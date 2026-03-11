ETV Bharat / opinion

ऊर्जा के साथ-साथ ब्रिक्स में ईरान की मेजबानी करना भारत के लिए दोहरा संकट

ईरान द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्यों पैदा करता है, समझें.

Iran War
बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक इलाके को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले के स्थल से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है. (AFP)
By Aroonim Bhuyan

Published : March 11, 2026 at 2:23 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 2:30 PM IST

8 Min Read
नई दिल्ली : अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते संघर्ष में ईरान द्वारा युद्धविराम प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार करना भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है. इसका कारण है हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत खाड़ी देशों से ऊर्जा आयात पर बहुत अधिक निर्भर है.चूंकि भारत के कच्चे तेल की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा रणनीतिक रूप से संवेदनशील होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जहां ईरान का काफी प्रभाव है, इसलिए यह आशंका बढ़ रही है कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष ऊर्जा प्रवाह को बाधित कर सकता है और घरेलू आपूर्ति में संकट पैदा कर सकता है.

ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने सोमवार देर रात कहा कि चीन, रूस और फ्रांस सहित कई देशों ने संभावित युद्धविराम के संबंध में तेहरान से संपर्क किया है. ईरान की समाचार एजेंसी आईएसएनए ने गरीबाबादी के हवाले से कहा, "युद्धविराम के लिए हमारी पहली शर्त यह है कि आक्रामकता दोबारा न दोहराई जाए."

28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले के बाद से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है, जिसमें सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत 1,200 से अधिक लोग मारे गए. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल, जॉर्डन, इराक और खाड़ी देशों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं.ईरान का युद्धविराम से इनकार करना अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को सोमवार को देश का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किए जाने के बाद आया है.

भारत अपनी 80 फीसदी से अधिक कच्चे तेल की जरूरतों का आयात करता है, और इस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक जैसे खाड़ी देशों से आता है. इस तेल का अधिकांश परिवहन होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर होता है.

तेहरान द्वारा युद्धविराम की अपीलों को अनसुना करने का असर भारत पर भी पड़ने लगा है, जिससे पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक उथल-पुथल के प्रति भारत की संवेदनशीलता उजागर हो रही है. मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की कमी और होटलों और रेस्तरां में सेवाओं में व्यवधान की खबरों ने ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. इस बीच, खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठक की.खबरों में यह भी कहा गया है कि सरकार मतदाताओं और आम परिवारों की सुरक्षा के लिए घरेलू खाना पकाने की गैस को प्राथमिकता दे रही है. परिणामस्वरूप, बाजार मूल्य वाले सिलेंडरों पर निर्भर वाणिज्यिक क्षेत्र को आपूर्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है.

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने कहा, "वैश्विक ईंधन आपूर्ति को प्रभावित करने वाली मौजूदा भू-राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं तथा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्रों के लिए इसकी उपलब्धता को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाए गए हैं."

उन्होंने कहा, "अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति द्वारा की जाएगी और योग्यता, आवश्यकता और उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी."

एलपीजी का उपयोग भारतीय घरों के साथ-साथ आतिथ्य क्षेत्र की व्यावसायिक रसोई में भी व्यापक रूप से होता है. आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा या घबराहट में खरीदारी से वितरण नेटवर्क पर तुरंत दबाव पड़ सकता है. हालांकि मौजूदा कमी अस्थायी या स्थानीय हो सकती है, लेकिन यह खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों के प्रति भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है.

इस बीच, आईएएनएस समाचार एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद भारत की तेल रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की है. सूत्रों के अनुसार, सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति के दुरुपयोग को रोकने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए नए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए प्रतीक्षा अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है.सूत्र के हवाले से कहा गया है, "सरकार ने स्थिति पर नजर रखने और एलपीजी के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है."हालांकि, सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्ट के अनुसार, आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू नहीं किया गया है.

