Analysis: गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक स्वायत्तता तक भारत का सफर
भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के बीच उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करने में मदद की.
Published : August 20, 2026 at 6:42 PM IST
भारत की स्वतंत्रता के बाद पिछले 80 वर्षों में, इसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों राजनीति में अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है. जिस बात ने कई लोगों को हैरान किया, वह यह है कि अविश्वसनीय विविधता वाला देश न सिर्फ बचा रहा बल्कि फला-फूला भी है. स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों से ही, बाहरी स्थिति बहुत कठिन बनी हुई है.
एक तरफ, पाकिस्तान लगातार भारत में मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करता रहा है. दूसरी तरफ, चीन लगातार भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने से रोकने और उसे दक्षिण एशिया तक ही सीमित रखने के लिए काम कर रहा है. इसके अलावा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में होने वाले राजनीतिक बदलावों की वजह से पड़ोस में निरंतर अस्थिरता बनी रही है.
भारत के एकजुट, स्वतंत्र और मजबूत बने रहने के पीछे कई घरेलू कारण रहे हैं. हालांकि, यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय विदेश नीति ने दूसरों के झगड़ों में न उलझने के निरंतर प्रयास करते हुए, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की परिचालन स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है.
अनगिनत चुनौतियों के बावजूद, भारत ने एक स्वतंत्र नीति अपनाना जारी रखा है और किसी भी महाशक्ति पर निर्भर रहने से बचा है. स्वतंत्रता के समय, भारत के सामने द्विध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था थी - अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ (अब रूस) के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट. शक्तिशाली देशों के बीच यह उम्मीद थी कि भारत दोनों में से किसी एक गुट को चुनेगा और उसी के हिसाब से शीत युद्ध की राजनीति में भाग लेगा.
भारत में कई लोगों का मानना था कि अमेरिकी और सोवियत गुटों में से किसी एक को चुनना, या चुनने का दबाव होना, एक गलत विकल्प था. बड़ी ताकतों के दबाव के आगे झुकने के बजाय, भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाई. गुट-निरपेक्षता की नीति सिर्फ कुछ नेताओं की पसंद नहीं थी; यह भारत की भू-राजनीतिक स्थिति और आर्थिक जरूरतों का नतीजा थी.
सदियों के उपनिवेशवाद के कारण, स्वतंत्रता के समय भारत बहुत गरीब और तकनीकी रूप से पिछड़ा देश था. इसी कारण से, भारत में कई लोगों का मानना था कि भारत को दूसरों की शीत युद्ध की राजनीति में भाग लेने के बजाय अपने घरेलू आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए. इसलिए, भारत ने वैचारिक झुकाव की परवाह किए बिना विभिन्न देशों के साथ आर्थिक रूप से जुड़ाव रखा.
उदाहरण के लिए, भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था, जबकि राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण पश्चिम जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के सहयोग से किया गया था. विदेशी शासन की विरासत ने यह भी सुनिश्चित किया कि भारत को तकनीकी क्षेत्र में अन्य देशों की बराबरी करने के लिए लगातार प्रयास करना होगा.
अलग-अलग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) की स्थापना में भारत ने विभिन्न देशों के साथ सहयोग किया. आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की स्थापना पश्चिम जर्मनी और अमेरिका के सहयोग से की गई थी, वहीं आईआईटी बॉम्बे की स्थापना सोवियत संघ के समर्थन से की गई थी. भारत की गुटनिरपेक्ष नीति ने इन विविध आर्थिक और तकनीकी पार्टनरशिप को मुमकिन बनाया. रक्षा प्रौद्योगिकी के मामले में, भारत ने न सिर्फ सोवियत संघ बल्कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य यूरोपीय देशों से भी उपकरण खरीदे.
यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करना कभी भी आसान नहीं था, विशेषकर तब जब पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ढांचे में शामिल हो गया था. इसके अलावा, चीन का भारत के साथ सीमा विवाद था, जिसके कारण 1962 का युद्ध हुआ. इसके बाद, भारत के खिलाफ चीन-पाकिस्तान का सहयोग गति पकड़ने लगा और भारत के समक्ष दो मोर्चों की चुनौती पैदा हो गई. इन चुनौतियों को और जटिल बनाते हुए, 1971 तक सोवियत संघ को लेकर अपनी साझा चिंताओं के कारण अमेरिका और चीन एक-दूसरे के करीब आ गए थे.
खतरों के इस बदलते परिवेश में, भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध से पहले सोवियत संघ के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे. कुछ लोगों ने इस बात की आलोचना की थी कि रूस के साथ इस संधि ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को कमजोर किया है. हालांकि, भारत के लिए सोवियत संधि बहुत उपयोगी थी, लेकिन इसका दायरा बहुत सीमित था. भारत ने कभी भी अपनी धरती पर किसी भी सोवियत बेस या सोवियत सैन्य कर्मियों को संचालन की इजाजत नहीं दी.
