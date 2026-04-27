हिंद-प्रशांत की बिसात पर भारत की 'साइलेंट' चाल: प्रशांत द्वीप देशों के साथ कूटनीतिक रिश्तों का नया अध्याय
भारत अब प्रशांत द्वीप देशों को केवल दूर स्थित सहायता पाने वाले छोटे देशों के रूप में नहीं, बल्कि साझीदार के रूप में देखता है.
Published : April 27, 2026 at 3:23 PM IST
नई दिल्ली: सुदूर प्रशांत महासागर के देशों तक भारत की पहुंच अक्सर सुर्खियों से दूर रही है. लेकिन, इस हफ्ते विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा की वानुअतु (Vanuatu) और तुवालु (Tuvalu) यात्रा संकेत देती है कि नई दिल्ली किस तरह अपनी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के भौगोलिक और रणनीतिक दायरे को लगातार बढ़ा रही है.
विकास सहायता, डिजिटल क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य सहयोग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की पहलों से भरपूर यह यात्रा भारत के बदलते नजरिए को दर्शाती है. भारत अब प्रशांत द्वीप देशों को केवल दूर स्थित सहायता पाने वाले छोटे देशों के रूप में नहीं, बल्कि एक साझा विकास और रणनीतिक क्षेत्र के साझीदार के रूप में देखता है.
Happy to meet Tuvalu’s Minister for Home, Climate Change, and Environment, Hon. Dr. Maina Vakafua Talia.— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) April 24, 2026
Exchanged views on strengthening cooperation on climate resilience, disaster preparedness, sustainable development and capacity building.
@PMOIndia@MEAIndia pic.twitter.com/IOXJCQ3Wg6
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अपनी यात्रा के पहले चरण में मार्गेरिटा ने 23 अप्रैल को पोर्ट विला में वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नपत से शिष्टाचार भेंट की और दोनों देशों के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों को दोहराया.
बयान में कहा गया है, "इसके बाद उन्होंने कार्यवाहक विदेश, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बाहरी व्यापार मंत्री जेवियर इमैनुएल हैरी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. चर्चा का मुख्य केंद्र क्षमता निर्माण, डिजिटल विकास, जलवायु लचीलापन, आर्थिक भागीदारी और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर रहा."
मार्गेरिटा ने 22 अप्रैल को भारत द्वारा समर्थित 'सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र' (CeIT) का भी दौरा किया और वहां छात्रों एवं पूर्व छात्रों से बातचीत की. उन्होंने डिजिटल कौशल और मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाने में इस केंद्र की भूमिका पर जोर दिया.
मंत्रालय के बयान के अनुसार- "यात्रा के दौरान, उन्होंने भारत की ओर से दी जाने वाली मदद की घोषणा की, जिसमें खाद्यान्न सहायता, CeIT केंद्र के लिए अतिरिक्त आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मुहैया कराना, और 'हील इन इंडिया' पहल के तहत 10 मरीजों को भारत में विशेष चिकित्सा उपचार दिलाना शामिल है."
अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, मार्गेरिटा ने 24 अप्रैल को फनाफुटी में तुवालु के गवर्नर-जनरल सर टोफिंगा वेवलू फलानी से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और विदेश, श्रम एवं व्यापार मंत्री पॉल्सन पानापा के साथ बैठक की.
Honoured to call on His Excellency Reverend Sir Tofiga Vaevalu Falani, GCMG, Governor-General of Tuvalu.— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) April 24, 2026
Had a warm and productive discussion on further strengthening India–Tuvalu bilateral cooperation across key sectors, reaffirming our shared commitment to the progress and… pic.twitter.com/zrhPzCm2Qp
मंत्रालय के बयान के मुताबिक, उन्होंने गृह, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री मैना तालिया के साथ-साथ शिक्षा, युवा एवं खेल मंत्री और स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण के कार्यवाहक मंत्री हमोआ होलोना के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं. बयान में आगे कहा गया, "इन बैठकों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण (capacity building), जलवायु लचीलापन, विरासत संरक्षण और आपसी जन-संपर्क को मजबूत करने पर चर्चा हुई."
मार्गेरिटा ने प्रिंसेस मार्गरेट अस्पताल का दौरा किया और वहां स्वास्थ्य पेशेवरों से बातचीत की. उन्होंने क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग के माध्यम से तुवालु की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया.
मंत्रालय ने बताया- "उनके सम्मान में आयोजित एक राजकीय भोज के दौरान, उन्होंने सांस्कृतिक और विरासत स्थलों के संरक्षण से जुड़ी एक 'क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट' के लिए चेक सौंपा. उन्होंने भारत की ओर से अन्य सहायता देने की भी घोषणा की, जिसमें एक समुद्री एम्बुलेंस, खाद्यान्न सहायता और 'हील इन इंडिया' पहल के तहत 10 मरीजों को भारत में विशेष इलाज के लिए प्रायोजित (स्पॉन्सर) करना शामिल है."
