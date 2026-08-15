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सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है आपकी जेब पर महंगाई का असली बोझ! जानिए क्यों?

ईरान संकट के बीच देश में उत्पादन बढ़ने के बावजूद महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया. IIM प्रोफेसर एम वेंकटेश्वरलू का विश्लेषण...

India inflation rate
जम्मू में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे झंडे खरीदने के लिए ग्राहकों का इंतजार करती बच्ची. यह तस्वीर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 की है. (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 3:57 PM IST

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भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में रुकावटें भारत के सामने एक मुश्किल आर्थिक स्थिति खड़ी कर रही हैं : औद्योगिक गतिविधियां और आर्थिक विकास मजबूत रहने के बावजूद महंगाई का दबाव बढ़ रहा है.

हालांकि, यह बोझ सब पर बराबर नहीं है. जरूरी चीजों और सेवाओं की बढ़ती कीमतें कम और मध्यम आय वाले परिवारों पर अधिक दबाव डाल रही हैं. जबकि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) शायद शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास के वास्तविक खर्च के बोझ को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है. यह स्थिति महंगाई को न केवल एक बड़ी आर्थिक चिंता बनाती है बल्कि घरेलू वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक असमानता का सवाल भी खड़ा करती है.

2026 की शुरुआत में ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में आई रुकावटों ने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है. जिससे ईंधन, परिवहन और उत्पादन की लागत बढ़ गई है. ये दबाव लगातार भारत की थोक और खुदरा (उपभोक्ता) कीमतों में दिखाई दे रहे हैं.

थोक मूल्य सूचकांक (WPI), जो 2025 में काफी हद तक स्थिर था, जनवरी 2026 के 8.3% से बढ़कर मई में 9.68% और जून में 9.87% हो गया. ईंधन और बिजली की बढ़ती कीमतें इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह थीं. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा महंगाई भी तेजी से बढ़ी, जो नवंबर 2025 के 0.71% से बढ़कर जनवरी में 2.74% और जून में 4.38% पर पहुंच गई.

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आर्थिक विकास संकेतक. (ETV Bharat Graphics)

थोक कीमतों में यह उछाल दिखाता है कि उत्पादन की बढ़ी हुई लागत का बोझ अब धीरे-धीरे उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है. अगर यह सिलसिला यूं ही जारी रहा, तो इससे लोगों की खरीदने की क्षमता कमजोर हो सकती है और घर के बजट पर दबाव बढ़ सकता है.

महंगाई के असर को सिर्फ मुख्य CPI आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि हर परिवार के खर्च करने का तरीका अलग होता है. ग्राहकों की पसंद भी अब सस्ते उत्पादों से बदलकर अच्छी गुणवत्ता वाले, प्रीमियम और वैल्यू-एडेड सामानों की तरफ हो गई है. इसी वजह से कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा आसानी से ग्राहकों से वसूल पा रही हैं.

2024 की नई सीरीज के तहत CPI (खुदरा महंगाई) में भोजन और गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थों की हिस्सेदारी 36.75% है. लेकिन परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान पर भी बहुत भारी खर्च करना पड़ता है. यह खर्च उनकी कमाई पर उतना ही बड़ा बोझ डालता है, जितना कि CPI आंकड़ों में इनके तय वजन से दिखाई भी नहीं देता.

खुदरा महंगाई सूचकांक में शिक्षा की हिस्सेदारी 3.5%, इलाज और स्वास्थ्य की 6.10% और मकान व बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की हिस्सेदारी 17.66% है. कुल मिलाकर, ये श्रेणियां सूचकांक का 27.26% हिस्सा बनाती हैं.

इन श्रेणियों को दिया गया यह कम महत्व कई परिवारों के वास्तविक खर्च से मेल नहीं खाता है, खासकर तब जब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका हो. नतीजा यह होता है कि इन खर्चों में होने वाली बड़ी बढ़ोतरी आम परिवारों के बजट पर तो भारी असर डालती है, लेकिन मुख्य महंगाई आंकड़ों में उतनी बड़ी नहीं दिखती.

CPI के ये आंकड़े परिवारों के खर्च करने के तौर-तरीकों पर आधारित होते हैं. विकसित अर्थव्यवस्थाएं आमतौर पर मकान और सुख-सुविधाओं को अधिक महत्व देती हैं, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भोजन और ज़रूरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देती हैं. अलग-अलग देशों में महंगाई आम लोगों की जिंदगी को असल में कितना प्रभावित कर रही है, इसे समझने के लिए यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है.

