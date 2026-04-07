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क्यों फेल हो रहा है ईरान में 'तख्तापलट' का दांव? जानिए, ईरानी समाज की अंदरूनी ताकत और चुनौतियां

ईरान के तेहरान शहर के एक चौराहे पर एक महिला ईरानी झंडा पकड़े हुए है. यह तस्वीर 6 अप्रैल, 2026 की है. ( AP )

ईरानी लोग अक्सर खुद को इतिहास और संस्कृति में अरबों से श्रेष्ठ मानते हैं और खुलकर ऐसा कहते हैं. अनिवार्य शुक्रवार की नमाज, जबरन सैन्य भर्ती और अमेरिका व पश्चिम के साथ लगातार टकराव ने युवाओं में असंतोष भर दिया है. विश्वविद्यालय के छात्र सख्त इस्लामी नियमों के बीच घुटन महसूस करते थे. वे धार्मिक कट्टरता को वैश्विक वैज्ञानिक और व्यावसायिक प्रगति में एक बाधा के रूप में देखते थे.

खुमैनी और बाद में खामेनेई के शासन में, ईरान ने 'बसीज', 'पासदारन' (IRGC), 'गार्जियन काउंसिल' और 'एक्सपीडिएंसी काउंसिल' जैसे संगठनों के माध्यम से सख्त शरिया कानून लागू किया. इस व्यवस्था ने नियंत्रण और संतुलन के नाम पर उदारवादी नेताओं की आवाज दबा दी और 'ऱहबर' (सर्वोच्च नेता) की आलोचना या उनसे मतभेद के प्रति बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई. संसद (मजलिस) का अध्यक्ष हमेशा एक कट्टर वफादार होता था जो कार्यपालिका पर नजर रखता था, जबकि न्यायपालिका का प्रमुख एक वरिष्ठ मौलवी होता था ताकि शरिया को कड़ाई से लागू किया जा सके.

इराकी महिलाएं ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके बेटे अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई की तस्वीर पकड़े हुए. यह प्रदर्शन 3 अप्रैल, 2026 को बगदाद के काज़िमियाह के शिया जिले में ईरान के कई शहरों पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के खिलाफ किया गया. (AP)

ईरानी शासन ने खुद को पूरी दुनिया के मुसलमानों (उम्मा) का संरक्षक घोषित कर दिया, जिससे सऊदी अरब (मक्का और मदीना का संरक्षक) और तुर्की (अपनी उस्मानी विरासत के कारण) नाराज हो गए. सुन्नी बहुल खाड़ी देशों और शिया बहुल ईरान के बीच तनाव के कारण कई बार खुले टकराव भी हुए. आबादी के हिसाब से देखें तो मिडिल ईस्ट में शियाओं का दबदबा है, क्योंकि अकेले ईरान की आबादी ही 9 करोड़ से ज्यादा है.

शासन ने 'धार्मिक पुलिस' तैनात कर दी, जिसे 'बसीज' का साथ मिला. यह महिलाओं, युवाओं और उन लोगों के लिए एक दुस्वप्न की तरह था जो इस्लामी मूल्यों जैसे सिर ढकना, दाढ़ी रखना, पूरी बाजू की शर्ट पहनना, शराब से दूर रहना, नियमित नमाज और मौलवियों के सम्मान जैसे नियमों को नहीं मानते थे. मैंने सुना और देखा है कि पार्कों में अपने साथियों के साथ मिलने वाली युवा लड़कियों की शादी जबरन 'कोम' के धार्मिक स्कूलों के बूढ़े मुल्लाओं से कर दी जाती थी. कोम मौलवियों के दबदबे वाला शहर है. वहीं, आधी बाजू की शर्ट पहनने वाले पुरुषों के चेहरे काले कर दिए जाते थे.

क्रांति के जुलूस, प्रदर्शन और जश्न या शुक्रवार की नमाज, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, अक्सर लोगों पर थोपे जाते थे. बहुमत की अपनी मर्जी से भागीदारी कम ही होती थी. धार्मिक शासन के सामने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और युवाओं को पश्चिमी मूल्यों, जैसे पहनावे और पार्टी करने की संस्कृति से दूर रखने की बड़ी चुनौतियां थीं. सरकार को जल्द ही समझ आ गया कि इस्लामी सिद्धांतों और मुल्ला शासन को बनाए रखने के लिए स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी दफ्तरों में 'शरिया' को सख्ती से लागू करना जरूरी है.

