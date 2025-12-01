ETV Bharat / opinion

Analysis: हसीना के एक्सट्रैडिशन मुद्दे के बीच ढाका, भारत के साथ रिश्तों में क्या निरंतरता का संकेत दे रहा ?

नई दिल्ली: बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने रविवार को कहाकि भारत के साथ रिश्ते "कुछ अनसुलझे मुद्दों" से नहीं रुकेंगे. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक्सट्रैडिशन का संवेदनशील मामला भी शामिल है. इससे ऐसा लगता है कि ढाका घरेलू उतार-चढ़ाव के बावजूद स्ट्रेटेजिक निरंतरता बनाए रखने के इरादे का संकेत दे रहा है.

तौहीद हुसैन की बातों से यह पता चलता है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल बदलाव ने रिश्ते की बुनियादी बातों को नहीं बदला है, जो दोनों देशों के रीजनल और सिक्योरिटी हितों के लिए बहुत जरूरी हैं.

ढाका ट्रिब्यून ने डिप्लोमैटिक कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (DCAB) द्वारा ऑर्गनाइज़्ड 'बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी: बदलती दुनिया में जरूरी भूमिका' नाम की एक टॉक शो में हुसैन के हवाले से कहा, "चाहे तीस्ता का पानी हो या बॉर्डर पर हत्याएं, ये शेख हसीना की वापसी के मामले के साथ-साथ बने रहेंगे. एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है." "हमारे हित बने रहेंगे, और उन्हें सुरक्षित करने की हमारी कोशिशें जारी रहेंगी. हम चाहते हैं कि वे वापस आ जाएं, ताकि सजा पर अमल हो सके. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वजह से बाकी सब कुछ अटक जाएगा." साथ ही, उन्होंने कहाकि तीस्ता पानी के बंटवारे और बॉर्डर पर हत्याओं को लेकर निराशा बहुत ज़्यादा है.

उन्होंने पूछा, "पिछली सरकार, जिसके भारत के साथ 15 साल तक अच्छे रिश्ते थे. क्या वे इन दोनों में से एक भी मुद्दा सुलझा पाए?" “यह बाहरी गर्मजोशी असली बात नहीं है. असली बात यह है कि क्या हमारे हित सुरक्षित हो रहे थे. साफ है, वे नहीं हो रहे थे. इसलिए, मैं यह नहीं कहना चाहता कि भारत के साथ ‘अच्छे संबंध’ थे. एक तरह का रिश्ता था, यह सरकार के लिए गहरा था.”

बीते साल अगस्त में शेख हसीना को उनके तानाशाही शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद हटा दिया गया था. इससे बांग्लादेश की घरेलू और विदेश नीति में बड़े बदलाव हुए. इस बदलाव ने सवाल खड़े किए कि क्या नया प्रशासन, खासकर इसकी अंतरिम सरकार और टेक्नोक्रेटिक सलाहकार, हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ ऐतिहासिक रूप से करीबी रिश्ते बनाए रखेंगे.

हुसैन की टिप्पणी ऐसे समय में भी आई है, जब बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा इस महीने की शुरुआत में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद ढाका ने भारत से उनके एक्सट्रैडिशन की मांग की थी. भारत ने कहा है कि चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में इस अनुरोध की जांच की जा रही है.

भारत ने अपनी स्थिति तब साफ की, जब हुसैन ने कहा था कि ढाका को उम्मीद है कि नई दिल्ली, हसीना के एक्सट्रैडिशन के इस नए अनुरोध का जवाब देगी. साथ ही, उन्होंने यह भी कहाकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि नई दिल्ली एक हफ्ते के अंदर ढाका के अनुरोध का जवाब देगी.

बांग्लादेश मीडिया ने हुसैन के हवाले से बताया कि उन्होंने 26 नवंबर को विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से कहा, "मुझे उम्मीद नहीं है कि वे ढाका के अनुरोध के एक हफ़्ते के अंदर जवाब देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें जवाब मिलेगा." उनसे हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध की स्थिति के बारे में पूछा गया था.