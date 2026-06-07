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शांति बिल 2025: स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से कैसे बदलेगी भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर?

वाई श्रीनिवास लिखते हैं कि शांति बिल 2025 का मकसद प्राइवेट हिस्सेदारी खोलकर और SMR डेवलपमेंट में तेज़ी लाकर न्यूक्लियर सेक्टर को बदलना है.

Small Modular Reactors India
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 3:42 PM IST

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हाल ही में लागू हुआ शांति बिल 2025 भारत के परमाणु क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव है. देश के ऊर्जा भविष्य के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) एक मुख्य तकनीक बनने जा रहे हैं. दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी पाने वाले इस कानून ने 'परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962' और 'परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010' को खत्म कर दिया है. इसने आज़ादी के बाद पहली बार इस क्षेत्र को निजी कंपनियों (प्राइवेट सेक्टर) के लिए खोलकर भारत के परमाणु विकास का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है.

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) परमाणु ऊर्जा तकनीक का एक सुधरा हुआ रूप हैं, जो दशकों के न्यूक्लियर इंजीनियरिंग अनुभवों से निकलकर सामने आए हैं. हालांकि यह तकनीक साल 2000 के शुरुआती दशकों में ज़्यादा लोकप्रिय हुई, लेकिन इसकी शुरुआत 1950 और 1960 के दशकों में नौसेना के जहाजों को चलाने वाले परमाणु इंजनों से हुई थी.

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने साल 2000 में आधिकारिक तौर पर SMR के विकास पर नजर रखना शुरू किया था. साल 2010 तक कई देश जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं से निपटने के लिए SMR डिज़ाइन तैयार करने में जुट गए थे.

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प्रतीकात्मक तस्वीर. (ANI.)

"स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर" का मतलब आम तौर पर उन आधुनिक परमाणु रिएक्टर्स से होता है, जो 300 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं. यह क्षमता पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में लगभग एक-तिहाई है. साल 2011 की फुकुशिमा आपदा के बाद SMR तकनीक को तेजी से बढ़ावा मिला. इसके बाद डिजाइनरों ने इसमें ऐसी सुरक्षा सुविधाएं जोड़ीं, जो बिना किसी इंसानी मदद के भी खुद-ब-खुद काम कर सकती हैं.

तकनीकी नजरिए से देखें तो, SMR अपनी बनावट और निर्माण के तरीके में पारंपरिक परमाणु रिएक्टर्स से काफी अलग हैं. ज्यादातर SMR की बिजली पैदा करने की क्षमता 50 से 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल (MWe) के बीच होती है. पारंपरिक परमाणु ऊर्जा की तुलना में SMR का खर्च कई फायदे और चुनौतियां दोनों पेश करता है.

एक सिंगल SMR मॉड्यूल को बनाने का शुरुआती खर्च आम तौर पर तीन से छह अरब (3 से 6 बिलियन) डॉलर के बीच होता है. बड़े रिएक्टर्स की तुलना में SMR का प्रति-मेगावाट खर्च अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर काम करने से लागत कम होती है. SMR से बनने वाली बिजली की अनुमानित लागत (LCOE) $60 से $100 प्रति मेगावाट-घंटे से अधिक हो सकती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कहां और कैसे लगाया जा रहा है.

हालांकि, अभी कमर्शियल तौर पर इनका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है. इसलिए ये आंकड़े पूरी तरह तय नहीं हैं. जैसे-जैसे और यूनिट्स बनेंगी, काम के अनुभव से इसकी लागत कम होने की उम्मीद है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शुरुआती कुछ यूनिट्स बनने के बाद खर्च में 20-30% तक की कमी आ सकती है.