Pleased to meet Hon. Paulson Panapa, Acting Prime Minister & Minister of Foreign Affairs, Labour, and Trade of Tuvalu.— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) April 24, 2026
India and Tuvalu share a deep partnership rooted in shared values and commitment.
Had Productive discussions on strengthening our bilateral development… pic.twitter.com/rgkImIa9KG
इस यात्रा ने वानुअतु और तुवालु के साथ भारत के करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत किया है. साथ ही, एक भरोसेमंद विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को भी पुख्ता किया है. यह दौरा 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन' (FIPIC) के तहत प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत के लगातार जुड़ाव के अनुरूप है.
मार्गेरिटा की यह यात्रा 2014 में 'फिपिक' (FIPIC) की शुरुआत के बाद से भारत की प्रशांत कूटनीति की परिपक्वता को दर्शाती है. तब नई दिल्ली ने 14 प्रशांत द्वीप देशों के साथ संस्थागत रूप से जुड़ना शुरू किया था. एक दशक बाद, अब जोर केवल बड़े शिखर सम्मेलनों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लगातार चलने वाले प्रोजेक्ट्स और सहयोग पर है. वानुअतु और तुवालु में मार्गेरिटा की घोषणाएं दिखाती हैं कि भारत कैसे राजनीतिक इरादों को वास्तविक परिणामों में बदल रहा है, जिससे एक विश्वसनीय और बिना हस्तक्षेप करने वाले विकास साझेदार के रूप में उसकी छवि और मजबूत हुई है.
Pleased to meet Hamoa Holona, Minister of Education and Acting Minister of Health.— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) April 25, 2026
Discussed ways to further expand India-Tuvalu cooperation in the education and health sectors.@PMOIndia@MEAIndia pic.twitter.com/vzcc3DBYq7
वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में प्रशांत द्वीप राष्ट्रों का क्या महत्व है?
वानुअतु और तुवालु जैसे छोटे द्वीप देश, अपने आकार के बावजूद, अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखते हैं. ये विशाल हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्थित हैं. वैश्विक जलवायु वार्ताओं में इनकी आवाज बहुत प्रभावशाली है. ये देश अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और फ्रांस जैसे पारंपरिक सहयोगियों और तेजी से आक्रामक होते चीन के बीच प्रभाव जमाने का अखाड़ा बन गए हैं. इन देशों की विकासात्मक जरूरतें- जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, जलवायु लचीलापन और क्षमता निर्माण, ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत बिना किसी हस्तक्षेप के, उनकी मांग के आधार पर सहयोग की पेशकश करता है.
हाल के वर्षों में, पूरे प्रशांत क्षेत्र में चीन की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी गतिविधियों ने क्षेत्रीय शक्तियों के बीच चिंता पैदा कर दी है. इसके विपरीत, भारत का दृष्टिकोण जानबूझकर मानवीय क्षमता, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवा और जलवायु सहायता के इर्द-गिर्द तैयार किया गया है. ये वे क्षेत्र हैं जो इन संबंधों को सैन्य रंग दिए बिना सीधे प्रशांत द्वीप देशों की प्राथमिकताओं के साथ मेल खाते हैं.
Visited Princess Margaret Hospital in Funafuti and interacted with dedicated healthcare professionals delivering essential services to the community.— Pabitra Margherita (@PmargheritaBJP) April 25, 2026
Reaffirmed our commitment to health sector cooperation, including the provision of a dialysis unit and a sea ambulance.… pic.twitter.com/CXv0OXQRZA
वानुअतु में मार्गेरिटा की यात्रा का क्या महत्व है?
पोर्ट विला में, प्रधानमंत्री नपत और कार्यवाहक विदेश मंत्री इमैनुएल हैरी के साथ मार्गेरिटा की मुलाकातों ने प्रशांत क्षेत्र में भारत के जुड़ाव के तीन मुख्य स्तंभों को मजबूत किया है.
भारत समर्थित CeIT का दौरा भारत के FIPIC मॉडल की एक मुख्य विशेषता को दर्शाता है. बुनियादी ढांचे पर निर्भरता के बजाय क्षमता का निर्माण. आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रशिक्षण व्यवस्था को अपग्रेड करके, भारत खुद को दीर्घकालिक मानव संसाधन विकास में एक साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है. यह भारत की व्यापक डिजिटल कूटनीति का हिस्सा है, यानी कर्ज के बोझ वाले प्रोजेक्ट्स के बजाय कौशल, प्रशिक्षण और ज्ञान का निर्यात करना.
खाद्यान्न सहायता और 'हील इन इंडिया' के तहत मरीजों के इलाज का प्रायोजन, प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती 'स्वास्थ्य कूटनीति' का संकेत है. यह अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पहुंच की ही एक झलक है.
