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ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा निमंत्रण, आइए समझें क्या हैं इसके मायने

ईरान के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी (फाइल फोटो) ( IANS )

By Aroonim Bhuyan 9 Min Read

नई दिल्ली : ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण दिए जाने की खबर राजनयिक प्रोटोकॉल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.बुधवार को पीटीआई समाचार एजेंसी ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया, "ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में आमंत्रित किया है. अंतिम संस्कार 5 से 9 जुलाई तक होगा." यह खबर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोवाल और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एसएएनएससी) के रक्षा मामलों के उप सचिव गदीर निजामीपुर की मुलाकात के दो दिन बाद आई है. यह मुलाकात 23 जून को नई दिल्ली में आयोजित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से पहले हुई थी. यह देखना बाकी है कि मोदी ईरान की यात्रा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वे दक्षिण-पूर्व एशिया और ओशिनिया के तीन देशों के अपने दौरे के पहले चरण के लिए 6 जुलाई को इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे.हालांकि, यह निमंत्रण महज कूटनीतिक शिष्टाचार का एक संकेत मात्र नहीं है. अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान के ठीक चार महीने बाद, जिसके परिणामस्वरूप ईरान के दीर्घकालिक सर्वोच्च नेता की मृत्यु हुई और पश्चिम एशिया का रणनीतिक परिदृश्य बदल गया, यह पहल तेहरान के भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण को रेखांकित करती प्रतीत होती है, जो प्रतिद्वंद्वी भू-राजनीतिक गुटों के बीच संबंध बनाए रखने में सक्षम है. मोदी निमंत्रण में शामिल हो पाएं या न हों, यह निमंत्रण स्वयं युद्धोत्तर क्षेत्र की उभरती व्यवस्था में भारत की भूमिका के प्रति ईरान की अपेक्षाओं को दर्शाता है. आज भारत के अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी है. रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग में वाशिंगटन भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है, जबकि इजराइल उन्नत सैन्य उपकरणों और खुफिया सहयोग के मामले में भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनकर उभरा है. इन संबंधों के बावजूद, तेहरान नई दिल्ली को किसी भी ईरान-विरोधी गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाय एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने में सक्षम देश के रूप में देखता है. ईरान के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति से जुड़े समारोहों में मोदी को आमंत्रित करना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की स्वीकृति के समान होगा. नई दिल्ली के लिए, यह भागीदारी भारत की उस पुरानी स्थिति को और मजबूत करेगी कि वह गठबंधन प्रतिबद्धताओं के बजाय मुद्दों पर आधारित साझेदारी बनाए रखता है.खामेनेई की मृत्यु और उसके बाद हुए युद्ध ने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में सबसे गंभीर उथल-पुथल मचा दी. ऐसे क्षणों में, देश अक्सर राजकीय अंत्येष्टि और सत्ता हस्तांतरण समारोहों का उपयोग यह इंगित करने के लिए करते हैं कि वे किन अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं. मोदी को निमंत्रण देना यह संकेत देगा कि इजराइल, अमेरिका और खाड़ी अरब देशों के साथ नई दिल्ली के बढ़ते संबंधों के बावजूद ईरान भारत को एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखता है.भारत के लिए, यह कदम इस बात का आश्वासन देगा कि प्रतिबंधों और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण वर्षों से चली आ रही बाधाओं के बावजूद द्विपक्षीय संबंध अभी भी मजबूत हैं. अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आयात में भारी कमी आने से पहले, ईरान भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक था. युद्धोत्तर वातावरण से अंततः प्रतिबंधों में ढील, ऊर्जा समझौतों या पुनर्निर्माण पहलों से संबंधित नई राजनयिक व्यवस्थाओं की संभावना बन सकती है. तेहरान के साथ राजनीतिक सद्भाव बनाए रखना भारत के विकल्पों को सुरक्षित रखेगा, यदि ईरानी तेल वैश्विक बाजारों में महत्वपूर्ण रूप से पुनः प्रवेश करता है. भारत के दृष्टिकोण से, पश्चिम एशिया के सभी प्रमुख ऊर्जा उत्पादकों के साथ संचार के चैनल बनाए रखना एक रणनीतिक आवश्यकता है, न कि कूटनीतिक विलासिता.ईरान में भारत के प्रमुख हितों में से एक चाबहार बंदरगाह परियोजना और अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया को भारत से जोड़ने वाला व्यापक कनेक्टिविटी कॉरिडोर है. नई दिल्ली द्वारा लगभग एक दशक पहले इस परियोजना में शामिल होने के बाद से चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन में भारत की भागीदारी अपने सबसे अनिश्चित लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चरणों में से एक में प्रवेश कर चुकी है. अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंध, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल युद्ध, बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीति और विकसित होती कनेक्टिविटी प्राथमिकताओं के संयोजन ने चाबहार को एक अपेक्षाकृत सरल बुनियादी ढांचा परियोजना से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की एक बड़ी परीक्षा में बदल दिया है.