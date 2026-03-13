ईरान युद्ध और गहराता गैस संकट: क्या बायो-गैस और सोलर कुकिंग बन सकते हैं भारत का नया 'ईंधन'?
एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी कतारों की खबरें आ रही हैं. सवाल उठता है, हम इस स्थिति से कैसे निपट सकते हैं?
Published : March 13, 2026 at 3:43 PM IST
यद्यपि सरकार भारतीयों को आश्वासन दे रही है कि गैस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आम जनता इसकी मार अलग तरह से महसूस कर रही है. ईरान युद्ध का शिकार हम सभी हुए हैं जो खाना पकाने के लिए एलएनजी या एलपीजी का उपयोग करते हैं. गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से लंबी कतारों और खाली सिलेंडरों की खबरें आ रही हैं. देशभर में कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो सवाल यह है कि क्या हम इस स्थिति से निपट सकते हैं?
बड़ी तस्वीर को समझें तो भारत के 70% से अधिक परिवार खाना पकाने के मुख्य ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग करते हैं, जबकि 80% परिवारों की पहुंच एलपीजी तक है. 2020-21 के आंकड़े बताते हैं कि 89% शहरी परिवार एलपीजी को प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग करते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 49.4% था.
अब घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60% की उछाल और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 100 रुपये से अधिक की वृद्धि के साथ, हमारी जेब पर बोझ बढ़ना तय है. किल्लत इस स्तर तक बढ़ गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन में गैस की कमी के कारण पका हुआ भोजन नहीं परोसा गया. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में भी गैस के लिए भारी भीड़ और लंबी कतारें देखी गईं.
शहरी गरीब पहले से ही गैस के लिए भटक रहे हैं, उनके पास खाना पकाने के वैकल्पिक ईंधन का कोई जरिया नहीं है और घबराहट के कारण कुछ क्षेत्रों में सिलेंडर की कीमतें 3000 रुपये तक पहुंच रही हैं.
कीमतों में इस भारी उछाल का मुख्य कारण ईरान पर युद्ध का तेज होना है, और इसके बाद हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की घेराबंदी और सैन्यीकरण के साथ-साथ खाड़ी क्षेत्र में प्रमुख तेल और गैस उत्पादन केंद्रों पर हमले हुए हैं. इसके परिणामस्वरूप, कतर जैसे प्रमुख एलएनजी (LNG) हब ने उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया है, जबकि ईरान चेतावनी दे रहा है कि कच्चे तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है.
हाल के दिनों में, भारत ने अपने ऐतिहासिक साझेदार ईरान का साथ छोड़कर इजरायल-अमेरिका गठबंधन का पक्ष लिया है, जिससे भारत भी आर्थिक नाकेबंदी का लक्ष्य बन गया है. इसके परिणामस्वरूप रूस ने भी भारत को रियायतें देना बंद कर दिया है. भविष्य में, यदि युद्ध रुक भी जाता है, तब भी भारत अपनी गैस और तेल की जरूरतों के लिए भारी संकट में होगा या पूरी तरह से अमेरिका की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा-जब तक कि हम अपना रास्ता नहीं बदलते और गैस संप्रभुता (gas sovereignty) के लिए एक नई नीति नहीं बनाते.
गैस स्वराज के लिए नीति
बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के कारण, हो सकता है कि भारत को रूस या ईरान से ऊर्जा की आपूर्ति न मिल पाए और खाड़ी देशों को अपने उत्पादन चक्र को वापस पटरी पर लाने में समय लगेगा. इसलिए, आने वाले समय में खाड़ी देशों का तेल और गैस और भी दुर्लभ और महंगा हो सकता है.
ऐसे में हमें अपनी गैस नीति को, जो वर्तमान में मुख्य रूप से आयात पर आधारित है, घरेलू उत्पादन और स्वावलंबन की ओर मोड़ने की जरूरत है. इस यात्रा का पहला कदम बायो-गैस के उत्पादन और भंडारण को तेजी से बढ़ाना है. भारत वर्तमान में लगभग 2.07 बिलियन m3/वर्ष उत्पादन करता है, जबकि इसमें 29-48 बिलियन m3/वर्ष की विशाल क्षमता है. हमें इस क्षमता का लाभ उठाने की जरूरत है.
इस दिशा में बढ़ने के लिए हर जिले में बायो-सीएनजी प्लांट बनाने होंगे, जिन्हें उन समूहों से जोड़ा जाए जहां भारी मात्रा में पशु अपशिष्ट और कृषि अवशेष निकलते हैं. सरकार के पास पहले से ही लावारिस पशुओं को आश्रय देने की योजना है. सरकार इस परियोजना का विस्तार कर सकती है और पशु आश्रयों के साथ बायो-सीएनजी इकाइयां बनाने के लिए वित्तीय सब्सिडी दे सकती है.
गेल (GAIL) जैसी सरकारी एजेंसियां या राज्य स्तर की एजेंसियां उत्पादित बायो-सीएनजी को खरीद सकती हैं और खाना पकाने के लिए पास के शहरों में इसकी आपूर्ति कर सकती हैं. हर जिले में एक या दो बड़े बायो-सीएनजी प्लांट और छोटे-मध्यम इकाइयों के एक नेटवर्क की जरूरत है, जो स्थानीय खपत के लिए सस्ती गैस उपलब्ध करा सकें.