वानुअतु की यह केवल दूसरी भारतीय मंत्री स्तरीय यात्रा थी. यह इस बात को रेखांकित करती है कि नई दिल्ली प्रशांत क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को राजनीतिक स्तर पर और ऊंचा उठाना चाहती है. यानी FIPIC शिखर सम्मेलनों की औपचारिकताओं से आगे बढ़कर अब मंत्रियों के स्तर पर लगातार फॉलो-अप (संपर्क) किया जा रहा है.
तुवालु में मार्गेरिटा की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण थी?
फनाफुटी में, गवर्नर-जनरल सर फलानी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री पानापा और प्रमुख मंत्रियों के साथ मार्गेरिटा की बातचीत एक अधिक विस्तृत और विविध जुड़ाव के एजेंडे को दर्शाती है.
तुवालु दुनिया के उन देशों में से एक है, जिस पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है. भारत का जलवायु लचीलापन, विरासत संरक्षण के लिए 'क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स' और पर्यावरण सहयोग पर जोर देना, सीधे तौर पर तुवालु की अस्तित्व संबंधी चिंताओं से मेल खाता है. इससे उन वैश्विक जलवायु मंचों पर भारत की साख मजबूत होती है, जहां प्रशांत द्वीप देश प्रभावशाली और नैतिक आवाज माने जाते हैं.
मार्गेरिटा द्वारा प्रिंसेस मार्गरेट अस्पताल का दौरा और समुद्री एम्बुलेंस की घोषणा यह दिखाती है कि भारत अब केवल प्रतीकात्मक सहायता देने के बजाय, दूर-दराज के द्वीपों में आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यात्मक और व्यावहारिक सहयोग की ओर बढ़ रहा है.
विरासत संरक्षण और शिक्षा के लिए समर्थन 'फिपिक' (FIPIC) कूटनीति को सॉफ्ट पावर और सभ्यतागत सम्मान से जोड़ता है. ये वे क्षेत्र हैं जहां भारत को अन्य लेनदेन-आधारित शक्तियों की तुलना में बढ़त हासिल है.
वानुअतु और तुवालु की मार्गेरिटा की यात्रा ने 'फिपिक' (FIPIC) ढांचे के तहत जमीन पर भारत की मौजूदगी को किस तरह दर्शाया है?
2014 में अपनी शुरुआत के बाद से, 'फिपिक' की अक्सर इस बात के लिए आलोचना की जाती रही है कि जमीनी स्तर पर इसके काम बहुत सीमित रहे हैं. लेकिन यह यात्रा फिपिक के तहत किए गए वादों को हकीकत में बदलने, बहुपक्षीय बैठकों से हटकर नियमित रूप से मंत्रियों की मौजूदगी दर्ज कराने और सामान्य सहायता के बजाय स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ठोस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की भारत की क्षमता को दर्शाती है.
भारत यह संकेत दे रहा है कि 'फिपिक' केवल एक राजनयिक मंच नहीं है, बल्कि परिणामों को जमीन पर उतारने वाला एक प्रभावी माध्यम है.
इस यात्रा को भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के प्रशांत क्षेत्र में विस्तार के रूप में कैसे देखा जा सकता है?
मूल रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया पर केंद्रित रहने वाली 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का अब धीरे-धीरे हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र में विस्तार हो रहा है. वानुअतु और तुवालु के साथ जुड़ाव दिखाता है कि भारत अब यह मानने लगा है कि हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में दक्षिण प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा भी शामिल है.
यह महाद्वीपीय दक्षिण-पूर्व एशिया से हटकर समुद्री कूटनीति की ओर एक बड़ा बदलाव है. यह प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस जैसे साझेदारों के साथ भारत के तालमेल को भी दर्शाता है. चीन-विरोधी नीति के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रचारित किए बिना भी, भारत की उपस्थिति प्रशांत द्वीप देशों के लिए उपलब्ध विकल्पों और साझेदारियों की विविधता को बढ़ाती है.
कुल मिलाकर, मार्गेरिटा की वानुअतु और तुवालु की यात्राएं भारत की प्रशांत कूटनीति की परिपक्वता को दर्शाती हैं, जो अब केवल प्रतीकात्मक शिखर सम्मेलनों से आगे बढ़कर व्यावहारिक और मंत्री-स्तरीय विकास साझेदारी में बदल गई है. डिजिटल कौशल, स्वास्थ्य सेवा, जलवायु लचीलापन और सांस्कृतिक सम्मान को प्राथमिकता देकर, भारत खुद को एक ऐसे क्षेत्र में भरोसेमंद साथी के रूप में स्थापित कर रहा है जहां रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है.
हिंद-प्रशांत की इस बदलती बिसात पर, ये छोटे द्वीप देश बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. इस संदर्भ में, भारत 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'फिपिक' (FIPIC) के दोहरे ढांचे के माध्यम से इन देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक शांत लेकिन सोची-समझी चाल चल रहा है.
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