात है. इजरायल खुद को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एकमात्र रक्षक के बजाय, समान खतरे का सामना करने वाले सक्षम देशों के गठबंधन के एक स्वाभाविक और मजबूत हिस्से के रूप में स्थापित कर रहा है.
क्षेत्रीय एकीकरण के लिए यह केवल आपसी सद्भावना से कहीं अधिक टिकाऊ आधार है. यह इजरायल की उस परिष्कृत रणनीति को दर्शाता है, जिसमें सामान्यीकरण को औपचारिक समारोहों के बजाय साझा सैन्य प्रतिबद्धता के माध्यम से मजबूत किया जाता है.
इस नजरिए से देखें तो इजरायल का पक्ष तर्कसंगत लगता है. 'अब्राहम समझौते' ने कूटनीतिक ढांचा तैयार किया और ईरान युद्ध ने सुरक्षा संबंधों को और तेज कर दिया है. अब जो उभर कर सामने आ रहा है, भले ही वह अभी शुरुआती दौर में हो- वह एक साझा दुश्मन और क्षेत्रीय स्थिरता के साझा दृष्टिकोण को लेकर इजरायल, खाड़ी देशों और उनके पश्चिमी भागीदारों के हितों का एक स्पष्ट मेल है. इजरायल के लिए, यह क्षेत्रीय व्यवस्था में अपनी जगह को वैध बनाने का वह अवसर है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी, और जिसे उसने अरब भागीदारों की रक्षा में अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करके हासिल किया है.
तथापि, विश्लेषण का सबसे कठिन प्रश्न यह है कि क्या यह कोई स्थायी ढांचा बन रहा है, या फिर यह अभी के लिए युद्ध की तपिश से पैदा हुआ एक अस्थायी मेल है. इस अंतर के केंद्र में 'फिलिस्तीन का सवाल' मौजूद है. सऊदी अरब का इस गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल होना अभी भी रियाद के राजनीतिक गणित में एक विश्वसनीय फिलिस्तीनी समाधान से जुड़ा हुआ है, और वह समाधान आज ओस्लो समझौते के बाद के किसी भी दौर की तुलना में सबसे अधिक दूर नजर आ रहा है.
गाजा और वेस्ट बैंक में जो कुछ भी हो रहा है, वह कई अनसुलझे मुद्दों में से केवल एक मुद्दा नहीं है. बल्कि, यह वह मुद्दा है जो तय करेगा कि क्या बाकी के अन्य मुद्दों को सुलझाया जा सकता है या नहीं. इस युद्ध में इजरायली कार्रवाइयों के प्रति सऊदी अरब की मूक सहमति और ईरान के क्षेत्रीय व्यवहार पर रियाद की गहरी चिंता वास्तविक तो है, लेकिन इस सहमति को 'नॉर्मलाइजेशन' (संबंधों का सामान्य होना) नहीं माना जा सकता.
लेबनान और सीरिया के साथ मुश्किलें अलग तरह की हैं. अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम की बातचीत चल रही है, लेकिन शेबा फार्म्स और कफ़र शुबा पहाड़ियों जैसे बुनियादी सवाल अभी भी अनसुलझे हैं. किसी भी लेबनानी सरकार के लिए ये मुद्दे संप्रभुता और प्रतीकात्मक रूप से बहुत गहरा महत्व रखते हैं.
सीरिया में, असद की सत्ता जाने के बाद से इजरायल ने दक्षिण में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है. दारा, कुनेत्रा और सुवेदा में इजरायली अभियानों को 'सुरक्षा की जरूरत' बताया गया है. अप्रैल में, एक इजरायली टैंक ने 1974 की युद्धविराम रेखा के पार फायरिंग भी की थी. सीरिया की कमज़ोर संक्रमणकालीन सरकार, जो खुद भीषण सांप्रदायिक तनावों से जूझ रही है, इजरायल के साथ किसी भी औपचारिक समझौते की स्थिति में नहीं है. इसके अलावा गोलान का मुद्दा वर्तमान कूटनीतिक कोशिशों की पहुंच से कहीं अधिक गहरा है.
इन सब चुनौतियों के बावजूद, इस युद्ध से इजरायल को होने वाले रणनीतिक फायदों को नकारा नहीं जा सकता. ईरान की सैन्य क्षमता काफी हद तक कम हो गई है और उसका 'प्रतिरोध का अक्ष' काफी कमजोर हो चुका है. किसी खाड़ी सहयोगी की सुरक्षा के लिए अपनी हवाई रक्षा क्षमता को तैनात करने की इजरायल की इच्छा और क्षमता वास्तव में अभूतपूर्व है. ये वास्तविक उपलब्धियां हैं और इन्हें इसी रूप में पहचाना जाना चाहिए.
लेकिन युद्ध में मिली उपलब्धि और शांति के लिए बनाया गया ढांचा, दोनों अलग-अलग स्तर की सफलताएं हैं. खाड़ी में जो आकार ले रहा है, उसे 'वेस्टफेलियन' अर्थ में एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था की नींव के रूप में नहीं, बल्कि 'खंडित बहुलवाद' के एक कामकाजी पैटर्न के रूप में बेहतर समझा जा सकता है. इसमें इजरायल, यूएई, पश्चिमी गठबंधन और परोक्ष रूप से सऊदी अरब, उन गहरे राजनीतिक समझौतों के बिना ही सैन्य तालमेल बिठा रहे हैं जिन्हें क्षेत्रीय व्यवस्था के पुराने सिद्धांतों में अनिवार्य शर्त माना जाता था.
ऐसा तालमेल वास्तविक है और इसके परिणाम भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं. लेकिन यह परिस्थितियों पर निर्भर और पलटा जाने वाला भी है, जो कि उन व्यवस्थाओं की पहचान है जो किसी स्थायी समझौते के बजाय केवल आपसी जरूरतों के तालमेल से टिकी होती हैं.
इस युद्ध में इजरायल ने यह तो दिखा दिया है कि वह अपने पड़ोस में पहले दर्जे का सुरक्षा प्रदाता बन सकता है. लेकिन उसने अभी तक यह नहीं दिखाया है कि वह उस गहरे, धीमे और अधिक चुनौतीपूर्ण काम में एक राजनीतिक भागीदार बन सकता है, जो एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करे जिसे एकजुट रहने के लिए युद्ध की जरूरत न पड़े. यही वह ढांचा है जिसे अभी बनाया जाना बाकी है. और इसे बुनियादी स्तर से बनाना होगा.
(डिस्क्लेमर: लेखिका सुजाता ऐश्वर्या, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं. इस आर्टिकल में बताए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां बताए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)
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