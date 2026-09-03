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क्या चीन का बहिष्कार एक संभावित आर्थिक हकीकत है या सिर्फ एक चाहत ?

सप्लाई चेन और रॉ मैटेरियल पर जिस तरह चीन का प्रभुत्व कायम है, ऐसा लगता नहीं है कि उसका बहिष्कार करना संभव है.

Xi Jinping, China president
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 5:51 PM IST

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क्या चीन का बहिष्कार एक संभावित आर्थिक वास्तविकता है या महज एक आकांक्षा ?अक्सर, भारत और कई अन्य देशों, विशेष रूप से यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम और फिलीपींस में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांगें जोर पकड़ती रही हैं. भू-राजनीतिक तनाव और संबंधित सार्वजनिक चिंताओं के समय चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांगें तेज हो जाती हैं. हालांकि, एक हकीकत ये भी है कि इस तरह के आंदोलन अपेक्षित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं.

चीनी उत्पाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत हैं और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हैं. चीन विरोधी भावना के बावजूद, चीन साल दर साल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है. यह भावनात्मक और राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित बहिष्कार की तुलना में आर्थिक विचारों के महत्व को दर्शाता है.

चीन शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसे अक्सर व्यापार बहिष्कार और चीन विरोधी भावना के आह्वान का निशाना बनाया गया है, जिसमें उसके उत्पादों की निम्न गुणवत्ता को प्राथमिक कारण बताया गया है. यह दिलचस्प है कि चीन के साथ व्यापार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले देश अक्सर चीन के बहिष्कार का आह्वान करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं और बार-बार अनुचित शुल्क लगाते हैं.

इसके अलावा, कंज्यूमर लेड वाले आंदोलन भी हैं जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित करते हैं और घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देते हैं. आश्चर्यजनक रूप से, बहिष्कार के आह्वान और व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपाय अधिकतर इसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों, जिनमें यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और वियतनाम शामिल हैं, की ओर से हैं. इन देशों में चीनी उत्पादों के बहिष्कार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के आह्वान देखे गए हैं. ये बहिष्कार आह्वान 2010 के दशक के दौरान और कोविड-19 महामारी के बाद अधिक प्रमुख हो गए थे. सामान्यतः, इन बहिष्कारों को उपभोक्ता-नेतृत्व वाले आंदोलनों के रूप में देखा जाता है और ये देश या क्षेत्र-विशिष्ट और सीमित अवधि के होते हैं.

यूरोप चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करता रहा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी लगातार बनी हुई हैं. इसके अलावा, यूरोप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को लेकर भी चिंतित है, जिसके चलते यूरोपीय नीति निर्माताओं और औद्योगिक घरानों ने चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने की मांग की है.

इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका भी चीन से सामान आयात करने के प्रति अनिच्छुक है. लेकिन अमेरिका ने चीनी वस्तुओं के प्रवाह को रोकने के लिए एक अलग रणनीति अपनाई है. इसमें एक साथ कई कदम शामिल हैं. और इन्हें कई लेयर में यूज किया जा रहा है. इनमें व्यापार प्रतिबंधों और अनुचित शुल्कों का उपयोग किया गया है. प्रोत्साहन, लक्षित आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और आयातित वस्तुओं के बजाय घरेलू वस्तुओं को प्राथमिकता देने वाली सार्वजनिक खरीद नीतियों को लागू किया जाना शामिल है.

संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ समूहों ने उपभोक्ताओं को चीनी वस्तुओं के बजाय अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अभियान और उपभोक्ता आंदोलन भी चलाए हैं. चीन कुल क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है. चीन ने इन लाभों, जैसे कि भूमि क्षेत्र, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और विशाल कार्यबल का लाभ उठाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है.

चीन ने दीर्घकालिक नीतियों, निवेशों और वैश्विक व्यापार में एकीकरण के संयोजन के माध्यम से अपना विशाल, उन्नत विनिर्माण आधार और कुशल कार्यबल विकसित किया है.इस प्रकार, चीन ने न केवल दक्षिण पूर्व एशिया में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है.चीन 14 पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है. इन सीमाओं के कुछ हिस्सों को विवादित घोषित किया गया है, जिसके कारण भारत और वियतनाम सहित पड़ोसी देशों के साथ लगातार क्षेत्रीय असहमति और कभी न खत्म होने वाला तनाव बना हुआ है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के कई देशों के साथ गंभीर समुद्री विवाद हैं, जिनमें फिलीपींस, वियतनाम,मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान और जापान शामिल हैं.

ये विवाद मुख्य रूप से दक्षिण चीन सागर में द्वीपों, चट्टानों और समुद्री क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धी दावों से संबंधित हैं.जबकि जापान के साथ विवादपूर्वी चीन सागर में द्वीपों से संबंधित है.चीन के निकट स्थित अन्य प्रमुख देश जो चीनी वस्तुओं के आयात का विरोध करते हैं, वे हैंभारत, वियतनाम और फिलीपींस.

क्षेत्रीय और समुद्री विवादों और चीन केसमग्र प्रभुत्व के कारण - वियतनाम और फिलीपींस में चीनी वस्तुओं का उपभोक्ता-नेतृत्व वाला बहिष्कारकाफी आम रहा है. यहां पर दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद, चीन-विरोधी भावना की भावना, राजनीतिक दबाव और उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं रहती हैं.