भारत के रणनीतिक नजरिए से देखें तो, SMR देश की ऊर्जा सुरक्षा और विकास की जरूरतों के बिल्कुल अनुकूल हैं. भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है. इसके लिए SMR को तीन खास कामों के लिए डिजाइन किया गया है. इनमें बंद हो चुके कोयला संयंत्रों को फिर से काम में लाना, स्टील और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों को सीधे बिजली (कैप्टिव पावर) देना, और ग्रिड कनेक्टिविटी से दूर ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाना शामिल है. भारत की विविध भौगोलिक स्थिति के कारण कई जगह ऐसी हैं जहां पारंपरिक बड़े रिएक्टर्स लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन वहां बिजली की सख्त जरूरत है.

भारत का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) तीन तरह के SMR बना रहा है- हाइड्रोजन बनाने के लिए 200 मेगावाट का भारत SMR (BSMR-200), एक 55 मेगावाट का SMR, और एक 5 मेगावाट का थर्मल हाई-टेंपरेचर गैस-कूल्ड रिएक्टर. BSMR-200 में 'प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर' तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसमें कम समृद्ध यूरेनियम (लो-एनरिच्ड यूरेनियम) और बेहतर पैसिव सेफ्टी फीचर्स (बिना इंसानी मदद के काम करने वाली सुरक्षा प्रणालियां) शामिल हैं.

सरकार ने SMR के विकास के लिए लगभग 2.5 अरब (2.5 बिलियन) डॉलर का बजट तय किया है, जिसके तहत 2033 तक पांच चालू यूनिट्स बनाने का लक्ष्य है. शुरुआती यूनिट्स को महाराष्ट्र के तारापुर में लगाने का प्रस्ताव दिया गया है.

SMR के महंगे होने को लेकर दुनिया भर में चल रहे संदेह के बावजूद, भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और कम लेबर कॉस्ट उसे फायदा दिला सकती है. छोटे टुकड़ों में बनने का यह तरीका "मेक इन इंडिया" के अनुकूल है और इससे भारत आगे चलकर SMR तकनीक का निर्यातक (एक्सपोर्टर) भी बन सकता है. टाटा पावर, रिलायंस, अडानी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और नवीन जिंदल ग्रुप जैसे बड़े प्राइवेट ग्रुप्स ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें अडानी ग्रुप ने अकेले ही 1.6 गीगावाट की कुल क्षमता वाली आठ 200 मेगावाट की यूनिट्स लगाने की योजना बनाई है.

भारी उद्योगों के लिए, खुद की जरूरत के हिसाब से बिजली बनाने वाले SMR बिना किसी प्रदूषण के, तय खर्च में लगातार मिलने वाली स्थिर बिजली का एक बेहतरीन जरिया हैं.

विधेयक से शुरुआत में सप्लायर की जिम्मेदारी हटाए जाने से विवाद तो हुआ, लेकिन इससे वे अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी पार्टनर्स भारत की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो पहले भारत के परमाणु क्षेत्र से जुड़ने को तैयार नहीं थे. यह कदम आधुनिक रिएक्टर डिज़ाइनों और निर्माण के तरीकों तक भारत की पहुंच को आसान बनाता है, जिससे भारत में SMR लगाने की रफ़्तार तेज होगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर. (ANI.)

SMR का इस्तेमाल केवल बिजली बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई और फायदे भी हैं. जैसे कि 5 मेगावाट थर्मल रिएक्टर के जरिए हाइड्रोजन बनाना जो भारत के 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' में मददगार होगा, तटीय (समुद्र किनारे के) इलाकों में खारे पानी को पीने लायक बनाना, उद्योगों को गर्माहट देना और डेटा सेंटर्स को बिजली देना.

भारतीय रेलवे ने भी अपनी बिजली की ज़रूरतों के लिए इसमें दिलचस्पी दिखाई है. भारत की खुद की SMR क्षमता जीवाश्म ईंधन (कोयला-तेल) के आयात पर निर्भरता को कम करेगी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी. उम्मीद है कि इसका सफल इस्तेमाल भारत को एक ऐसी तकनीकी महाशक्ति बना सकता है जो विकासशील देशों को समाधान दे सके.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)

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