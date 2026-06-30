युद्ध का उद्देश्य अगर साफ हो तो जल्द मिलते हैं परिणाम, अन्यथा शक्तिशाली देश भी इच्छा नहीं थोप सकता
ईरान युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर, दोनों के दौरान लगभग समान स्थिति देखी गई. पढ़ें पूरा विश्लेषण.
Published : June 30, 2026 at 7:04 PM IST
सैन्य हमले दंड दे सकते हैं, रोक सकते हैं या व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे तभी मायने रखते हैंजब लक्ष्य, साक्ष्य, तनाव नियंत्रण और फॉलो ऑन प्रेशर वांछित परिणाम के अनुरूप हों.अमेरिका-ईरान के बीच भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन इसने एक बार फिरशक्ति के बारे में कठोर सत्य को उजागर किया है. कोई भी देश कठोर प्रहार कर सकता है,लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है और विजय का दावा कर सकता है, फिर भी अपनी इच्छा थोपने में विफल हो सकता है.
वाशिंगटन और तेहरान के बीच जून के मध्य में हुई सहमतिऔर उसके बाद 60-दिवसीय रोडमैप ने यह उम्मीद जगाई है किईरान युद्ध निकट भविष्य के लिए समाप्त हो गया है. होर्मुज जलडमरूमध्यफिर से खुल गया है. तेल प्रवाह लगभग सामान्य हो गया है.ईरानी तेल और गैस पर प्रतिबंधों में ढील से वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम हुआ है. ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को वापस आने की अनुमति देने की इच्छा भी जताई है. यह राहत है, समझौता नहीं. ईरान को चोट पहुंची, लेकिन बल नेसमझौते को जन्म दिया, आत्मसमर्पण को नहीं.
ईरान का परमाणु कार्यक्रमसुलझा नहीं है. इसका बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम चिंता का विषय बना हुआ है.इजराइल की सुरक्षा संबंधी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं. ईरान के क्षेत्रीय नेटवर्कनष्ट नहीं किए गए हैं. विश्व में अव्यवस्था फैली हुई है. युद्ध ने विश्व को अधिक सुरक्षित नहीं बनाया है, बल्कि इसे और अधिक अनिश्चित बना दिया है.
इसमें कोई संदेह नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिकाएक शक्तिशाली सैन्य शक्ति बना हुआ है. यहहमला कर सकता है, दंडित कर सकता है और रोक सकता है. लेकिन यह अपनी इच्छा थोप नहीं सकता. इसेकड़ी सीमाओं के भीतर रहकर काम करना होगा.ईरान ने इसका कारण दिखाया. इसने भूगोल, मिसाइलों, ड्रोन,प्रतिनिधियों, ऊर्जा अवरोधों और तनाव बढ़ने के जोखिम का उपयोग करकेप्रभाव बनाए रखा. इन उपकरणों ने तेहरान को गंभीर सैन्य झटके लगने के बाद भी बातचीत की मेज पर प्रासंगिक बने रहने में मदद की.नए रणनीतिक वातावरण में, अस्तित्व हीशक्ति का एक रूप बन सकता है.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को भी इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा. पहलगाम हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में फैले आतंकवादी ढांचे पर हमला किया.इस ऑपरेशन ने खुफिया तैयारी, राजनीतिक इच्छाशक्ति और पारंपरिक क्षमता का प्रदर्शन किया. इसने संकेत दिया कि आतंकवादी ढांचा केवल सीमा पार होने मात्र से सुरक्षित नहीं रहेगा.फिर भी पाकिस्तान ने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की. उसने आतंकी तंत्र को नष्ट नहीं किया. उसने इनकार, प्रतिदावे और सूचना युद्ध का रुख अपनाया.युद्धविराम लागू होने के बाद,पाकिस्तान ने अपने घरेलू दृष्टिकोण को बचाने के लिए अस्तित्व को प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया.ऑपरेशन सिंदूर ने सजा तो हासिल की, लेकिन पूर्ण दबाव नहीं बनाया.सजा दर्द देती है. दबाव व्यवहार में बदलाव लाता है. पहला हमलों से किया जा सकता है. दूसरे के लिएदुश्मन को एक नई वास्तविकता को स्वीकार करना और भविष्य के आचरण को बदलना आवश्यक है.
जीत अक्सर राजनीतिक परिणामों में क्यों नहीं तब्दील होती - सैन्य सफलता अक्सर राजनीतिक परिणामों में क्यों नहीं तब्दील होती, इसके चार कारण हैं:
- - तनाव बढ़ने का जोखिम कमजोर विरोधियों की रक्षा करता है. ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर नहीं है. पाकिस्तान भारत के बराबर नहीं है. फिर भी दोनों बड़ी शक्तियों के खिलाफ भारी नुकसान उठा सकते हैं. ईरान होर्मुज को धमकी दे सकता है और अपने प्रॉक्सी को सक्रिय कर सकता है. पाकिस्तान परमाणु संकेत, आतंकवाद, तोपखाने और कूटनीतिक चेतावनी का इस्तेमाल कर सकता है.
- - नैरेेटिव वॉरफेयेर के परिणामों को कुंद कर देता है. पहले सूचना चक्र में, धारणा अक्सर सत्यापित तथ्यों से आगे निकल जाती है.इससे पीड़ित पक्ष को नुकसान झेलने के बाद भी कहानी को चुनौती देने का मौका मिल जाता है.
- - बाहरी कारक संकट में प्रवेश करते हैं. ईरान युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, खाड़ी देश, कतर, पाकिस्तान, ऊर्जा बाजार और वैश्विक शिपिंग शामिल थे. ऑपरेशन सिंदूर ने भी ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इसमें दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी शामिल थे. बाहरी दबाव तनाव को बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन यह सैन्य कार्रवाई के राजनीतिक प्रभाव को भी कम कर सकता है.