ईरान के तेहरान में इमाम खुमैनी हॉस्पिटल के बाहर U.S.-इज़राइली मिलिट्री कैंपेन के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान एक महिला, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (बाईं ओर) और क्रांतिकारी फाउंडर अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी की तस्वीर हाथ में लिये हुए. 6 अप्रैल, 2026 की यह तस्वीर है. (AP)

शहर से गुजरते समय "अमेरिका की मौत" और "इजरायल की मौत" लिखे हुए बड़े-बड़े होर्डिंग्स को अनदेखा करना नामुमकिन है. बेशक, इनमें से अधिकांश भीड़ सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाती है. आप अमेरिकी दूतावास के उस बड़े परिसर को भी नहीं भूल सकते, जिस पर "जासूसों का अड्डा" लिखा हुआ है. क्रांति के बाद इस दूतावास को 444 दिनों तक घेरे रखा गया था और 66 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया गया था.

1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से पिछले चार दशकों से ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच गहरा तनाव बना हुआ है. 13 फरवरी 1995 को भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल होने के बाद अपनी पहली पोस्टिंग के लिए जब मैं तेहरान पहुंचा, तो मैंने 'इंकलाब चौक' पर वह जोश अपनी आंखों से देखा था. ईरान की रैलियों में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ तीखे भाषण एक आम बात है. यह अलग बात है कि क्रांति के बाद भी कई ईरानी अमेरिका की ओर प्रवास करते रहे, क्योंकि वहां के महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए अमेरिका आज भी एक पसंदीदा जगह है.

भारत और ईरान के बीच सदियों से सभ्यतागत संबंध रहे हैं. महाराजा रणजीत सिंह अपने अभियानों के दौरान अफगानिस्तान होते हुए तेहरान पहुंचे थे और वहां के शासकों से मिले थे. फारसी भाषा- जो अपनी शहद जैसी मिठास के लिए जानी जाती है-का प्रभाव सभी भारतीय भाषाओं पर है, क्योंकि मुगल शासन के दौरान यह दरबारी भाषा थी. यहां तक कि तुर्की मूल के मध्य एशियाई देश भी भौगोलिक निकटता और इस भाषा की विशिष्टता के कारण फारसी से काफी प्रभावित थे. नादिर शाह द्वारा लूटा गया प्रसिद्ध 'मयूर सिंहासन' (तख्त-ए-ताऊस) आज भी तेहरान में प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है.

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सोमवार, 6 अप्रैल, 2026 को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के जेम्स ब्रैडी प्रेस ब्रीफिंग रूम में रिपोर्टर्स से बात करते हुए स्नाइपर गन से निशाना साधने का भाव दिखाते हुए. (AP)

शाह के शासनकाल के दौरान, ईरान एक शाही गणतंत्र था जिसके पश्चिमी देशों, विशेषकर फ्रांस और अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध थे. शाह के ठाट-बाट वाले स्वभाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी ताजपोशी का एक जश्न ताज महल में मनाने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी थी-जिसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया था.

अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर 'शिराज' शहर ने हाफ़िज़ शिराज़ी जैसे कवियों को प्रेरित किया है, जिनकी जादुई कविताओं का श्रेय अक्सर इस शहर के आकर्षण को दिया जाता है. तेहरान, जिसे कभी "एशिया का पेरिस" कहा जाता था, 1979 में अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी के नेतृत्व वाली इस्लामी क्रांति के बाद 'इस्लामी गणराज्य ईरान' में बदल गया. इस क्रांति ने वहां धार्मिक शासन की स्थापना की और ईरान के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया.

9 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस खूबसूरत देश में फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर और अल्बोर्ज़ के शानदार पहाड़ मौजूद हैं. तेहरान जैसे शहरों में सुनियोजित सड़कें, हरे-भरे बगीचे, पार्क, विश्वविद्यालय और बड़े उद्योग हैं. यह देश न केवल तेल और प्राकृतिक गैस, बल्कि पानी और कृषि के मामले में भी समृद्ध है, जहां कई तरह के फल, मेवे और सब्जियां पैदा होती हैं.

