ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा निमंत्रण, आइए समझें क्या हैं इसके मायने
भारत के लिए यह मुफीद वाली स्थिति है. एक तरफ उसके इजराइल से भी गहरे हैं, तो दूसरी ओर ईरान से भी.
Published : June 24, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली : ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण दिए जाने की खबर राजनयिक प्रोटोकॉल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.बुधवार को पीटीआई समाचार एजेंसी ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया, "ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में आमंत्रित किया है. अंतिम संस्कार 5 से 9 जुलाई तक होगा."
यह खबर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोवाल और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एसएएनएससी) के रक्षा मामलों के उप सचिव गदीर निजामीपुर की मुलाकात के दो दिन बाद आई है. यह मुलाकात 23 जून को नई दिल्ली में आयोजित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से पहले हुई थी.
यह देखना बाकी है कि मोदी ईरान की यात्रा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वे दक्षिण-पूर्व एशिया और ओशिनिया के तीन देशों के अपने दौरे के पहले चरण के लिए 6 जुलाई को इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे.हालांकि, यह निमंत्रण महज कूटनीतिक शिष्टाचार का एक संकेत मात्र नहीं है.
अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान के ठीक चार महीने बाद, जिसके परिणामस्वरूप ईरान के दीर्घकालिक सर्वोच्च नेता की मृत्यु हुई और पश्चिम एशिया का रणनीतिक परिदृश्य बदल गया, यह पहल तेहरान के भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण को रेखांकित करती प्रतीत होती है, जो प्रतिद्वंद्वी भू-राजनीतिक गुटों के बीच संबंध बनाए रखने में सक्षम है. मोदी निमंत्रण में शामिल हो पाएं या न हों, यह निमंत्रण स्वयं युद्धोत्तर क्षेत्र की उभरती व्यवस्था में भारत की भूमिका के प्रति ईरान की अपेक्षाओं को दर्शाता है.
आज भारत के अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी है. रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग में वाशिंगटन भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है, जबकि इजराइल उन्नत सैन्य उपकरणों और खुफिया सहयोग के मामले में भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनकर उभरा है.
इन संबंधों के बावजूद, तेहरान नई दिल्ली को किसी भी ईरान-विरोधी गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाय एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने में सक्षम देश के रूप में देखता है. ईरान के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति से जुड़े समारोहों में मोदी को आमंत्रित करना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की स्वीकृति के समान होगा.
नई दिल्ली के लिए, यह भागीदारी भारत की उस पुरानी स्थिति को और मजबूत करेगी कि वह गठबंधन प्रतिबद्धताओं के बजाय मुद्दों पर आधारित साझेदारी बनाए रखता है.खामेनेई की मृत्यु और उसके बाद हुए युद्ध ने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में सबसे गंभीर उथल-पुथल मचा दी. ऐसे क्षणों में, देश अक्सर राजकीय अंत्येष्टि और सत्ता हस्तांतरण समारोहों का उपयोग यह इंगित करने के लिए करते हैं कि वे किन अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं.
मोदी को निमंत्रण देना यह संकेत देगा कि इजराइल, अमेरिका और खाड़ी अरब देशों के साथ नई दिल्ली के बढ़ते संबंधों के बावजूद ईरान भारत को एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखता है.भारत के लिए, यह कदम इस बात का आश्वासन देगा कि प्रतिबंधों और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण वर्षों से चली आ रही बाधाओं के बावजूद द्विपक्षीय संबंध अभी भी मजबूत हैं. अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आयात में भारी कमी आने से पहले, ईरान भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक था.
युद्धोत्तर वातावरण से अंततः प्रतिबंधों में ढील, ऊर्जा समझौतों या पुनर्निर्माण पहलों से संबंधित नई राजनयिक व्यवस्थाओं की संभावना बन सकती है. तेहरान के साथ राजनीतिक सद्भाव बनाए रखना भारत के विकल्पों को सुरक्षित रखेगा, यदि ईरानी तेल वैश्विक बाजारों में महत्वपूर्ण रूप से पुनः प्रवेश करता है.
भारत के दृष्टिकोण से, पश्चिम एशिया के सभी प्रमुख ऊर्जा उत्पादकों के साथ संचार के चैनल बनाए रखना एक रणनीतिक आवश्यकता है, न कि कूटनीतिक विलासिता.ईरान में भारत के प्रमुख हितों में से एक चाबहार बंदरगाह परियोजना और अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया को भारत से जोड़ने वाला व्यापक कनेक्टिविटी कॉरिडोर है.
नई दिल्ली द्वारा लगभग एक दशक पहले इस परियोजना में शामिल होने के बाद से चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन में भारत की भागीदारी अपने सबसे अनिश्चित लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चरणों में से एक में प्रवेश कर चुकी है.
अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंध, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल युद्ध, बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीति और विकसित होती कनेक्टिविटी प्राथमिकताओं के संयोजन ने चाबहार को एक अपेक्षाकृत सरल बुनियादी ढांचा परियोजना से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की एक बड़ी परीक्षा में बदल दिया है.
