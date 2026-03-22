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Middle East on the Brink: कैसे US-इजराइल-ईरान युद्ध दशकों में सबसे खतरनाक मिडिल ईस्ट संघर्ष में बदल गया?

ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नैनी और उनके एक साथी आमिर हुसैन बीदी के झंडे से लिपटे ताबूतों को ले जा रहे ट्रक के पीछे चल रहे लोग. शनिवार, 21 मार्च, 2026 को ईरान के तेहरान में उनका अंतिम संस्कार किया गया. ( AP )

वर्तमान युद्ध का मुख्य कूटनीतिक कारण फरवरी 2026 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का विफल होना था. इन वार्ताओं का उद्देश्य 2015 के परमाणु समझौते को फिर से जीवित करना या उसकी जगह नया समझौता लाना था, जिसने यूरेनियम संवर्धन को सीमित किया था, सेंट्रीफ्यूज की संख्या घटाई थी और अंतरराष्ट्रीय जांच की अनुमति दी थी.

रविवार, 22 मार्च, 2026 को दक्षिणी इजराइल के अराद में ईरानी मिसाइल हमले से क्षतिग्रस्त रिहायशी इमारतों को देखते कुछ लोग. (AP)

दिसंबर 2025 तक, मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) पहले से ही एक कम तीव्रता वाले क्षेत्रीय युद्ध का सामना कर रहा था, जिसमें ईरान, इजरायल, हिजबुल्ला, हूती, इराकी मिलिशिया और अमेरिकी सेना शामिल थे. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि एक भी बड़ा हमला एक बहुत बड़े और विनाशकारी युद्ध को जन्म दे सकता है.

उसी समय, दोनों पक्षों ने बैंकिंग सिस्टम, बिजली नेटवर्क, एयरपोर्ट और संचार सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर साइबर हमले किए. वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं की खबरें भी सामने आईं, जिससे आपसी अविश्वास और नफरत और बढ़ गई.

हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट हमले बढ़ा दिए, जिसके जवाब में इजरायल ने हवाई हमले किए. लाल सागर में, हूतियों ने व्यापारिक जहाजों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, खासकर उन जहाजों पर जिनका संबंध इजरायल या पश्चिमी देशों से था. इन हमलों ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक को बाधित कर दिया, जिससे अमेरिकी नौसेना और सहयोगी सेनाओं को इन खतरों को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा.

सीजफायर (युद्धविराम) के बाद, यह टकराव उस दौर में पहुंच गया जिसे विशेषज्ञ "छाया चरण" (Shadow Phase) कहते हैं. सीधे सैन्य हमले तो कम हो गए, लेकिन छद्म सेनाओं (proxy forces), साइबर हमलों, गुप्त ऑपरेशनों और चुनिंदा हत्याओं के जरिए दुश्मनी जारी रही.

रविवार, 22 मार्च, 2026 को दक्षिणी इजराइल के अराद में ईरानी मिसाइल हमले से क्षतिग्रस्त रिहायशी इमारत. (AP)

अमेरिका और कतर के बीच हुए सीजफायर ने 24 जून को लड़ाई रोक दी, लेकिन इसे काफी हद तक नाजुक माना गया. हालांकि खुली दुश्मनी रुक गई, लेकिन दोनों में से किसी भी पक्ष ने उन अंदरूनी स्ट्रेटेजिक झगड़ों को नहीं सुलझाया जिनकी वजह से लड़ाई हुई थी.

ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की ऐसी बौछार की जो पहले कभी नहीं हुई, जिसमें 550 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1,000 से ज़्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए. पहली बार, इज़राइल के एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें आयरन डोम और डिफेंस की दूसरी लेयर्स शामिल थीं, को साफ तौर पर चुनौती मिली, क्योंकि कई प्रोजेक्टाइल डिफेंस में घुस गए और मौतें हुईं और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ.

200 से ज़्यादा इज़राइली फाइटर जेट्स ने ईरान में लगभग 100 टारगेट पर हमला किया, जिसमें न्यूक्लियर डेवलपमेंट और मिसाइल प्रोडक्शन से जुड़ी जगहों पर फोकस किया गया. अमेरिका 22 जून को इस कैंपेन में शामिल हुआ, और उसने ईरान की तीन न्यूक्लियर जगहों पर बमबारी की, जिससे लड़ाई काफी बढ़ गई.

पूरे पैमाने पर युद्ध की ओर बढ़ने का रास्ता जून 2025 में साफ़ हो गया, जब इज़राइल ने ईरान की न्यूक्लियर जगहों, मिसाइल बेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ अचानक हवाई हमला किया. यह लड़ाई, जिसे बाद में इज़राइल-ईरान बारह दिन की लड़ाई के नाम से जाना गया, 13 जून से 24 जून, 2025 तक चली, और यह दोनों देशों के बीच पहली लगातार सीधी मिलिट्री लड़ाई थी.

