Explained: खामेनेई की मौत और हॉर्मुज संकट के बीच, क्यों चर्चा में है भारत का 'तेल सुरक्षा कवच'?

अमेरिका-इजरायल के हमले में शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत ने पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) को दशकों के सबसे अस्थिर दौर में धकेल दिया है. इस घटना से एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. यह चिंता तब और बढ़ गई जब रविवार को ओमान ने खबर दी कि 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' के पास उसके एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है.

'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' वही संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल गुजरता है. भारत के लिए, जो अपनी तेल जरूरतों के लिए भारी मात्रा में इन समुद्री रास्तों पर निर्भर है, इस संकट ने उसके 'रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व' (SPR) यानी आपातकालीन तेल भंडार की ओर ध्यान फिर से केंद्रित कर दिया है.

भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है, जो अपनी खपत का लगभग 80-90 प्रतिशत हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है. हर महीने आने वाले कच्चे तेल के शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) के रास्ते से ही गुजरता है.

हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास ओमान के तेल टैंकर पर हुए हमले की खबर ने इन डर को और गहरा कर दिया है कि दुनिया का यह सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग अब युद्ध का मैदान बन सकता है. भारत के लिए, जिसकी ऊर्जा की जीवन रेखा इन्ही विवादित समुद्री रास्तों से होकर गुजरती है, ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) की अहमियत को एक 'दीर्घकालिक सावधानी' से बदलकर एक 'तत्काल आर्थिक सुरक्षा कवच' बना दिया है.

SPR क्या है और इसकी कल्पना कब की गई थी?

अमेरिका का SPR (रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व), आपातकालीन कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है. इसकी स्थापना मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं के प्रभाव को कम करने और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत वाशिंगटन (अमेरिकी सरकार) की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए की गई थी.

केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला यह तेल भंडार 'गल्फ ऑफ अमेरिका' के तट पर चार स्थानों पर विशाल भूमिगत नमक की गुफाओं में जमा करके रखा जाता है. SPR का विशाल आकार (रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी क्षमता 71.4 करोड़ बैरल है) इसे तेल आयात में कटौती के खिलाफ एक बड़ी सुरक्षा और विदेश नीति का एक प्रमुख हथियार बनाता है.

जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति को 'ऊर्जा नीति और संरक्षण अधिनियम' (EPCA) के तहत यह लगता है कि तेल बेचना जरूरी है, तब SPR के तेल को प्रतिस्पर्धी दरों पर बेचा जाता है. ऐतिहासिक रूप से, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब तक चार बार SPR से आपातकालीन तेल जारी करने की अनुमति दी है.

भारत ने खुद का SPR बनाने का फैसला क्यों किया?

भारत में SPR बनाने का विचार 1991 के खाड़ी युद्ध के समय का है, जब इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो गई थी और कीमतों में भारी उछाल आया था. उस समय, भारत एक गंभीर 'भुगतान संतुलन' संकट का सामना कर रहा था और उसके पास केवल कुछ हफ्तों के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था. इस तेल संकट ने पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक घटनाओं के प्रति भारत की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया था.

इस संकट ने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का बीज बो दिया, हालांकि इसे लागू करने में एक दशक से अधिक का समय लगा. एक औपचारिक SPR के प्रस्ताव को 2000 के दशक की शुरुआत में गति मिली. 1998 में, सरकार ने आपातकालीन तेल भंडार बनाने की संभावनाओं की जांच के लिए एक समिति गठित की. समिति ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा मानकों के अनुरूप कम से कम 90 दिनों के आयात के बराबर भंडारण बनाने की सिफारिश की थी.

2004 में, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से SPR कार्यक्रम के पहले चरण के रूप में भूमिगत कच्चे तेल भंडारण सुविधाओं के निर्माण को मंजूरी दी. इस परियोजना को लागू करने के लिए, 2006 में इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) का गठन किया गया.

भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कहां स्थित हैं?

भारत के रणनीतिक तेल भंडार (SPR) तीन स्थानों पर स्थित हैं. विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर (उडुपी के पास). ये रणनीतिक भंडार तेल कंपनियों के पास पहले से मौजूद कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार के अतिरिक्त हैं, जो आपूर्ति में किसी भी रुकावट के दौरान एक सुरक्षा कवच (cushion) के रूप में काम कर सकते हैं.