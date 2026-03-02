खामेनेई की मौत के बाद एकजुट हो रहा बिखरा हुआ ईरान! अब, पड़ोसी मुस्लिम देशों की क्या होगी रणनीति...?
ऐसा लगता है कि ईरानी नेतृत्व को खत्म करने और सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए अमेरिका-इज़राइल के हमले के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले.
Published : March 2, 2026 at 9:59 PM IST
संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल ने मुख्य रूप से ईरान पर लगाम लगाने और उसे पंगु बनाने के उद्देश्य से एक सैन्य हमला शुरू किया, जिसका अंतिम लक्ष्य वहां सत्ता परिवर्तन करना था. हालांकि, युद्ध की ओर यह विनाशकारी झुकाव ईरान के धार्मिक नेतृत्व के लिए एक अप्रत्याशित अवसर प्रदान करता दिख रहा है. वहां का मौलवी नेतृत्व अब अपने उस जनाधार को फिर से मजबूत कर रहा है, जो कुछ साल पहले एक युवती की हिरासत में हुई मौत के बाद भड़के बड़े विरोध प्रदर्शनों के कारण डगमगा गया था. उस युवती को कथित तौर पर सिर पर स्कार्फ पहनने से इनकार करने के बाद हिरासत में लिया गया था.
देशभर के युवा और युवतियां उस समय बेहद नाराज हो गए जब सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बेलगाम आक्रामकता दिखाई. ये विद्रोही युवा सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली सत्ता द्वारा उन पर थोपे गए सख्त धार्मिक नियमों को खारिज कर रहे थे. ईरान के सुरक्षा बलों ने इन आवाजों को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर बल प्रयोग किया, जिससे कई लोग हताहत हुए. जो विरोध शुरुआत में आंतरिक और क्षेत्रीय शिकायतों के रूप में शुरू हुआ था, उसने देखते ही देखते एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया और बाद में अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी सरकार को निहत्थे नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग न करने की चेतावनी देने का अवसर मिल गया.
इन विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता के बावजूद, विशेष रूप से जनवरी 2025 के हालिया प्रदर्शनों के दौरान, अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया को केवल बयानबाजी तक ही सीमित रखा. अमेरिका ने उस समय कार्रवाई की जब उसके सामने कोई बड़ा खतरा नहीं था, सिवाय उस दावे के जिसका वे ढिंढोरा पीटते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है. यदि डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय हस्तक्षेप किया होता जब ईरानी जनता अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तो शायद वहां की जनता की प्रतिक्रिया अलग होती.
हालांकि, सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अचानक और अप्रत्याशित हत्या, हमले के समय के लिहाज से एक रणनीतिक 'गलत गणना' प्रतीत होती है. सत्ता को गिराने के बजाय, ईरानी नेतृत्व पर हुए इन हमलों को ईरान की संप्रभुता पर हमले के रूप में पेश किया गया है. विडंबना यह है कि इन हमलों ने उस जनता को एकजुट कर दिया है जो पहले बंटी हुई थी, और उस शासन के प्रति समर्थन मजबूत कर दिया है जिसे कुछ महीने पहले दशकों की सबसे बड़ी घरेलू चुनौती का सामना करना पड़ा था.
अधिकांश देशों के विपरीत, ईरान का सैन्य ढांचा काफी जटिल और कई मायनों में अस्पष्ट है. ये स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे वे कभी-कभी बाहरी ताकतों के लिए कमज़ोर हो जाते हैं. देश के सर्वोच्च नेता का तेहरान में 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) के मुख्यालय जैसे स्पष्ट स्थान पर पाया जाना और मारा जाना, उनके इसी ढांचे की एक विफलता है. खामेनेई और विभिन्न समूहों के अन्य सैन्य नेता अमेरिका और इजराइल के संयुक्त अभियान में मारे गए.
यह पूरा जाल समानांतर बलों (parallel forces) की एक प्रणाली के माध्यम से काम करता है, जिन्हें एक-दूसरे की निगरानी और संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया है. इस सुरक्षा प्रणाली के भीतर एक प्रमुख समूह IRGC है, जो 'बासिज' (Basij) नामक एक विंग चलाता है. इस विंग को तब सक्रिय किया जाता है जब देश संकट में होता है, ताकि असंतोष को नियंत्रित किया जा सके और जरूरत पड़ने पर शासन के लिए समर्थन जुटाया जा सके.
