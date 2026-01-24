शहरों की रैंकिंग : क्या 'नंबर वन' के आंकड़े शहरी समस्याओं पर पर्दा डाल रहे हैं?
इंदौर त्रासदीः क्या हमारे शहरी प्रदर्शन के पैमाने वास्तविक प्रगति को माप रहे हैं या असली समस्याओं पर पर्दा डाल रहे हैं?
Published : January 24, 2026 at 7:19 PM IST
हाल के वर्षों में, भारतीय शहरों का लगातार मूल्यांकन और रैंकिंग करना एक आम बात हो गई है. सरकारी कार्यक्रम और स्वतंत्र संगठन अब स्वच्छता से लेकर रहने की सुगमता और नागरिक व्यवस्थाओं तक हर चीज का आकलन करने वाली कई 'सिटी रैंकिंग' जारी करते हैं. शहरों की रैंकिंग के पीछे का तर्क बहुत मजबूत है, क्योंकि किसी भी व्यवस्थित माप से साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण संभव हो पाता है और नागरिकों के प्रति नगर सरकारों की जवाबदेही मजबूत होती है.
शहरों के बीच प्रतिस्पर्धी दबाव शहरी सेवाओं में सुधार की सुविधा भी प्रदान कर सकता है. सिद्धांत रूप में, रैंकिंग शहरी परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन साबित हो सकती है. तथापि, आंकड़ों पर आधारित यह उत्साह एक परेशान करने वाली वास्तविकता को छिपा देता है.
इंदौर एक ऐसा शहर है जो 'स्वच्छ सर्वेक्षण' में लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शीर्ष पर रहा है और 'ईज ऑफ लिविंग' इंडेक्स में भी ऊपरी पायदान पर रहा है. इसके बावजूद, इंदौर में जल संदूषण का संकट- जो कथित तौर पर एक खराब निर्मित शौचालय से पीने के पानी की पाइपलाइनों में सीवेज लीक होने के कारण हुआ- रैंकिंग में प्रदर्शन और शहरी बुनियादी सेवाओं की वास्तविक उपलब्धता के बीच के खतरनाक अंतर को उजागर करता है. यह विसंगति एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है- क्या हमारे शहरी प्रदर्शन के पैमाने वास्तविक प्रगति को माप रहे हैं या असली समस्याओं पर पर्दा डाल रहे हैं?
विसंगति: रैंकिंग और शहरी वास्तविकता
व्यवहार में, शहरों की रैंकिंग का आकलन अक्सर उन चीज़ों को मापता है जिन्हें आसानी से गिना जा सकता है, न कि उन्हें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं. रैंकिंग के ढांचे में बुनियादी ढांचे की स्थापना, वाहनों की तैनाती और कचरा संग्रहण केंद्रों की संख्या जैसे प्रत्यक्ष परिणामों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है. इन परिणामों के लिए शहर खुद अपना प्रदर्शन डेटा रिपोर्ट करते हैं और बाहरी एजेंसियां उन्हीं मानकों की स्वतंत्र रूप से जांच करती हैं. हालांकि, शोध अध्ययनों में स्व-मूल्यांकन और स्वतंत्र अवलोकन के बीच बेहद कमजोर संबंध पाया गया है.
ऐसी विसंगतियां यह दर्शाती हैं कि या तो शहरों द्वारा सेवा के आंकड़ों की गलत रिपोर्टिंग की जा रही है, या फिर मूल्यांकन के तरीके अलग-अलग वास्तविकताओं को माप रहे हैं. पर्यावरण नीति संगठनों ने भी यह दस्तावेजीकरण किया है कि कैसे ये रैंकिंग प्रभावी कचरा प्रबंधन के बजाय 'दिखने वाली सफाई' को पुरस्कृत करती हैं. शहर अपनी सड़कों को सुंदर और साफ रखते हैं, जबकि बिना उपचार किए कचरे को खराब प्रबंधन वाले डंपिंग यार्ड में फेंक देते हैं, और इसके बावजूद वे रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लेते हैं.
'ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स' (Ease of Living Index) किफायती आवास, ट्रैफिक जाम, वायु गुणवत्ता और जलवायु लचीलेपन को मापने का दावा करता है. फिर भी भारत का हर बड़ा शहर, यहां तक कि 2025 के 10 सबसे रहने योग्य शहर भी हर साल विनाशकारी बाढ़ का सामना करते हैं. ट्रैफिक जाम और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है और लाखों लोगों के लिए किफायती घर आज भी एक दूर का सपना बना हुआ है.
