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ट्रंप की चीन यात्रा के बाद क्वाड की बैठक, जानें भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण

पीएम मोदी से मिलते अमेरिकी मंत्री रूबियो ( PTI )

By Aroonim Bhuyan 9 Min Read

नई दिल्ली : भारत द्वारा 26 मई को आयोजित होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य से लेकर हिंद महासागर और पश्चिम एशिया तक भू-राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ती जा रही है. इस पृष्ठभूमि में, नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक से इंडो-पैसिफिक रणनीतिक ढांचे के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में क्वाड की भूमिका को और मजबूत करने की उम्मीद है.बैठक से पहले की राजनयिक गति को शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई वार्ता से बल मिला, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में भारत की केंद्रीय भूमिका पर वाशिंगटन के बढ़ते जोर को उजागर किया गया. शनिवार की बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, रुबियो ने प्रधानमंत्री को रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और जन-संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई निरंतर प्रगति के बारे में जानकारी दी. एक घंटे से अधिक चली बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, “सचिव रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया. प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के आह्वान को दोहराया.” एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, रुबियो ने मोदी को निकट भविष्य में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया.बैठक के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट किया, "खबर! विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को निकट भविष्य में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया है!" नई दिल्ली के लिए, क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करना भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक होने के साथ-साथ हिंद-प्रशांत भू-राजनीति को आकार देने में उसके बढ़ते प्रभाव का संकेत भी है.विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक अलग बयान के अनुसार, एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पिछले वर्ष जुलाई में वाशिंगटन में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. मंत्रालय ने कहा, "वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श करेंगे, चल रही क्वाड पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे." ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी 26 मई को होने वाली बैठक में जयशंकर और रुबियो के साथ शामिल होंगे.क्वाड की उत्पत्ति 2004 की विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी के बाद हुए मानवीय सहयोग से हुई है. भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने आपदा राहत कार्यों के समन्वय के लिए "सुनामी कोर ग्रुप" का गठन किया, जिससे क्षेत्रीय संकट में प्रभावी सहयोग करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ. यह समूह धीरे-धीरे एक व्यापक रणनीतिक अवधारणा में विकसित हुआ. जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे क्वाड की अवधारणा के प्रमुख रचनाकारों में से एक के रूप में उभरे, जिन्होंने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले "लोकतांत्रिक सुरक्षा घेरे" की वकालत की. उनका दृष्टिकोण समुद्री संसाधनों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित था कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र खुला, स्थिर और नियम-आधारित बना रहे. हालांकि, क्वाड की शुरुआती गति 2008 में तब रुक गई, जब प्रधानमंत्री केविन रूड के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने चीन को उकसाने और कैनबरा के बीजिंग के साथ गहरे आर्थिक संबंधों को खतरे में डालने की चिंताओं के कारण इस व्यवस्था से खुद को अलग कर लिया. क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण में नाटकीय रूप से परिवर्तन के मद्देनजर 2017 में इस समूह को पुनर्जीवित किया गया. दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति, बढ़ती नौसैनिक आक्रामकता और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के रणनीतिक निहितार्थों ने चारों लोकतांत्रिक देशों के बीच नए सिरे से तालमेल को प्रेरित किया.ॉ यह पुनरुद्धार जापान द्वारा समर्थित और बाद में राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा अपनाई गई 'स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक' अवधारणा के उदय के साथ हुआ. 2017 में मनीला में आयोजित दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) शिखर सम्मेलन में क्वाड की औपचारिक पुन: शुरुआत ने इंडो-पैसिफिक के सबसे प्रभावशाली रणनीतिक मंचों में से एक के रूप में इसके परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया. अगले सप्ताह क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करके, भारत एक प्रमुख हिंद-प्रशांत शक्ति और क्वाड ढांचे के एक अपरिहार्य स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है.