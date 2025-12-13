ETV Bharat / opinion

सिर्फ मनाने का नहीं, काम करने के लिए है इंटरनेशनल माउंटेन डे !

यह नियम केरल और पश्चिमी तट के दूसरे राज्यों जैसे इलाकों पर भी लागू होता है, जिन्हें सह्याद्री रेंज वेस्टर्न घाट की मौजूदगी से पहचाना जाता है. हिमालय से भी पुराने, ये पहाड़ बहुत ज़्यादा बॉयोफिजिकल और इकोलॉजिकल महत्व के हैं. उनके ऊंचे जंगल इकोसिस्टम भारतीय मॉनसूनी मौसम को असरदार तरीके से बनाते हैं और बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी और वहां पाई जाने वाली प्रजातियों को पनाह देते हैं.

यह जियोलॉजिकल सच्चाई इस कहावत को मजबूत करती है कि "हिमालय के बिना, भारत नहीं है." यह रेंज सबकॉन्टिनेंट के होने के लिए जरूरी है. जरूरी पानी के रिसोर्स और बेमिसाल बॉयोडायवर्सिटी देने के अलावा, हिमालय ने भारत को उपजाऊ और रहने लायक जमीन बनाया है, साथ ही अपनी शानदार मौजूदगी से एक अलग कल्चरल पहचान भी बनाई है.

पहाड़ लगातार टेक्टोनिक कन्वर्जेंस की वजह से ऊपर उठते हैं, जबकि सालाना मॉनसून और मौसमी बारिश की इरोसिव ताकत लगातार उनकी ग्रोथ को बैलेंस करती है. इससे उन सीधी ताकतों के बीच एक डॉयनामिक इक्विलिब्रियम बनता है, जो रेंज को ऊपर उठाती हैं और उन विरोधी ताकतों के बीच, जो इसे नीचे गिराती हैं.

हिमालय एक डायनॉमिक और हमेशा बदलने वाला लैंडस्केप बनाता है. इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की बहुत ज़्यादा दबाव वाली ताकतों से लाखों सालों में बनी इस रेंज पर बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक स्ट्रेस पड़ता है. इसका जबरदस्त रूप इन टेक्टोनिक ताकतों और तेज क्लाइमेट प्रोसेस के बीच तनाव से बना है.

उनकी गैर मौजूदगी में, ये नमी वाली हवाएं सबकॉन्टिनेंट से होते हुए सेंट्रल एशिया में बिना रुके बहेंगी, जिससे नीचे के मैदान सूखे रह जाएंगे. इसके अलावा, हिमालय के ग्लेशियरों से निकलने वाली बड़ी नदियां, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र खत्म हो जाएंगी. इससे इस इलाके की हाइड्रोलॉजी और इकोलॉजी पूरी तरह बदल जाएगी.

साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने के लिए हिमालय के बिना, उत्तरी भारत शायद एक ठंडा, सूखा रेगिस्तान बन जाएगा. पहाड़, मॉनसून के डायनामिक्स में भी अहम भूमिका निभाते हैं, जो हिंद महासागर से नमी वाली हवा को ऊपर उठने और बारिश करने के लिए मजबूर करते हैं.

भारत की शोभा बड़ी पहाड़ों की रेंज से है. हिमालय, सह्याद्री,अरावली और विंध्य, ये सभी अलग-अलग जियोलॉजिकल युगों में ऊपर उठे और पीछे हटे, जिनमें हिमालय सबसे हाल ही में उभरा है. इस ग्रेट नॉर्दर्न बैरियर के बिना एक सिनेरियो के बारे में सोचें.

ग्लेशियर के लगातार पीछे हटने से गंगा और सिंधु नदियों का बहाव कम हो रहा है. इससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी और भविष्य में खाने का उत्पादन भी कम हो जाएगा. इस संकट को और बढ़ाते हुए, गंगा बेसिन में लंबे समय से, बिना किसी रोक-टोक के ग्राउंडवाटर निकालने से नदी का बहाव पहले ही काफी कम हो गया है. इसके अलावा, यह हाइड्रोलॉजिकल गड़बड़ी इलाके के क्लाइमेट पैटर्न को बदल रही है, जिससे पूरे बेसिन में बारिश कम हो रही है.

उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में, हिंदुकुश हिमालय से पिघला हुआ पानी सिंधु नदी बेसिन में 180 मिलियन लोगों के लिए सिंचाई के पानी का 80% देता है. इसी तरह, भारत के गंगा नदी बेसिन में इस्तेमाल होने वाले पानी का लगभग 90% हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है.