ईरान 4,000 साल पुरानी प्राचीन फारसी सभ्यता का उत्तराधिकारी है और वैश्विक राजनीति में एक खास स्थान रखता है. अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों, पश्चिम और मध्य एशिया को जोड़ने वाली रणनीतिक स्थिति और अपनी गहरी सांस्कृतिक पहचान के कारण, ईरान का प्रभाव उसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैला है.

सरकार ने सूचनाओं के मुक्त प्रवाह, हॉलीवुड फिल्मों और पश्चिमी संगीत पर रोक लगा दी. यहां तक कि पुरुषों के लिए नेक-टाई पहनना भी 'हराम' माना जाता है. कोई भी ईरानी अधिकारी टाई नहीं पहनता. विज्ञान और तकनीक को अपनाने की कोशिशें भी कई बंदिशों के साथ की गईं, जिन्हें पीछे ले जाने वाला माना गया. मीडिया पर सख्त नियंत्रण है और सरकारी टेलीविजन (IRIB) पूरी तरह से सरकार के मुखपत्र के रूप में काम करता है. लोग भारी जुर्माने का जोखिम उठाकर छिपकर सैटेलाइट डिश के जरिए टीवी देखते थे.

इंटरनेट और सूचना क्रांति का भी वहां सीमित प्रभाव ही पड़ा. गपशप, आंतरिक राजनीति और आपसी प्रतिद्वंद्विता की खबरें ईरान के भीतर और बाहर से गुप्त रेडियो, ऑनलाइन संस्करणों और पत्रिकाओं के माध्यम से फैलती थीं. 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रपति रफसंजानी एक प्रभावशाली और उदार प्रशासक के रूप में उभरे थे, लेकिन सर्वोच्च नेता ने संविधान के अनुसार उनके दो कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी शक्ति कम कर दी. अयातुल्ला का दर्जा और आध्यात्मिक नेतृत्व पाने की उनकी कोशिश भी नाकाम रही. प्रतिद्वंद्वियों ने उन्हें 'एक्सपीडिएंसी काउंसिल' का प्रमुख बनाकर किनारे कर दिया, लेकिन वह भी ज्यादा समय तक नहीं चला.

हूती समर्थक ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पोस्टर लहराते हुए, जिनकी मौत इज़राइल और अमेरिका के एक बड़े हमले में हुई थी. यह तस्वीर 3 अप्रैल, 2026 को यमन के सना में एक रैली की है. (AP)

सर्वोच्च नेता और धार्मिक शासन की सर्वोच्चता ही इस व्यवस्था का मुख्य आधार बनी रही. बाद में राष्ट्रपति खातमी जैसे उदारवादी नेता, जिन्हें सुधारों के लिए युवाओं का भारी समर्थन मिला था, वे भी विफल रहे. पिछले चार दशकों में उत्पीड़न के खिलाफ हुए छात्रों के प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचला गया, जिसमें कई मौतें हुईं और लोगों को तेहरान की कुख्यात 'इविन जेल' में डाल दिया गया.

राजनीतिक विश्लेषक दशकों से इस शासन के खिलाफ एक खूनी या अहिंसक क्रांति की भविष्यवाणी करते रहे हैं. वे इसके पीछे खराब अर्थव्यवस्था- जो आंतरिक कुप्रबंधन और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण है और ईरानी रियाल की गिरती कीमत को मुख्य कारण बताते हैं, जिससे वहां का शक्तिशाली व्यापारी वर्ग (बाजारी) भी नाराज हो गया है.

सरकार विरोधी आवाजों ने प्रतिबंधित रेडियो और प्रिंट मीडिया का सहारा लिया, लेकिन विद्रोह की खबरें कम समय के लिए रहीं और सफल नहीं हो सकीं. यहां तक कि मौजूदा युद्ध के दौरान खामेनेई के मारे जाने की खबर के बाद भी सड़कों पर कोई बड़ा जन-विद्रोह नहीं देखा गया.