यह पूरा तंत्र एक जटिल और आपस में जुड़े मकड़जाल की तरह है, जिसे सुलझाना प्रतिद्वंद्वियों के लिए कठिन हो जाता है कि आखिर प्रत्येक समूह अपनी भविष्य की कार्रवाई और रणनीति कैसे तैयार करता है.
जैसा कि कहा जाता है, लोग काफी हद तक अपने देश की स्वीकृत वास्तविकता और वहां की प्रणालियों से अपना व्यवहार तय करते हैं. इसी तरह, ईरानी समाज बहुत ज्यादा बंटा हुआ तो है, लेकिन इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, यहां तक कि लिबरल लोग भी अक्सर "मुश्किल समय" में धार्मिक राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, ताकि कथित विदेशी हमले के खिलाफ सरकार के साथ एकजुटता दिखाई जा सके. वे आराम से और बिना किसी झिझक के उस शासन के लिए अपने समर्थन को सही ठहराते हैं, जिसका वे महीनों और सालों से विरोध कर रहे थे.
ईरान में महीनों और सालों तक बड़े पैमाने पर लोगों का इकट्ठा होना और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शन, साथ ही "एक्सिस ऑफ़ रेजिस्टेंस" का खत्म होना, लुभावना था और जाहिर तौर पर शासन के गिरने का सही समय लग रहा था. पतन हो सकता था, शायद स्वाभाविक रूप से क्योंकि लोग उस दिशा में बढ़ रहे थे. हालांकि, US ने इज़राइल के साथ मिलकर मिलिट्री एक्शन चुना और ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया. US और इज़राइल को जो सबसे बड़ी चुनौती लगी, वह ईरानी प्रॉक्सी से होने वाला जल्द ही होने वाला विरोध था.
7 अक्टूबर के हमलों के बाद इज़राइली सेनाओं द्वारा "एक्सिस ऑफ़ रेजिस्टेंस" के लीडरशिप को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने के बाद इसे काफी हद तक दबा दिया गया है और दबा दिया गया है. गाजा की तबाही, हिज़्बुल्लाह के हाई कमांड का "सिर कलम" करना और सीरिया में असद शासन के गिरने से ईरान अकेला पड़ गया था. पहले, तेहरान इन प्रॉक्सी का इस्तेमाल करने और उन्हें बनाए रखने वाला सेंट्रल हब था, अब, वह पूरा नेटवर्क बिखर गया है. हमास अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, हिज़्बुल्लाह सख्त विरोध और सरेंडर के बीच झूल रहा है, असद सीन से गायब हो गया है. हूतियों की अहमियत तब तक थी जब तक बड़ी ताकतें सामने नहीं आईं और ईरान के सीधे इस युद्ध में शामिल होने के बाद उनका खेल खत्म हो गया.
ईरान की भौगोलिक स्थिति उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी. पश्चिमी देशों के नजरिए से, वैश्विक व्यापार में ईरान की भूमिका उनके पक्ष में होने पर ही क्षेत्रीय नियंत्रण संभव है. वर्तमान में, ईरान चीनी सामानों को यूरोपीय बाजारों तक निर्बाध रूप से पहुंचाने के लिए एक भौगोलिक पुल (geographic bridge) का कार्य करता है. ईरान चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' का हिस्सा है. परिणामस्वरूप, पश्चिम एक विद्रोही या शत्रुतापूर्ण ईरान को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के लिए एक संभावित बाधा के रूप में देखता है.
ऐसा लगता है कि ईरानी नेतृत्व को खत्म करने और सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से ईरान पर किए गए अमेरिका और इज़राइल के हमले के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले. स्थिति एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गई है, जिसमें पड़ोस के अन्य मुस्लिम देश भी शामिल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिका को सैन्य अड्डे उपलब्ध कराए हैं. एक दिलचस्प बात यह देखना होगी कि क्या पड़ोसी मुस्लिम देशों के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई उन्हें ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इज़राइल के साथ और अधिक मजबूती से खड़ा होने पर मजबूर करेगी या वे तटस्थ बने रहेंगे.