इसी तरह का विरोधाभास 'स्वच्छ सर्वेक्षण' के क्षमता निर्माण मापने के तरीके में भी दिखता है. उदाहरण के लिए, सर्वेक्षण में स्कोर देने का एक पैमाना यह है कि सैनिटरी इंस्पेक्टरों ने कम से कम चार ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरे किए हैं या नहीं. हालांकि, कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे शहरों में यह पैमाना लगभग अर्थहीन हो जाता है. विशेष रूप से छोटे शहरों में समस्या 'अपर्याप्त प्रशिक्षण' की नहीं, बल्कि 'अपर्याप्त कर्मचारियों' की है.
रैंकिंग अभ्यासों के साथ एक गंभीर समस्या यह है कि शहरों का मूल्यांकन उन परिणामों के आधार पर किया जाता है, जिन्हें प्रदान करने के लिए उनके पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही पर्याप्त अधिकार. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA- शहरी स्थानीय निकायों के गठन, उनकी शक्ति और उनकी स्वायत्तता ) के तीन दशकों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, नगर सरकारों को कार्यों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण आज भी अधूरा है.
शहरी सेवाओं के प्रावधान के लिए शहर के स्तर पर आज भी राज्य की संस्थाएं और निजी संस्थाओं सहित कई प्राधिकरण सक्रिय हैं. नगर सरकारों के पास निर्णय लेने की वास्तविक स्वायत्तता और उन निर्णयों पर अमल करने की क्षमता की कमी है. इससे अधिकार क्षेत्रों का टकराव और उलझन पैदा होती है, जिससे सेवाओं के परिणामों के आधार पर किसी को श्रेय देना या दोष मढ़ना मुश्किल हो जाता है.
कागजों पर तो रैंकिंग की प्रक्रिया शहर के शासन में जनभागीदारी के महत्व को स्वीकार करती है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम स्थानीय विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए शहरों में 'वार्ड समितियों' के गठन का आदेश देता है. इन समितियों का उद्देश्य शहर के स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही के मुख्य तंत्र के रूप में कार्य करना है.
हालांकि, 'एनुअल सर्वे ऑफ इंडियाज सिटी सिस्टम (2023)' की रिपोर्ट के अनुसार, हमारे केवल 22 प्रतिशत शहरों में ही वार्ड समितियां सक्रिय हैं. जहां ये समितियां मौजूद भी हैं, वहां अक्सर गैर-निर्वाचित सदस्यों का दबदबा रहता है. चर्चाएं समग्र विकास के बजाय व्यक्तिगत लाभों पर केंद्रित होती हैं, और लोगों में सार्थक भागीदारी के लिए क्षमता की कमी होती है.
ज्यादातर शहरों में, रैंकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन फीडबैक और ऐप के माध्यम से जनभागीदारी को मापती है. उदाहरण के लिए, आमने-सामने की बातचीत के अलावा, स्वच्छ सर्वेक्षण 'माय गॉव' (My Gov), 'वोट फॉर योर सिटी' ऐप, क्यूआर कोड या 1969 हेल्पलाइन जैसे माध्यमों से फीडबैक लेता है. ऐसी पद्धतियां उन लोगों को व्यवस्था से बाहर कर देती हैं जो डिजिटल रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, जबकि यही वो समुदाय हैं जो नगर निगम की सेवाओं पर सबसे अधिक निर्भर होते हैं.
इंदौर से सबक
इंदौर की त्रासदी न केवल रैंकिंग अभ्यासों की खामियों को उजागर करती है, बल्कि कई मोर्चों पर नगर सरकारों की विफलता को भी प्रकट करती है- बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में अक्षमता, खराब अंतर-सरकारी समन्वय और पानी की गुणवत्ता के बारे में नागरिकों की शिकायतों पर धीमी प्रतिक्रिया.
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा 2019 में किए गए एक ऑडिट में दस्तावेजीकरण किया गया था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में लगभग नौ लाख निवासियों को दूषित पानी मिल रहा था. उसी ऑडिट में 2018 को समाप्त होने वाली पांच साल की अवधि के दौरान जलजनित बीमारियों के पांच लाख से अधिक रिपोर्ट किए गए मामले भी नोट किए गए थे.
