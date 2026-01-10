ETV Bharat / opinion

अमेरिका को भारत का जवाब, गहरी होती रणनीतिक साझेदारी में टकराव का संकेत

अमेरिका को भारत का जवाब, टैरिफ और जियोपॉलिटिक्स से बनते संबंधों में रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक दबाव के बीच बढ़ते तनाव को सामने लाता है.

India's rebuttal to Washington exposes growing tensions in relationship tariffs russian oil trade ties with US
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (File/ ANI)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : January 10, 2026 at 8:56 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक की टिप्पणी का सार्वजनिक रूप से जवाब दिया. यह पल भारत-अमेरिका की गहरी होती रणनीतिक साझेदारी में टकराव साफ दिख रहा है.

यह कहकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने '2025 में आठ बार बात की'. और इस बात का विरोध करके कि ट्रेड डील इसलिए रुकी हुई है क्योंकि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, नई दिल्ली ने संकेत दिया कि समस्या कूटनीति में नहीं, बल्कि वाशिंगटन के बदलते राजनीतिक और आर्थिक आकलन में है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

उन्होंने कहा, "तब से, दोनों पक्षों ने एक संतुलित और परस्पर लाभ वाले व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए कई राउंड की बातचीत की है. कई मौकों पर, हम एक डील के करीब रहे हैं. रिपोर्ट की गई बातों (लुटनिक की) में इन चर्चाओं की जो विशेषता बताई गई है, वह सही नहीं है. हम दो एक-दूसरे की मदद करने वाली अर्थव्यवस्था के बीच एक परस्पर लाभकारी ट्रेड डील में दिलचस्पी रखते हैं और इसे पूरा करने के लिए उत्सुक हैं. वैसे, प्रधानमंत्री (मोदी) और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी 2025 के दौरान आठ बार फोन पर बात की है, जिसमें हमारी बड़ी पार्टनरशिप के अलग-अलग पहलुओं पर बात हुई है."

जायसवाल की यह बात हॉवर्ड लुटनिक के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने उद्यमकर्ता चमत पालीहापितिया (Chamath Palihapitiya) के पॉडकास्ट में कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित ट्रेड डील नीतियों में अंतर की वजह से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के ट्रंप से सीधे बात करने से मना करने की वजह से रुकी है.

लुटनिक ने कहा कि ट्रेड डील तय हो गई थी, लेकिन इसे फाइनल करने के लिए मोदी को ट्रंप को कॉल करने की जरूरत थी. उन्होंने कहा कि भारत को बातचीत को फाइनल करने के लिए एक स्पष्ट और टाइम-बाउंड विंडो – 'तीन शुक्रवार' – दी गई थी. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार इससे सहज नहीं थी, और मोदी ने आखिरकार कॉल नहीं किया.

लुटनिक ने कहा, "पूरी डील पहले से तय थी. लेकिन साफ़-साफ बता दूं, यह उनकी (ट्रंप की) डील है. वही सबसे करीबी हैं. वही डील करते हैं. बस मोदी को राष्ट्रपति को फोन करना था. वे ऐसा करने में सहज नहीं थे. मोदी ने फोन नहीं किया. हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ ट्रेड डील की. ​​हमने उनसे पहले भारत के साथ ट्रेड डील मान ली थी."

दांव पर सिर्फ एक देरी से होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट से कहीं ज्यादा चीजें हैं. यह विवाद भारत-अमेरिका के आर्थिक संबंधों के भविष्य, टैरिफ के जरिये ट्रेड को हथियार बनाने की वॉशिंगटन की कोशिश, और रणनीतिक तालमेल और व्यावसायिक टकराव के बीच बढ़ते अंतर से जुड़ा है.

लुटनिक का यह कहना कि भारत-अमेरिका व्यापार बातचीत इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि मोदी ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर पाए, लहजा और विषय दोनों में अजीब है. भारत आम तौर पर नेतृत्व स्तर की बातचीत को सार्वजनिक करने से बचता है, लेकिन जायसवाल का यह बताना कि मोदी और ट्रंप ने एक ही साल में आठ बार बात की, सोच-समझकर किया गया था. इसका उद्देश्य यह धारणा खत्म करनी थी कि भारत कूटनीतिक रूप से लापरवाह या अलग-थलग रहा है.

घटना से गहरी समस्या उजागर: ट्रंप प्रशासन का विदेश आर्थिक नीति के लिए बढ़ता व्यक्तिगत दृष्टिकोण. ट्रंप के साथ व्यापारिक संधि वार्ता सिर्फ संस्थागत या नौकरशाही अभ्यास नहीं हैं, बल्कि अक्सर आत्म-सम्मान, निष्ठा और राजनीतिक संकेत की सोच से जुड़ी होती हैं. नई दिल्ली का जवाब साफ करता है कि वह इस अवधारणा को नहीं मानता.

इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर नई दिल्ली रूस से तेल आयात करता रहा, तो अमेरिका की यह धमकी कि वह भारतीय एक्सपोर्ट पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाएगा. यह सिर्फ एक ट्रेड विवाद नहीं है; यह भारत पर आर्थिक दबाव डालकर उसे अमेरिका की भू-राजनीतिक(Geopolitical) जरूरतों के साथ लाने के लिए मजबूर करने की एक कोशिश है.

जायसवाल की यह टिप्पणी कि भारत के ऊर्जा से जुड़े फैसले "ग्लोबल ऑयल मार्केट में बदलती गतिशीलता पर निर्भर करते हैं" भारत की एक बुनियादी बात को दिखाता है: ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) से कोई समझौता नहीं हो सकता.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को रूस पर प्रतिबंध अधिनियम (Sanctioning Russia Act 2025) को मंजूरी दे दी. यह अधिनियम भारत, चीन और ब्राजील जैसे उन देशों से इंपोर्ट पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की इजाजत दे सकता है जो रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं. यह यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है.

भारत पहले से ही अपना लगभग 35-40 प्रतिशत कच्चा तेल रूस से भारी रियायत पर खरीदता रहा है, और अमेरिका ने 2025 तक इन खरीदों पर भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया है.

जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, "हमें प्रस्तावित विधेयक के बारे में पता है. हम विधेयक से जुड़े घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहे हैं. ऊर्जा स्रोतों के बड़े सवाल पर हमारी राय आपको अच्छी तरह पता है और मैंने पहले भी कई मौकों पर इस बारे में बात की है. इस कोशिश में, हम ग्लोबल मार्केट में बदलते डायनामिक्स और अपने 1.4 अरब लोगों के लिए अलग-अलग स्रोत से सस्ती ऊर्जा पाने की जरूरत से मार्गदर्शित हैं ताकि उनकी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतें पूरी हो सकें."

यूक्रेन युद्ध के बाद से, रूसी क्रूड ऑयल ने भारत को घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर करने, महंगाई को रोकने और आर्थिक विकास को बनाए रखने में मदद की है. इन सप्लाई से दूर जाने से भारतीय उपभोक्ताओं और इंडस्ट्री पर भारी लागत आएगी.

नई दिल्ली के जरिये से, वाशिंगटन की मांग गलत और असलियत से परे है. अमेरिका खुद उन देशों के साथ ट्रेड करता रहता है जो रूस के साथ बिजनेस करते हैं, जबकि यूरोपीय देश, हालांकि कम कर रहे हैं, फिर भी अप्रत्यक्ष रास्तों से रूसी तेल खरीदते हैं. भारत को अलग करना अमेरिका की तरफ से दोहरा रवैया दिखाता है जिसे नई दिल्ली को मानना ​​मुश्किल लगता है.

रणनीतिक मामलों के जानकार और नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक सी उदय भास्कर के मुताबिक, विदेश मंत्रालय 2025 से जुड़े तथ्यों को पब्लिक डोमेन में रखने की कोशिश कर रहा है, न कि ट्रंप के इशारे पर चलने की.

भास्कर ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि यह संतुलनकारी कार्य (Balancing Act) सफल होता है या नहीं. सोशल मीडिया पर ट्रंप का एक और पोस्ट आने की उम्मीद की जा सकती है."

भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अमेरिका की धमकी के बारे में उन्होंने कहा कि भारत एक बार फिर बिना उकसावे वाले तरीके से अपने इरादे का संकेत दे रहा है. भास्कर ने कहा, "लेकिन यह राष्ट्रपति ट्रंप को भारत को 'दंडित' करने के लिए बिना सोचे-समझे शत्रुतापूर्ण तरीके से कार्य करने से नहीं रोक सकता है."

कुल मिलाकर, विदेश मंत्रालय का सार्वजनिक जवाब यह याद दिलाता है कि भारत अब भागीदारी के नाम पर चुपचाप दबाव झेलने को तैयार नहीं है. वह वाशिंगटन से बातचीत करेगा, कड़ी बातचीत करेगा, और जहां हित एक जैसे होंगे, वहां सहयोग करेगा – लेकिन वह मुख्य आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं से कोई समझौता नहीं करेगा.

इस मायने में, फोन कॉल, टैरिफ और रूसी तेल पर विवाद संकट से ज्यादा एक तनाव परीक्षण है - जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रिश्तों में से एक के अगले अध्याय को परिभाषित करेगा.

यह भी पढ़ें- शैडो फ्लीट टैंकर क्या हैं, पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस की नई चाल, जानें कितने देश हैं शामिल

TAGGED:

INDIA REBUTTAL TO WASHINGTON
TENSIONS IN RELATIONSHIP
US TARIFFS
RUSSIAN OIL
INDIA US TRADE TIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.