ईरान से जुड़ा लंबा संघर्ष वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि का कारण बन सकता है. इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कई तरह के प्रभाव पड़ेंगे. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भारत का तेल आयात पर खर्च काफी बढ़ जाएगा. ईंधन की बढ़ती कीमतों से परिवहन और रसद लागत बढ़ेगी, जिससे सभी क्षेत्रों में कीमतें बढ़ जाएंगी. ऊर्जा आयात में वृद्धि से व्यापार घाटा और बढ़ सकता है. यदि ऊर्जा की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो विमानन, परिवहन, विनिर्माण और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों को तत्काल लागत दबाव का सामना करना पड़ सकता है.यह संकट भारत को एक नाजुक कूटनीतिक स्थिति में भी डालता है. भारत के इस संघर्ष में शामिल या इससे प्रभावित कई पक्षों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिनमें इजराइल, ईरान और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देश शामिल हैं.

इस वर्ष भारत ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) की अध्यक्षता भी कर रहा है, जिसमें विस्तार के बाद अब ईरान भी शामिल हो गया है. तेहरान की सदस्यता का अर्थ है कि यह मुद्दा अप्रत्यक्ष रूप से समूह के भीतर होने वाली चर्चाओं में, विशेष रूप से वैश्विक आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में, चर्चा का विषय बन सकता है. इसलिए भारत को अपने राजनयिक संबंधों में सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखना होगा - तनाव कम करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करते हुए पूरे क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारियों को बनाए रखना होगा.

किंग्स कॉलेज लंदन के किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के उपाध्यक्ष (अध्ययन और विदेश नीति) हर्ष वी पंत ने विचार व्यक्त किया कि ईरान के लिए यह अस्तित्व का प्रश्न है, इसलिए उन्होंने कड़ा रूख अपनाया है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए पंत ने कहा, "उन्होंने एक नए सर्वोच्च नेता की घोषणा कर दी है और उनका संदेश यह है कि शासन कहीं नहीं जाने वाला.उन्होंने कहा कि ईरान झुकने के मूड में नहीं है और यही उनकी घरेलू रणनीति है."

पंत ने आगे कहा, "उनकी रणनीति यह भी है कि अमेरिका पर युद्ध समाप्त करने का दबाव पड़ेगा. ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान भी इसी रणनीति का हिस्सा है."

भारत को ऊर्जा सुरक्षा संबंधी जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में तत्काल वृद्धि भले ही न हो, लेकिन एलपीजी की आपूर्ति एक मुद्दा बनी रहेगी.ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के मुद्दे पर पंत का मानना ​​था कि नई दिल्ली के लिए युद्ध जितनी जल्दी समाप्त होगा, ब्लॉक में अपनी भूमिका निभाने के लिए उतना ही बेहतर होगा.

उन्होंने कहा, "अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान की मेजबानी करे. यह एक कूटनीतिक चुनौती होगी."

रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली स्थित इमेजिंडिया थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव के अनुसार, ईरान के युद्धविराम के लिए तैयार न होने का कारण स्पष्ट हैं. उन्होंने कहा, "युद्धविराम का प्रस्ताव अमेरिका की ओर से आना चाहिए."

सचदेव ने कहा, "वर्तमान परिदृश्य में, रूस, चीन और फ्रांस हाशिए पर हैं. युद्धविराम की अपील दोनों पक्षों से की जानी चाहिए. केवल एक पक्ष से युद्धविराम की अपील करना कारगर नहीं होगा."

भारत की ऊर्जा आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बारे में उन्होंने कहा कि भारत प्रतिदिन 90,000 टन एलपीजी की खपत करता है. इसमें से केवल एक तिहाई का उत्पादन भारत में होता है. सचदेव ने कहा, "शेष 60,000 टन में से अधिकांश कतर से आता है. पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए, भारत को अन्य स्रोतों से अधिक कीमत पर एलपीजी प्राप्त करनी होगी."

ईरान के संबंध में ब्रिक्स की अध्यक्षता में भारत की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई भी भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी.सचदेव ने कहा, "ब्रिक्स को अमेरिका और ईरान दोनों से युद्धविराम का आह्वान करना चाहिए. ब्रिक्स किस तरह का बयान जारी करता है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है."

Last Updated : March 11, 2026 at 2:30 PM IST