इन प्लांटों से निकलने वाले अवशेष को पास की बायो-फर्टिलाइजर इकाइयों को दिया जा सकता है, ताकि इसे किसानों के लिए प्राकृतिक खाद में बदला जा सके. इससे रासायनिक खाद के बढ़ते बिल को कम करने और मिट्टी के कायाकल्प मिशन में भी मदद मिल सकती है.
ग्रामीण आबादी के मामले में, वनों की कटाई पर विशेष नजर रखनी होगी. क्योंकि गैस की ऊंची कीमतों के कारण लोग स्वाभाविक रूप से लकड़ी की ओर रुख करेंगे, जो हमारे लिए बुरा होगा. इसलिए, भारत में खाना पकाने के लिए उपलों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. हमें जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) वाली गैस के बिना भारतीय रसोई के ईंधन की फिर से कल्पना करनी होगी और पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करना होगा.
बायो-सीएनजी का उपयोग यूरिया बनाने के लिए भी किया जा सकता है. इसलिए, देश भर में बायो-सीएनजी प्लांट लगाकर सरकार खाड़ी देशों की गैस पर निर्भरता को धीरे-धीरे खत्म करने और अधिक स्वदेशी और पर्यावरण के अनुकूल यूरिया प्राप्त करने में मदद कर सकती है.
हमारे पास बायो-सीएनजी के प्रचुर उत्पादन के लिए कच्चा माल पहले से ही उपलब्ध है. हमारे सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों के तकनीकी नवाचार और भारतीय व्यवसायों के साथ साझेदारी के माध्यम से, हम एक निश्चित समय सीमा में इसे बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते हैं. लेकिन बायो-सीएनजी कार्यक्रम केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, इसमें शहरी केंद्रों की भी बड़ी भूमिका है.
अगले वर्ष से, ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के साथ-साथ सरकार को बड़े अपार्टमेंट, मॉल, वाणिज्यिक भवनों, स्कूलों और रेस्तरां आदि के लिए बायो-गैस उत्पादन का अनिवार्य नियम बनाना चाहिए. वर्तमान में खाद्य अपशिष्ट से बायो-गैस बनाने वाली घरेलू इकाइयां उपलब्ध हैं, हमें इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने की आवश्यकता है.
सुलभ शौचालयों की तरह शौचालय-सह-बायोगैस उत्पादन मॉडल को अपनाकर या उसमें नया सुधार कर, ऊपर बताए गए सभी परिसर अपनी खाना पकाने की गैस की जरूरत का कुछ हिस्सा खुद पैदा कर सकते हैं. सरकार को गेल के माध्यम से एक ऐसा कार्यक्रम चलाना चाहिए, जहां इन परिसरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त और बिना उपयोग वाली गैस का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों के गैस ग्रिड में किया जा सके.
गांव और ब्लॉक स्तर पर भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत छोटे बायोगैस-सह-शौचालय परिसर बनाए जाने चाहिए. ईंधन में इथेनॉल मिलाने के बजाय, सरकार को बायो-सीएनजी मिलाने या जनता को पूरी तरह से 'ग्रीन बायो-सीएनजी' सिलेंडर बांटने पर ध्यान देने की जरूरत है.
प्रमुख शहरी केंद्रों के सभी नगर निगम कचरा प्रबंधन अधिकारियों को मीथेन या बायो-गैस कैप्चर मॉडल रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए, ताकि हमारे 'लैंडफिल' (कचरे के ढेरों) से निकलने वाली बायो-गैस का उपयोग किया जा सके और हमारे आयात बिल को कम करने में मदद मिल सके.
देश के प्रमुख गैस बुनियादी ढांचे (infrastructure) को बायो-आधारित उत्पादन की दिशा में पूरी तरह बदलने की आवश्यकता है. गैस के अलावा, सरकार को अपने सोलर कुकिंग (सौर ऊर्जा से खाना पकाने) इकोसिस्टम को भी तेजी से बढ़ाने की जरूरत है. सबसे पहले, देश में मॉडल सोलर कुकर उपकरणों और अनुसंधान की कमी है. भारत जैसे देश के लिए, जहां प्रचुर मात्रा में धूप मिलती है, सरकार को विकेंद्रीकृत सोलर मॉड्यूल पर अधिक जोर देना चाहिए जो खाना पकाने के लिए गैस पर बोझ को कम कर सकें.
घरेलू इकाइयों को बनाने के लिए नए शोध की आवश्यकता है और वर्तमान मॉड्यूल की कीमतों को और अधिक किफायती बनाने की जरूरत है. बाजार में नए 'सोलर-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड' कुकर पेश किए जाने चाहिए जो रात में भी काम कर सकें. जिन राज्यों में सौर विकिरण अधिक है, वहां सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए और गृहणियों को इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)
इसे भी पढ़ेंः
- गैस संकट पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा, गैस सिलेंडर लेकर एजेंसियों पर लाइनों में लगे लोग
- "देश में ईंधन की कोई कमी नहीं", पेट्रोलियम मंत्री का गैस संकट पर सदन में बयान
- हॉस्टल में खाना बनाने को गैस नहीं! चेन्नई के मेडिकल कॉलेज ने छात्रों से कहा- 'कमरा खाली करो, घर से करो पढ़ाई'
- ऊर्जा के साथ-साथ ब्रिक्स में ईरान की मेजबानी करना भारत के लिए दोहरा संकट