भारत में चीन-विरोधी भावना और चीनी वस्तुओं के उपभोक्ता-नेतृत्व वाले बहिष्कार का एक लंबा इतिहास हैजो 1962 से चला आ रहा है. यह व्यापक रूप से माना जाता है कि चीनी वस्तुओं से बचना हीलगातार सीमा तनाव, क्षेत्रीय विवादों और आत्मनिर्भरता के लिए दबाव के बीच राष्ट्र के साथ एकजुटता व्यक्त करने का सही तरीका है.

जून 2020 में, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प नेजनभावनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को और तीव्र कर दिय. इसे चीन के बारे में जनमत में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे चीन विरोधी भावनाएं प्रबल हुई हैं.भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपाय किए और रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी निवेशों की निगरानी बढ़ा दी.

'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसी नीतिगत पहलों ने स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं के समर्थन को और मजबूत किया है. हालांकि, चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बना हुआ है. विनिर्माण घटकों और औद्योगिक कच्चे माल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण जून 2026 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा सर्वकालिक उच्च स्तर 112.16 अरब डॉलर तक पहुंच गया.

2025-26 के दौरान, न केवल भारत के साथ चीन का व्यापार सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, बल्कि कुल मिलाकर,चीन के निर्यात में 27% की वृद्धि हुई. वैश्विक स्तर पर, 2026 के पहले छह महीनों में चीन का निर्यात17.6% बढ़कर 2.12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो एक रिकॉर्ड है.

पिछले एक दशक में, भारतीय बाजार कई चीनी ब्रांडों औरमोबाइल गेमों से भर गए हैं. भारत में लोकप्रिय उत्पाद चीन में बने स्मार्टफोन और चीन द्वारा विकसितमोबाइल फोन गेम हैं, जो एक दूसरे के विकास में सहायक हैं. चीनी मोबाइल और गेमों के उपयोग का वास्तविक खतराडेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता है. यह भारत के व्यापार संतुलन पर उनके आर्थिक प्रभाव से कहीं अधिक है.चीनी निर्यात में वृद्धि एआई से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं द्वारा संचालित है, क्योंकि एआईबुनियादी ढांचे की मांग के कारण सेमीकंडक्टर चिप्स की ऐतिहासिक कमी और उच्च कीमतें हुई हैं.

पूर्वी एशिया के केंद्र में चीन की भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक नेटवर्क, बड़े उद्योग, उन्नत बंदरगाह और विनिर्माण समूहों में प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता ने इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है. वहीं दूसरी ओर, चीन पर निरंतर व्यापारिक निर्भरता के कारण भू-राजनीतिक और आर्थिक व्यवधान बढ़ गए हैं. चीन विरोधी भावना और चीनी उत्पादों का बहिष्कार भारत में नियमित बहस का विषय रहा है. हालांकि, वर्तमान आर्थिक स्थिति में चीन पर भारत की व्यापारिक निर्भरता निर्विवाद और अपरिहार्य है. भारत विनिर्माण को मजबूत करके और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सहायक नीतियों को अपनाकर व्यापार में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है. दूसरी ओर, सरकार ने विदेशी निवेश नीतियों को युक्तिसंगत बनाया और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नवाचार के माध्यम से तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया.

हालांकि, पिछले एक दशक में, भारत की व्यापारिक निर्भरता तेजी से स्पष्ट होती जा रही है,जिसके साथ व्यापार असंतुलन भी बढ़ रहा है. चीन से आयात में वृद्धि हुई है, जो2014 में 54.2 अरब डॉलर से बढ़कर 2019 में 74.8 अरब डॉलर हो गया है, और 2024 में 120 अरब डॉलरऔर 2026 में 140 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.इसके विपरीत, चीन को भारतीय निर्यात में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है. यह 2014 में 13.4 अरब अमेरिकी डॉलरसे बढ़कर 2024 में 28.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, फिर 2026 में लगभग 19.48 अरब अमेरिकी डॉलरतक गिर गया.

इस प्रकार, चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा लगातार बने हुए व्यापार असंतुलन को रेखांकित करता है,क्योंकि भारत चीन पर बहुत अधिक निर्भर है. दूसरी ओर, भारत चीनी बाजारों में अपने उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है.यह प्रवृत्ति चीन के साथ भारत के आर्थिक संबंधों के गहरे एकीकरण को उजागर करती है. हालांकि व्यापार पर निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरी को लेकर चिंताओं के चलते मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं जैसी पहल शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना है, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार का पैमाना दर्शाता है कि चीन एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बना हुआ है.इसलिए, भारत की दीर्घकालिक रणनीति में चीन के साथ व्यापार सहयोग के माध्यम से जुड़ाव को संतुलित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाकर, घरेलू विनिर्माण को बढ़ाकर और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके अत्यधिक निर्भरता को कम करने पर भी जोर दिया गया है.

इस प्रकार, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की भारत की रणनीति आयात प्रतिस्थापन से हटकर वैश्विक व्यापार नेटवर्क के अनुरूप प्रतिस्पर्धी घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने की ओर स्थानांतरित हो गई है. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनाओं जैसी उल्लेखनीय पहलों से रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ लाभ प्राप्त हुए हैं. इन क्षेत्रों में घरेलू क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है. हालांकि, भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने से बहुत दूर है और कच्चे तेल, सेमीकंडक्टर घटकों, उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी और विनिर्माण उपकरणों के आयात पर निर्भर रहना जारी रखता है.

(डिस्क्लेमर : यहां पर व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से लेखक के हैं और वे ईटीवी भारत के विचारों या नीतियों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.)

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