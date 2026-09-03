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ट्रंप की 'ईरान दुविधा': न आगे बढ़ने की राह, न ही पीछे हटने का आसान रास्ता

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2025 में पाम बीच के मार-ए-लागो क्लब में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बोलते हुए सुन रहे हैं. ( AP )

नई दिल्लीः इराक युद्ध के बाद से पश्चिम एशिया में सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी हस्तक्षेप के छह महीने बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को अपने ही बनाए दलदल में फंसा हुआ पा रहे हैं.

फरवरी 2026 में ईरान के खिलाफ युद्ध, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए और उनकी जगह उनके बेटे मोजतबा को बिठाया गया, उसका मकसद तेहरान की काबिलियत को तोड़ना और इलाके के सिस्टम को वाशिंगटन के हक में बदलना था. इसके बजाय, इसने ईरान का एक ऐसा रूप पेश किया है जो भौतिक रूप से भले ही पहले से कमजोर है, लेकिन राजनीतिक रूप से युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में अधिक एकजुट है.

तेहरान से आने वाले संभ्रांत वर्ग की एकजुटता के नारे भले ही पूरी जीत की मांग करने वाले कट्टरपंथियों और युद्धविराम को बनाए रखने की कोशिश करने वाले नरमपंथियों के बीच की वास्तविक गुटीय लड़ाइयों को छिपाते हों, लेकिन आम ईरानियों के बीच युद्ध के समय की ऐसी भावना है जो ईरान-इराक युद्ध के वर्षों के चुनौतीपूर्ण राष्ट्रवाद की याद दिलाती है.

ईरानी भावनाएं देश के झंडे के नीचे एकजुट होने के प्रभाव से बंधी हुई हैं, जिसने नुकसान और बदले की उस भावना को और बढ़ावा दिया है, तथा शायद और गहरा कर दिया है, जो आपस में गुंथी हुई हैं.

राजनीतिक लक्ष्य से इतर, होर्मुज जलडमरूमध्य में रणनीतिक चाल ट्रंप के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आ रही है. अमेरिका द्वारा ईरान को तेल निर्यात करने से रोकने के लिए जारी नाकाबंदी के बावजूद, यह स्थिति अब तेजी से धैर्य और मानसिक मजबूती की परीक्षा साबित हो रही है. होर्मुज जलडमरूमध्य के पार, ट्रंप के अधूरे पड़े उद्देश्य ईरान में सुलगती बदले की भावना के साथ खड़े नजर आते हैं.

फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान द्वारा की गई जवाबी नाकाबंदी ने सामान्य यातायात के लिए इस जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है. ट्रंप के तौर-तरीकों ने ईरान को दबाव बनाने का एक बिल्कुल नया जरिया थमा दिया है- एक ऐसी जवाबी नाकाबंदी जिसके तहत जहाजों को गुजरने के लिए ईरान से अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे मस्कट और तेहरान एक अस्थायी वैकल्पिक शिपिंग मार्ग के रूप में संयुक्त रूप से प्रबंधित कॉरिडोर पर बातचीत करने के लिए मजबूर हो गए हैं.

वाशिंगटन का अपना "प्रोजेक्ट फ्रीडम" - जिसके तहत एक दक्षिणी मार्ग अपनाया जा रहा है, वह सबसे बेहतर स्थिति में भी सिर्फ एक कामचलाऊ व्यवस्था है, न कि कोई स्थायी समाधान.

जहाजों और बीमा कंपनियों के लिए यह घाटे का सौदा साबित हो रहा है. इसकी बड़ी कीमत रणनीतिक है न कि केवल तात्कालिक, विशेष रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक में नाकाबंदी को कूटनीति के एक हथियार के रूप में सामान्य बनाकर.

अमेरिका ने चीन और अन्य प्रतिद्वंद्वियों को यह दिखा दिया है कि भविष्य के किसी संकट में, चाहे वह ताइवान को लेकर हो या कहीं और, रास्ता रोकना एक व्यावहारिक विकल्प है. ईरान ने, भले ही अनजाने में, एक ऐसा मॉडल दूसरों के हाथों में सौंप दिया है जिसका अध्ययन अन्य देश एक बहुत बड़ी महाशक्ति के खिलाफ असममित युद्ध के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने के तरीकों के लिए कर सकते हैं.

हालांकि, ट्रंप के लिए इससे भी बड़ी कीमत अपने देश के भीतर उस क्षेत्रीय ढांचे के बिखरने के रूप में है, जिसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में बनाया था. अब्राहम समझौते ट्रंप 1.0 की सबसे बड़ी उपलब्धि थे, और वे अब बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं. सऊदी अरब के लिए, जिसका अब्राहम समझौते में शामिल होना तब संभव लग रहा था जब ट्रंप ने हाल ही में रियाद को एक नए नागरिक परमाणु समझौते से जोड़ा था, उसके लिए एक क्षेत्रीय समाधान के रूप में फिलिस्तीनी राज्य के गठन के विश्वसनीय रास्ते के बिना एक 'लक्ष्मण रेखा' अभी भी बनी हुई है.

इस बीच, इस साल अक्टूबर में इजराइल में होने वाले आगामी चुनावों ने ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच के रिश्तों में एक तरह की दरार पैदा कर दी है. हाल ही में, नेतन्याहू ने ट्रंप की 15-सूत्रीय गाजा योजना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब तक हमास पूरी तरह से निशस्त्रीकृत नहीं हो जाता, तब तक इजराइली सेना पीछे नहीं हटेगी.

यह अस्वीकृति ईरान के खिलाफ कार्रवाई, लेबनान में इजराइली हमलों और अप्रैल के युद्धविराम को लेकर यरूशलेम की अनिच्छुक स्वीकृति पर महीनों से चल रहे तनाव के बाद आई है. ट्रंप, अपनी ओर से इजराइल के लिए कम होते जा रहे लेकिन निरंतर समर्थन और अमेरिकी घरेलू गठबंधन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस गठबंधन में प्रगतिशील इज़राइल-विरोधी भावना उन गिने-चुने मुद्दों में से एक बन गई है जो बिखरे हुए वामपंथियों को एकजुट करती है.

प्रगतिशील डेमोक्रेट अब्दुल एल-सईद ने इज़राइल को बिना शर्त सैन्य सहायता देने के विरोध में अभियान चलाकर अगस्त 2026 में मिशिगन का अमेरिकी सीनेट प्राइमरी चुनाव जीता.