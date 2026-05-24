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ट्रंप की चीन यात्रा के बाद क्वाड की बैठक, जानें भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण

भारत के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसके बावजूद कि यूएस और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं.

Rubio meeting PM Modi in New Delhi
पीएम मोदी से मिलते अमेरिकी मंत्री रूबियो (PTI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : May 24, 2026 at 12:11 PM IST

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नई दिल्ली : भारत द्वारा 26 मई को आयोजित होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य से लेकर हिंद महासागर और पश्चिम एशिया तक भू-राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ती जा रही है.

इस पृष्ठभूमि में, नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक से इंडो-पैसिफिक रणनीतिक ढांचे के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में क्वाड की भूमिका को और मजबूत करने की उम्मीद है.बैठक से पहले की राजनयिक गति को शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई वार्ता से बल मिला, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में भारत की केंद्रीय भूमिका पर वाशिंगटन के बढ़ते जोर को उजागर किया गया.

शनिवार की बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, रुबियो ने प्रधानमंत्री को रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और जन-संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई निरंतर प्रगति के बारे में जानकारी दी.

एक घंटे से अधिक चली बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, “सचिव रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया. प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के आह्वान को दोहराया.”

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, रुबियो ने मोदी को निकट भविष्य में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया.बैठक के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट किया, "खबर! विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को निकट भविष्य में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया है!"

नई दिल्ली के लिए, क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करना भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक होने के साथ-साथ हिंद-प्रशांत भू-राजनीति को आकार देने में उसके बढ़ते प्रभाव का संकेत भी है.विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक अलग बयान के अनुसार, एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पिछले वर्ष जुलाई में वाशिंगटन में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे.

मंत्रालय ने कहा, "वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श करेंगे, चल रही क्वाड पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे."

ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी 26 मई को होने वाली बैठक में जयशंकर और रुबियो के साथ शामिल होंगे.क्वाड की उत्पत्ति 2004 की विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी के बाद हुए मानवीय सहयोग से हुई है. भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने आपदा राहत कार्यों के समन्वय के लिए "सुनामी कोर ग्रुप" का गठन किया, जिससे क्षेत्रीय संकट में प्रभावी सहयोग करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ.

यह समूह धीरे-धीरे एक व्यापक रणनीतिक अवधारणा में विकसित हुआ. जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे क्वाड की अवधारणा के प्रमुख रचनाकारों में से एक के रूप में उभरे, जिन्होंने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले "लोकतांत्रिक सुरक्षा घेरे" की वकालत की. उनका दृष्टिकोण समुद्री संसाधनों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित था कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र खुला, स्थिर और नियम-आधारित बना रहे.

हालांकि, क्वाड की शुरुआती गति 2008 में तब रुक गई, जब प्रधानमंत्री केविन रूड के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने चीन को उकसाने और कैनबरा के बीजिंग के साथ गहरे आर्थिक संबंधों को खतरे में डालने की चिंताओं के कारण इस व्यवस्था से खुद को अलग कर लिया.

क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण में नाटकीय रूप से परिवर्तन के मद्देनजर 2017 में इस समूह को पुनर्जीवित किया गया. दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति, बढ़ती नौसैनिक आक्रामकता और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के रणनीतिक निहितार्थों ने चारों लोकतांत्रिक देशों के बीच नए सिरे से तालमेल को प्रेरित किया.ॉ

यह पुनरुद्धार जापान द्वारा समर्थित और बाद में राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा अपनाई गई 'स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक' अवधारणा के उदय के साथ हुआ. 2017 में मनीला में आयोजित दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) शिखर सम्मेलन में क्वाड की औपचारिक पुन: शुरुआत ने इंडो-पैसिफिक के सबसे प्रभावशाली रणनीतिक मंचों में से एक के रूप में इसके परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया. अगले सप्ताह क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करके, भारत एक प्रमुख हिंद-प्रशांत शक्ति और क्वाड ढांचे के एक अपरिहार्य स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है.

नई दिल्ली की कूटनीतिक संतुलन रणनीति - पश्चिमी लोकतंत्रों के साथ संबंधों को गहरा करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना - ने वैश्विक भू-राजनीति में भारत के महत्व को बढ़ा दिया है.महत्वपूर्ण हिंद महासागर समुद्री मार्गों पर स्थित भारत की भौगोलिक स्थिति इसे समुद्री सुरक्षा गणनाओं के केंद्र में रखती है. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा मार्गों की असुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, भारत को हिंद-प्रशांत सुरक्षा संरचना को आकार देने में सक्षम एक स्थिर शक्ति के रूप में देखा जा रहा है.