1989 में बर्लिन की दीवार के पतन और 1991 में सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध खत्म हो गया और वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया. वैचारिक टकराव के अंत के साथ, भारत की नीति गुटनिरपेक्षता से बदलकर रणनीतिक स्वायत्तता की ओर शिफ्ट हो गई.
भारत की पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति और इसकी वर्तमान रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के बीच कुछ महत्वपूर्ण समानताएं और अंतर हैं. हालांकि भारत किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार करता है, लेकिन अब वह दुनिया भर के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का इच्छुक है. नीति का जोर समान दूरी (equidistance) से बदलकर समान निकटता (equi-proximity) हो गया है. भारत ने न सिर्फ अमेरिका के साथ, बल्कि दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ भी अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किए हैं.
चीन के उभार और उसके क्षेत्र पर आक्रामक दावों के बीच, यह सुझाव दिए गए थे कि भारत को अमेरिका के साथ गठबंधन बनाना चाहिए. एक बार फिर, भारत ने वैश्विक गठबंधनों की राजनीति में शामिल होने से परहेज किया. जहां एक ओर भारत ने क्वाड (जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं) की सदस्यता ली, वहीं दूसरी ओर उसने ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) फ्रेमवर्क को भी अपनाया. आज भारत के पास जापान, यूरोप, रूस, अमेरिका, मध्य-पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और कई अन्य देशों जैसे विभिन्न वैश्विक ताकतों के साथ मजबूत आर्थिक, व्यापारिक और अन्य साझेदारियां मौजूद हैं.
हालांकि, भारत की पश्चिमी सीमाओं पर एक नई गठबंधन राजनीति आकार ले रही है. कुछ दिन पहले, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. तीन देशों के बीच हुए इस रक्षा समझौते में कहा गया है कि किसी एक पर हमला, मक्का घोषणापत्र के अन्य सदस्यों पर भी हमला माना जाएगा.
भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को देखते हुए, यह चिंता बढ़ रही है कि 'मक्का गठबंधन' का ढांचा भारतीय हितों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. पिछले कुछ वर्षों में, जब भी इस्लामाबाद ने भारत के खिलाफ भयानक आतंकवादी हमले किए हैं, भारत सरकार ने उरी हमला (2016), बालाकोट एयरस्ट्राइक (2019) और 'ऑपरेशन सिंदूर' (2025) जैसी सैन्य कार्रवाइयों के जरिये पाकिस्तान को सैन्य मोर्चे पर कड़ा जवाब दिया है.
तीनों देशों के बीच हालिया रक्षा समझौता एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है: अगर भारत अपने देश में आतंकवादी कृत्यों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है, तो क्या तुर्की और सऊदी अरब औपचारिक रूप से इसे मक्का घोषणा के तहत उनके देश पर हमला मानेंगे और भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया देंगे?
गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के सुरक्षा से जुड़े अलग-अलग हित हैं. तुर्की क्षेत्र में इजराइल की बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित है. सऊदी अरब ईरान को लेकर चिंतित है, और पाकिस्तान भारत के सैन्य और आर्थिक ताकत के डर से निर्देशित है.
एक संयुक्त सैन्य कार्रवाई इन विविध हितों के अभिसरण की जरूरत के कारण जटिल हो जाएगी. इसके अलावा, मक्का संयुक्त रक्षा समझौते से पहले, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा ही समझौता था. हालांकि, जब सऊदी अरब पर ईरान ने हमला किया, तो पाकिस्तान उसकी सैन्य मदद के लिए आगे नहीं आया. इन विरोधाभासों के बावजूद, भारत को अपने पश्चिमी पड़ोस की बदलती गठबंधन राजनीति पर ध्यान देना होगा.
हालिया घटनाक्रमों के जवाब में भारत के अपना खुद का गठबंधन ढांचा विकसित करने की संभावना कम है. पाकिस्तान के उलट, भारत आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से एक बहुत बड़ा देश है. ओमान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, मिस्र और कई अन्य देशों के साथ भारत के मजबूत आर्थिक संबंध हैं. इसके अलावा, इजराइल के साथ भी भारत की मजबूत रक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारियां हैं.
मध्य पूर्व के विभिन्न देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं. अपने संबंधों की विविधता और आर्थिक साझेदारियों की गहराई को देखते हुए, यह संभावना कम ही है कि भारत मध्य पूर्व के चुनिंदा देशों में से किसी एक को चुनेगा. इसके बजाय, भारत सभी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करके अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को आगे बढ़ाता रहेगा, जिससे क्षेत्र में बढ़ती गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक दुष्प्रभावों को कम किया जा सके.
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