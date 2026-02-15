निमंत्रण कूटनीति: मोदी, रहमान और भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य
नरेंद्र मोदी को न्योता राजनयिक निरंतरता को दिखाता है, भले ही तारिक रहमान की जीत भारत-बांग्लादेश रिश्तों में नए परिवर्तन लाएगी.
Published : February 15, 2026 at 10:09 PM IST
नई दिल्ली: हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र बांग्लादेश के नए चुने गए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में पहले से तय कामों की वजह से शामिल नहीं होंगे, जबकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन्हें बुलाया है. लेकिन, नई दिल्ली के साथ खराब रिश्तों के बीच ढाका का यह कदम बताता है कि आर्थिक एक-दूसरे पर निर्भरता और क्षेत्रीय स्थिरता दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच बातचीत के अगले दौर की नींव रख सकती है.
बांग्लादेश के डेली अखबार प्रोथोम अलो में रविवार को छपी एक रिपोर्ट में, अंतरिम सरकार के एक “भरोसेमंद अधिकारी” के हवाले से कहा गया है कि चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस ने 17 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए चीन, भारत और पाकिस्तान समेत 13 देशों के सरकार प्रमुखों को बुलाया है.
मोदी शुक्रवार को रहमान को बधाई देने वाले पहले विश्व नेताओं में से एक थे, जब पिछले दिन हुए चुनावों के नतीजे आए, जिसमें रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को भारी जीत मिली.
मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था, "बांग्लादेश में संसदीय चुनावों में बीएनपी (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मैं श्री तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं. यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके नेतृत्व पर भरोसा दिखाती है. भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा. मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं.”
इसके तुरंत बाद, मोदी ने रहमान से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उनकी कोशिश के लिए रहमान को अपनी शुभकामनाएं और सपोर्ट दिया.
बातचीत के बाद मोदी ने एक और पोस्ट में कहा, “मिस्टर तारिक रहमान से बात करके बहुत खुशी हुई.” मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी. मैंने बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उनकी कोशिश के लिए अपनी शुभकामनाएं और सपोर्ट दिया. दो करीबी पड़ोसियों के तौर पर, जिनके बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत के लगातार कमिटमेंट को फिर से पक्का किया.”
बीएनपी ने खुद मोदी के बधाई संदेश के लिए भारत को धन्यवाद दिया और नई दिल्ली के साथ अच्छे से जुड़ने के लिए अपनी तैयारी दिखाई, जिससे नए सहयोग के लिए एक व्यावहारिक शुरुआत का संकेत मिला. हालांकि, मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे क्योंकि 17 फरवरी को मुंबई में उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है. मैक्रों 16 से 19 फरवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे.
विदेश मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी बयान के अनुसार, मोदी की जगह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ढाका में शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
बयान में कहा गया है, "इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अध्यक्ष की भागीदारी भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और स्थायी मित्रता को रेखांकित करती है, जो हमारे दोनों देशों को जोड़ने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है."
“एक जैसे इतिहास, संस्कृति और आपसी सम्मान से जुड़े पड़ोसी होने के नाते, भारत तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार के आने का स्वागत करता है, जिनके विजन और मूल्यों को लोगों का भारी समर्थन मिला है.”
लेकिन असल बात यह है कि बीएनपी और पूर्व प्रधानमंत्री अवामी लीग के बीच दशकों पुरानी घरेलू राजनीतिक दुश्मनी के बावजूद, जिसे इस साल के चुनावों से बाहर रखा गया था, बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति में शुरुआती बातचीत, आम तौर पर राजनीतिक बातचीत के लिए सावधानी भरी उम्मीद का माहौल बनाती है.
शेख हसीना के राज में, भारत-बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन उनके हटाए जाने और उसके बाद भारत में शरण लेने के बाद रिश्ते और खराब हो गए, जिससे ढाका में राजनीतिक तनाव पैदा हो गया.
अब रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बीएनपी विदेशी रिश्तों में एक व्यावहारिक संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है — भारत के साथ रिश्ते मजबूत करते हुए देश के फैसले लेने में ज़्यादा आजादी की मांग कर सकती है. रहमान ने “बांग्लादेश फर्स्ट” अप्रोच का संकेत दिया है, जिसमें विदेश नीति और आर्थिक जुड़ाव में संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर जोर दिया गया है.
उन्होंने चुनावों से पहले अपने समर्थकों को यह साफ कर दिया था कि ढाका नई दिल्ली या इस्लामाबाद के साथ नजदीकी बढ़ाने के बजाय अपने देश के फायदों को ज़्यादा अहमियत देगा.
राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, भारत और बांग्लादेश के बीच अहम सामरिक और आर्थिक फायदे हैं, जिसमें कनेक्टिविटी परियोजनाएं (सड़क, रेलवे और जलमार्ग), ऊर्जा पर सहयोग, और बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) और बांग्लादेश-भूटान-इंडिया-नेपाल (BBIN) पहल शामिल हैं. इन एरिया के एजेंडा में बने रहने की उम्मीद है, खासकर अगर रहमान आर्थिक विकास और निवेश को प्राथमिकता देते हैं.
