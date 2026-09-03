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क्या चीन का बहिष्कार एक संभावित आर्थिक हकीकत है या सिर्फ एक चाहत ?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ( AFP )

क्या चीन का बहिष्कार एक संभावित आर्थिक वास्तविकता है या महज एक आकांक्षा ?अक्सर, भारत और कई अन्य देशों, विशेष रूप से यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम और फिलीपींस में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांगें जोर पकड़ती रही हैं. भू-राजनीतिक तनाव और संबंधित सार्वजनिक चिंताओं के समय चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांगें तेज हो जाती हैं. हालांकि, एक हकीकत ये भी है कि इस तरह के आंदोलन अपेक्षित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं. चीनी उत्पाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत हैं और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हैं. चीन विरोधी भावना के बावजूद, चीन साल दर साल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है. यह भावनात्मक और राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित बहिष्कार की तुलना में आर्थिक विचारों के महत्व को दर्शाता है. चीन शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसे अक्सर व्यापार बहिष्कार और चीन विरोधी भावना के आह्वान का निशाना बनाया गया है, जिसमें उसके उत्पादों की निम्न गुणवत्ता को प्राथमिक कारण बताया गया है. यह दिलचस्प है कि चीन के साथ व्यापार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले देश अक्सर चीन के बहिष्कार का आह्वान करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं और बार-बार अनुचित शुल्क लगाते हैं. इसके अलावा, कंज्यूमर लेड वाले आंदोलन भी हैं जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित करते हैं और घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देते हैं. आश्चर्यजनक रूप से, बहिष्कार के आह्वान और व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपाय अधिकतर इसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों, जिनमें यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और वियतनाम शामिल हैं, की ओर से हैं. इन देशों में चीनी उत्पादों के बहिष्कार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के आह्वान देखे गए हैं. ये बहिष्कार आह्वान 2010 के दशक के दौरान और कोविड-19 महामारी के बाद अधिक प्रमुख हो गए थे. सामान्यतः, इन बहिष्कारों को उपभोक्ता-नेतृत्व वाले आंदोलनों के रूप में देखा जाता है और ये देश या क्षेत्र-विशिष्ट और सीमित अवधि के होते हैं. यूरोप चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करता रहा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी लगातार बनी हुई हैं. इसके अलावा, यूरोप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को लेकर भी चिंतित है, जिसके चलते यूरोपीय नीति निर्माताओं और औद्योगिक घरानों ने चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने की मांग की है. इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका भी चीन से सामान आयात करने के प्रति अनिच्छुक है. लेकिन अमेरिका ने चीनी वस्तुओं के प्रवाह को रोकने के लिए एक अलग रणनीति अपनाई है. इसमें एक साथ कई कदम शामिल हैं. और इन्हें कई लेयर में यूज किया जा रहा है. इनमें व्यापार प्रतिबंधों और अनुचित शुल्कों का उपयोग किया गया है. प्रोत्साहन, लक्षित आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और आयातित वस्तुओं के बजाय घरेलू वस्तुओं को प्राथमिकता देने वाली सार्वजनिक खरीद नीतियों को लागू किया जाना शामिल है. संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ समूहों ने उपभोक्ताओं को चीनी वस्तुओं के बजाय अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अभियान और उपभोक्ता आंदोलन भी चलाए हैं. चीन कुल क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है. चीन ने इन लाभों, जैसे कि भूमि क्षेत्र, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और विशाल कार्यबल का लाभ उठाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. चीन ने दीर्घकालिक नीतियों, निवेशों और वैश्विक व्यापार में एकीकरण के संयोजन के माध्यम से अपना विशाल, उन्नत विनिर्माण आधार और कुशल कार्यबल विकसित किया है.इस प्रकार, चीन ने न केवल दक्षिण पूर्व एशिया में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है.चीन 14 पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है. इन सीमाओं के कुछ हिस्सों को विवादित घोषित किया गया है, जिसके कारण भारत और वियतनाम सहित पड़ोसी देशों के साथ लगातार क्षेत्रीय असहमति और कभी न खत्म होने वाला तनाव बना हुआ है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के कई देशों के साथ गंभीर समुद्री विवाद हैं, जिनमें फिलीपींस, वियतनाम,मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान और जापान शामिल हैं. ये विवाद मुख्य रूप से दक्षिण चीन सागर में द्वीपों, चट्टानों और समुद्री क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धी दावों से संबंधित हैं.जबकि जापान के साथ विवादपूर्वी चीन सागर में द्वीपों से संबंधित है.चीन के निकट स्थित अन्य प्रमुख देश जो चीनी वस्तुओं के आयात का विरोध करते हैं, वे हैंभारत, वियतनाम और फिलीपींस. क्षेत्रीय और समुद्री विवादों और चीन केसमग्र प्रभुत्व के कारण - वियतनाम और फिलीपींस में चीनी वस्तुओं का उपभोक्ता-नेतृत्व वाला बहिष्कारकाफी आम रहा है. यहां पर दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद, चीन-विरोधी भावना की भावना, राजनीतिक दबाव और उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं रहती हैं. भारत में चीन-विरोधी भावना और चीनी वस्तुओं के उपभोक्ता-नेतृत्व वाले बहिष्कार का एक लंबा इतिहास हैजो 1962 से चला आ रहा है. यह व्यापक रूप से माना जाता है कि चीनी वस्तुओं से बचना हीलगातार सीमा तनाव, क्षेत्रीय विवादों और आत्मनिर्भरता के लिए दबाव के बीच राष्ट्र के साथ एकजुटता व्यक्त करने का सही तरीका है.