भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और श्रम संकट, कुशल श्रमिकों की कमी से रफ्तार पर असर
भारत में कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की कमी बढ़ती जा रही है – खासकर स्थानीय समुदाय से.
Published : May 11, 2026 at 2:49 PM IST
पी.वी. राव
भारत में बुनियादी ढांचे में ऐसा बदलाव हो रहा है जो दशकों से नहीं देखा गया. सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सिंचाई प्रोजेक्ट और नए शहरी हब तेजी से बन रहे हैं, खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में. अमरावती का कैपिटल बिल्ड-आउट (बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश), पोलावरम सिंचाई परियोजना, नेशनल हाईवे का विस्तार, बंदरगाह विकास और हैदराबाद के आवासीय और व्यावसायिक स्काईलाइन का वर्टिकल ग्रोथ, ये सभी बड़ी प्रगति के संकेत हैं.
फिर भी इस स्पष्ट वृद्धि के पीछे एक ढांचागत समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है: कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की बढ़ती कमी – खासकर स्थानीय समुदाय से.
बढ़ता लेबर गैप
बड़ी परियोजनाओं के बावजूद, निर्माण जैसे शारीरिक मेहनत वाले सेक्टर में स्थानीय मजदूरों की भागीदारी बहुत कम है. इसके बजाय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास में सबसे ज्यादा कार्यबल ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर हैं.
यह बात हैदराबाद और विशाखापट्टनम में भी दिखती है, जहां डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित श्रमिकों – राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन और स्पेशलिस्ट ट्रेड – की कमी की वजह से लगातार देरी और बढ़ती लागत की रिपोर्ट करते हैं. विशाखापट्टनम में, उद्योग जगत के लोग मानते हैं कि कुशल श्रमिक की कमी की वजह से निर्माण उद्योग में तेज वृद्धि अब धीमी पड़ रही है.
जनसांख्यिकी और प्रवासन पैटर्न
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में काम करने वालों की अच्छी आबादी है, जहां 70% से ज्यादा आबादी 15-59 साल के बीच है, जबकि देश का औसत लगभग 66% है. सिद्धांत के हिसाब से, इससे एक मजबूत श्रमिकों का समूह मिलना चाहिए.
लेकिन, हकीकत कुछ और ही दिखाती है. कई स्थानीय मजदूर – खासकर युवा – निर्माण और खेती जैसे शारीरिक श्रम वाले (Blue-collar) काम को चुनने से बच रहे हैं. कुछ लोग गिग वर्क, रिटेल जैसे दूसरे काम ढूंढ रहे हैं, या इलाके के बाहर गैर-शारीरिक जॉब पसंद कर रहे हैं. दूसरे विदेश चले जाते हैं; विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अकेले आंध्र प्रदेश से 76,000 से ज्यादा श्रमिकों को 2021 और 2025 के बीच विदेश में काम करने के लिए इमिग्रेशन क्लीयरेंस मिला, खासकर खाड़ी देशों में.
इस बाहरी प्रवास से स्थानीय कार्यबल और भी कम हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे श्रमिकों की डिमांड बढ़ती है.
बेरोजगारी और कौशल में कोई मेल नहीं
जहां पश्चिमी और दक्षिणी राज्य प्रवासी मजदूरों को आकर्षित करते हैं, वहीं आंध्र प्रदेश भी अपनी बेरोजगारी की चुनौतियों से जूझ रहा है. सरकारी सर्वे बताते हैं कि लाखों लोग नॉन-मैनुअल या वर्क-फ्रॉम-होम नौकरियों में दिलचस्पी दिखाते हैं, जो निर्माण और खेती जैसे पारंपरिक क्षेत्र में नौकरी की चाहत और मौजूद मौकों के बीच अंतर दिखाता है.
स्थानीय बेरोजगारी के डेटा भी लगातार बेरोजगारी की ओर इशारा करते हैं, विशाखापट्टनम, कुरनूल और कडप्पा जैसे जिलों में हजारों पंजीकृत बेरोजगार लोगों की रिपोर्ट है, जबकि निर्माण परियोजनाओं में तेजी आई है.
बेरोजगारी, आकांक्षाओं में बदलाव और कौशल की कमी के इस मेल का मतलब है कि स्थानीय कामगार अक्सर न तो शारीरिक श्रम वाले कामों में शामिल होते हैं और न ही उनमें टिकते हैं - तब भी जब प्रोजेक्ट्स की भरमार हो.