लोग एक ट्रक के पीछे चल रहे हैं जिसमें जनरल अली मोहम्मद नईनी के झंडे से ढके ताबूत हैं. जनरल अली मोहम्मद नईनी ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता थे. पोस्टरों में उन्हें और उनके एक साथी आमिर हुसैन बीदी को दिखाया गया है. (AP)

इस टकराव का एक और बड़ा कारण ईरान द्वारा इजरायल विरोधी सशस्त्र समूहों का समर्थन करना है. इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास, यमन के हूती और इराक व सीरिया के सहयोगी लड़ाके शामिल हैं. इजरायल का बार-बार यह तर्क रहा है कि ये समूह एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसका मकसद इजरायल को चारों तरफ से घेरना और सैन्य रूप से कमजोर करना है.

इजरायल और अमेरिका लगातार यह दावा करते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने के बेहद करीब पहुंच गया है. वे इसे इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा रणनीतिक जोखिम मानते हैं. दूसरी ओर, ईरान हमेशा से परमाणु हथियार बनाने के किसी भी इरादे से इनकार करता रहा है. उसका कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण ऊर्जा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए है.

यह वर्तमान युद्ध रातों-रात शुरू नहीं हुआ है. इसकी जड़ें ईरान और इजरायल के बीच दशकों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता में छिपी हैं, जो ईरान के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और उसके विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम के कारण और गहरी हो गई हैं. साल 2024 में जब ईरान और इजरायल के बीच सीधे मिसाइल हमले हुए, तभी से तनाव तेजी से बढ़ा और अप्रत्यक्ष टकराव की पुरानी मर्यादाएं टूट गईं.

लंबे समय से जारी आपसी दुश्मनी, छद्म युद्ध और राजनयिक विफलताओं ने आखिरकार एक भयानक मोड़ ले लिया. 28 फरवरी, 2026 को यह तनाव पूर्ण युद्ध में बदल गया, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु केंद्रों और सरकारी ठिकानों पर हवाई और मिसाइल हमले किए. ईरान ने भी इसका तुरंत और कड़ा जवाब दिया, जिससे सालों से चला आ रहा परोक्ष संघर्ष अब एक सीधे और फैलते हुए क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो गया है.

मध्य पूर्व आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर सुरक्षा संकट से गुजर रहा है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी इस सीधी जंग ने पूरे क्षेत्र को अस्थिरता की ओर धकेल दिया है. इससे न केवल वैश्विक ऊर्जा बाजार (तेल-गैस की सप्लाई) पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय टकराव का डर भी पैदा हो गया है.

2018 में अमेरिका के समझौते से हटने और फिर से प्रतिबंध लगाने के बाद, ईरान ने धीरे-धीरे अपनी कई प्रतिबद्धताओं से कदम पीछे खींच लिए. पश्चिमी आकलनों के अनुसार, 2024-2025 तक ईरान उस स्तर तक यूरेनियम का संवर्धन कर रहा था जो हथियार बनाने के बेहद करीब था.

2026 की शुरुआत में बातचीत तब टूट गई जब दोनों पक्षों ने समझौता करने से इनकार कर दिया. ईरान ने मांग की कि अमेरिका अपने सभी प्रतिबंध पूरी तरह हटाए, भविष्य के हमलों के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी दे और शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक के उसके अधिकार को मान्यता दे. वहीं, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सख्त जांच, मिसाइल विकास पर रोक और उच्च-स्तरीय यूरेनियम संवर्धन को खत्म करने पर जोर दिया.

यद्यपि ओमान ने, जो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा था, यह सुझाव दिया था कि एक सफलता अभी भी संभव हो सकती है, लेकिन जल्द ही सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई, जिसने कूटनीतिक प्रयासों को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया.

रविवार, 22 मार्च, 2026 को दक्षिणी इजराइल के अराद में ईरानी मिसाइल हमले से क्षतिग्रस्त रिहायशी इमारतों को देखता आदमी. (AP)

विस्फोटक स्थिति: कूटनीति से युद्ध तक

युद्ध की निर्णायक शुरुआत तब हुई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सैन्य और नेतृत्व ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए- ईरान ने इस कार्रवाई को अपनी सरकार बदलने की एक जानबूझकर की गई साजिश माना. जवाब में, तेहरान ने पूरे क्षेत्र में इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे. जिसने आधिकारिक तौर पर एक नए और बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत कर दी.

अमेरिका-इजरायल के इस हमले में भारी नौसैनिक और हवाई शक्ति का इस्तेमाल किया गया. इसमें अमेरिका के कई विमानवाहक पोत, स्टील्थ बॉम्बर्स, लंबी दूरी के लड़ाकू विमान और बिना पायलट वाले ड्रोन सिस्टम शामिल थे. इस अभियान के पहले चरण में 5,000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाने की योजना थी, जिसमें परमाणु संयंत्र, मिसाइल डिपो और कमांड सेंटर मुख्य थे.

तेहरान, इस्फहान और कोम जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया गया. अयातुल्ला खामेनेई की मृत्यु के बाद, मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता घोषित किया गया, जबकि हवाई हमले और मिसाइल युद्ध लगातार जारी रहे.

