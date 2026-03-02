ETV Bharat / opinion

खामेनेई की मौत के बाद एकजुट हो रहा बिखरा हुआ ईरान! अब, पड़ोसी मुस्लिम देशों की क्या होगी रणनीति...?

उत्तरी इज़राइली-लेबनानी बॉर्डर से 2 मार्च, 2026 को दक्षिणी लेबनान पर इज़राइली एयरस्ट्राइक की जगह से धुआं उठता हुआ देखा गया. ( AFP )