यह बैठक उन लघु-पक्षीय समूहों के प्रति नई दिल्ली की बढ़ती सहजता को भी उजागर करती है जो बाध्यकारी सैन्य प्रतिबद्धताओं के बिना भारतीय रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाते हैं.हालांकि क्वाड ने शुरू में चीन के रणनीतिक प्रतिसंतुलन के रूप में ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन यह आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन को शामिल करने वाले एक व्यापक मंच के रूप में विकसित हो गया है.

हाल के वर्षों में, क्वाड ने सेमीकंडक्टर सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, समुद्र के नीचे केबल संरक्षण, वैक्सीन वितरण, महत्वपूर्ण खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल शुरू की है.

आगामी सप्ताह की बैठक में इन गैर-सैन्य आयामों को और आगे बढ़ाने की उम्मीद है, जो क्वाड के खुद को महज एक सुरक्षा गुट के बजाय क्षेत्रीय सार्वजनिक हित प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास को दर्शाता है.हालांकि, मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के तहत क्वाड कितना प्रभावी होगा, इस पर अटकलें जारी हैं.

अमेरिकी राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले अनुभवी अमेरिकी पत्रकार और लेखक मयंक छाया के अनुसार, भले ही भारतीय दृष्टिकोण से क्वाड कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, वर्तमान में अमेरिकी दृष्टिकोण से इसका उतना महत्व नहीं है.

छाया ने शिकागो से ईटीवी भारत को फोन पर बताया, "वास्तव में, यह तर्क दिया जा सकता है कि ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के संदर्भ में क्वाड का महत्व फिलहाल कम हो गया है. इस गिरावट का एक बड़ा कारण वाशिंगटन का यह मानना ​​है कि बीजिंग ईरान युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में मदद कर सकता है. बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया शिखर बैठक में उनका लहजा बेहद सुलहपूर्ण था, जो उनके चीनी समकक्ष की कठोर और कुछ हद तक दूरी वाली भाषा के बिल्कुल विपरीत था.”

उन्होंने आगे बताया कि बीजिंग क्वाड को अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक चतुर्भुजीय प्रयास के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे परे भी चीन को कम से कम नियंत्रित करना है, भले ही उसे पूरी तरह से रोकना संभव न हो.

छाया ने कहा, “ऐसी स्थिति में, और अमेरिका को ईरान पर दबाव बनाने के लिए चीन की मदद की आवश्यकता है ताकि इस लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त किया जा सके, जो अब तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है, यह संदेहजनक लगता है कि क्वाड को उस हद तक पुनर्जीवित किया जा सकेगा जितना भारत चाहता है. निश्चित रूप से, अमेरिका इसे अपने भू-रणनीतिक हथियारों में से एक के रूप में रखने का विकल्प रखेगा, लेकिन मुझे इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या इस समूह की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आएगा. फिलहाल कूटनीतिक गतिरोध बना हुआ है.”

हालांकि, उदयपुर स्थित उसनास फाउंडेशन थिंक टैंक की रिसर्च एसोसिएट रुचिका शर्मा ने क्वाड की प्रभावशीलता के बारे में कुछ हद तक सकारात्मक रुख अपनाया. शर्मा ने कहा, “आगामी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए विदेश मंत्री रूबियो का नई दिल्ली दौरा कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खासकर पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास अस्थिरता से जुड़ी ऊर्जा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर.”

उन्होंने कहा, “रूबियो द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका पाकिस्तान के करीब आता दिख रहा है. गौरतलब है कि क्वाड की बैठक राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा के बाद हो रही है, जिसे व्यापक रूप से प्रतीकात्मक माना जा रहा है, ताइवान पर संभावित चीनी आक्रमण की बढ़ती आशंकाओं और ताइपे को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर हाल ही में लगी रोक के मद्देनजर.”

कुल मिलाकर, नई दिल्ली में होने वाली आगामी 2026 क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक एक सामान्य कूटनीतिक बैठक से कहीं अधिक है. यह बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता के समय में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में से एक के निरंतर संस्थागत सुदृढ़ीकरण का प्रतिनिधित्व करती है.

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