पिछले कई सालों के विश्लेषकों की तरह, ट्रंप प्रशासन ने भी धार्मिक शासन की आंतरिक मजबूती का गलत आकलन किया. यह मजबूती न केवल धार्मिक ढांचे में है, बल्कि ईरान की बड़ी आबादी, सैन्य ताकत और दशकों से भरे गए अमेरिका-इजरायल विरोधी भावनाओं में भी है. यह युद्ध साबित करता है कि बाहरी ताकतें इस शासन को आसानी से नहीं हटा सकतीं, भले ही उन्होंने सर्वोच्च नेता और सैन्य अधिकारियों सहित शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया हो.

ईरान के लिए युद्ध नया नहीं है. इसने अपनी अर्थव्यवस्था और स्थिरता को बनाए रखते हुए इराक के साथ एक दशक लंबा युद्ध लड़ा था. ईरान ने खास तौर पर इजरायल को ध्यान में रखते हुए हथियार विकसित किए और अपने कट्टर दुश्मन के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों पर जोर दिया. दूसरी ओर, खाड़ी देश ईरान का मुकाबला करने के लिए 'अब्राहम समझौते' के जरिए इजरायल के करीब आ गए.

सोमवार, 23 मार्च, 2026 को कश्मीर के बडगाम में ईरान के लिए डोनेशन ड्राइव के दौरान वॉलंटियर कलेक्शन पॉइंट पर इंतज़ार करते हुए. (AP)

प्रतिबंधों और धमकियों के बावजूद, ईरान ने चीन और रूस के साथ संबंधों के माध्यम से अपने तेल और गैस का उत्पादन जारी रखा-चाणक्य के इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि 'दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है'- ताकि उसे रक्षा कार्यक्रमों के लिए उपकरण और मदद मिलती रहे.

यहां तक कि मोसाद की गहरी पैठ भी 'IRGC' के वरिष्ठ अधिकारियों को डिगा नहीं सकी. युद्ध के बीच, IRGC और पासदारन ने कानून-व्यवस्था पर पूरी पकड़ बनाए रखी है, जिससे विद्रोह की संभावनाएं रुक गई हैं. अमेरिका और इजरायल द्वारा निर्दोष नागरिकों का मारा जाना उल्टा असर कर रहा है, जिससे शासन बदलने के बजाय जनता का संकल्प और कड़ा हो रहा है.

भारत और ईरान के बीच सभ्यतागत संबंध रहे हैं, लेकिन दोनों ने तनावपूर्ण दौर भी देखे हैं. क्रांति के बाद, ईरान भारत में मुस्लिम मुद्दों पर नजर रखता था. उसने 1990 के दशक की शुरुआत में बाबरी मस्जिद विध्वंस की आलोचना की और कश्मीर में भारत विरोधी तत्वों के साथ एकजुटता दिखाई, जहां शिया घरों में खुमैनी की तस्वीरें लगी होती थीं. 1995 में, 'OIC' के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति रफसंजानी ने बिना किसी कारण के अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी थी, जाहिर तौर पर बाबरी मुद्दे की वजह से.

पाकिस्तान के साथ शिया-सुन्नी मतभेदों के बावजूद, ईरान ने अतीत में भारत के साथ संघर्षों में पाकिस्तान का साथ दिया. ईरानी लोग चतुर व्यापारी साबित हुए हैं. धार्मिक शासन के दौरान कोई भी बड़ी भारतीय कंपनी वहां ऊर्जा या निर्माण क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाई. भारत ईरान को क्षेत्रीय ऊर्जा और अफगानिस्तान, मध्य एशिया व रूस तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण मानता है. खासकर इसलिए क्योंकि 1947 तक वह हमारा पड़ोसी था. फिर भी, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और इजरायल के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों के कारण ईरान के साथ हमारे संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं.

सोमवार, 6 अप्रैल, 2026 को ईरान के उत्तरी तेहरान का एक हिस्सा आम तौर पर देखा जा सकता है. (AP)

भारत ने चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और तेल-गैस हितों में निवेश जारी रखा. 2018 में आयात 9 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसमें गिरावट आई. चाबहार का काम धीमी गति से आगे बढ़ा क्योंकि ईरान बुनियादी ढांचे को जोड़ने में पिछड़ गया. भारत-पाकिस्तान तनाव और राजनीति के कारण 'ईरान-पाकिस्तान-भारत' गैस पाइपलाइन भी अटक गई.