दुनिया भर में पहाड़ों की रेंज में ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज की वजह से पीछे हट रहे हैं या गायब हो रहे हैं. हाल के दशकों में, कम से कम 600 ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो गए हैं. इससे पानी की सप्लाई में रुकावट आई है, जिस पर नीचे की तरफ रहने वाले अरबों लोग निर्भर हैं.

पहाड़ बॉयोडायवर्सिटी के शानदार भंडार हैं. दुनिया के जमीनी हिस्से का सिर्फ 27 परसेंट हिस्सा होने के बावजूद, वे धरती की बॉयोलॉजिकल दौलत में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं. खराब मौसम, ज़्यादा ऊंचाई और तुलनात्मक रूप से अलग-थलग होने ने अनोखे विकास के रास्ते बनाए हैं, जबकि उनके इंसानी समुदायों की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विविधता इन नजारों को और बेहतर बनाती है. पहाड़ दुनिया के जरूरी पानी के टॉवर के तौर पर भी काम करते हैं, जो धरती के 60-80% आसानी से मिलने वाले ताजे पानी की सप्लाई करते हैं. उनके इकोसिस्टम जरूरी सर्विस देते हैं. खाने और साफ एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेगुलेशन तक, जिस पर कम से कम आधी इंसानियत जिंदा रहने के लिए निर्भर है.

11 दिसंबर को मनाए गए माउंटेन डे 2025 की थीम थी "माउंटेन और क्लाइमेट चेंज: बदलती दुनिया के हिसाब से ढलना", जिसमें ग्लेशियर का पीछे हटना, पानी के रिसोर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया. इसी के तहत, भारत और UN ने इस दिन को ग्लेशियर बचाने, पहाड़ों के वॉटर टावरों की सुरक्षा करने और पहाड़ों के नाजुक इकोसिस्टम को ठीक करने पर फोकस करते हुए मनाया. हालांकि, सिर्फ जश्न मनाना काफी नहीं होगा. हमारे पहाड़ गंभीर इकोलॉजिकल तनाव में हैं, और ठोस कामों पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत है.

इस वजह से, वेस्टर्न घाट को दुनिया के 8 बड़े बॉयोडायवर्सिटी "हॉटस्पॉट" में से एक माना जाता है. यह इलाका दुनिया भर में खतरे में पड़ी पेड़-पौधों, जानवरों, पक्षियों, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मछलियों की कम से कम 325 प्रजातियों के लिए जरूरी हैबिटैट देता है.

वेस्टर्न घाट की शानदार बॉयोडायवर्सिटी इसके गहरे जियोलॉजिकल इतिहास का नतीजा है. इस इलाके में स्पीशीज का बढ़ना तीन बड़ी घटनाओं से जुड़ा है. शुरुआती जुरासिक में गोंडवाना लैंड का टूटना, उसके बाद भारत का एक कॉन्टिनेंटल इलाके के तौर पर अलग-थलग पड़ना, और बाद में इसका यूरेशिया के साथ मिलना.

इसके अलावा, इस इलाके के अच्छे मौसम के पैटर्न और खड़ी टोपोग्राफिक ढलान ने नई स्पीशीज़ के उभरने के लिए आइडियल हालात दिए हैं.

लेकिन, इस अनोखे इकोसिस्टम को बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश में बड़े उतार-चढ़ाव की वजह से पहाड़ों से पानी का बहाव पहले ही कम हो रहा है, जिससे इस इलाके के नदी सिस्टम का भविष्य खतरे में पड़ गया है. हिमालय की तलहटी और खुद पश्चिमी घाटों पर बनाए जा रहे सैकड़ों डैम से यह हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रेस और बढ़ जाएगा. इससे समय के साथ नदियों का बहाव और बदल जाएगा.

भारत की सभी पहाड़ियां अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से खत्म होने वाली हैं. राजस्थान से दिल्ली तक फैली सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी अरावली रेंज, इस एनवॉयरनमेंटल नुकसान का एक बड़ा उदाहरण है. केंद्र सरकार के एक पैनल ने अरावली को फिर से डिफाइन करने का प्रस्ताव दिया है. इसमें आसपास के लैंडस्केप से 100 मीटर ऊपर एक नई "ऊंचाई लिमिट" शुरू की जाएगी. इस कदम पर विवाद हुआ है.

इस क्राइटेरिया के तहत, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के इंटरनल असेसमेंट से पता चलता है कि मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 यानी सिर्फ 8.7 परसेंट ही प्रोटेक्टेड रेंज का हिस्सा मानी जाएंगी.