इन सब बातों को देखते हुए, भारत के साथ रिश्तों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, जो हसीना के समय की तुलना में विचारधारा के हिसाब से कम करीब होंगे, लेकिन आपसी सम्मान, दखल न देने और आर्थिक सहयोग पर फोकस होंगे.
बांग्लादेश की तरफ से भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हुए, चीन और पाकिस्तान समेत कई क्षेत्रीय पार्टनर्स के साथ जुड़ने की कोशिश हो सकती है. आर्थिक सहयोग, सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी परियोजनाएं और ट्रेड को आसान बनाना नई दिल्ली और ढाका दोनों के लिए प्राथमिकताएं हो सकती हैं.
इस बीच, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान यूनुस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) क्षेत्रीय गुट को फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं. रहमान भी क्षेत्रीय गुट को फिर से शुरू करना चाहते हैं.
क्षेत्रीय एकता, आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया सार्क क्षेत्रीय ब्लॉक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं. हालांकि, कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान की तरफ से सहयोग न मिलने की वजह से सार्क एक ब्लॉक के तौर पर लगभग बेअसर हो गया है.
सितंबर 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी में आर्मी बेस पर पाकिस्तानी जमीन से हुए बॉर्डर पार से आतंकी हमले के बाद, उस साल इस्लामाबाद में होने वाला सार्क समिट कैंसिल कर दी गई थी, क्योंकि ग्रुप के दूसरे सदस्य भी भारत के साथ मिलकर इसका बॉयकॉट कर रहे थे. उसके बाद से आज तक कोई सार्क समिट नहीं हुई है.
बांग्लादेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक भारतीय विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, "देखिए, सार्क का गठन 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति एचएम इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश की पहल पर हुआ था. तो, सार्क को फिर से शुरू करने में उनकी खास दिलचस्पी है. लेकिन सार्क से उन्हें कुछ हासिल नहीं है. बल्कि, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया (SAFTA) उनके लिए एक कम विकसित देश के तौर पर ज़्यादा ज़रूरी था. लेकिन इस साल नवंबर में बांग्लादेश के डेवलपिंग देश का दर्जा मिलने के बाद ये फायदे भी खत्म हो जाएंगे."
हालांकि, एक्सपर्ट ने रहमान के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर थोड़ी उम्मीद जताई और कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्वी पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है.
एक्सपर्ट ने आगे बताया, “तारिक रहमान भारत के साथ सहयोग करने के सपोर्ट में होंगे.” “बांग्लादेश लगभग हर चीज के लिए भारत पर निर्भर है. वे बिना बताए अपनी विदेश नीति में ‘भारत को पहले’ रखेंगे.”
एक्सपर्ट ने पिछली बीएनपी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भारत और बांग्लादेश के बीच कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, सिवाय एक सुरक्षा से जुड़ी घटना के, और उसमें भी सरकार शामिल नहीं थी.
एक्सपर्ट ने कहा, “इस साल नवंबर में बांग्लादेश को डेवलपिंग देश का दर्जा मिलने के बाद, उन्हें विकसित देशों से बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी.” “फिर उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा भारत की ज़रूरत होगी, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या ट्रेड.”
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर अपनी सतर्क उम्मीद को सही ठहराने के लिए, एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि बीएनपी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह भारत और चीन सहित सभी बड़ी ताकतों से समान दूरी बनाए रखेगी.
बांग्लादेशी पत्रकार सैफुर रहमान तपन का मानना है कि बीएनपी नरमपंथी दिखने की कोशिश कर रही है.
तपन ने ढाका से फ़ोन पर कहा, “कुछ महीने पहले ही, बीएनपी और इस्लामी बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के देश की राजनीति में अवामी लीग की भूमिका और भारत के साथ डिप्लोमैटिक संबंधों जैसे मुद्दों पर एक जैसे राजनीतिक विचार थे.” “चुनाव से ठीक पहले बीएनपी ने ऐसे मुद्दों पर अलग स्टैंड लिया.”
उन्होंने कहा कि जब अवामी लीग सत्ता में थी, तो बीएनपी और जमात की भारत के प्रति एक जैसी आक्रामक नीतियां थीं. लेकिन अवामी लीग सरकार के हटने के बाद, BNP ने बांग्लादेश की राजनीति में लिबरल्स का समर्थन करने के लिए एक अलग रुख अपनाया.
तपन ने आगे बताया, “शुरू में लड़ाई बंगाली राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद के बीच थी. बीएनपी मुस्लिम राष्ट्रवाद वाले कैंप में थी. लेकिन अब, अगर वह बदल जाती है, तो यह अच्छी बात होगी.”
कुल मिलाकर, रहमान के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य वैचारिक बहाव के बजाय व्यावहारिक जुड़ाव का प्रतीत होता है.
शुरुआती कूटनीतिक इशारे— जिसमें मोदी का बधाई देना और शपथ ग्रहण समारोह का न्योता शामिल है — बताते हैं कि हाल की राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद दोनों पक्ष एक कॉमन ग्राउंड खोजने के लिए उत्सुक हैं. आर्थिक विकास, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता में आपसी हितों के साथ, भविष्य में सहयोग के लिए मज़बूत नींव है, भले ही ढाका अपनी घरेलू प्राथमिकताओं के हिसाब से एक अलग रास्ता बना रहा हो.