- - आर्थिक परस्पर निर्भरता शीघ्र समाप्ति को बाध्य करती है.विश्व होर्मुज स्ट्रेट को पुनः खोलना चाहता था. तेल बाजार स्थिरता चाहते थे. खाड़ी देश शांति चाहते थे. भारत को सुरक्षित ऊर्जा प्रवाह की आवश्यकता थी. यहां तक कि शक्तिशाली पक्ष को भी निर्णायक परिणाम प्राप्त करने के लिए असीमित समय नहीं मिल सकता.
भारत को क्या सबक सीखना चाहिए - भारत को शांतिवादी सबक नहीं लेना चाहिए. सैन्य बलआवश्यक बना हुआ है. सही सबक यह है कि बल का प्रयोगएक सटीक राजनीतिक लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए.यदि लक्ष्य दंड देना है, तो लक्ष्य स्पष्ट रूप से उकसावे से जुड़े होने चाहिए.आतंकवादी शिविर, संचालक केंद्र, प्रक्षेपण अड्डे औरकमांड केंद्र इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं. यदि लक्ष्य निवारण है, तो अभियान में स्पष्टसीमा रेखाएं होनी चाहिए. शत्रु को पता होना चाहिए कि पुनरावृत्ति सेभारी नुकसान होगा.यदि लक्ष्य व्यवधान उत्पन्न करना है, तो प्रतीकात्मक लक्ष्य कम उपयोगी होते हैं. गोला-बारूद डिपो, ड्रोन प्रक्षेपण स्थल, संचार केंद्र,लॉजिस्टिक्स हब और प्रशिक्षण अवसंरचना अधिक महत्वपूर्ण हैं.यदि लक्ष्य वृद्धि पर प्रभुत्व प्राप्त करना है, तो भारत कोपहला कदम उठाने से पहले दूसरा कदम तैयार करना होगा. वायु रक्षा, साइबरतैयारी, समुद्री स्थिति, आरक्षित लक्ष्य और कूटनीतिको समन्वित किया जाना चाहिए.
यदि लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकेत देना है, तो कार्रवाईउचित, सीमित और आनुपातिक प्रतीत होनी चाहिए. साक्ष्यशीघ्र जारी किए जाने चाहिए. संदेश अनुशासित होने चाहिए.यदि लक्ष्य दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन है, तो एक हमलापर्याप्त नहीं होगा. इसके लिए बार-बार लागत, खुफिया जानकारी का खुलासा, वित्तीय दबाव, सीमा नियंत्रण, राजनयिकअलगाव और अनवरत नैरेटिव प्रबंधन की आवश्यकता होगी.
भारत को क्या करना चाहिए- भारत को सीमा पार आतंकी ढांचे को दंडित करने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए.उसे सैन्य, राजनयिक, साइबर, गुप्त और आर्थिक क्षेत्रों में लंबी अवधि की नीति भी बनानी चाहिए. ऐसा करने के लिए, भारत को खुफिया जानकारी जुटाने, साझा करने और प्रसंस्करण को मजबूत करना होगा.आतंकवादी गतिविधि, मिसाइल गतिविधि,ड्रोन की तैयारी, वित्तीय प्रवाह, मीडिया अभियान औरराजनयिक संकेत अलग-अलग खंड नहीं हैं. वेआपस में जुड़े हुए इनपुट हैं. उनका महत्व उन्हें परिप्रेक्ष्य में रखने, संदर्भ से जोड़ने और उन्हेंउपयोगी मूल्यांकन में परिवर्तित करने में निहित है.
यहीं पर सॉफ्टवेयर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्लेषकों की सहायता कर सकते हैं, पैटर्न का पता लगाकर, विसंगतियों को चिह्नित करके और कमांडरों को बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता प्राप्त करने में मदद करके. कॉंटेंट की भरमार वालेे सोशल मीडिया के परिवेश में, भारत को विश्वसनीय, साक्ष्य-आधारित जानकारी को शीघ्रता से सार्वजनिक डोमेन में रखना चाहिए.एक बार जब हथियार लक्षित लक्ष्यों पर गिर जाते हैं, तो नैरेटिव वॉरफेयर शुरू हो जाता है. हमले के बाद क्षति आकलन से यह पता चलना चाहिए कि क्या निशाना बना और क्या नष्ट हुआ. सार्वजनिक संदेश के अलावा, यह राजनयिक ब्रीफिंग और अगले सैन्य निर्णय में भी सहायक होगा.
इसके अलावा, पाकिस्तान की ईरान से संबंधित कूटनीति और खाड़ी देशों के साथ रक्षा संबंध उसे एक व्यापक मंच प्रदान करते हैं. चीन भी एक महत्वपूर्ण कारक है.भविष्य में भारत-पाकिस्तान संकट को द्विपक्षीय नहीं माना जा सकता, यदिचीन पाकिस्तान को खुफिया जानकारी, उपकरण, राजनयिक समर्थन या तकनीकी सहायता प्रदान करता है.
भविष्य की परीक्षा यह नहीं होगी कि किसने अधिक बल प्रयोग किया. बल्कि यह होगी कि किसने बल को राजनीतिक परिणाम में परिवर्तित किया. सबक यह है कि बल का प्रयोग राजनीतिक स्पष्टता के साथ किया जाना चाहिए. प्रत्येक हमले का एक निश्चित लक्ष्य, एक तैयार की गई प्रक्रिया, विश्वसनीय साक्ष्य और हमले के बाद की एक योजना होनी चाहिए.ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की दंड देने की क्षमता को प्रदर्शित किया.अगली परीक्षा ऐसे दंड को निवारण, व्यवधान और दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन में परिवर्तित करना है.
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