महंगाई अलग-अलग परिवारों को उनकी आय और खर्च के स्तर के हिसाब से अलग तरह से प्रभावित करती है. घरेलू उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत के ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च लगभग 4,122 रुपये और शहरी इलाकों में 6,996 रुपये था.

कम आय वाले परिवारों के लिए, जरूरी चीजों और सेवाओं की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी उनकी बचत और खर्च करने योग्य कमाई पर बड़ा असर डालती है. जब जीवन जीने की बढ़ती लागत के साथ-साथ बेरोजगारी या ठहरी हुई कमाई जैसी स्थितियां जुड़ जाती हैं, तो आमदनी और खर्च के बीच की खाई और चौड़ी हो सकती है. यह स्थिति परिवारों को कर्ज के दलदल में धकेल सकती है.

इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास की बढ़ती लागत मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है. इन खर्चों में लगातार होने वाली बढ़ोतरी मौजूदा आर्थिक असमानता को और गहरा कर सकती है, जिससे ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों पर सबसे अधिक वित्तीय बोझ पड़ने की आशंका है.

महंगाई के इस बढ़ते दबाव के बीच भी देश की औद्योगिक वृद्धि लगातार जारी है. विनिर्माण गतिविधियों और घरेलू मांग की मजबूती के कारण भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जनवरी 2026 के 5.1% से बढ़कर जून में 7.3% हो गया.

जीडीपी (GDP) विकास दर अक्टूबर-दिसंबर 2025 के 8% से थोड़ी घटकर जनवरी-मार्च 2026 में 7.8% पर आ गई. साल 2025-26 के लिए कुल जीडीपी ग्रोथ 7.9% रही और 2026-27 में भी इसके बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, ऊर्जा की ऊंची लागत, भू-राजनीतिक जोखिम, महंगाई का दबाव और निजी निवेश में कमी भविष्य की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं.

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मुद्रास्फीति का चार्ट. (ETV Bharat Graphics)

उत्पादन लागत बढ़ने और साथ ही औद्योगिक उत्पादन में भी तेजी आने से यह पता चलता है कि बाजार में मांग अभी इतनी मजबूत है कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत के बावजूद उत्पादन जारी रख पा रही हैं. फिर भी, कंपनियों के बढ़ते उत्पादन का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बढ़ती महंगाई से जूझ रहे आम परिवारों को तुरंत कोई राहत मिल गई है.

भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई-चेन में रुकावटें जारी रहने की आशंका को देखते हुए, महंगाई के असर को रोकने के लिए केवल मौद्रिक नीति (ब्याज दरों में बदलाव) के अलावा अन्य कड़े कदमों की भी जरूरत होगी.

सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत कर सकती है और इसके तहत मिलने वाले जरूरी सामानों का दायरा बढ़ा सकती है. साथ ही, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को तेज करके भोजन, ईंधन, बिजली और उर्वरक जैसी जरूरी चीजों पर सीधे तौर पर मदद दे सकती है.

बड़े आर्थिक स्तर पर, दूसरे देशों से आयात के विकल्प बढ़ाकर, आयात को कम करने वाले घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर और बुनियादी ढांचे में सुधार करके असुरक्षित वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भरता को कम किया जा सकता है. इससे ढुलाई और लॉजिस्टिक्स की लागत भी कम होगी.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए महंगाई को काबू में करने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग कर सकता है. हालांकि, केवल ब्याज दरों को बढ़ाने पर निर्भर रहने से कर्ज की लागत बढ़ सकती है, निवेश हतोत्साहित हो सकता है और औद्योगिक उत्पादन व आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है.

इसलिए, सप्लाई बढ़ाने वाले कड़े सरकारी कदम मौद्रिक नीति के पूरक बन सकते हैं, जो आम परिवारों पर पड़ने वाले असर को सीमित करते हुए बढ़ती लागत के मुख्य कारणों को ठीक कर सकते हैं. लक्षित कल्याणकारी उपायों, मजबूत घरेलू सप्लाई चेन और सही मौद्रिक नीति का एक साथ तालमेल भारत को आर्थिक विकास जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल के सामाजिक नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है.

(लेखक परिचय व डिस्क्लेमर: लेखक एम. वेंकटेश्वरलू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) मुंबई में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए तथ्य और विचार लेखक के निजी हैं और ये ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)


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