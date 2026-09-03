ट्रंप की 'ईरान दुविधा': न आगे बढ़ने की राह, न ही पीछे हटने का आसान रास्ता
राजनीतिक लक्ष्य से इतर, होर्मुज जलडमरूमध्य में रणनीतिक चाल ट्रंप के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आ रही है.
By Vivek Mishra
Published : September 3, 2026 at 3:40 PM IST
नई दिल्लीः इराक युद्ध के बाद से पश्चिम एशिया में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी हस्तक्षेप के छह महीने बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को अपने ही बनाए दलदल में फंसा हुआ पा रहे हैं.
फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ युद्ध, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए और उनकी जगह उनके बेटे मोजतबा को बिठाया गया, उसका मकसद तेहरान की काबिलियत को तोड़ना और इलाके के सिस्टम को वाशिंगटन के हक में बदलना था. इसके बजाय, इसने ईरान का एक ऐसा रूप पेश किया है जो भौतिक रूप से भले ही पहले से कमजोर है, लेकिन राजनीतिक रूप से युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में अधिक एकजुट है.
तेहरान से आने वाले संभ्रांत वर्ग की एकजुटता के नारे भले ही पूरी जीत की मांग करने वाले कट्टरपंथियों और युद्धविराम को बनाए रखने की कोशिश करने वाले नरमपंथियों के बीच की वास्तविक गुटीय लड़ाइयों को छिपाते हों, लेकिन आम ईरानियों के बीच युद्ध के समय की ऐसी भावना है जो ईरान-इराक युद्ध के वर्षों के चुनौतीपूर्ण राष्ट्रवाद की याद दिलाती है.
ईरानी भावनाएं देश के झंडे के नीचे एकजुट होने के प्रभाव से बंधी हुई हैं, जिसने नुकसान और बदले की उस भावना को और बढ़ावा दिया है, तथा शायद और गहरा कर दिया है, जो आपस में गुंथी हुई हैं.
राजनीतिक लक्ष्य से इतर, होर्मुज जलडमरूमध्य में रणनीतिक चाल ट्रंप के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आ रही है. अमेरिका द्वारा ईरान को तेल निर्यात करने से रोकने के लिए जारी नाकाबंदी के बावजूद, यह स्थिति अब तेजी से धैर्य और मानसिक मजबूती की परीक्षा साबित हो रही है. होर्मुज जलडमरूमध्य के पार, ट्रंप के अधूरे पड़े उद्देश्य ईरान में सुलगती बदले की भावना के साथ खड़े नजर आते हैं.
फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान द्वारा की गई जवाबी नाकाबंदी ने सामान्य यातायात के लिए इस जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है. ट्रंप के तौर-तरीकों ने ईरान को दबाव बनाने का एक बिल्कुल नया जरिया थमा दिया है- एक ऐसी जवाबी नाकाबंदी जिसके तहत जहाजों को गुजरने के लिए ईरान से अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे मस्कट और तेहरान एक अस्थायी वैकल्पिक शिपिंग मार्ग के रूप में संयुक्त रूप से प्रबंधित कॉरिडोर पर बातचीत करने के लिए मजबूर हो गए हैं.
वाशिंगटन का अपना "प्रोजेक्ट फ्रीडम" - जिसके तहत एक दक्षिणी मार्ग अपनाया जा रहा है, वह सबसे बेहतर स्थिति में भी सिर्फ एक कामचलाऊ व्यवस्था है, न कि कोई स्थायी समाधान.
जहाजों और बीमा कंपनियों के लिए यह घाटे का सौदा साबित हो रहा है. इसकी बड़ी कीमत रणनीतिक है न कि केवल तात्कालिक, विशेष रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक में नाकाबंदी को कूटनीति के एक हथियार के रूप में सामान्य बनाकर.
अमेरिका ने चीन और अन्य प्रतिद्वंद्वियों को यह दिखा दिया है कि भविष्य के किसी संकट में, चाहे वह ताइवान को लेकर हो या कहीं और, रास्ता रोकना एक व्यावहारिक विकल्प है. ईरान ने, भले ही अनजाने में, एक ऐसा मॉडल दूसरों के हाथों में सौंप दिया है जिसका अध्ययन अन्य देश एक बहुत बड़ी महाशक्ति के खिलाफ असममित युद्ध के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने के तरीकों के लिए कर सकते हैं.
हालांकि, ट्रंप के लिए इससे भी बड़ी कीमत अपने देश के भीतर उस क्षेत्रीय ढांचे के बिखरने के रूप में है, जिसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में बनाया था. अब्राहम समझौते ट्रंप 1.0 की सबसे बड़ी उपलब्धि थे, और वे अब बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं. सऊदी अरब के लिए, जिसका अब्राहम समझौते में शामिल होना तब संभव लग रहा था जब ट्रंप ने हाल ही में रियाद को एक नए नागरिक परमाणु समझौते से जोड़ा था, उसके लिए एक क्षेत्रीय समाधान के रूप में फिलिस्तीनी राज्य के गठन के विश्वसनीय रास्ते के बिना एक 'लक्ष्मण रेखा' अभी भी बनी हुई है.
इस बीच, इस साल अक्टूबर में इजराइल में होने वाले आगामी चुनावों ने ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच के रिश्तों में एक तरह की दरार पैदा कर दी है. हाल ही में, नेतन्याहू ने ट्रंप की 15-सूत्रीय गाजा योजना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब तक हमास पूरी तरह से निशस्त्रीकृत नहीं हो जाता, तब तक इजराइली सेना पीछे नहीं हटेगी.
