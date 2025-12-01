Analysis: हसीना के एक्सट्रैडिशन मुद्दे के बीच ढाका, भारत के साथ रिश्तों में क्या निरंतरता का संकेत दे रहा ?
ढाका ने भारत से रिश्तों में निरंतरता का संकेत देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि हसीना के एक्सट्रैडिशन मुद्दे रुकावट नहीं डालेंगे.
नई दिल्ली: बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने रविवार को कहाकि भारत के साथ रिश्ते "कुछ अनसुलझे मुद्दों" से नहीं रुकेंगे. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक्सट्रैडिशन का संवेदनशील मामला भी शामिल है. इससे ऐसा लगता है कि ढाका घरेलू उतार-चढ़ाव के बावजूद स्ट्रेटेजिक निरंतरता बनाए रखने के इरादे का संकेत दे रहा है.
तौहीद हुसैन की बातों से यह पता चलता है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल बदलाव ने रिश्ते की बुनियादी बातों को नहीं बदला है, जो दोनों देशों के रीजनल और सिक्योरिटी हितों के लिए बहुत जरूरी हैं.
ढाका ट्रिब्यून ने डिप्लोमैटिक कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (DCAB) द्वारा ऑर्गनाइज़्ड 'बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी: बदलती दुनिया में जरूरी भूमिका' नाम की एक टॉक शो में हुसैन के हवाले से कहा, "चाहे तीस्ता का पानी हो या बॉर्डर पर हत्याएं, ये शेख हसीना की वापसी के मामले के साथ-साथ बने रहेंगे. एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है." "हमारे हित बने रहेंगे, और उन्हें सुरक्षित करने की हमारी कोशिशें जारी रहेंगी. हम चाहते हैं कि वे वापस आ जाएं, ताकि सजा पर अमल हो सके. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वजह से बाकी सब कुछ अटक जाएगा." साथ ही, उन्होंने कहाकि तीस्ता पानी के बंटवारे और बॉर्डर पर हत्याओं को लेकर निराशा बहुत ज़्यादा है.
उन्होंने पूछा, "पिछली सरकार, जिसके भारत के साथ 15 साल तक अच्छे रिश्ते थे. क्या वे इन दोनों में से एक भी मुद्दा सुलझा पाए?" “यह बाहरी गर्मजोशी असली बात नहीं है. असली बात यह है कि क्या हमारे हित सुरक्षित हो रहे थे. साफ है, वे नहीं हो रहे थे. इसलिए, मैं यह नहीं कहना चाहता कि भारत के साथ ‘अच्छे संबंध’ थे. एक तरह का रिश्ता था, यह सरकार के लिए गहरा था.”
बीते साल अगस्त में शेख हसीना को उनके तानाशाही शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद हटा दिया गया था. इससे बांग्लादेश की घरेलू और विदेश नीति में बड़े बदलाव हुए. इस बदलाव ने सवाल खड़े किए कि क्या नया प्रशासन, खासकर इसकी अंतरिम सरकार और टेक्नोक्रेटिक सलाहकार, हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ ऐतिहासिक रूप से करीबी रिश्ते बनाए रखेंगे.
हुसैन की टिप्पणी ऐसे समय में भी आई है, जब बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा इस महीने की शुरुआत में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद ढाका ने भारत से उनके एक्सट्रैडिशन की मांग की थी. भारत ने कहा है कि चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में इस अनुरोध की जांच की जा रही है.
भारत ने अपनी स्थिति तब साफ की, जब हुसैन ने कहा था कि ढाका को उम्मीद है कि नई दिल्ली, हसीना के एक्सट्रैडिशन के इस नए अनुरोध का जवाब देगी. साथ ही, उन्होंने यह भी कहाकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि नई दिल्ली एक हफ्ते के अंदर ढाका के अनुरोध का जवाब देगी.
