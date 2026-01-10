ETV Bharat / opinion

अमेरिका को भारत का जवाब, गहरी होती रणनीतिक साझेदारी में टकराव का संकेत

नई दिल्ली: भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक की टिप्पणी का सार्वजनिक रूप से जवाब दिया. यह पल भारत-अमेरिका की गहरी होती रणनीतिक साझेदारी में टकराव साफ दिख रहा है.

यह कहकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने '2025 में आठ बार बात की'. और इस बात का विरोध करके कि ट्रेड डील इसलिए रुकी हुई है क्योंकि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, नई दिल्ली ने संकेत दिया कि समस्या कूटनीति में नहीं, बल्कि वाशिंगटन के बदलते राजनीतिक और आर्थिक आकलन में है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

उन्होंने कहा, "तब से, दोनों पक्षों ने एक संतुलित और परस्पर लाभ वाले व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए कई राउंड की बातचीत की है. कई मौकों पर, हम एक डील के करीब रहे हैं. रिपोर्ट की गई बातों (लुटनिक की) में इन चर्चाओं की जो विशेषता बताई गई है, वह सही नहीं है. हम दो एक-दूसरे की मदद करने वाली अर्थव्यवस्था के बीच एक परस्पर लाभकारी ट्रेड डील में दिलचस्पी रखते हैं और इसे पूरा करने के लिए उत्सुक हैं. वैसे, प्रधानमंत्री (मोदी) और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी 2025 के दौरान आठ बार फोन पर बात की है, जिसमें हमारी बड़ी पार्टनरशिप के अलग-अलग पहलुओं पर बात हुई है."

जायसवाल की यह बात हॉवर्ड लुटनिक के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने उद्यमकर्ता चमत पालीहापितिया (Chamath Palihapitiya) के पॉडकास्ट में कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित ट्रेड डील नीतियों में अंतर की वजह से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के ट्रंप से सीधे बात करने से मना करने की वजह से रुकी है.

लुटनिक ने कहा कि ट्रेड डील तय हो गई थी, लेकिन इसे फाइनल करने के लिए मोदी को ट्रंप को कॉल करने की जरूरत थी. उन्होंने कहा कि भारत को बातचीत को फाइनल करने के लिए एक स्पष्ट और टाइम-बाउंड विंडो – 'तीन शुक्रवार' – दी गई थी. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार इससे सहज नहीं थी, और मोदी ने आखिरकार कॉल नहीं किया.

लुटनिक ने कहा, "पूरी डील पहले से तय थी. लेकिन साफ़-साफ बता दूं, यह उनकी (ट्रंप की) डील है. वही सबसे करीबी हैं. वही डील करते हैं. बस मोदी को राष्ट्रपति को फोन करना था. वे ऐसा करने में सहज नहीं थे. मोदी ने फोन नहीं किया. हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ ट्रेड डील की. ​​हमने उनसे पहले भारत के साथ ट्रेड डील मान ली थी."

दांव पर सिर्फ एक देरी से होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट से कहीं ज्यादा चीजें हैं. यह विवाद भारत-अमेरिका के आर्थिक संबंधों के भविष्य, टैरिफ के जरिये ट्रेड को हथियार बनाने की वॉशिंगटन की कोशिश, और रणनीतिक तालमेल और व्यावसायिक टकराव के बीच बढ़ते अंतर से जुड़ा है.

लुटनिक का यह कहना कि भारत-अमेरिका व्यापार बातचीत इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि मोदी ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर पाए, लहजा और विषय दोनों में अजीब है. भारत आम तौर पर नेतृत्व स्तर की बातचीत को सार्वजनिक करने से बचता है, लेकिन जायसवाल का यह बताना कि मोदी और ट्रंप ने एक ही साल में आठ बार बात की, सोच-समझकर किया गया था. इसका उद्देश्य यह धारणा खत्म करनी थी कि भारत कूटनीतिक रूप से लापरवाह या अलग-थलग रहा है.

घटना से गहरी समस्या उजागर: ट्रंप प्रशासन का विदेश आर्थिक नीति के लिए बढ़ता व्यक्तिगत दृष्टिकोण. ट्रंप के साथ व्यापारिक संधि वार्ता सिर्फ संस्थागत या नौकरशाही अभ्यास नहीं हैं, बल्कि अक्सर आत्म-सम्मान, निष्ठा और राजनीतिक संकेत की सोच से जुड़ी होती हैं. नई दिल्ली का जवाब साफ करता है कि वह इस अवधारणा को नहीं मानता.

इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर नई दिल्ली रूस से तेल आयात करता रहा, तो अमेरिका की यह धमकी कि वह भारतीय एक्सपोर्ट पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाएगा. यह सिर्फ एक ट्रेड विवाद नहीं है; यह भारत पर आर्थिक दबाव डालकर उसे अमेरिका की भू-राजनीतिक(Geopolitical) जरूरतों के साथ लाने के लिए मजबूर करने की एक कोशिश है.

जायसवाल की यह टिप्पणी कि भारत के ऊर्जा से जुड़े फैसले "ग्लोबल ऑयल मार्केट में बदलती गतिशीलता पर निर्भर करते हैं" भारत की एक बुनियादी बात को दिखाता है: ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) से कोई समझौता नहीं हो सकता.