यह अस्वीकृति ईरान के खिलाफ कार्रवाई, लेबनान में इजराइली हमलों और अप्रैल के युद्धविराम को लेकर यरूशलेम की अनिच्छुक स्वीकृति पर महीनों से चल रहे तनाव के बाद आई है. ट्रंप, अपनी ओर से इजराइल के लिए कम होते जा रहे लेकिन निरंतर समर्थन और अमेरिकी घरेलू गठबंधन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस गठबंधन में प्रगतिशील इज़राइल-विरोधी भावना उन गिने-चुने मुद्दों में से एक बन गई है जो बिखरे हुए वामपंथियों को एकजुट करती है.
प्रगतिशील डेमोक्रेट अब्दुल एल-सईद ने इज़राइल को बिना शर्त सैन्य सहायता देने के विरोध में अभियान चलाकर अगस्त 2026 में मिशिगन का अमेरिकी सीनेट प्राइमरी चुनाव जीता.
तेल अवीव और वाशिंगटन की घरेलू राजनीति इस तनाव को और बढ़ा रही है.
इजराइल में 27 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें नेतन्याहू का गठबंधन 'याशर' पार्टी के नेता और पूर्व आईडिएफ चीफ ऑफ स्टाफ गादी ईसेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन से पीछे चल रहा है. इसके बाद नवंबर में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं, और वहां रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है.
महंगाई और सुरक्षा दोनों ही देशों के चुनावी अभियानों में मुख्य मुद्दे हैं, लेकिन अलग-अलग मतदाताओं और अलग-अलग कारणों से. ये मुद्दे वाशिंगटन और तेल अवीव को अलग-अलग अल्पकालिक फायदों की ओर खींच रहे हैं, भले ही उनके दीर्घकालिक हित आपस में जुड़े हुए हैं.
नतीजा चाहे जो भी हो, इस युद्ध के बाद का मध्य पूर्व वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच एक ऐसा रिश्ता विरासत में पाएगा जो संरचनात्मक रूप से उस रिश्ते से बिल्कुल अलग दिखता है जो ट्रंप को जनवरी में मिला था. और इसके साथ ही मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका भी बदल जाएगी. इस सब के ऊपर खाड़ी देशों की अपनी सुरक्षात्मक रणनीतियां भी परत-दर-परत काम कर रही हैं.
सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में पाकिस्तान के साथ जिस 'रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर किए थे, उसे अब 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' के रूप में और बड़ा कर दिया गया है. इसमें तीसरे स्तंभ के रूप में तुर्की को भी शामिल कर लिया गया है- जो पाकिस्तान की परमाणु क्षमता, तुर्की के रक्षा-औद्योगिक आधार और सऊदी अरब की वित्तीय ताकत को एक साथ जोड़ता है. इस आपसी रक्षा समझौते पर 7 अगस्त को हस्ताक्षर किए गए थे.
फिलहाल इस समझौते का क्षेत्र से बाहर का कोई एजेंडा नहीं हो सकता है और, यह सबसे बेहतर स्थिति में भी अमेरिका द्वारा रियाद को उसकी पसंद का परमाणु सौदा देने में आनाकानी करने के खिलाफ एक संकेत जैसा दिखता है. क्षेत्रीय रूप से, पाकिस्तान और तुर्की को अरब क्षेत्र में अपने विस्तार से लाभ मिलता है और इसलिए वे फिलिस्तीनी भावनाओं को अधिक मजबूती से उभारते हैं.
यह सब बिल्कुल उसी एजेंडे के उलट है जिस पर ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में काम किया था, जब उन्होंने वाशिंगटन को रियाद और यरूशलेम के बीच एक अनिवार्य कड़ी बनाने की कोशिश की थी. इस्लामाबाद और अंकारा के साथ रियाद की यह समानांतर सुरक्षा रणनीति वाशिंगटन को बिना कहे यह बताती है कि अमेरिकी सुरक्षा कवच ने ईरान या हूती हमलों से सऊदी साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा नहीं की है, और अब वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था करना महज एक दिखावा नहीं बल्कि समय की मांग है.
यह फिलहाल सुरक्षा कवच से ज़्यादा एक संकेत हो सकता है, लेकिन यह संकेत खुद मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कम करता है. यहां तक कि परमाणु रिएक्टर का सौदा, जो अभी भी अमेरिकी कांग्रेस की समीक्षा के लिए लंबित है, निश्चितता से ज़्यादा शर्तों से भरा हुआ है – जो दो साल के अध्ययन पर टिका है जो इसके स्वरूप और मंजूरी की गारंटी देगा.
एक साथ मिलकर, ये क्षेत्रीय धाराएं - एक ऐसा ईरान जो कमजोर तो हुआ है पर टूटा नहीं, होर्मुज की एक ऐसी नाकाबंदी जिसने तेहरान पर दबाव बनाने के साथ-साथ विरोधी देशों को भी मजबूत किया, पीछे हटती अब्राहम समझौते की प्रक्रिया, और अपनी सुरक्षा के वैकल्पिक रास्ते तैयार करता खाड़ी देश - इन सबने इज़राइल के साथ अमेरिका के दांव-पेंच खेलने के दायरे को सीमित कर दिया है, वो भी ऐसे समय में जब दोनों देशों की घरेलू राजनीति आंतरिक मुद्दों की ओर मुड़ रही है.
बाकी चाहे जो भी इसकी पहचान बने, ट्रंप 2.0 के राष्ट्रपति कार्यकाल को शायद इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इसके दौरान इजराइल के प्रति अमेरिकी भावना में एक पीढ़ी के भीतर सबसे तेज़ बदलाव देखा गया. ईरान-अमेरिका युद्ध खतरनाक रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध की तरह एक यूरोपीय गतिरोध का एशियाई रूप बनने की ओर बढ़ रहा है – जिसके भारत सहित एशियाई देशों के लिए बेहद कम लाभ होंगे.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं.)
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