हाल ही में हासिल की गई सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मई 2024 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह एवं समुद्री संगठन के बीच शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करना था.
इस समझौते का उद्देश्य वर्षों से चली आ रही अल्पकालिक परिचालन व्यवस्थाओं के बाद दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करना था और यह चाबहार के प्रति भारत की अब तक की सबसे मजबूत संस्थागत प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
भारत ने समझौते के तहत अपने प्रमुख वित्तीय दायित्वों को पहले ही पूरा कर लिया है. नई दिल्ली ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ₹400 करोड़ का वितरण किया और अगस्त 2025 तक बंदरगाह उपकरणों की खरीद के लिए लगभग $120 मिलियन के अपने प्रतिबद्ध योगदान को पूरा किया. परिणामस्वरूप, 2026-27 के केंद्रीय बजट में कोई नया आवंटन नहीं किया गया.
भारत की भूमिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब उभरी जब वाशिंगटन ने 2018 की छूट व्यवस्था के तहत चाबहार को दी गई प्रतिबंध छूट को 2025 में समाप्त होने दिया. यह छूट मूल रूप से इसलिए दी गई थी, क्योंकि चाबहार को अफगानिस्तान के आर्थिक विकास और मानवीय सहायता तक पहुंच के लिए आवश्यक माना जाता था,
परियोजना के भविष्य को लेकर फिर से अनिश्चितता पैदा होने से पहले छूट को अस्थायी रूप से अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया गया था.इन अनिश्चितताओं के बावजूद, तेहरान ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि वह चाहता है कि भारत चाबहार परियोजना में शामिल रहे. भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथली ने इस वर्ष की शुरुआत में सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनका देश भारत की निरंतर भागीदारी के लिए खुला है और चाबहार को द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क के प्रतीक के रूप में देखता है.
मंगलवार को यहां नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से विशेष रूप से पूछा गया कि क्या डोभाल और निजामीपुर के बीच हुई बैठक में चाबहार बंदरगाह का मुद्दा उठा था, तो उन्होंने इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया. जायसवाल ने कहा, “दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने वहां हो रहे घटनाक्रमों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. उन्होंने ब्रिक्स मंच के तहत सहयोग के साथ-साथ भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की.”
ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार बंदरगाह के अलावा, 2026 के युद्ध से मध्य पूर्व की एक नई सुरक्षा संरचना के उभरने की संभावना है, जिसमें बदलते गठबंधन, पुनर्निर्माण की जरूरतें और नए राजनयिक समझौते शामिल होंगे.ईरान का भारत से संपर्क यह दर्शाता है कि तेहरान नई दिल्ली को व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय से जुड़ने के एक उपयोगी माध्यम और देश के पुनर्निर्माण के चरण में एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार के रूप में देख सकता है.
भारत के लिए, युद्धोत्तर क्षेत्रीय व्यवस्था में अपना प्रभाव बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा आयात, व्यापार मार्गों, प्रवासी भारतीयों के कल्याण और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा में देश के हित जुड़े हुए हैं.पश्चिम एशिया में व्यापक रूप से सेवा कर चुके पूर्व भारतीय राजनयिक तलमिज अहमद के अनुसार, चूंकि मोदी पहले से ही किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए नई दिल्ली को खामेनेई के अंतिम संस्कार में उनकी अनुपस्थिति के लिए कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होगी.
अहमद ने ईटीवी भारत को बताया, "यह बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री को नामित करें. मेरे विचार से, ईरान के साथ संबंधों को पुनर्गठित करने का यह हमारे लिए सुनहरा अवसर है. हमें उस स्थिति में वापस जाना होगा जो इस अनावश्यक संघर्ष से पहले थी. हमें अब उसी स्थिति में लौटना होगा, यहां तक कि 2018 से पहले के उस दौर में भी, जब ईरान भारत को पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता था."
उन्होंने कहा कि वे "सुधार" शब्द के बजाय "पुनर्गठन" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है. अहमद ने कहा, "वे भारत के लिए बहुत मददगार रहे हैं. उनकी ओर से कभी भी असंतोष या नाराजगी का कोई संकेत नहीं मिला है."
उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरानी गहन रणनीतिक विचारक हैं और अंतरराष्ट्रीय मामलों की गहरी समझ रखते हैं, और वे शायद ही कभी कोई आवेगपूर्ण या बिना सोचे-समझे कदम उठाते हैं.चाबहार बंदरगाह के संबंध में, अहमद ने यह विचार व्यक्त किया कि भारत को "लगभग तुरंत" ईरान के साथ बंदरगाह परियोजना पर फिर से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए.कूटनीतिक दृष्टि से, परिवर्तनकारी राष्ट्रीय नेताओं के अंत्येष्टि समारोहों में निमंत्रण अक्सर भविष्य की साझेदारियों के बारे में उतना ही खुलासा करते हैं जितना कि अतीत के संबंधों के बारे में. मोदी के प्रति ईरान की कथित पहल इसी श्रेणी में आती प्रतीत होती है.
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