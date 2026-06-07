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शांति बिल 2025: स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से कैसे बदलेगी भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर?

हाल ही में लागू हुआ शांति बिल 2025 भारत के परमाणु क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव है. देश के ऊर्जा भविष्य के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) एक मुख्य तकनीक बनने जा रहे हैं. दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी पाने वाले इस कानून ने 'परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962' और 'परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010' को खत्म कर दिया है. इसने आज़ादी के बाद पहली बार इस क्षेत्र को निजी कंपनियों (प्राइवेट सेक्टर) के लिए खोलकर भारत के परमाणु विकास का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है.

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) परमाणु ऊर्जा तकनीक का एक सुधरा हुआ रूप हैं, जो दशकों के न्यूक्लियर इंजीनियरिंग अनुभवों से निकलकर सामने आए हैं. हालांकि यह तकनीक साल 2000 के शुरुआती दशकों में ज़्यादा लोकप्रिय हुई, लेकिन इसकी शुरुआत 1950 और 1960 के दशकों में नौसेना के जहाजों को चलाने वाले परमाणु इंजनों से हुई थी.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने साल 2000 में आधिकारिक तौर पर SMR के विकास पर नजर रखना शुरू किया था. साल 2010 तक कई देश जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं से निपटने के लिए SMR डिज़ाइन तैयार करने में जुट गए थे.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (ANI.)

"स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर" का मतलब आम तौर पर उन आधुनिक परमाणु रिएक्टर्स से होता है, जो 300 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं. यह क्षमता पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में लगभग एक-तिहाई है. साल 2011 की फुकुशिमा आपदा के बाद SMR तकनीक को तेजी से बढ़ावा मिला. इसके बाद डिजाइनरों ने इसमें ऐसी सुरक्षा सुविधाएं जोड़ीं, जो बिना किसी इंसानी मदद के भी खुद-ब-खुद काम कर सकती हैं.

तकनीकी नजरिए से देखें तो, SMR अपनी बनावट और निर्माण के तरीके में पारंपरिक परमाणु रिएक्टर्स से काफी अलग हैं. ज्यादातर SMR की बिजली पैदा करने की क्षमता 50 से 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल (MWe) के बीच होती है. पारंपरिक परमाणु ऊर्जा की तुलना में SMR का खर्च कई फायदे और चुनौतियां दोनों पेश करता है.

एक सिंगल SMR मॉड्यूल को बनाने का शुरुआती खर्च आम तौर पर तीन से छह अरब (3 से 6 बिलियन) डॉलर के बीच होता है. बड़े रिएक्टर्स की तुलना में SMR का प्रति-मेगावाट खर्च अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर काम करने से लागत कम होती है. SMR से बनने वाली बिजली की अनुमानित लागत (LCOE) $60 से $100 प्रति मेगावाट-घंटे से अधिक हो सकती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कहां और कैसे लगाया जा रहा है.

हालांकि, अभी कमर्शियल तौर पर इनका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है. इसलिए ये आंकड़े पूरी तरह तय नहीं हैं. जैसे-जैसे और यूनिट्स बनेंगी, काम के अनुभव से इसकी लागत कम होने की उम्मीद है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शुरुआती कुछ यूनिट्स बनने के बाद खर्च में 20-30% तक की कमी आ सकती है.

भारत के रणनीतिक नजरिए से देखें तो, SMR देश की ऊर्जा सुरक्षा और विकास की जरूरतों के बिल्कुल अनुकूल हैं. भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है. इसके लिए SMR को तीन खास कामों के लिए डिजाइन किया गया है. इनमें बंद हो चुके कोयला संयंत्रों को फिर से काम में लाना, स्टील और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों को सीधे बिजली (कैप्टिव पावर) देना, और ग्रिड कनेक्टिविटी से दूर ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाना शामिल है. भारत की विविध भौगोलिक स्थिति के कारण कई जगह ऐसी हैं जहां पारंपरिक बड़े रिएक्टर्स लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन वहां बिजली की सख्त जरूरत है.