नतीजतन, छोटी पहाड़ियों और टीलों के बड़े इलाके अपने कानूनी सुरक्षा उपाय खो देंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रेत खनन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट का रास्ता खुल जाएगा. यह तबाही इलाके की कुदरती सुरक्षा को तबाह कर देगी. ग्राउंडवॉटर रिचार्ज में रुकावट आएगी और थार रेगिस्तान से आने वाले रेत के तूफानों को रोकने वाली जरूरी रुकावट खत्म हो जाएगी. आखिर में, इससे नेशनल कैपिटल रीजन में लंबे समय तक रेगिस्तान बनने का खतरा है, यह इलाका पहले से ही दुनिया की सबसे खराब एयर क्वॉलिटी वाले इलाकों में से एक है.

उत्तराखंड में चारधाम पहल जैसी सड़क-चौड़ीकरण परियोजनाओं, वनों की कटाई, रेल लाइनों, बांधों और व्यापक सुरंगों के निर्माण के माध्यम से निर्मित पर्यावरण के अनियंत्रित विस्तार को आक्रामक रूप से बढ़ावा देते हुए, सरकार जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक नाजुकता की बढ़ती वास्तविकता को नजरअंदाज कर रही है. अत्यधिक वर्षा बढ़ रही है, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, और विस्फोट, खुदाई और जंगलों को हटाने के कारण पहाड़ी ढलान अस्थिर हो रहे हैं. साथ ही, निरंतर बांध निर्माण से नदियों को सूखा जा रहा है, जबकि शहरी बुनियादी ढांचा ऐसे पारिस्थितिकी तंत्रों पर अतिक्रमण कर रहा है, जो कभी भी इस तरह के भार को सहन करने के लिए नहीं बने थे.

यहां तक ​​कि सबसे मजबूत इंजीनियरिंग भी प्रकृति की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती. जब ढलान विफल हो जाते हैं, तो अरबों के पुल और बांध एक पल में ढह सकते हैं. हालांकि बुनियादी ढांचा आवश्यक है, लेकिन इसे पहाड़ के तर्क पर आधारित होना चाहिए. सच्ची प्रगति प्रकृति के साथ निर्माण करने में है, इसके खिलाफ नहीं. फिर भी, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, पहाड़ों को अमेजन या ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में बहुत कम वैश्विक ध्यान मिलता है.

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इन अपरिहार्य लेकिन उपेक्षित स्थानों को पहचानने और संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है. हमारे सामूहिक भविष्य को सुरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करने के लिए, हमें दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे कमजोर परिदृश्यों का समर्थन करना चाहिए, जहां पर्यावरणीय व्यवधान के प्रभाव सबसे पहले और सबसे तीव्रता से महसूस किए जाते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस एक उत्सव से कहीं अधिक है; यह सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण आह्वान है. हमारे पहाड़ों का संदेश एक स्पष्ट और जरूरी चेतावनी है. अगर हमें वंदे मातरम में परिकल्पित "पानीदार, उपजाऊ, हरी और ठंडी" भूमि के दृष्टिकोण का सम्मान करना है, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने परिदृश्यों को होने वाले नुकसान को मौलिक रूप से कम करके उन्हें बहाल करें. जंगलों की कटाई, बिना सोचे-समझे कंस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी अस्थिरता सीधे तौर पर नीचे की तरफ रहने वाले अरबों लोगों के पानी, खाने और क्लाइमेट सिक्योरिटी के लिए खतरा है. फिर भी, उनके संकट को दुनिया भर में पहचान देना बहुत ही नाकाफी है.

सही तरीके से पालन करने का मतलब है दिखावटी कामों से आगे बढ़ना. इसके लिए हमें सरकारों और इंडस्ट्रीज को जिम्मेदार ठहराना होगा, और ऐसी पॉलिसीज पर जोर देना होगा, जो इन नाज़ुक इकोसिस्टम की उतनी ही सख्ती से रक्षा करें, जितनी वे हकदार हैं. एक उपजाऊ और मजबूत भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, हमें अपनी सबसे ऊंची जगहों के लिए लड़ना होगा. जब पहाड़ बोलता है, तो हमारे पास सुनने और काम करने के अलावा कोई चारा नहीं होता. इन जरूरी जगहों की रक्षा के लिए पक्के कदम उठाने की मांग करते हुए, और ऐसा करके, हम अपने कलेक्टिव भविष्य को सुरक्षित रखते हैं.