ईरान का पलटवार और 'सात-मोर्चों वाला युद्ध'

ईरान की प्रतिक्रिया तत्काल और बहु-स्तरीय थी. मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजरायल के साथ-साथ कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, इराक और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. हिजबुल्ला ने लेबनान से एक बड़ा मोर्चा खोल दिया और उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे. यह दृष्टिकोण ईरान की उस रणनीति को दर्शाता है जिसे सैन्य विश्लेषक "सात-मोर्चों वाला युद्ध" कहते हैं, जिसे कभी-कभी "रिंग ऑफ फायर" (आग का घेरा) भी कहा जाता है.

इजरायल से सीधे एक ही मैदान में लड़ने के बजाय, ईरान पूरे क्षेत्र में अपनी सहयोगी सेनाओं पर भरोसा करता है ताकि इजरायल की सुरक्षा और संसाधनों को चारों तरफ से घेरा और कमजोर किया जा सके. इन सात मोर्चों में लेबनान, गाजा, सीरिया, इराक, यमन, वेस्ट बैंक और ईरान के सीधे मिसाइल हमले शामिल हैं.

वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव

इस युद्ध का असर युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैल गया है. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के माध्यम से होने वाली जहाजों की आवाजाही को रोकने की धमकी दी है और उसे आंशिक रूप से बाधित भी किया है. यह एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है जहां से दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति गुजरती है. इसके कारण तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, समुद्री व्यापार में कमी आई है और वैश्विक बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है.

भारत सहित वे देश जो ऊर्जा आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं, वहां आपूर्ति में बाधाएं आनी शुरू हो गई हैं. जिसमें ईंधन और एलपीजी (LPG) की उपलब्धता को लेकर चिंताएं शामिल हैं.

सैन्य दृष्टि से, बेहतर हवाई शक्ति और तकनीक के कारण अमेरिका और इजरायल का पलड़ा भारी माना जा रहा है. ईरान की नौसैनिक और मिसाइल क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचा है. हालांकि, ईरान अभी भी पलटवार करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है. अनुमान बताते हैं कि ईरान में जान-माल का नुकसान कहीं ज्यादा हुआ है, हालांकि सटीक आंकड़े अभी भी अनिश्चित हैं.

एक बड़े युद्ध का खतरा

लड़ाई के बड़े पैमाने के बावजूद, अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल पूर्ण वैश्विक युद्ध की संभावना कम है. हालांकि, स्थिति को काफी खतरनाक और अस्थिर माना जा रहा है. युद्ध के और अधिक फैलने के मुख्य कारणों में होर्मुज जलडमरूमध्य का पूरी तरह बंद होना, रूस या चीन का सीधा शामिल होना, इजरायल का लेबनान पर पूर्ण आक्रमण, या खाड़ी देशों और अमेरिकी सेना पर विनाशकारी हमले शामिल हो सकते हैं. यूरोपीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष महीनों तक चल सकता है और पहले से ही नाजुक क्षेत्र को और अधिक अस्थिर कर सकता है.

संघर्ष को समाप्त करने के मार्ग

कोई भी पक्ष भारी नुकसान उठाए बिना निर्णायक सैन्य जीत हासिल करने में सक्षम नहीं दिखता. विश्लेषकों का तर्क है कि युद्ध पूरी तरह से हार-जीत के बजाय कूटनीति के माध्यम से समाप्त होने की अधिक संभावना है.

शांति के रास्तों में तत्काल युद्धविराम और उसके बाद बातचीत, नए सिरे से परमाणु वार्ता (जिसे अक्सर "परमाणु समझौता 2.0" कहा जाता है), या छद्म संघर्षों को सुलझाने वाला एक व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा समझौता शामिल है. संयुक्त राष्ट्र और खाड़ी देशों के मध्यस्थों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय दबाव भी इसमें भूमिका निभा सकता है.

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशक्यान ने जवाबी हमलों को रोकने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें ईरान के वैध अधिकारों की मान्यता, हवाई हमलों से हुए नुकसान का मुआवजा और भविष्य के सैन्य हमलों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गारंटी शामिल है.

अधिकांश विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि लंबे समय तक चलने वाला युद्ध केवल क्षेत्रीय अस्थिरता को गहरा करेगा. वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा और विनाशकारी स्थिति पैदा होने के जोखिम को बढ़ाएगा.

आगे की अनिश्चित राह

फिलहाल, इस युद्ध के खत्म होने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं. ईरान लगातार मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है, उसके सहयोगी गुट कई मोर्चों पर सक्रिय हैं, और अमेरिका व इजरायल की सेनाएं भारी सैन्य दबाव बनाए हुए हैं.

यह संघर्ष अब एक लंबे समय तक चलने वाले 'क्षेत्रीय असमान युद्ध' की ओर बढ़ रहा है. एक ऐसी स्थिति जिसे ईरान ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रभावी ढंग से संभालता रहा है. जैसे-जैसे कूटनीति के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, मध्य पूर्व और पूरी दुनिया चिंता के साथ देख रही है, क्योंकि किसी भी पक्ष का अगला फैसला आने वाले कई वर्षों के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा की तस्वीर बदल सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)

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