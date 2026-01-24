ETV Bharat / opinion

शहरों की रैंकिंग : क्या 'नंबर वन' के आंकड़े शहरी समस्याओं पर पर्दा डाल रहे हैं?

महिला कांग्रेस की सदस्य बुधवार, 7 जनवरी को भोपाल के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च में हिस्सा लेती हुईं. ( ANI )

हाल के वर्षों में, भारतीय शहरों का लगातार मूल्यांकन और रैंकिंग करना एक आम बात हो गई है. सरकारी कार्यक्रम और स्वतंत्र संगठन अब स्वच्छता से लेकर रहने की सुगमता और नागरिक व्यवस्थाओं तक हर चीज का आकलन करने वाली कई 'सिटी रैंकिंग' जारी करते हैं. शहरों की रैंकिंग के पीछे का तर्क बहुत मजबूत है, क्योंकि किसी भी व्यवस्थित माप से साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण संभव हो पाता है और नागरिकों के प्रति नगर सरकारों की जवाबदेही मजबूत होती है.

शहरों के बीच प्रतिस्पर्धी दबाव शहरी सेवाओं में सुधार की सुविधा भी प्रदान कर सकता है. सिद्धांत रूप में, रैंकिंग शहरी परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन साबित हो सकती है. तथापि, आंकड़ों पर आधारित यह उत्साह एक परेशान करने वाली वास्तविकता को छिपा देता है.

इंदौर एक ऐसा शहर है जो 'स्वच्छ सर्वेक्षण' में लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शीर्ष पर रहा है और 'ईज ऑफ लिविंग' इंडेक्स में भी ऊपरी पायदान पर रहा है. इसके बावजूद, इंदौर में जल संदूषण का संकट- जो कथित तौर पर एक खराब निर्मित शौचालय से पीने के पानी की पाइपलाइनों में सीवेज लीक होने के कारण हुआ- रैंकिंग में प्रदर्शन और शहरी बुनियादी सेवाओं की वास्तविक उपलब्धता के बीच के खतरनाक अंतर को उजागर करता है. यह विसंगति एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है- क्या हमारे शहरी प्रदर्शन के पैमाने वास्तविक प्रगति को माप रहे हैं या असली समस्याओं पर पर्दा डाल रहे हैं?

9 जनवरी, 2026 को इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा के पानी के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था. (IANS)

विसंगति: रैंकिंग और शहरी वास्तविकता

व्यवहार में, शहरों की रैंकिंग का आकलन अक्सर उन चीज़ों को मापता है जिन्हें आसानी से गिना जा सकता है, न कि उन्हें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं. रैंकिंग के ढांचे में बुनियादी ढांचे की स्थापना, वाहनों की तैनाती और कचरा संग्रहण केंद्रों की संख्या जैसे प्रत्यक्ष परिणामों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है. इन परिणामों के लिए शहर खुद अपना प्रदर्शन डेटा रिपोर्ट करते हैं और बाहरी एजेंसियां उन्हीं मानकों की स्वतंत्र रूप से जांच करती हैं. हालांकि, शोध अध्ययनों में स्व-मूल्यांकन और स्वतंत्र अवलोकन के बीच बेहद कमजोर संबंध पाया गया है.

ऐसी विसंगतियां यह दर्शाती हैं कि या तो शहरों द्वारा सेवा के आंकड़ों की गलत रिपोर्टिंग की जा रही है, या फिर मूल्यांकन के तरीके अलग-अलग वास्तविकताओं को माप रहे हैं. पर्यावरण नीति संगठनों ने भी यह दस्तावेजीकरण किया है कि कैसे ये रैंकिंग प्रभावी कचरा प्रबंधन के बजाय 'दिखने वाली सफाई' को पुरस्कृत करती हैं. शहर अपनी सड़कों को सुंदर और साफ रखते हैं, जबकि बिना उपचार किए कचरे को खराब प्रबंधन वाले डंपिंग यार्ड में फेंक देते हैं, और इसके बावजूद वे रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लेते हैं.

'ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स' (Ease of Living Index) किफायती आवास, ट्रैफिक जाम, वायु गुणवत्ता और जलवायु लचीलेपन को मापने का दावा करता है. फिर भी भारत का हर बड़ा शहर, यहां तक कि 2025 के 10 सबसे रहने योग्य शहर भी हर साल विनाशकारी बाढ़ का सामना करते हैं. ट्रैफिक जाम और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है और लाखों लोगों के लिए किफायती घर आज भी एक दूर का सपना बना हुआ है.

इसी तरह का विरोधाभास 'स्वच्छ सर्वेक्षण' के क्षमता निर्माण मापने के तरीके में भी दिखता है. उदाहरण के लिए, सर्वेक्षण में स्कोर देने का एक पैमाना यह है कि सैनिटरी इंस्पेक्टरों ने कम से कम चार ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरे किए हैं या नहीं. हालांकि, कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे शहरों में यह पैमाना लगभग अर्थहीन हो जाता है. विशेष रूप से छोटे शहरों में समस्या 'अपर्याप्त प्रशिक्षण' की नहीं, बल्कि 'अपर्याप्त कर्मचारियों' की है.

रैंकिंग अभ्यासों के साथ एक गंभीर समस्या यह है कि शहरों का मूल्यांकन उन परिणामों के आधार पर किया जाता है, जिन्हें प्रदान करने के लिए उनके पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही पर्याप्त अधिकार. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA- शहरी स्थानीय निकायों के गठन, उनकी शक्ति और उनकी स्वायत्तता ) के तीन दशकों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, नगर सरकारों को कार्यों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण आज भी अधूरा है.

शहरी सेवाओं के प्रावधान के लिए शहर के स्तर पर आज भी राज्य की संस्थाएं और निजी संस्थाओं सहित कई प्राधिकरण सक्रिय हैं. नगर सरकारों के पास निर्णय लेने की वास्तविक स्वायत्तता और उन निर्णयों पर अमल करने की क्षमता की कमी है. इससे अधिकार क्षेत्रों का टकराव और उलझन पैदा होती है, जिससे सेवाओं के परिणामों के आधार पर किसी को श्रेय देना या दोष मढ़ना मुश्किल हो जाता है.

कागजों पर तो रैंकिंग की प्रक्रिया शहर के शासन में जनभागीदारी के महत्व को स्वीकार करती है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम स्थानीय विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए शहरों में 'वार्ड समितियों' के गठन का आदेश देता है. इन समितियों का उद्देश्य शहर के स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही के मुख्य तंत्र के रूप में कार्य करना है.

हालांकि, 'एनुअल सर्वे ऑफ इंडियाज सिटी सिस्टम (2023)' की रिपोर्ट के अनुसार, हमारे केवल 22 प्रतिशत शहरों में ही वार्ड समितियां सक्रिय हैं. जहां ये समितियां मौजूद भी हैं, वहां अक्सर गैर-निर्वाचित सदस्यों का दबदबा रहता है. चर्चाएं समग्र विकास के बजाय व्यक्तिगत लाभों पर केंद्रित होती हैं, और लोगों में सार्थक भागीदारी के लिए क्षमता की कमी होती है.

ज्यादातर शहरों में, रैंकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन फीडबैक और ऐप के माध्यम से जनभागीदारी को मापती है. उदाहरण के लिए, आमने-सामने की बातचीत के अलावा, स्वच्छ सर्वेक्षण 'माय गॉव' (My Gov), 'वोट फॉर योर सिटी' ऐप, क्यूआर कोड या 1969 हेल्पलाइन जैसे माध्यमों से फीडबैक लेता है. ऐसी पद्धतियां उन लोगों को व्यवस्था से बाहर कर देती हैं जो डिजिटल रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, जबकि यही वो समुदाय हैं जो नगर निगम की सेवाओं पर सबसे अधिक निर्भर होते हैं.