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भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और श्रम संकट, कुशल श्रमिकों की कमी से रफ्तार पर असर

भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और श्रम संकट, कुशल श्रमिकों की कमी से रफ्तार पर असर ( ANI )

पी.वी. राव

भारत में बुनियादी ढांचे में ऐसा बदलाव हो रहा है जो दशकों से नहीं देखा गया. सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सिंचाई प्रोजेक्ट और नए शहरी हब तेजी से बन रहे हैं, खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में. अमरावती का कैपिटल बिल्ड-आउट (बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश), पोलावरम सिंचाई परियोजना, नेशनल हाईवे का विस्तार, बंदरगाह विकास और हैदराबाद के आवासीय और व्यावसायिक स्काईलाइन का वर्टिकल ग्रोथ, ये सभी बड़ी प्रगति के संकेत हैं.

फिर भी इस स्पष्ट वृद्धि के पीछे एक ढांचागत समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है: कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की बढ़ती कमी – खासकर स्थानीय समुदाय से.

बढ़ता लेबर गैप

बड़ी परियोजनाओं के बावजूद, निर्माण जैसे शारीरिक मेहनत वाले सेक्टर में स्थानीय मजदूरों की भागीदारी बहुत कम है. इसके बजाय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास में सबसे ज्यादा कार्यबल ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर हैं.

कोलकाता में हाथ गाड़ी पर लहसुन ले जा रहे मजदूर (ANI)

यह बात हैदराबाद और विशाखापट्टनम में भी दिखती है, जहां डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित श्रमिकों – राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन और स्पेशलिस्ट ट्रेड – की कमी की वजह से लगातार देरी और बढ़ती लागत की रिपोर्ट करते हैं. विशाखापट्टनम में, उद्योग जगत के लोग मानते हैं कि कुशल श्रमिक की कमी की वजह से निर्माण उद्योग में तेज वृद्धि अब धीमी पड़ रही है.

जनसांख्यिकी और प्रवासन पैटर्न

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में काम करने वालों की अच्छी आबादी है, जहां 70% से ज्यादा आबादी 15-59 साल के बीच है, जबकि देश का औसत लगभग 66% है. सिद्धांत के हिसाब से, इससे एक मजबूत श्रमिकों का समूह मिलना चाहिए.

लेकिन, हकीकत कुछ और ही दिखाती है. कई स्थानीय मजदूर – खासकर युवा – निर्माण और खेती जैसे शारीरिक श्रम वाले (Blue-collar) काम को चुनने से बच रहे हैं. कुछ लोग गिग वर्क, रिटेल जैसे दूसरे काम ढूंढ रहे हैं, या इलाके के बाहर गैर-शारीरिक जॉब पसंद कर रहे हैं. दूसरे विदेश चले जाते हैं; विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अकेले आंध्र प्रदेश से 76,000 से ज्यादा श्रमिकों को 2021 और 2025 के बीच विदेश में काम करने के लिए इमिग्रेशन क्लीयरेंस मिला, खासकर खाड़ी देशों में.

इस बाहरी प्रवास से स्थानीय कार्यबल और भी कम हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे श्रमिकों की डिमांड बढ़ती है.

बेरोजगारी और कौशल में कोई मेल नहीं

जहां पश्चिमी और दक्षिणी राज्य प्रवासी मजदूरों को आकर्षित करते हैं, वहीं आंध्र प्रदेश भी अपनी बेरोजगारी की चुनौतियों से जूझ रहा है. सरकारी सर्वे बताते हैं कि लाखों लोग नॉन-मैनुअल या वर्क-फ्रॉम-होम नौकरियों में दिलचस्पी दिखाते हैं, जो निर्माण और खेती जैसे पारंपरिक क्षेत्र में नौकरी की चाहत और मौजूद मौकों के बीच अंतर दिखाता है.

कोलकाता में मालगाड़ी से आलू की बोरियां उतारते मजदूर (ANI)

स्थानीय बेरोजगारी के डेटा भी लगातार बेरोजगारी की ओर इशारा करते हैं, विशाखापट्टनम, कुरनूल और कडप्पा जैसे जिलों में हजारों पंजीकृत बेरोजगार लोगों की रिपोर्ट है, जबकि निर्माण परियोजनाओं में तेजी आई है.

बेरोजगारी, आकांक्षाओं में बदलाव और कौशल की कमी के इस मेल का मतलब है कि स्थानीय कामगार अक्सर न तो शारीरिक श्रम वाले कामों में शामिल होते हैं और न ही उनमें टिकते हैं - तब भी जब प्रोजेक्ट्स की भरमार हो.