ईरान में दूरदृष्टि और भरोसे की कमी के कारण आपसी संबंधों की पूरी क्षमता का लाभ नहीं मिल सका. व्यापार बहुत ही बुनियादी रहा. भारत से चावल, चाय, दवाएं और ट्रैक्टर, जबकि ईरान से कच्चा तेल.

ईरान की जिद्द उसके पड़ोसियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जिन्हें डर है कि वह कट्टर इस्लाम का निर्यात करेगा. सभ्यतागत संबंधों के बावजूद ईरान मध्य एशियाई देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में विफल रहा और सऊदी अरब व यूएई के साथ उसकी दुश्मनी बनी हुई है. वह सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों की मौजूदगी को पसंद नहीं करता है.

बहरीन में, जहां शिया आबादी सुन्नी राजशाही से अधिक है, ईरान ने अशांति को बढ़ावा दिया, जिससे बहरीन को सऊदी सुरक्षा की शरण लेनी पड़ी. सऊदी अरब यमन में ईरान की भूमिका से नफरत करता है, क्योंकि ईरान वहां हूतियों का समर्थन कर रहा है जिन्होंने ड्रोन और मिसाइलों से सऊदी तेल क्षेत्रों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया है.

शीर्ष नेतृत्व की हत्याओं के बावजूद ईरान ने एक महीने से अधिक समय तक युद्ध जारी रखा है और अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है. यह एक ऐसा परिणाम है जिसकी विश्लेषकों को उम्मीद नहीं थी.

तेहरान में एक बिलबोर्ड के पास से गुजरते लोग, जिस पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई का ग्राफ़िक दिखाया गया है. यह तस्वीर सोमवार, 6 अप्रैल, 2026 की है. (AP)

यदि शासन परिवर्तन अमेरिका का लक्ष्य था, तो वह विफल रहा. ईरान लड़ना जारी रखे हुए है और आंतरिक अशांति को टाल दिया है. ईरानियों का गर्व और समृद्ध संस्कृति उनके देश पर अधिकार करने के विचार को- जैसा कि वेनेजुएला के मामले में देखा गया था- अविवेकपूर्ण बनाती है. संभवतः इजराइल ने अमेरिकी सोच को प्रभावित किया, लेकिन अब दुनिया ईरान की सैन्य गहराई देख रही है.

इजराइल और खाड़ी देश एक कमजोर ईरान चाहते हैं, लेकिन क्या यह व्यावहारिक है? एक अस्थिर ईरान, जिसके पास विशाल तेल और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है, वैश्विक हितों को नुकसान पहुंचाता है. क्या आईआरजीसी (IRGC) सुलेमानी से लेकर सर्वोच्च नेता तक की हत्याओं का इज़राइल से बदला लिए बिना युद्ध त्याग देगा?

एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील ईरान-जो हिज़बुल्ला और हमास को समर्थन देना बंद कर दे- क्षेत्र और दुनिया के लिए फायदेमंद है. क्या अमेरिका एक ऐसे उदारवादी नेता को स्थापित कर सकता है जो ईरानी और अमेरिकी दोनों इच्छाओं को पूरा करे? हमें इन तीव्र घटनाक्रमों की प्रतीक्षा करनी होगी और उन पर नज़र रखनी होगी.

ईरान पर अमेरिकी हमला समाधान नहीं है, यह लंबे समय तक क्षेत्रीय अस्थिरता और वैश्विक मंदी का जोखिम पैदा करता है. कारपेट बॉम्बिंग या जमीनी सेना का उपयोग केवल शासन परिवर्तन के प्रति ईरानी प्रतिरोध को बढ़ावा देगा, जैसा कि इराक, लीबिया और सीरिया में अमेरिकी हस्तक्षेपों में देखा गया है. शासन परिवर्तन अभी भी मायावी बना हुआ है और युद्ध के दौरान वैसी कोई आंतरिक सहायता नहीं मिली जैसी अपेक्षा की गई थी.

तेहरान के ताजरीश बाज़ार में 6 अप्रैल, 2026 को खरीदारी करते लोग. (AP)

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)

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