रैंकिंग का ढांचा पानी के कनेक्शन की संख्या, सौंदर्यपूर्ण स्वच्छता जैसे पहलुओं पर केंद्रित होता है और उनके डिजिटल दस्तावेजीकरण को पुरस्कृत करता है क्योंकि इन्हें मापना आसान होता है. साथ ही, यह ढांचा सुरक्षित पानी की उपलब्धता या समान सेवा पहुंच के आयामों को छोड़ देता है, जिन्हें पकड़ना मुश्किल है, फिर भी ये वास्तव में लोगों के जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों की गुणवत्ता को आकार देते हैं.
यह स्वाभाविक है कि शहर रैंकिंग की प्रक्रिया में केवल उन्हीं चीज़ों को बेहतर बनाने में लग जाते हैं जिन पर उन्हें 'स्कोर' या अंक मिलते हैं. अक्सर ये सतही सुधार होते हैं, न कि सेवा वितरण में सुधार और स्थायी क्षमता निर्माण के प्रयास. इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इंदौर को शहरी स्वच्छता या रहने की सुगमता के लिए वाहवाही मिलती है, लेकिन वह सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने जैसे अपने सबसे बुनियादी नागरिक कर्तव्य को सुनिश्चित नहीं कर पाता.
बुनियादी ढांचे की सूची और डिजिटल दस्तावेजीकरण पर आधारित रैंकिंग ढांचा नीति निर्माताओं और नागरिकों को गुमराह कर सकता है कि शहर वास्तव में कैसे काम कर रहे हैं. उच्च स्कोर एक ऐसा संतोष पैदा कर देते हैं कि समस्याएं हल हो गई हैं, जबकि मौलिक चुनौतियां जस की तस बनी रहती हैं. इसके अलावा, जो शहर वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं लेकिन उनके पास खुद को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं है, उन्हें कम स्कोर मिलता है, जो उनके विकास को और अधिक बाधित करता है.
रैंकिंग से आगे: जवाबदेह शहरों का निर्माण
इसके बावजूद, शहर के स्तर पर जानकारी की कमी को देखते हुए, शहरी परिणामों पर व्यवस्थित डेटा का संग्रह करना मूल्यवान और आवश्यक बना हुआ है, विशेष रूप से साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए. सिटी रैंकिंग ढांचा आंशिक रूप से शहरी डेटा तैयार करने में योगदान देता है. हालांकि, अब उन सरल रैंकिंग अभ्यासों से आगे बढ़ना अनिवार्य है, जो जानकारी देने के बजाय वास्तविकता को अधिक छिपाते हैं.
सबसे पहले, मूल्यांकन के ढांचे को उन आयामों को स्वीकार करना चाहिए जो जीवन की गुणवत्ता को निर्णायक रूप से निर्धारित करते हैं. रैंकिंग की प्रक्रिया को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक कार्यप्रणाली सुधारों में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि शहरी सेवाओं का समान वितरण, बुनियादी सुविधाओं का उचित नियोजित रखरखाव, वर्तमान शहरी प्रथाओं के दीर्घकालिक पर्यावरणीय परिणाम और जलवायु आपदाओं के खिलाफ लचीलापन.
दूसरा, शहरों को सेवा वितरण के परिणामों पर सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटा बनाए रखना चाहिए, जिसे मोहल्लों और जनसांख्यिकीय समूहों के आधार पर अलग-अलग वर्गीकृत किया गया हो. इससे यह पता चल सकेगा कि शहर वास्तव में अपने निवासियों के लिए ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं.
तीसरा, तुलनात्मक ऊंच-नीच (रैंकिंग) के बजाय, मूल्यांकन ढांचे को इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि प्रत्येक शहर ने अपने पिछले प्रदर्शन और स्थानीय स्तर पर तय किए गए लक्ष्यों के मुकाबले समय के साथ कितनी प्रगति की है. यह दृष्टिकोण कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में केवल स्कोर बढ़ाने की होड़ के बजाय वास्तविक और बुनियादी सुधारों को प्रोत्साहित करेगा.
अंत में, बेहतर स्थानीय शासन के लिए जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है. इसके लिए केवल रैंकिंग के तरीकों में बदलाव ही काफी नहीं है, बल्कि संस्थागत परिवर्तन भी आवश्यक हैं. शहरों को मूल्यांकन की कसौटी पर खरी उतरने वाली सेवाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, वास्तविक प्रशासनिक स्वायत्तता और उन सेवाओं पर स्पष्ट अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में बताए गए विचार लेखक जो, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्वभारती में अर्थशास्त्र और राजनीति विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, के अपने हैं. यहां बताए गए तथ्य और राय ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)