व्यापक आर्थिक प्रभाव
प्रवासी मजदूरों पर निर्भरता सिर्फ निर्माण तक ही नहीं है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के खेत बुआई, रोपाई और कटाई के लिए उन पर निर्भर हैं. होटल, रेस्टोरेंट, सिक्योरिटी सर्विस, वेयरहाउस और दूसरे बिजनेस में पूर्वी राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी काम करते हैं. यह न सिर्फ स्थानीय लोगों के बीच श्रमिकों की कमी को दिखाता है, बल्कि राज्यों के बीच बढ़ती सामाजिक-आर्थिक निर्भरता को भी दिखाता है.
ठेकेदार और उद्योग निकायों ने सबके सामने चेतावनी दी है कि श्रमिकों की कमी से प्रोजेक्ट में देरी हो रही है और वेतन लागत बढ़ रही है, खासकर स्किल्ड ट्रेड्स के लिए.
भारत के भविष्य के लिए इसके मायने?
भारत में श्रमिकों की कमी कोई अल्पकालिक दिक्कत नहीं है - यह एक संरचनात्मक बदलाव है जिसका असर विकास, स्वामित्व और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा:
- प्रोजेक्ट में देरी और लागत में बढ़ोतरी: श्रमिकों की कमी का सीधा मतलब है टाइमलाइन में देरी और सैलरी बिल में बढ़ोतरी, जिससे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के प्रोजेक्ट पर असर पड़ता है.
- स्किल गैप और प्रोडक्टिविटी में कमी: ट्रेंड लोकल वर्कर के बड़े पूल के बिना, प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है और विकास की रफ्तार कम हो जाती है.
- प्रवास का दबाव और सामाजिक असर: प्रवासी मजदूरों पर बहुत ज्यादा निर्भरता से आवास-व्यवस्था, कल्याण, सामुदायिक एकीकरण और श्रमिक अधिकारों के मुद्दे उठते हैं, जबकि स्थानीय समुदाय को नौकरी के मौके नहीं मिलते.
भविष्य की योजना तैयार करना
इस असंतुलन को दूर करने के लिए, भारत को ऐसे समग्र समाधान अपनाने होंगे जो कार्यबल नियोजन को विकास रणनीति में एकीकृत करें:
मांग के हिसाब से कौशल विकास: ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से होने चाहिए और वास्तविक प्रोजेक्ट्स से जुड़े होने चाहिए — जैसे हाईवे और स्मार्ट सिटी से लेकर सिंचाई और हाउसिंग तक.
स्थानीय युवाओं के लिए करियर इंसेंटिव: निर्माण, खेती और उससे जुड़े कामों को आकर्षक बनाने के लिए बेहतर सैलरी, सुरक्षा मानक, सम्मान और करियर के स्पष्ट रास्ते की जरूरत है.
तकनीक और मशीनीकरण: आधुनिक निर्माण के तरीकों, पूर्वनिर्मित तकनीक (precast technology) और मशीनीकरण में निवेश करने से हाथ से काम करने वाले श्रमिकों (manual labour) पर अधिक निर्भरता कम हो सकती है और उत्पादकता भी बढ़ सकती है.
प्रवासी श्रमिकों को नियमबद्ध करना: वहनीय सामाजिक सुरक्षा, वर्कर रजिस्ट्रेशन सिस्टम और कल्याणकारी प्रावधान कार्यबल को स्थिर कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स को कुशल श्रमिकों को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.
निष्कर्ष
भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने बड़े और जरूरी हैं. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं है — यह मानव पूंजी है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, मौजूदा श्रमिकों की सच्चाई मांग और आपूर्ति, उम्मीद और मौके, ट्रेनिंग और नौकरियों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर दिखाती है.
जब तक पॉलिसी बनाने वाले, उद्योग और समाज श्रमिक नीति, स्किल डेवलपमेंट और वर्कफोर्स के सम्मान पर फिर से सोचने के लिए अभी से काम नहीं करते, तब तक भारत की विकास गाधा को उसी कमी से कमजोर होने का खतरा है जिसे वह वहन नहीं कर सकता.
मानव पूंजी को भी उतनी ही तेजी से बनाना होगा जितनी तेजी से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है.
(लेखक पेन्नार इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं)
(डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए तथ्य और राय लेखक के अपने हैं, जो ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)
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