बांग्लादेश मीडिया ने हुसैन के हवाले से बताया कि उन्होंने 26 नवंबर को विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से कहा, "मुझे उम्मीद नहीं है कि वे ढाका के अनुरोध के एक हफ़्ते के अंदर जवाब देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें जवाब मिलेगा." उनसे हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध की स्थिति के बारे में पूछा गया था.
रविवार को हुसैन का कमेंट ऐसे समय में आया है, जब बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की लीडर खालिदा जिया को गंभीर हालत में ढाका के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. यह ऐसे समय में हुआ है, जब बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली इंटरिम सरकार ने अनाउंस किया है कि देश में अगले साल फरवरी में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे.
इस बीच, हसीना के हटने के बाद, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डिप्लोमैटिक रिश्ते सुधार रहा है. असल में, इस्लामाबाद में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान ने इस हफ्ते की शुरुआत में अनाउंस किया था कि दिसंबर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो जाएंगी.
यहां, यह भी बताना जरूरी है कि हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश के पॉलिटिकल माहौल में एक्सट्रीमिस्ट इस्लामी एलिमेंट्स भी बढ़े, जिससे धार्मिक माइनॉरिटीज, खासकर हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई. भारत इन डेवलपमेंट्स पर लगातार अपनी चिंताएं जाहिर करता रहा है. अब, रविवार को हुसैन के नए कमेंट्स से, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश यह इशारा दे रहा है कि भारत के साथ बाइलेटरल रिश्ते इतने जरूरी हैं कि हसीना के एक्सट्रैडिशन के मुद्दे से जुड़ी पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज की वजह से उन्हें पटरी से नहीं उतारा जा सकता. यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि हसीना के लंबे कार्यकाल में गहरे स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन रहे हैं.
लगभग 15 सालों तक, हसीना की सरकारें साउथ एशिया में भारत की सबसे करीबी पॉलिटिकल पार्टनर थीं. उन्होंने काउंटरटेररिज्म कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, एनर्जी ट्रेड, नॉर्थईस्ट में विद्रोही ग्रुप्स के खिलाफ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन और स्टेबल बॉर्डर मैनेजमेंट पर काम किया. इसलिए, भारत अपनी स्टेबल ईस्टर्न फ्रंटियर और सब-रीजनल कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर के लिए हसीना की पॉलिसीज का बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेता है.
हालांकि, ढाका के जर्नलिस्ट सैफुर रहमान तपन ने कहा कि हुसैन के बयान का ज़्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वह एक करियर डिप्लोमैट हैं.
तपन ने ढाका से फोन पर ETV भारत को बताया, "हुसैन हमेशा एक डिप्लोमैट की तरह बयान देते हैं." "आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश से भूटान के लिए सामान का ट्रांसशिपमेंट भारत के साथ बॉर्डर के पास रुका हुआ है, क्योंकि इंडियन अथॉरिटीज से परमिशन नहीं मिली है."
उधर चटगांव पोर्ट के जरिए भूटान का पहला ट्रायल ट्रांजिट शिपमेंट इंडियन अथॉरिटीज से समय पर जरूरी क्लियरेंस न मिलने की वजह से बुरीमारी लैंड पोर्ट पर फंसा हुआ है. बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कंसाइनमेंट शनिवार सुबह बुरीमारी पहुंचा और इसे चेंगराबांधा लैंड पोर्ट के जरिए भारत में आना था. हालांकि, इंडियन कस्टम्स ने भूटानी अधिकारियों से एक और कन्फर्मेशन लेटर मांगा था, लेकिन, भूटान में वीकेंड की छुट्टी होने की वजह से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है.
कुल मिलाकर, हुसैन की बातों से भरोसा तो मिलता है, लेकिन भारत-बांग्लादेश के रिश्ते अब भी एडजस्टमेंट के दौर में हैं. बहुत कुछ बांग्लादेश के अंदरूनी पॉलिटिकल सेटलमेंट की दिशा और ढाका पिछली सरकार से जुड़े मामलों को कैसे संभालता है, इस पर निर्भर करेगा.
