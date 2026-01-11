ETV Bharat / opinion

पूरे देश के लिए 'अलार्म' है इंदौर की त्रासदी, विशेषज्ञ से समझें क्यों खतरे में है भारत का 'जल भविष्य'

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार, 2 जनवरी को भोपाल में लोअर लेक पर इंदौर में संदिग्ध पानी के खराब होने से लोगों की मौत और अस्पताल में भर्ती होने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ( ANI )

By C P Rajendran 11 Min Read